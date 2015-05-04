电商企业小白保险推好人险 好心扶人时涉讼获赔部分补偿

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透上海5月4日 - 中国社会近年来的热议话题“老人在大街摔倒，你扶不扶”引发了一个新险种，中国的移动端保险电子商务企业--小白保险周一推出一款名为“好人险”的个人责任险，一旦好心帮人时发生诉讼纠纷，该保险能提供最高5万元人民币的律师费和诉讼费。
公司新闻稿称，该款保险由史带保险公司承保，已向中国保监会报备。据保险条款，18-55岁的中国公民可以投保，一年期好人险的定价为9.9元。而5万元的诉讼费用，基本可支持涉案标的为100万元的诉讼案。
小白保险创始人，首席执行官（CEO）李浩坚在新闻稿中指出，九年前的“彭宇案”产生了恶劣影响，让大家都不敢主动出手帮人，导致一些真正需要帮助的人得不到及时的救助。他希望通过保险为这个难题找到答案。
2006年11月，南京市民彭宇陪同一位在路上跌倒的65岁老太前往医院检查，老太向彭宇提出医疗费赔偿，但彭宇自称是助人为乐，发现老太跌倒马上扶起并送往医院。2007年9月，南京市法院一审判决彭宇承担部分赔偿责任。此后，全国各地发生多起有人跌倒但周围人群不敢上前去扶的情况。
个人责任险是指个人因过失造成第三者人身伤亡或财产损失，由保险人在保险合同约定的责任限额内予以赔偿的保险，目前国内该险种不多，例如宠物险等。
根据小白保险的官方解释，假如保险人扶起摔倒的老人，一旦涉诉，无论最终法院裁定保险人胜诉或败诉，其律师费用和诉讼费在最高5万元的额度内由保险公司支付。
史带保险原名大众保险，由史带保险和再保险公司、上海国际集团等共同合资成立，史带保险和再保险的母公司--史带国际在全球范围内承保航空保险、水险、能源险、财产保险、责任保险及意外健康保险等险种，其现任董事长兼首席执行官为原美国国际集团（AIG）(AIG.N)董事长格林伯格。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透香港5月8日 - 香港交易及结算所本周料将揭示前海商品交易平台的更多细节，港交所希望通过这一具有里程碑意义的举措，在中国大陆牢牢站稳脚跟。
路透上海5月9日 - 随着越来越多的外资投资机构在中国成立外商独资公司并从事私募基金管理业务后，美国证券托管结算公司（DTCC）周二宣布，即日起，在中国运营的外商独资企业将可以通过DTCC旗下的Omgeo CTM中央交易管理平台完善其私募基金管理业务。