浪潮集团有望与思科深层合作 不排除在中国合资建厂--报载

路透上海9月24日 - 中国证券报周四引述浪潮集团人士称，浪潮集团与全球第一大网络设备商思科(CSCO.O)洽谈已久的合作，有望近期落定并对外宣布。合作内容包括不排除在国内合资建厂，实现设备国产化。

报导指出，浪潮与思科的合作将是IT国产化趋势下一个典型案例。此前，联想对IBMX86业务的并购引起业内广泛关注。“棱镜门”事件后，出于信息安全考虑，国内客户更多选择国产服务器、数据库，外资厂商在华市场推广受阻。

思科作为全球路由器、交换机以及网络设备销量第一的厂商，在中国信息安全大背景下，也正遭受着国产化趋势的冲击。此次思科与浪潮集团的合作正是寻求在中国市场突围的出路。

不过浪潮集团上述人士表示，目前浪潮与思科的合作停留在集团层面，并不涉及下属上市公司。

对于浪潮集团而言，在IT系统计算、存储和网络设备领域三个重要环节中，该公司已经实现了在前两者的布局并具备了相当的市场份额，此次将触角延伸至网络设备领域，不仅是补齐其业务短板的重要举措，并将对现有的存储、计算业务产生较大的促进作用。

报导称，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕将出席当地时间9月23日在西雅图召开的第八届中美互联网论坛并作主题发言，阐述浪潮在大数据推动智慧城市建设方面的见解和实践。

浪潮集团致力于云计算和大数据服务，涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案。旗下有浪潮信息(000977.SZ)、浪潮软件(600756.SS)、浪潮国际(0596.HK)三家上市公司。(完)