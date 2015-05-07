中国安邦保险洽谈收购德国房贷银行PBB--华尔街日报

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透5月7日 - 华尔街日报引述知情人士报导称，中国安邦保险正在洽购德国房地产银行PBB，后者是德国银行Hypo real estate AG的房地产贷款业务部门。潜在收购金额达到10亿欧元。
该报还称，Hypo预计有意收购方将在本月晚些时候提出约束性收购价，对PBB的估值可能约达15亿欧元。
私募股权公司黑石集团也表达了对收购PBB的兴趣。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。