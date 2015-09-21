苏黎世保险放弃收购英国RSA 因天津爆炸冲击保险业务

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透苏黎世9月21日 - 苏黎世保险ZURN.VX周一决定放弃以56亿英镑(87亿美元)收购英国保险公司RSA Insurance Group(RSA.L)的计划，因为预测中国天津港发生爆炸事故后，其一般保险业务将亏损2亿美元。
苏黎世保险在声明中称，不再推进7月宣布的收购计划，而将重心放在改善一般保险业务的表现上。
鉴于“集团的一般保险业务最近出现恶化...苏黎世保险已经停止收购RSA相关的磋商，”苏黎世保险称。“集团将把重点放在采取必要行动、实现业务表现目标上。”
苏黎世保险宣布，天津港爆炸给该公司总计造成大约2.75亿美元的损失，最终成本还不确定。
该保险商还表示，近期完成的准备金评估显示，预计第三季美国汽车责任险及其它业务线所面临的潜在负面冲击约3亿美元。
“鉴于获利能力下滑...一般保险执行长Kristof Terryn正在就此项业务进行深度检视，”苏黎世保险称。
该保险商还表示，仍致力于实现2014-2016年12-14%税后营业利润股东权益报酬率(ROE)的财务目标。
苏黎世保险称，除了与天津港口爆炸相关的索赔外，预计2015上半年一般保险业务弱于预期的盈利状况会延续至第三季度。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。