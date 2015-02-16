安邦将花费14亿欧元收购荷兰SNS REAAL的保险业务（更新版）

(新增安邦额外承担的债务及成本)

路透阿姆斯特丹2月16日 - 荷兰国有银行与保险公司SNS Reaal周一表示，同意将旗下保险业务Vivat售予中国安邦保险集团，这宗交易价值金额至少为14亿欧元(16亿美元)。

SNS宣布以1.50亿欧元的价格出售Vivat股权，同时荷兰政府表示，安邦将另外向Vivat注资7.70-10亿欧元，以改善其偿债能力。安邦还将承担5.52亿欧元的Vivat债务。

SNS称，公司以后将致力于发展成为一家单独的SNS银行。

SNS宣布，在交易于第三季结束之前，公司暂不恢复偿付约5亿欧元的次顺位债券。本交易的完成还须待监管部门批准并具备其他一些条件。

安邦在去年12月购买了荷兰Delta Lloyd旗下的比利时银行业务，作价2.19亿欧元。

安邦是中国第八大人寿保险商，目前正在国际市场大力扩张业务，上述交易均为此项计划的组成部分。

SNS此前是荷兰第四大独立金融集团，2013年2月因房地产投资巨亏而被国有化。（完）

(编译 郑茵 审校 高琦)

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