旧金山联储总裁称利率上扬时资产存在大跌风险（更新版）

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路透5月2日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一重申认为美国经济已做好升息准备的观点，但也指出这样结果会带来资产价格普跌的风险。

“对我们而言，在未来几年将利率逐步调整至正常水准是合理的，”威廉姆斯表示，“实际上，我认为那是全球经济走强的信号。”

威廉姆斯在Milken Institute Global Conference小组讨论会上还表示，目前经济所面临最大的系统性金融风险，即随着利率上扬，“诸多资产将大幅下行”的可能性。“我认为这一方面具有潜在的风险。”

威廉姆斯并未暗示自己认为另一波危机正在酝酿，并表示美国监管机关在支撑银行业、防止未来可能破产方面，已取得“惊人的”进展。

“我更为担忧的是，人们何时忘却金融危机，忘记当时发生的那些可怕事情，”他说，暗示五年或10年内可能不会这样。

美联储在去年12月实施近10年来的首次升息，但此后一直未再有动作，因为全球股市震荡，且担心全球增长速度放慢。

威廉姆斯称，即便在美联储继续升息后，也不能把利率推升至过去那样的高度。

美联储多数官员目前认为，长期内能帮助维持良好就业和稳定物价局面的利率水准，很可能已降至3.25%左右，比危机前低了一个百分点。不过威廉姆斯称，这一估值面临重大下档风险。(完)