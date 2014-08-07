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时事要闻 | 2014年 8月 7日 星期四 15:27 BJT

即时通信一般公众账号未经批准不得发布和转载时政类新闻--新华

路透北京8月7日 - 为进一步推动即时通信工具公众信息服务健康有序发展，新华社周四授权发布《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》，称开设即时通信工具服务的公众账号应经过服务提供者审核，并向互联网信息内容主管部门分类备案。

《规定》指出，新闻单位、新闻网站开设的公众账号可以发布、转载时政类新闻，取得互联网新闻信息服务资质的非新闻单位开设的公众账号可以转载时政类新闻。其他公众账号未经批准不得发布、转载时政类新闻。

“即时通信工具服务提供者应当对可以发布或转载时政类新闻的公众账号加注标识。”《规定》称。

即时通信工具服务提供者应当按照“后台实名、前台自愿”的原则，要求即时通信工具服务使用者通过真实身份信息认证后注册账号。

《规定》并称，使用者注册账号时，应当与服务提供者签订协议，对违反协议约定的使用者，提供者应当视情节采取警示、限制发布、暂停更新直至关闭账号等措施，并保存有关记录，履行向有关主管部门报告义务。（完）

参看全文，请点选：here

(发稿 侯向明； 审校)

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