安邦将花费14亿欧元收购荷兰SNS REAAL的保险业务（更新版）

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
(新增安邦额外承担的债务及成本)
路透阿姆斯特丹2月16日 - 荷兰国有银行与保险公司SNS Reaal周一表示，同意将旗下保险业务Vivat售予中国安邦保险集团，这宗交易价值金额至少为14亿欧元(16亿美元)。
SNS宣布以1.50亿欧元的价格出售Vivat股权，同时荷兰政府表示，安邦将另外向Vivat注资7.70-10亿欧元，以改善其偿债能力。安邦还将承担5.52亿欧元的Vivat债务。
SNS称，公司以后将致力于发展成为一家单独的SNS银行。
SNS宣布，在交易于第三季结束之前，公司暂不恢复偿付约5亿欧元的次顺位债券。本交易的完成还须待监管部门批准并具备其他一些条件。
安邦在去年12月购买了荷兰Delta Lloyd旗下的比利时银行业务，作价2.19亿欧元。
安邦是中国第八大人寿保险商，目前正在国际市场大力扩张业务，上述交易均为此项计划的组成部分。
SNS此前是荷兰第四大独立金融集团，2013年2月因房地产投资巨亏而被国有化。（完）
(编译 郑茵 审校 高琦)
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