香港《信报》：投资新常态 与息魔共舞

（3月9日财经评论）

习广思

周五美国公布的2月就业数据不俗，触发标普500指数跌了1.42%，20年期或以上长债ETF跌了2.2%，反映市场愈来愈相信息魔会重来，情况就如2013年5月至9月初债息升浪的翻版。以美国就业市场改善的进度，加息是早晚的事，投资者不应怕息魔，而要学懂与之共舞。

1月还在担心通缩，3月已经讲美国要加息，金融市场变化万千，投资策略亦要适时而变。1月买金买长债买VIX可对冲股市，本月买长债和买金对冲却大错特错。美国债息今番抽升十分急劲，从中可见，近周阳烛烛身甚长，价格动力十足，与近年的走势比较，其强势要数至2003年5月至9日的一波涨势，那次是由联储局前主席贝南奇的收水论所引发，为日后减少买债先发预警，相信大家仍有印象。

今次市场盘路开始为下半年加息作准备，以上轮升幅计，10年期债息冲上3厘并不出奇。所以，投资策略也宜逐步调整。观乎上一轮债息上升期，恒指及国指分别跌了15%及21%，金价跌26%，A50ETF跌21%，美国长期国库券ETF跌17%，新兴市场ETF跌18%，标普500指数较为硬净，跌了7.5%，油价升了15%。但要注意的是，除了美国长债跌至9月初水平外，股市普遍由5月高位跌至6月底便掉头回升。在2013月5月1日至9月的一轮沽售中，被视为避风港的领汇(0823.HK)跌幅达18%，电能(0006.HK)与中电(0002.HK)分别跌了10.5%及9.2%，情况与周五的美股市况十分相似，高息REITs及公用股同被抛售。

当然，比较两段时期的股份表现，也要考虑个别股份的基本因素，例如上次大升的濠赌股，今次便没甚起色了。出口美国的利丰(0494.HK)，将继续受惠美国经济复苏，腾讯(0700.HK)受利率影响较微，可趁低吸纳。周五美股跌市中，上升的包括银行股、保险股及券商股，AIG升0.7%、大都会人寿升1.74%、地区银行股ETF涨0.77%、嘉信理财升2.75%、Ameritrade涨3.26%，这些逆市奇葩股都有一个共通点，就是拥有大量现金，能受惠债息上扬。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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