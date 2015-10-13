《盛宏清专栏》利率互换定价策略的思考框架

（本文作者为徽商银行首席投资官，文章仅代表本人观点，与目前及以前工作单位无关）

十年磨剑锋刃雄，银袍金甲破秦弓；旌旗雷动卷万里，手执红缨点苍穹。只要进入交易室，听着四大货币经纪公司从BOX 传来的报价声，脑海里就浮现出激战的场景。所有的交易员都在方向判断、市场超调、止损规则之间进行博弈。每个人都希望自己成为战神，但即使是最优秀的交易员，都有自己的“阿喀琉斯之踵”，成败乃兵家常事。集中到一点，价格在哪里？

利率互换交易已经十年了。从成交量仅每年300亿元，已发展到现在的4万亿左右，可交易的标底越来越丰富，交易机构从银行逐步扩容至券商、保险、基金、外资机构等。在交易商协会的指导下，监管严格务实，规则透明规范，各家交易机构内控严密。市场成员都在适应利率市场化的发展进程，建立了严格区分的交易户、套保户和代客户。利率互换价格也能较好地发现利率走势，奠定了其充当最重要的基础衍生品之一的地位。

利率互换本质上是一个组合，即同时支付固定利率收取浮动利率或者同时收取固定利率支付浮动利率的组合交易，从另一个角度看，是在一段时间对标底利率锚的未来变化趋势的定价。目前利率互换市场上的标底锚主要有隔夜回购利率、7天回购利率、3个月SHIBOR、1年定期存款等，这些标底锚变动不居，通过市场交易就是试图给它们定一个远期固定的价格。

互换价格是什么？本性是一个预期。这个预期的框架主要由三大部分构造：一是对经济基本面的判断；二是重大事件；三是市场心理。经济基本面主要是经济周期、增长、通货膨胀、就业、资金面与货币政策等，这些因素决定着利率水平高低和利率走向的大趋势。在利率互换交易中，方向是第一！而方向就是由基本面决定。比如，低增长低通货膨胀就意味着价格水平和价格走向都朝低。这里面最难判断的是拐点和经济状态持续时间。

重大事件是刺激利率互换价格超调的关键因素之一，重大事件包括经济金融政治事件、黑天鹅等。比如，2012年8月标准普尔对美国主权信用降级导致国内利率互换价格重挫，因为市场认为，美国经济现状和未来走势比预期的差很多，而美国经济萎缩将导致中国贸易萎缩和经济走低，利率将走低，或者市场认为中国人行将放宽货币以应对经济走低。国内利率互换价格重挫的幅度就由判断经济下滑引起的利率下降幅度和市场放错方向的盘子止损的力度决定。

刺激利率互换价格超调的第二个关键因素是市场心理变化。心理压力来自两个层面：一是盘子直接显现估值亏损对心理的压力，而现货债券交易出现利率不利时还有CARRY 的收入，压力不会像利率互换交易的完全由估值决定那么大；二是来自恐惧，亏损离止损线的距离越近，心理压力越大，尤其是市场不理性时会在短时间内刺破止损线，价格超调会走向极端。在利率互换交易中，坚定的止损规则极端重要，犹犹豫豫会最终迈向深渊。坚定地止损可以帮助你重整旗鼓。

在利率互换的单方向交易中，要特别下功夫了解市场上的各类交易对手。外资机构的交易员容易抱团交易，形成“群狼攻击力”，能在短时间内把价格预期打到一个让对方盘子止损的水平，而中资机构的交易员一般是独立作战，如果方向下错就看谁的盘子能扛。外资机构交易员以自营盘子和代客盘子为主，尤其是代客盘子能形成强大的FLOW ，强力冲击市场价格，而中资机构以套保盘子和自营盘子为主，套保盘子的止损容量很大。外资机构交易员盈利压力大，自由度高，薪酬高，而中资机构交易员盈利压力小，薪酬低，自主度也低。外资机构交易员以波段交易和日投机为主博取盈利，中资机构以长期持有和波段操作为主，因此，交易方向对中资机构至关紧要。进入2010年代后，券商的风格比银行保险激进，盘子较大，交易作风非常凌厉，主要是券商的自营盘子大量放杠杆后需要对冲交易。

除了单方向交易，利率互换大量用于基差交易和NDD 交易。基差交易主要有REPO 对SHIBOR，REPO 对债券，SHIBOR 对同业资金成本，DEPO 对贷款利率等等，主要是用于资金成本对冲和客户贷款成本对冲。在2013年，一些中资银行（如中信）利用利率互换较好地对冲了资金成本，一些券商和外资机构也较好地利用利率互换降低了债券的浮亏。NDD 领域是外资机构的天下，他们利用香港和内地市场的连通优势大做NDD 套利交易，价差高时可达20BP，20万的敞口头寸即可在秒秒种赚400万元。而且，香港市场的交易员出手火辣，能够引领价格预期，经过NDD 交易渠道刺激国内利率互换价格大幅度波动。

价格源于心！交易员的睿智、毅力、情感、经验、灵活性、知识结构所构造的“交易风格”决定了他的成败得失。而无数个“他”的博弈就构成了一个发现利率走势的市场。