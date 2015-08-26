投资收益大增推升中国人寿净利 拟三年债务融资最多800亿元

路透香港8月26日 - 得益于投资收益大幅增加，中国最大寿险商--中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)(601628.SS)今年上半年净利同比增长71%，期交保费增速创新高并带动新业务价值同比增长38.5%；为应付业务发展需要，公司拟在未来三年债务融资最多800亿元人民币。

据公司周三公告，其1-6月净利为314.89亿元人民币，上年同期则为184.07亿元，并与上月预告的盈利增幅水平一致。

国寿董事长杨明生在业绩报告中称，公司着力转型升级，取得了近年来同期最好成绩首年期交、十年期及以上首年期交保费增速均创股改上市以来新高，新业务价值增速大幅超越同期。

展望下半年，他称，“寿险行业仍将保持较快发展势头，惟经济下行压力依然较大，国内股市震荡加剧，可能对下半年投资收益带来影响。”

国寿上半年新业务价值为186.37亿元，同比增长38.5%；期末内含价值5,168.22亿元，较上年底升13.6%。其主要竞争对手中国平安(2318.HK)(601318.SS)同期寿险新业务价值及内含价值增幅则为44.3%及14.4%。

期内国寿年化总投资收益率为9.06%，因公司加大权益类资产和其他金融产品的配置力度，比重由11.23%升至16.84%；价差收入大幅上升，资产减值损失显着下降。息类收入稳定增长，净投资收益率4.37%。

尽管6月末的偿付能力充足率升至309.21%，国寿宣布，拟在未来三年进行资本性债务融资，在境内外分多次发行总额不超过800亿元人民币或等值外币资本补充债务工具，全部用于补充资本以提高偿付能力。

国寿称，变更精算假设对会计帐目影响为减少上半年税前利润约42亿元，增加寿险责任准备金约35亿元。

业绩公布前，国寿H股周三收跌1.6%，报24.55港元；A股则升2.8%，报21.95元人民币。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良/曾祥进)

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