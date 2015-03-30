人保料今年寿险业务质量提升 车险费率改革下财险平稳发展

路透香港3月30日 - 中国主要综合保险商--中国人民保险集团(1339.HK)周一称，预计今年寿险业务调结构成效浮现，质量提升；又预计下月商业车险费率市场化改革启动后，财险市场仍将平稳发展。

人保集团董事长吴焰在记者会上称，旗下人保寿险去年的业务结构调整取得成效，个险渠道的首年期交保费同比上升60%且新业务价值升10.4%，相信今年的成绩更为明显。

“今年目标寿险整体新业务价值有两位数增长。”他说。

人保寿险去年净利润按年增长126.5%，至18.71亿元人民币，然反映新造保单获利能力的寿险新业务价值却按年下降9.9%，健康险的新业务价值跌幅更达42.6%，令市场大失所望。

投行汇丰的报告称，单计去年下半年，人保寿险的寿险新业务价值下降33%，健康险则由正转负，表现远逊于该行预期，也令到该行对于人保集团业务逐渐改善的信心粉碎。

由于寿险估值下滑，汇丰将人保集团的投资评级由“优于大市”降至“中性”，目标价亦削10%至4.6港元。另一家投行中金的报告亦称，人保寿险的新业务价值逊于预期，但维持对人保集团为“中性”评级及目标价4.6港元。

同一场合上，人保集团旗下中国最大非寿险公司--中国财险(2328.HK)，其副董事长兼总裁郭生臣称，预计下月商业车险费率市场化改革试点启动后，费率将有升有降，更加充分反映出事故率、赔付率等系数关系，但总体不会有太大变化，可能在费用率有所差异且需时调节。

“各家公司都比较冷静，预计这次改革运行平稳。”他并称，中国财险今年目标综合成本率优于同业。

中国保监会上周公布商业车险条款费率市场化改革方案，山东、重庆等六个地区的财险公司自4月起率先试点，这些地区经营商业车险的财险公司可使用新的商业车险条款费率，制定和调整保险条款和费率的自主权有所扩大。

中国财险去年整体综合成本率为96.5%，按年下降0.2个百分点。其中，车险为97.7%，优于其竞争对手中国平安(2318.HK)(601318.SS)的98.3%以及中国太保(2601.HK)(601601.SS)的102%，而全行业平均水平为略高于100%。

中国财险去年净利同比增长43%至151.15亿元，拟派发末期股息每股0.27元；年末偿付能力充足率239%。

人保集团去年净利131.09亿元，同比增长61%，拟派发末期股息每10股0.094671元；年末寿险的偿付能力充足率为301%，健康险为187%，集团为182%。

中国财险周一收升0.38%，报15.8港元；人保集团亦升1.79%，报3.99港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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