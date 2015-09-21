苏黎世保险放弃收购英国RSA 因天津爆炸冲击保险业务

路透苏黎世9月21日 - 苏黎世保险ZURN.VX周一决定放弃以56亿英镑(87亿美元)收购英国保险公司RSA Insurance Group(RSA.L)的计划，因为预测中国天津港发生爆炸事故后，其一般保险业务将亏损2亿美元。

苏黎世保险在声明中称，不再推进7月宣布的收购计划，而将重心放在改善一般保险业务的表现上。

鉴于“集团的一般保险业务最近出现恶化...苏黎世保险已经停止收购RSA相关的磋商，”苏黎世保险称。“集团将把重点放在采取必要行动、实现业务表现目标上。”

苏黎世保险宣布，天津港爆炸给该公司总计造成大约2.75亿美元的损失，最终成本还不确定。

该保险商还表示，近期完成的准备金评估显示，预计第三季美国汽车责任险及其它业务线所面临的潜在负面冲击约3亿美元。

“鉴于获利能力下滑...一般保险执行长Kristof Terryn正在就此项业务进行深度检视，”苏黎世保险称。

该保险商还表示，仍致力于实现2014-2016年12-14%税后营业利润股东权益报酬率(ROE)的财务目标。

苏黎世保险称，除了与天津港口爆炸相关的索赔外，预计2015上半年一般保险业务弱于预期的盈利状况会延续至第三季度。(完)