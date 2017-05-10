即时观点：中国4月CPI涨幅创三个月新高PPI回落 温和通胀预期仍强（更新版）

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路透北京5月10日 - 中国国家统计局周三公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，略高于路透调查预估中值1.1%，并创三个月新高。

数据并显示，4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.4%，低于路透调查预估中值6.9%；这是PPI连续第八个月同比正增长但增幅继续回落。

4月CPI环比上涨0.1%，路透预估中值为持平；PPI环比下降0.4%。4月CPI中的食品价格同比下降3.5%，非食品价格同比上涨2.4%。

4月详细数据：

--CPI同比上涨1.2%（路透调查中值为上涨1.1%）

--PPI同比上涨6.4%（路透调查中值为上涨6.9%）

--CPI环比上涨0.1%（路透调查中值为持平），PPI环比下降0.4%

--CPI中食品价格同比下降3.5%，非食品价格同比上涨2.4%

--中国月度CPI和PPI图表：tmsnrt.rs/2qXN4MP

以下为分析师评论摘要：

--中金公司固收团队 陈健恒、唐薇、但堂华：

通胀预期回落，债券实际利率升高。

4月CPI同比略高于预期，4月PPI环比增速自去年7月以来首次降为负值，符合预期。4月份CPI的回升主因非食品的季节性回升和基数影响，预计5月非食品的季节性转弱，但去年5月蔬菜拖累食品大幅下跌，低基数带动今年5月CPI同比回升至1.5%-1.6%的水平。不过，通胀预期仍在下行通道中，一方面，在油价、黑色等工业品价格下跌带动下，后续PPI环比下降仍将延续，年内PPI同比将节节下行到1%附近；另一方面，生活资料尤其是食品涨幅偏弱，CPI年内整体可控。

从基本面的角度，温和通胀环境下，存贷款基准利率上调的可能性较小，整体基本面仍有利于债市。目前随着债券收益率升高，在扣除通胀后，实际利率水平也随之上升，对经济起到一定制约。不过货币政策偏紧仍主要集中在金融市场的防风险、去杠杆上，流动性环境仍将延续倒逼去杠杆。目前，流动性和政策层面的扰动使得收益率一定程度上小幅背离基本面，二季度仍是较好的吸筹阶段。可以关注“严监管+紧货币”导致的信用紧缩对经济的反作用力，可关注市场在杠杆断裂过程中的配置时点，以及去杠杆与防风险监管协调下交易性机会。

--中国民生银行首席研究员 温彬：

通胀温和回升，货币政策保持稳健中性。

4月份CPI涨幅连续两个月回升，PPI涨幅连续两个月回落，PPI和CPI剪刀差进一步收窄，物价形势总体平稳。

从结构看，CPI构成中除了食品价格继续同比下降外，其余7项均保持上涨，特别是医疗、教育、居住涨幅居前，分别同比上涨5.7%、2.6%、2.4%。PPI构成中生产资料同比上涨8.4%，涨幅略有回落，生活资料同比上涨0.7%，涨幅平稳，从环比看，生产和生活资料八个月来首次出现负增长。

今年4月份(官方制造业)PMI为51.2，连续九个月保持在50以上，但较上月出现回落，反映经济增长动能有所减弱。同时，受去年基数效应影响，预计二、三季度CPI涨幅进一步回升、PPI涨幅进一步回落。

今年以来，为实现金融部门去杠杆、降低系统性金融风险，市场利率不断走高，但从下一步经济走势看，货币政策将继续保持稳健中性基调不变。

--天风证券固收团队 高志刚、孙彬彬：

4月CPI上、PPI下，通胀不高不低。

4月CPI环比增速由负转正，非食品价格仍然是支撑项，食品价格弱势是下跌推动项；

CPI食品价格同比环比跌幅均有收窄，鲜菜、蛋、猪肉价格等价格仍然领跌，跌幅都在8个百分点以上；

CPI非食品价格中，医疗类、居住类和娱乐教育价格也仍然是领涨项，同比增幅都在2个百分点以上，其中医疗保健类同比增速高达5.7%；

PPI同比涨幅略低于预测值，环比增速转负，同比来看，各类工业品价格仍然呈现普涨，煤炭、钢铁和原油同比上涨是最重要的推动因素，环比来看，石油、黑色金属价格的下跌是PPI环比转负的主要影响项；

CPI分项变动基本延续前期走势，非食品价格仍然是支撑，PPI增速下行趋势已基本确立，但短期仍维持在高位，总体而言，CPI上行、PPI下行，此起彼伏的搭配使得通胀总体水平不高不低，货币政策仍将维持稳健中性，国内主导因素仍然是金融监管。

--国泰君安证券固收组：

整体看，PPI见顶回落趋势进一步确立，CPI缓慢回升。

非食品价格稳中有升，食品价格持续下滑。非食品拉动而食品拖累，但菜肉的下跌有趋缓态势；服务上涨而消费下降，PPI向CPI的传导仍无迹象。从同比角度看，8大分项中，除食品烟酒同比下跌，其余7个分项均同比上升。显示非食品仍是推升CPI的主要因素。医疗、交通、居住和教育同比涨幅居前，其中医疗教育已连续多月涨幅居前，除去部分地区医疗服务价格的改革因素外，或许反应了医疗教育领域的供需出现一定失衡。

从环比角度来看，食品价格下降0.6%，前值为1.9%，跌幅收窄；非食品价格上涨0.2%，前值为0.1%，稳中有升；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.4%。从结构来看，反映出的信息与同比指标基本一致。

PPI同比继续回落，翘尾和新涨价共同推动同比显着回落。从细项来看，采掘、原材料、加工PPI环比分别为-1.2%、-0.8%和-0.4%生产资料出厂价格整体呈现下降趋势，中下游价格下跌幅度效应上游。

PPI回落节奏不会太快，CPI中枢面临下修。PPI见顶回落已在预期之内，去年二季度后半段和三季度PPI的基数较低，叠加目前经济仍然较稳定，PPI回落的节奏不会太快。2-3月CPI同比读数连续偏低，4月回升幅度有限，年初的通胀偏低将比较明显的压制全年通胀中枢，CPI中枢面临下修。目前投资者对于“温和通胀”预期较为一致，短期内该预期被打破的可能性较小。

监管仍是主要矛盾，但基本面因素在向有利于债市方向发展。当前债市的主要矛盾在于金融去杠杆的推进节奏以及资金面的波动情况，通胀下行不构成货币政策宽松的充要条件。在经济仍稳、联储加息，国内货币政策大概率仍将维持中性偏紧态势。但是值得注意的是，在市场对于监管的担忧甚至是恐慌之中，经济前高后低趋势基本确立，PPI高位回落，CPI缓慢回升。基本面因素确实在向有利于债市的方向发展。当监管担忧缓和之后，在基本面因素的配合之下，债市的下一轮反弹很可能是年内最好的交易性机会。但是投资不立于危墙之下，眼下监管才是最大的“基本面”，机会尚未到来，最优选择仍是等待。

--中国农业银行战略规划部研究员 付兵涛：

两大因素推动4月份CPI同比涨幅回升：一是翘尾因素推动，4月份CPI翘尾因素为0.56%，3月份为0.38%；二是服务业价格推动，4月份服务业价格CPI环比涨幅是2013年以来同期涨幅最高的。4月份服务业价格上涨较快估计与挂号费诊疗费改革有关，CPI中的医疗保健与个人用品子项价格4月份环比上涨0.7%，远高于历史平均涨幅。不过，4月份居住类价格环比只上涨0.1%，为近去年6月份以来最低，随着调控政策加码预计后期居住价格还会继续走低。考虑到五六月份翘尾因素还会走高，预计未来两个月CPI同比涨幅还会走高，但应该不会超过2%。

4月份PPI同比上涨6.4%，连续两个月回落，主要受国际大宗商品价格回落影响。4月份CRB综合现货指数平均值同比上涨3.4%，涨幅比2、3月份12.7%、9.5%明显回落。基本可以确定，PPI涨幅峰值已经过去，年内PPI涨幅将逐步回落。

--华安证券首席宏观分析师 徐阳：

年初房地产价格上涨或已传导至CPI。4月CPI同比涨1.2%，其中非食品价格出现较大上涨，同比增长2.4%，食品类价格则下跌3.5%。从牛羊猪肉以及蔬菜水果的平均批发价来看，食品类的总体趋势是向下的，尤其是蔬菜随着天气因素好转，出现较大下跌。猪肉价格环比也下降2.12%。充分表明此次的CPI上涨不是食品类因素造成的，而非食品类中我们认为需要关注的是年初房地产价格的大幅上涨已经传导至居住指数上了，居住价格同比上涨2.4%。并且从城市和农村CPI的增幅也可以看出这一点，城市CPI同比增长1.3%，农村CPI增长0.8%。

上游产品价格回落，造成PPI增速下降。4月PPI增速降至6.4%，涨幅比上月回落1.2个百分点，表明经济下行压力已经压制了需求。例如螺纹钢环比价格下降8.27%，电解铜价格环比下降1.35%。当然，同比来看，无论螺纹钢还是电解铜的涨幅都超过25%，这也是为什么PPI同比数据看上去还不错的原因。

受房地产回落影响，CPI（涨幅）后期或将下降，PPI更可能维持目前状态。此次CPI上涨除了受到我们认为的房地产价格对居住指数的影响之外，4月的节假日影响也是重要原因，但是目前房地产市场受政府政策影响，短期内难出现之前那样大的涨幅，同时房屋租金更多受居民当期收入影响，所以我们判断CPI后期的涨幅不会较大。PPI的上涨更多的受经济环境影响，目前经济下行压力依然较大，政府一方面在进行金融去杠杆，并且收缩货币供给，另一方面并没有开展真正意义上的大规模基建，同时房地产限制政策短期内难以放松，所以PPI更可能维持目前或者相对较低的增幅。

价格的相对稳定或许给央行更大的货币政策空间。从目前的情况来看，内需弱于外需，所以贸易顺差带来的外储增加或许可以短期内增加部分外汇占款，同时降低央行货币供给的压力，并且鉴于国内经济下行，央行或许可以采用相对稳健的货币政策，而不用担心国内价格出现飚涨。

--交通银行金融研究中心首席宏观分析师 唐建伟：

物价形势和我们预测的差不多，由于食品价格回落、非食品价格持稳，CPI重返1时代，主要受翘尾因素提升影响，从趋势来看，年内翘尾因素在5、6月最高，不排除CPI届时还会走高。

食品价格今年偏弱，鸡蛋价格已创历史新低，食品价格持续走低和消费需求不振有关，也与居民收入水平提高，食品支出边际递减相关，预计食品价格偏弱的趋势年内持续。非食品今年总体平稳，略有波动受油价影响，下半年影响CPI走势主要还是看需求。我们预计今年经济前高后低，下半年通胀压力还会略减轻点，呈现中间高两头低，全年在2%，甚至低于2%，通胀压力不大。

PPI环比继续下降，2月PPI就是全年高点。PPI的快速上升与去年去产能有较大关系，终端需求并没有起来，随着补库存终结，对PPI起作用的还是需求，预计PPI涨幅下半年继续回落。

今年通胀不是货币政策主要目标，政策保持稳健中性，流动性适度就可以了，主要目标是防风险降杠杆。一季度经济不错，稳增长压力不大，但4月经济指标已较一季度有所回调，一季度就是全年经济高点，预计下半年经济有放缓压力，货币政策需要略向稳增长倾斜，降杠杆力度将有所减弱。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

CPI小幅回升符合预期，食品价格跌幅在逐步收窄，未来几个月内基数原因造成的食品价格下跌对CPI的拖累会逐步淡化消失，非食品价格上涨因素会承担更多拉动租用，未来一两个季度内CPI会逐步恢复到2%以上。

PPI回落速度略超预期，但回落趋势符合预期，低基数造成的高涨幅未来几月也会逐渐消失，大宗商品价格近期的弱表现也会使PPI涨幅收窄。

整体来看，价格在至少两个季度内不会对货币政策形成过多干扰。物价基本是稳步回升、低水平企稳的状态，和经济形势相似，货币政策不会过多把物价作为考虑因素。

货币政策会着眼于未来物价上涨的空间，为抑制泡沫还是会延续稳步收紧的态势，收紧的速度没有必要改变，步伐没必要停止。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

工业品价格加速回落，消费品回升只是基数效应下的短暂上行，未来价格走势特别是年中或经历双下行探底局面。

货币偏紧基调不会改变，但在货币价格方面或有放松，未来的货币政策组合或转向“紧数量、低利率”。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

通胀预期缓解，货币依然偏紧，4月CPI仍处于低位，主因食品续降、而非食品上涨。受菜价、肉价拖累食品类价格环比继续下降0.6%，同比跌幅扩大至3.5%；旅行相关、医疗、房租等带动非食品类价格环比上涨0.2%，同比继续上升至2.4%。

预测5月CPI回升。进入5月以来，肉价、菜价续降，但由于去年同期食品价格跌幅较大，基数走低，预测5月CPI反弹至1.6%。

4月PPI续降。4月PPI环比由上涨转为下降0.4%，同时基数攀升，同比继续回落至6.4%。从行业来看，黑金冶炼加工、黑金采选、化学原料和制品价格均由升转降，油气开采、石油加工业价格降幅扩大；非金属矿制品、有色采选、纺织等价格上升，煤炭采选业则由降转升。

5月PPI或续降。5月以来钢价稳定，煤价继续大降，国际油价回落，预测5月PPI环比稳定，但基数走高，同比或继续降至5.8%。

货币依然偏紧。4月以来经济高位回落，PPI续降，CPI维持低位，通胀预期显着缓解。但当前政策重心在于金融去杠杆、防风险，央行在2、3月份对存款类公司债权收缩近1万亿，我们估算3月末金融机构超储率位于1.4%的历史低位。央行4月投放适量货币稳定资金面后在5月初又快速回收，维持货币紧平衡的态度依然未变。

--民生银行研究院宏观分析师 应习文：

4月份CPI同比上涨1.2%，环比增长0.1%，略高于市场预期，去年基数较低是同比增速回升的一大因素。分类别看，食品价格同比下降3.5%，非食品价格同比增长2.4%，非食品价格仍是上涨主因。从环比细项看，食品价格继续呈现季节性回落，主要是鲜菜和肉类价格继续下降。非食品中消费品（衣着和生活用品）价格小幅上涨，但降幅已经有所降低，源于PPI传导效应的减弱；交通类价格回落，源于油价下跌。服务品价格仍保持较强上涨趋势，表现在文化娱乐、医疗保健和其他服务业上。

PPI同比上涨6.4%，环比下降0.4%，低于市场预期。上游价格明显回落，加上去年4月环比大涨，基数抬高，共同导致PPI的走低。

在货币政策保持稳健中性的基调下，尤其是金融业面临较大的监管压力，社会信用创造继续放缓，预计未来通胀压力较小，CPI上涨空间有限，全年可能低于1.5%；PPI在上游商品价格顶点已过，以及去年不断抬高的基数下，同比增速也将继续回落。

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

数据基本上符合预期，最关心的还是PPI，很明显2月已经见顶，未来一段时间货币政策很难宽松，下半年还有放松的可能性，经济投资驱动的状况在一季度已经见顶，未来几个季度，投资的驱动力会下滑。

**相关背景**

--中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。

--中国国务院指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。

--国家发改委发言人严鹏程表示，今年一季度PPI可能是今年最高点，后期会逐季回落。

--中国央行行长周小川表示，中国经济已企稳，预计今年能够达到6.5%左右的预期目标；未来货币政策将保持稳健中性，在稳增长、去杠杆、防止资产泡沫和遏制系统性风险之间取得更好的平衡。

--中国央行货币政策委员会委员樊纲称，外汇储备下降趋势尚未结束，在此背景下若出现降准是很正常的。结合今年货币政策目标和3月份金融数据，降息则不一定，因后者影响因素过多。

--中国国务院召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。（完）