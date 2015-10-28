分析：负利率底线到底在哪里？

路透10月28日 - 零水准显然不是央行政策利率底线，但在那附近总是会有一道底线存在，尽管那道底线恐怕也不怎么靠谱。

对于那些假设官方利率不会或无法跌至零以下水准者，今年是看清事实的一年。欧洲已有四家央行打破此一禁忌，开始就令人略感困惑的负利率进行实验。

欧洲央行、以及瑞士、瑞典和丹麦等国央行目前都实施存款负利率，对商业银行存放在央行的存款准备金收取利息，作为逼迫银行扩大放贷的一种办法。

尽管对于许多人而言，这种乾坤颠倒的负利率现象只是银行体系里的技术性调整，然而家庭及企业也可能开始质疑负利率是否终将降临到他们头上，因央行官员显然不愿意承认存在底线，也不愿在此划定界线。

欧洲央行总裁德拉吉上周暗示，可能继续调降现为负0.2%的存款利率，藉以让已经躺平的欧元区通胀率能够回升至该行接近2%的目标；他的这番表态令市场大感震惊。

无论负利率是让你兴奋还是恐惧，大多数分析师都认为，利率是有底线的。他们坚持认为，所谓的利率“下限”(1930年代大萧条和2008年信贷紧缩期间仅在学术圈内讨论过)对于货币政策而言，仍然是一个重大而且令人担忧的限制，且底线水平可能只比当前水准低一点。

如果死扣细节的话，并不具备严密的科学性。

例如，英国央行的研究报告认为利率底线在负0.5%。这比欧洲央行当前的利率要低，但高于瑞士央行的负0.75%。

不过显然，各国的情况并不一样。至少直到最近，英国央行自己还拒绝将利率下调至0.5%以下--这固然是因为大量英国抵押贷款的利率参照政策利率，也是由于英国的银行业从来不收取活期存款账户的费用。

但支持利率底线仅略低于零的理由相对简单。

如果银行业者因为在央行存放准备金而不得不缴纳高于以往的费用，可以想见他们会直接将资金转为现金，即便利率为零，也比负收益要强。那么可以估算出，他们对负利率的容忍程度也就相当于把新钞票取出后安全存放在私人金库所需额外付出的成本。

根据英国智库--经济政策研究中心(CEPR)有关全球经济的年度“日内瓦报告”(Geneva Report)，“零利率底限的限制是不是存在，要看央行准备金账户中的资金能否可以毫无限制地转换为现金”。

然而这份报告指出，大量持币的安全成本相对较高，这意味着在利率降为负值后，银行也不会立马将放在央行的存款转变为实物现金。该报告有以下几位作者：前英国央行副总裁宾恩、前纽约联储经济学家Christian Broda、前日本财务省官员伊藤隆敏，及前美联储理事克罗兹纳。

“如果央行的存款准备金利率时常有可能降为负值，并且持续一段时间，那么银行更有可能认为值得花费精力设立这类安全机制，”报告并称，“真正的下限”大概接近英国央行测算的负0.5%。

然而这个下限并非坚不可破。瑞士央行副总裁祖布鲁克在评论这篇报告时称，“临界点并无明确界定；市场和企业都非常具有创新能力。”

**虚张声势？**

然而如果零利率下限真的存在，而至少现在利率已接近零水准，倘若通胀率还是无法回升到目标水平，又需要进一步放松政策的话，那该如何？德拉吉说他会不惜一切，是不是只是说大话而已？

在面对可能落入通缩陷阱的风险下，扩大购买债券及量化宽松至少可以努力压低长期借款利率。但要购买何种债券、购买多少等问题，在实际操作和政治层面都有其极限，而指标10年期德国公债收益率业已低于0.50%。

有人建议或可上调通胀目标，以刺激通胀预期出现转变并凸显央行决心。但是，若连通胀率从零提升到2%都有困难了，把目标升到4%会变容易些吗？

为了克服这个零下限，势得采取更多大胆措施。

其一包括全然摒弃实体钞票，以免银行业者转而拥抱现金。在卡片支付及电子货币兴起的当儿，这个想法貌似有理。另外一项提议，则是涉及放弃现金及储备之间一比一自动兑换的汇率。另外一个建议是纸钞需定期加盖戳记，以维持其法定货币地位。

英国央行首席经济学家霍尔丹上月说，未来政府新支持的货币也可以是某种形式的数字钱包(数位钱包)，它有吸收负利率能力的优势。

“迫于负利率需求的刺激，也许央行通货迈向技术大跃进的时机成熟了，”他说。

但是，就算可以避免转向现金，负利率若是太低而破坏到银行业资产负债表及稳定性、加剧风险性放款上升、或者导致银行业为收回成本而上调抵押贷款利率或企业借款利率--就像瑞士一样，那么太低的负利率可能是弊大于利；长期实施的话也将扭曲资产市场。

以上这种种忧心，或许可为深不可测的负利率构筑出一道有力的托底长城。(完)