焦点：美就业报告惨淡 日央行借助美联储升息抑制日圆的美梦成空

路透东京6月6日 - 美国下周升息的期望破灭，日本央行可能不得不在较自己希望的更早时间就动用已经越来越少的政策弹药，因为日圆进一步急升打压了日本出口和消费者物价的回升。

上周公布的美国就业报告远逊于预期，几乎完全浇息了美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月或7月升息的预期，而美国升息是日本决策者欲阻升日圆所能仰赖的少数外部因素之一。日本正在设法重振经济以摆脱迟滞。

日本央行一直希望6月和7月能够暂不动用自己的政策工具，但一些分析师表示，美联储短期内升息无望，这意谓着日本央行可能下个月就会宽松政策，如果不能更早的话。

日本央行在4月政策会议上出人意料地按兵不动。在那次会议前，市场原本预期4月宽松举措将侧重于增加对股票信托基金的购买。

“日本央行并非直接针对日圆走势，但日圆波动对经济及物价造成的冲击，对该行的政策决定非常关键，”一名熟悉日央行思维的消息人士指出。

在美国上周五发布就业数据后，美元周一掼破107日圆，虽高于5月所创18个月低位105.55日圆，但仍远低于去年所及的120日圆上方水平。

“日圆急升确实会损及企业获利，因此从这个角度来说，会影响到日本央行的决定，”该消息人士表示。

日本央行总裁黑田东彦一再重申，若强势日圆威胁到仰赖出口的经济表现，他随时准备触动板机。

日本央行所发布的3月企业短观调查报告显示，制造业对本财年汇率平均预估为美元兑117.46日圆；但当前美元/日圆汇率远低于上述水准，这意味着企业获利及投资金额将会下降。

日圆在5月初从18个月高位回落，因对美联储夏季升息的预期增强。但美国5月就业增长降至逾五年最低，看来推后了升息预期，并压低美元。

虽然没有公开表示，但日本决策者一直心照不宣地寄望美联储近期升息以帮助阻止日圆升势。日圆升值已经损及日本出口，削弱日本央行刺激政策的一个重要传导渠道。

日本无法获得其他主要经济体对干预汇市的支持，日本央行面临的挑战将在于制定政策控制日圆升势，而又不会显得将此作为主要目的。

“我们认为日本央行将在10月放松政策。不过该行对强势日圆十分担忧，可能提前采取行动，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida称。

“美元/日圆若跌破105，则可能成为触发因素。”

日本央行会议将在下周四闭幕，比美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议晚一天，这样日本央行委员会就能把美联储的展望和日圆反应考虑在内。

日本央行或许也希望等到英国公投后，才会再度放宽政策。英国6月23日是否续留欧盟的公投，有可能引发市场避险从而推升日圆。

部分日本决策制定者仍保持警惕，不希望对稍纵即逝的日圆波动太快作出反应，称汇市对就业数据可能反应过度了。

“关键在于汇率走势可能如何影响企业活动，尤其是企业的资本支出计划。”另一名熟悉日央行思路的消息人士说。

**通胀停滞**

尽管日本央行积极印钞已近三年，但日圆走升正推低进口成本，并使一些企业打消提价计划，进而拖累已经陷入停滞的消费者通胀。

让日本央行特别忧心的是，央行较为看重的物价指标显示，4月消费者通胀仅0.9%，为一年来最低。央行对于经济稳定复苏正支撑通胀全面上扬的说法，正在遭受质疑。

“物价前景风险严重偏于下档，因此，日本央行大概没有掉以轻心的余地。”熟悉日央行思路的第三名消息人士称。

相关图表请参阅：

七国集团(G7)经济增长率和通胀率：

tmsnrt.rs/1Vfdhm5

日本央行的上市交易基金(ETF)持仓：

reut.rs/1ZAREga

日本央行的日本公债持仓：

tmsnrt.rs/1XOJUVV

日本的政府公债持仓：

tmsnrt.rs/25o6dYb

(完)