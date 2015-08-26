投资收益大增推升中国人寿净利 拟三年债务融资最多800亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月26日 - 得益于投资收益大幅增加，中国最大寿险商--中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)(601628.SS)今年上半年净利同比增长71%，期交保费增速创新高并带动新业务价值同比增长38.5%；为应付业务发展需要，公司拟在未来三年债务融资最多800亿元人民币。
据公司周三公告，其1-6月净利为314.89亿元人民币，上年同期则为184.07亿元，并与上月预告的盈利增幅水平一致。
国寿董事长杨明生在业绩报告中称，公司着力转型升级，取得了近年来同期最好成绩首年期交、十年期及以上首年期交保费增速均创股改上市以来新高，新业务价值增速大幅超越同期。
展望下半年，他称，“寿险行业仍将保持较快发展势头，惟经济下行压力依然较大，国内股市震荡加剧，可能对下半年投资收益带来影响。”
国寿上半年新业务价值为186.37亿元，同比增长38.5%；期末内含价值5,168.22亿元，较上年底升13.6%。其主要竞争对手中国平安(2318.HK)(601318.SS)同期寿险新业务价值及内含价值增幅则为44.3%及14.4%。
期内国寿年化总投资收益率为9.06%，因公司加大权益类资产和其他金融产品的配置力度，比重由11.23%升至16.84%；价差收入大幅上升，资产减值损失显着下降。息类收入稳定增长，净投资收益率4.37%。
尽管6月末的偿付能力充足率升至309.21%，国寿宣布，拟在未来三年进行资本性债务融资，在境内外分多次发行总额不超过800亿元人民币或等值外币资本补充债务工具，全部用于补充资本以提高偿付能力。
国寿称，变更精算假设对会计帐目影响为减少上半年税前利润约42亿元，增加寿险责任准备金约35亿元。
业绩公布前，国寿H股周三收跌1.6%，报24.55港元；A股则升2.8%，报21.95元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良/曾祥进)
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