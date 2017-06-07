即时观点：澳洲第一季GDP成长0.3% 连续近26年无衰退

路透悉尼6月7日 - 澳洲第一季经济成长有所放缓，因恶劣天气影响出口发货和房屋建造，但仍足以让澳洲经济连续近26年来未出现衰退。

澳洲统计局公布，第一季经季节调整后实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%，澳元兑美元应声上涨0.0025美元。

路透调查分析师预估为成长0.2%，数据解除了市场对澳洲经济年初遭遇萎缩的担忧。第一季GDP较上年同期增长1.7%。

澳洲现已追平荷兰连续103季无技术性衰退的最长纪录。

关键点：

--第一季度经季节调整后实质GDP较前季成长0.3%(路透调查预估为成长0.2%)

--第一季度经季节调整后实质GDP较上年同期成长1.7%(路透调查预估为成长1.5%)

--第一季度经季节调整后最终消费支出较前季增加0.6%

--第一季度经季节调整后固定资本总支出减少0.6%

--去年第四季GDP修正后仍为较前季成长1.1%

摩根大通分析师TOM KENNEDY：

对我们而言，喜忧参半的经济增长不算出色。资本支出依然挣扎，家庭消费还算过得去，但是没有达标，经济增长仍低于澳洲央行的预测。

我能明白澳洲央行努力想做什么。他们指出拖累来自贸易，所以拖累不是来自国内。但贸易似乎在第二季还是个拖累因素。这意味着今年上半年经济可能趋疲。问题是央行忽视这些数据的时间会有多长。我们认为他们还有更多工作要做。

澳洲国民银行分析师TAPAS STRICKLAND：

市场原本预期数据会更疲弱，因此结果出炉后提振澳元。不过该数据仍疲软，显示经济有些疲弱，而且可能影响第二季。

因此，总体而言，该数据疲软，但没有一些人此前预期的那么疲弱，所以澳洲央行放宽政策的压力较小。

AMP CAPITAL INVESTORS首席分析师SHANE OLIVER：

数据正面，让我感觉松了口气。不可否认，过去一年来澳洲经济有所放缓，所以数字正面是个好消息，但这无法抹去澳洲经济增速放缓的事实。

对澳洲而言，如今它创下的连续103季经济无衰退的纪录可与荷兰比肩。货币市场已解读为央行再度降息的机率略微降低。我的看法是，再降息的机率接近50%。

市场反应：

受该报告提振，澳元兑美元跳涨至0.7528，因有人原本担心当季GDP萎缩。利率期货小幅下跌，因市场缩减对澳洲央行降息的预期。

澳洲统计局网址：www.abs.gov.au

背景：

--市场原先的预估中值为GDP增长0.2%，预估范围介于增长0.7%至下滑0.5%，家庭消费方面存在诸多不确定性。

--GDP较上年同期增长率预估为1.5%左右，将是2009年以来的最慢增速，预估范围介于增长1.0-2.0%。

--稍早数据暗示，出口和房屋建造拖累经济增长，部分归因于糟糕的天气；企业投资和库存为经济增长作出温和贡献；当季政府支出大致持平。

--实际结果若表现不错，将意味着澳洲经济追平荷兰创下的连续103个季度无技术性衰退的最长连续增长世界纪录。若萎缩则会这样的结果受到质疑。

--由于薪资增长处在记录低位，加上债务高企影响支出能力，家庭消费能否持续受到质疑。

--但名义GDP料将再度出现可观增长，得益于之前大宗商品价格上涨以及矿业获利增长，不过这方面的最佳时期似乎已经过去。

--由于零售价格受到激烈竞争与就业市场闲置影响，国内通胀指标料将依然低迷。(完)