中国平安旗下平安好房推二手房平台 以金融促房源和流量

路透上海3月24日 - 中国第二大寿险企业中国平安(601318.SS)互联网金融战略重要平台--平安好房再出新招，其二手房平台周四上线，一大亮点就是给卖家迅速提供30%房款并享受90天免息，以“e房钱”这个互联网金融创新产品，吸引大量真实房源和客户流量。

传统二手房交易中，卖家从房源挂牌至交易完成，往往需要半年时间，其中卖家拿到首付款项需要两三个月。而卖家在独家委托平安好房售房后，只要手续齐全，通过e房钱当天即能拿到房款的三成，三个月内免息。随后平安好房平台将通过其所有合作中介，快速推动该房产的销售。

目前平安好房已与500家房产中介签定合作协议，至5月合作中介将增至2,000家，至今年底将进一步增至5,000家。而平安好房专门开发的APP移动应用--好房拓，可使其房源信息在第一时间传播到万名房产经纪的手机中。

平安好房董事长兼首席执行官庄诺介绍其二手房平台的商业模式：公司不会对卖家收取佣金，亦不会与中介机构分佣，而且还会向卖家提供贴息短期贷款、以及类似审税、核价、过户等各种专业的免费服务，公司希望籍此吸引庞大的客流和资金流。

“互联网精神不是需要马上就赚钱的。”他说，e房钱要求整个房款在平安好房平台代收代付，以保证先期垫付的款项安全回收。若二手房交易达到一定市场份额，平安好房的资金流量未来可能达到数百亿元甚至数千亿元。

他指出，“在资本市场，一年有几千亿元的资金流量，那是很大的卖点。”他并不否认平安好房未来有上市计划，纽交所或纳斯达克上市皆有可能，不过他认为，公司成立仅一年，目前谈上市为时过早。

平安好房致力打造互联网房地产金融服务平台，随着二手房平台的推出，其业务线已涉及新房、二手房和租房全产业链。目前该平台已推出多款互联网房产金融产品，例如解决首付问题的“好房贷”，为租房用户提供的“租金贷”等。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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