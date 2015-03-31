中国存款保险制度5月1日起实施 最高偿付限额50万元人民币

山东潍坊市举行PPP项目推介会 项目93个总投资1,660亿元
路透北京5月11日 - 中国山东省潍坊市周四在北京举行PPP项目推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国利率市场化行至“最后一公里”，为其保驾护航的存款保险制度将在5月1日起正式实施。中国国务院周二发布存款保险条例表示，最高偿付限额确定为50万元人民币，保险基金运用遵循安全、流动、保值增值的原则。
刊登在中国政府网的存款保险条例称，“存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。中国人民银行会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整最高偿付限额，报国务院批准后公布执行。”
存款保险基金运用，应当遵循安全、流动、保值增值的原则，基金可存放在央行，以及投资政府债券、央票、信用等级较高的金融债券以及其他高等级债券。
中国已吸收存款的银行业金融机构，应当在管理机构规定的期限内办理投保手续；而发文后新成立的吸收存款的银行业金融机构，应在发照起六个月内办理投保手续。
三位消息人士周二稍早对路透表示，《存款保险条例》已获批复并将于近日正式公布，定于今年5月1日起实施。存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元；由中国央行履行存款保险职能。（完）
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(发稿 李贺 ；审校 黄凯)
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