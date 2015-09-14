蚂蚁金服将参与国泰金旗下大陆产险增资并取得60%股权

路透台北9月14日 - 台湾资产最大金控--国泰金控(2882.TW)周一称，阿里巴巴(BABA.N)旗下蚂蚁金服将参与旗下大陆产险增资12亿人民币，交易完成后总资本额增至20亿人民币，蚂蚁金服持股60%、国泰产险20%、 国泰人寿20%。此交易案待相关主管机关核准，预计将在今年下半年完成。

国泰金控新闻稿指出，本投资合作案为大陆互联网金融领先企业与台湾金融龙头双强联手的指标性创举，将有助于国泰金控大数据科技的运用及互联网金融业务的发展，并为未来双方在其它领域合作基础。

国泰金控认为，未来大陆国泰产险与蚂蚁金服将在电子商务、互联网金融等互联网新经济带来的保险业务领域展开全面合作，蚂蚁金服并协助大陆国泰产险完成建置与对接云端系统，透过云计算技术及海量互联网数据的支持，将携手蚂蚁金服朝向建构互联网创新金融服务平台的目标迈进。

大陆互联网保险发展迅速，据中国保监会统计，2014年互联网保险保费收入859亿元人民币，2011-2014年互联网管道保费规模提升26倍，占总保费收入约4.2%，其中产险互联网保费收入506亿人民币，占产险保费收入6.7%，2011-2014年互联网产险保费年增速186%。

国泰金控表示，若依照瑞士再保险预估大陆产险保费年增率15%估算，2020年大陆产险保费收入达1.74兆(万亿)人民币，假设互联网产险渗透度30%，互联网产险保费收入预估约5,200亿人民币，潜在市场需求相当可观。(完)

(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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