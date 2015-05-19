美国罗素投资与中国平安同意终止合资事业--消息人士

路透上海/香港5月19日 - 两名直接了解情况的消息人士告诉路透，美国罗素投资和中国平安(601318.SS)(2318.HK)同意终止双方的合资事业。

罗素投资的一名消息人士表示，中国平安同意通过旗下的一家附属企业购买罗素在合资企业中的全部49%股份。

另一名了解谈判情况的消息人士亦称，罗素“悄然撤出”合资企业，因认为平安从中得到的好处要多于罗素。

两位消息人士都要求匿名，因为谈判的敏感性。两人都不愿谈论交易价格。

罗素投资管理驻悉尼发言人拒绝立即就询问邮件给出评论，但表示公司将于晚些时候发布一份声明。

打给平安的多个电话都无人应答。

根据平安罗素在领英(LinkedIn)上提供的资料，这家合资公司成立于2011年3月，截至2015年3月时，管理的中国和海外客户资产总计达17亿美元。

消息人士称，罗素投资已经在中国新注册了一家全资外商投资企业，以继续进行投资。第一位消息人士称，这家新实体仍将采取先前的投资策略。

据上海市工商行政管理局网站上公示的信息，罗素投资咨询（上海）有限公司在2015年3月31日注册登记，注册资本是300万元人民币。（完）

(编译 张涛/高琦 审校 张明钧)

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