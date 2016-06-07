降息空间有限将抑制通胀 束缚央行手脚--欧洲央行研究

路透法兰克福6月6日 - 欧洲央行周一公布的一篇研究报告显示，一家央行若是让外界觉得它的降息空间接近极限，这将会抑制通胀，央行想将物价增幅提高至目标水准就变得更难了。

欧洲央行受利率政策极限问题的困扰已有一段时间。该央行不遗余力地想要提振通胀，自去年12月以来已将存款利率调降两次，并一改先前说了很久的承诺：利率已到达区间低端。

欧洲央行目前提出，若有必要，利率有可能降至更低水平，不过决策者承认进一步降息的空间有限。

“未来的负面冲击将迫使央行将政策利率降至有效利率下限的可能性，给未来的通胀带来尾部风险，使得通胀预期有可能倾向下滑，”这篇报告称。

欧洲央行上周表示，利率将长时间维持在当前或更低水平。

报告作者称，触及下限的风险可能导致通胀比目标低多达45个基点。作者的观点并不一定代表欧洲央行和美联储的看法。

报告称，对利率触及下限的预期降低了前瞻性企业的预期边际成本，然后这会降低他们的价格，即便当时政策利率并未触底。

“实质下限通过民间部门预期压抑当前通胀情况，即便政策利率目前并未受到下限所困，”报告称。

欧洲央行已经连续三年未实现接近2%的通胀率目标，预估显示，这种情况至少还会持续三年。

“我们的模型显示，现在实现通胀目标可能比大萧条前更困难，如果最近的下限的经验，再加上最近调降对长期经济成长率预估和长期均衡的政策利率预估，使得民间部门认为未来触及实质利率下限的可能性上升，”报告称。(完)