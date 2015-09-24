浪潮集团有望与思科深层合作 不排除在中国合资建厂--报载

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月24日 - 中国证券报周四引述浪潮集团人士称，浪潮集团与全球第一大网络设备商思科(CSCO.O)洽谈已久的合作，有望近期落定并对外宣布。合作内容包括不排除在国内合资建厂，实现设备国产化。
报导指出，浪潮与思科的合作将是IT国产化趋势下一个典型案例。此前，联想对IBMX86业务的并购引起业内广泛关注。“棱镜门”事件后，出于信息安全考虑，国内客户更多选择国产服务器、数据库，外资厂商在华市场推广受阻。
思科作为全球路由器、交换机以及网络设备销量第一的厂商，在中国信息安全大背景下，也正遭受着国产化趋势的冲击。此次思科与浪潮集团的合作正是寻求在中国市场突围的出路。
不过浪潮集团上述人士表示，目前浪潮与思科的合作停留在集团层面，并不涉及下属上市公司。
对于浪潮集团而言，在IT系统计算、存储和网络设备领域三个重要环节中，该公司已经实现了在前两者的布局并具备了相当的市场份额，此次将触角延伸至网络设备领域，不仅是补齐其业务短板的重要举措，并将对现有的存储、计算业务产生较大的促进作用。
报导称，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕将出席当地时间9月23日在西雅图召开的第八届中美互联网论坛并作主题发言，阐述浪潮在大数据推动智慧城市建设方面的见解和实践。
浪潮集团致力于云计算和大数据服务，涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案。旗下有浪潮信息(000977.SZ)、浪潮软件(600756.SS)、浪潮国际(0596.HK)三家上市公司。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。