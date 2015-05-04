电商企业小白保险推好人险 好心扶人时涉讼获赔部分补偿

路透上海5月4日 - 中国社会近年来的热议话题“老人在大街摔倒，你扶不扶”引发了一个新险种，中国的移动端保险电子商务企业--小白保险周一推出一款名为“好人险”的个人责任险，一旦好心帮人时发生诉讼纠纷，该保险能提供最高5万元人民币的律师费和诉讼费。

公司新闻稿称，该款保险由史带保险公司承保，已向中国保监会报备。据保险条款，18-55岁的中国公民可以投保，一年期好人险的定价为9.9元。而5万元的诉讼费用，基本可支持涉案标的为100万元的诉讼案。

小白保险创始人，首席执行官（CEO）李浩坚在新闻稿中指出，九年前的“彭宇案”产生了恶劣影响，让大家都不敢主动出手帮人，导致一些真正需要帮助的人得不到及时的救助。他希望通过保险为这个难题找到答案。

2006年11月，南京市民彭宇陪同一位在路上跌倒的65岁老太前往医院检查，老太向彭宇提出医疗费赔偿，但彭宇自称是助人为乐，发现老太跌倒马上扶起并送往医院。2007年9月，南京市法院一审判决彭宇承担部分赔偿责任。此后，全国各地发生多起有人跌倒但周围人群不敢上前去扶的情况。

个人责任险是指个人因过失造成第三者人身伤亡或财产损失，由保险人在保险合同约定的责任限额内予以赔偿的保险，目前国内该险种不多，例如宠物险等。

根据小白保险的官方解释，假如保险人扶起摔倒的老人，一旦涉诉，无论最终法院裁定保险人胜诉或败诉，其律师费用和诉讼费在最高5万元的额度内由保险公司支付。

史带保险原名大众保险，由史带保险和再保险公司、上海国际集团等共同合资成立，史带保险和再保险的母公司--史带国际在全球范围内承保航空保险、水险、能源险、财产保险、责任保险及意外健康保险等险种，其现任董事长兼首席执行官为原美国国际集团（AIG）(AIG.N)董事长格林伯格。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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