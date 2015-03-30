AIG拟减持中国财险股份 套现高至5亿美元--IFR

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透香港3月30日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，美国国际集团（AIG）(AIG.N)寻求出售中国财险(2328.HK)的股份，套现高至5亿美元（约39.3亿港元）。
报导称，AIG是次出售中国财险2.54亿股股份，配售价每股15.00-15.48港元，较中国财险周一收市价15.8港元折让最多5.1%。
中国财险于2003年在香港上市，AIG自此以战略投资者身份持股至今，本次减持前，持股比例为9.9%。（完）
(编译 雷美珍；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。
路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。