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中国财经 | 2015年 3月 30日 星期一 18:40 BJT

AIG拟减持中国财险股份 套现高至5亿美元--IFR

路透香港3月30日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，美国国际集团（AIG）(AIG.N)寻求出售中国财险(2328.HK)的股份，套现高至5亿美元（约39.3亿港元）。

报导称，AIG是次出售中国财险2.54亿股股份，配售价每股15.00-15.48港元，较中国财险周一收市价15.8港元折让最多5.1%。

中国财险于2003年在香港上市，AIG自此以战略投资者身份持股至今，本次减持前，持股比例为9.9%。（完）

(编译 雷美珍；审校 张喜良)

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