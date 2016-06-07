降息空间有限将抑制通胀 束缚央行手脚--欧洲央行研究

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福6月6日 - 欧洲央行周一公布的一篇研究报告显示，一家央行若是让外界觉得它的降息空间接近极限，这将会抑制通胀，央行想将物价增幅提高至目标水准就变得更难了。
欧洲央行受利率政策极限问题的困扰已有一段时间。该央行不遗余力地想要提振通胀，自去年12月以来已将存款利率调降两次，并一改先前说了很久的承诺：利率已到达区间低端。
欧洲央行目前提出，若有必要，利率有可能降至更低水平，不过决策者承认进一步降息的空间有限。
“未来的负面冲击将迫使央行将政策利率降至有效利率下限的可能性，给未来的通胀带来尾部风险，使得通胀预期有可能倾向下滑，”这篇报告称。
欧洲央行上周表示，利率将长时间维持在当前或更低水平。
报告作者称，触及下限的风险可能导致通胀比目标低多达45个基点。作者的观点并不一定代表欧洲央行和美联储的看法。
报告称，对利率触及下限的预期降低了前瞻性企业的预期边际成本，然后这会降低他们的价格，即便当时政策利率并未触底。
“实质下限通过民间部门预期压抑当前通胀情况，即便政策利率目前并未受到下限所困，”报告称。
欧洲央行已经连续三年未实现接近2%的通胀率目标，预估显示，这种情况至少还会持续三年。
“我们的模型显示，现在实现通胀目标可能比大萧条前更困难，如果最近的下限的经验，再加上最近调降对长期经济成长率预估和长期均衡的政策利率预估，使得民间部门认为未来触及实质利率下限的可能性上升，”报告称。(完)
(编译 白云/李爽 审校 许娜/张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。