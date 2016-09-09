即时观点：中国8月CPI创年内新低 PPI降幅持续收窄且为逾四年最小（更新版）

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路透北京9月9日 - 中国国家统计局周五公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，且为去年10月以来的最低水准，当时亦为1.3%。

统计局数据并显示，8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，高于路透调查预估中值的下跌0.9%，并创下2012年4月以来最小降幅，当时为下降0.7%。

环比来看，8月CPI上涨0.1%，PPI涨0.2%。8月CPI中的食品价格同比上涨1.3%，非食品价格同比上涨1.4%。

统计局表示，中国今年以来PPI同比降幅逐月收窄，7、8月份受去年基数较低影响收窄幅度较大。

8月详细数据：

--CPI同比上涨1.3%（路透调查中值为上涨1.7%）

--PPI同比下跌0.8%（路透调查中值为下跌0.9%）

--CPI环比上涨0.1%，PPI环比上涨0.2%

--CPI中食品价格同比上涨1.3%，非食品价格同比上涨1.4%

中国月度CPI和PPI图表tmsnrt.rs/2c9KmOL

以下为分析师评论摘要：

--招商银行资产管理部 刘东亮、陈郑：

8月CPI大幅低于市场预期，连续4个月下降，年内最低点已经出现。食品价格环比虽较上月明显回升，但由于去年同期食品价格大幅抬升，基数原因导致食品价格回落。其中，猪肉价格同比增速大幅回落是CPI大幅走低的主要原因，CPI回落有一半是猪肉贡献；8月鲜菜价格环比大幅上涨7.9%，但去年高基数导致同比仍下降3.9%。

非食品价格保持稳定。油价下调带动交通和通信价格明显回落，受房价上涨影响，房租价格快速上升。其他非食品分项整体变动不大，消费维持弱势，预计非食品难以出现明显上涨。

8月份将是年内通胀的最低点。由于蔬菜、原油等价格的低基数原因，9月份以后CPI料将再度上行，10月份有望达到反弹的最高点，虽然通胀将呈现温和反弹的态势，但仍需关注油价超预期、极端天气等扰动因素。

可预见的阶段内，通胀压力不会对货币政策构成制约，货币政策进一步放松的时间窗口事实上并未关闭，我们预期年内政策进一步宽松的机会仍很大，但政策具体变动仍有待于宏观经济的表现。

短期来看，CPI对债市的影响偏积极，本轮调整可能暂歇，市场焦点将转移到下周公布的宏观数据上。

--招商证券宏观分析师 闫玲：

8月CPI大幅低于市场预期。食品中鲜菜和蛋涨幅最大；鲜果和猪肉的价格下跌。受洪水来袭影响，8月末鲜菜、蛋和鲜果价格上涨较多，可能由于统计时间点的原因并未反映至本月的通胀中。

8月通胀触及年内低点，9月-12月或温和回升，但高点低于上半年。从鲜菜价格的历史月度数据来看，洪水爆发的初期蔬菜价格会持续下跌，爆发中期价格涨幅最大，末期涨幅收窄。9月的通胀可能会反弹较快。

PPI同比增速为-0.8%，终端需求旺盛。连续第八个月出现上行趋势，年内有望由负转正。近半年内首次出现下游行业数据好于上游行业，这与统计局PMI反映的终端需求旺盛的形势一致，也符合PMI中主要原材料购进价格的涨幅。虽然投资数据低迷，然而与消费相关的制造业数据持续向好，不必对经济的前景过于悲观。

虽然通胀超预期下行，但货币政策空间并未打开。通胀预期还在上升，且PPI上行的幅度依然较快。上周的领导人G20峰会在加强全球货币政策协调和避免汇率战方面达成更多共识，从过度依赖于货币政策、至货币和财政政策并重、以及货币和结构改革相结合，提法的变化值得关注。

--中国银行国际金融研究所宏观经济与政策研究主管 周景彤：

CPI同比增速放缓，一方面是由于食品价格同比涨幅回落较多。不过，食品价格更多还是要看环比，8月的食品价格是环比上涨的，未来CPI同比增速仍具上涨动能；另一方面是翘尾因素减弱，8月的翘尾因素为0.3，7月份是0.75，如果翘尾因素相同的话， 7月与8月CPI涨幅差不多。不过，由于未来几个月翘尾因素还是往下走，所以CPI同比增速也不会太高，年内达到2%的可能性比较小，大概率还是在2%以内。

PPI降幅继续收窄，主要与能源价格持续上涨有关。从当前已公布的经济数据和先行指数来看，8月的经济好于7月，如果经济延续8月的势头，能源价格会继续上行从而推高PPI，年内PPI有望转正。

--中金固定收益研究团队 陈健恒、范阳阳：

8月CPI低于市场平均预期，部分是猪肉价格同比增速回落影响，部分是其他食品价格超预期回落影响；8月PPI基本符合市场预期，主要是黑色金属和煤炭价格上涨较多，油气产业链价格有所回落。短期来看，工业品通缩或持续改善，年内PPI同比或逐步转正，不过PPI向CPI传递有限，在工资上涨放缓，房地产挤出其他消费的情况下，非食品价格仍将保持弱势。

进一步向前看，四季度在去年猪肉价格回落的低基数影响下，CPI同比将有所回升（预计年底在1.7%-1.8%），但明年上半年在今年较高的蔬菜和猪肉价格基数下，CPI同比将进一步回落，个别月份可能会跌破1%。目前来看，全球通胀水平和通胀预期都保持在低位，尽管货币政策放松对经济推动效果不算理想，但低通胀将使得全球央行货币政策维持在宽松状态甚至进一步放松。国内货币政策从未来两三个季度的时间来看，仍有放松的动力和空间。

--中银国际证券首席宏观分析师 朱启兵：

8月CPI同比增速低于预期主要是食品的原因，特别是肉类价格下降较多。而非食品价格与历史同期及前期比还算正常。预计本月CPI同比增速是年内低点，9月开始就会回升，四季度将回到2%以上。

PPI降幅收窄在预期中，因为大宗商品价格在回升，由于国内供给侧改革的原因及国际大宗商品上升，行情是在往上走。一方面供给端受到一定限制，需求端虽有所回暖，但还支撑不了价格上涨这么多；另一方面美元没有大家预想的那么好，今年整体是在跌的。这几个月由于加息预期延后，美元维持弱震荡格局，大宗仍有上涨潜力，支撑PPI转正。我判断四季度应该可以看到PPI同比转正。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

8月份的通胀数据中，由于受去年同期食品价格基数较高的影响，食品CPI出现大幅回落。因此在非食品CPI同比增速相对平稳的前提下，CPI同比连续第4个月下跌。据此来看，似乎短期内通胀已经不成为问题，应该从政府的关注列表上被剔除掉。

但最近几个月国内一二线城市的房价在已经有泡沫化风险的情况下继续攀升，让市场和监管层对潜在的风险忧虑。从全球历史经验来看，通胀持续维持低位，市场会认为央行继续维持宽松的货币政策立场。而这种预期恰恰是推动资产价格继续上涨的源动力。

目前国内面临同样问题，国内通胀持续下行加上实体经济疲软，让市场对货币政策立场依然维持宽松预期。虽然央行出于人民币汇率贬值压力等顾虑迟迟没有降息降准，但通过MLF等公开市场操作持续注入流动性来为经济托底，被市场认为是央行变相宽松的举动。

同时央行对人民币汇率的控制力，也让市场在很大程度上不用担心短期内会出现人民币汇率大幅贬值的风险。在疲弱的实体经济无法有效吸引流动性，同时宽松货币政策和稳定的汇率政策可预期的前提下，资金持续流入以房地产为主的大类资产似乎成为必然。

我们认为目前中国经济并非没有通胀压力，而是在产能过剩以及货币政策传导机制不畅的情况下，通胀压力没有表现为商品价格的上涨，而是通过房价持续上涨形成了另类的演绎。因此我们认为监管层应该把低通胀和高房价放在一个盘子里来分析。如果央行货币政策过分关注商品价格的相对稳定，而忽视资产价格的异常波动，会给中长期经济埋下极大的隐患。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸等：

CPI涨幅连续四个月回落，环比上涨0.1%。虽然菜价、蛋价上涨，但鲜果、水产、猪价下跌，且猪肉、鲜菜、蛋类等价格去年基数较高，对食品构成拖累；油价下调、房租上涨，非食品保持平稳。

9月通胀有望反弹。9月以来菜价继续大幅回升，猪价保持稳定，考虑到去年基数回落，预计食品价格同比反弹，非食品微升，9月CPI同比或回升至1.5%。

8月PPI再度回升，是由于尽管油气开采、石油加工由涨转跌，但黑金加工、煤炭采选涨幅扩大，非金属矿、化学原料和制品由降转升。

9月PPI有望止跌，9月以来钢价微降，但煤价继续飙升、油价上调，预测9月PPI环比上涨0.4%，再加上低基数效应持续，PPI同比降幅有望缩窄至0%，或首次结束持续五年的负增长。

未来预计通胀短期小弹，政策短期中性。一方面PPI四季度有望转正，对CPI非食品价格上行形成推动；另一方面8月底以来菜价季节性回升，将推动食品价格反弹。叠加去年同期基数较低，四季度通胀有望小幅反弹，再考虑到控制资产价格泡沫、备战美联储加息等因素，货币政策短期仍难以大幅宽松。

--中国民生银行宏观经济研究中心副主任 应习文：

CPI同比涨幅远远低于预期。原因之一是由于食品涨幅弱于预期，因为8月是夏季，天气好转后，7月的一些影响（如洪涝灾害）减弱，食品价格调整；非食品保持平稳状态；此外，交通价格下降也是原因之一。

PPI降幅进一步收窄，符合预期。在去年同期，PPI环比不断下降。今年国内、海外的工业品价格都保持稳定，同比降幅一定会收窄。这对企业盈利很有利。

不过，通胀回落是否是长期趋势，尚有待观察。单月CPI回落存在意外因素，可能不是通胀的长期趋势。货币政策是否需要进一步宽松，同样还需要一段时间的观察。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

8月CPI涨幅回落超预期，主要受猪肉价格回落快以及翘尾因素影响，预计年内通胀温和，但再往前看，考虑到消费疲软，通胀有一定下行压力。

PPI跌幅大幅收窄，主要得益于房地产销售火热和基建投资推进，政策性因素大，持续性不是特别强，明年一旦房地产销售降温，PPI前景不好说。预计今年CPI在2.1%，PPI还是负值。

内需好转是阶段性的，9月高频数据又开始回落，这其中也包括工业品价格，预计下半年经济增速在6.6-6.7%，企稳为主。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

8月CPI的涨幅略低于预期，之前预计进入夏季，水患等局域性影响会令蔬菜价格上涨，但并未在本月CPI中体现出来，目前来看，CPI涨幅有些异常，趋势应该是至少走平或者上升的状态，低于预期的具体原因有待观察，但还不能得出要进入通缩状态的结论，也不能因此要更宽松货币政策。

PPI符合逐步回升的趋势，但CPI和PPI实际出现了背离，随着PPI回升，CPI未来起码要企稳，如果PPI回升，终端销售物价却在下降是说不通的。

PPI回升的趋势是健康的，原因是需求阶段性回升，还有基数较低。PPI回升跟昨天的贸易数据中进口数据好转这两者互相印证。但需求回升目前还不是宏观层面的转变，更多是微观因素造成，比如企业补库存，以及对微观因素预期的好转。

PPI向好符合目前的市场变化。中期看内需回升的乐观因素在增加，不会是单月的体现，这个趋势还是能继续持续下去，推动上涨的原因仍在，比如大宗价格回升。

结合昨天的贸易数据来看，可以做出国内需求逐渐企稳的判断。从CPI表现看，不能说明政策有继续宽松的空间。财政政策方面，G20会议达成共识，有继续宽松的空间，是值得期待的领域。

--中国国际经济交流中心信息部副部长 王军：

CPI低于预期主要受食品价格增长放缓影响，显示消费品角度的需求端没有太大回暖迹象。能繁母猪供应的增加带动了猪肉价格环比下降，而且8月是肉制品消费淡季，预计8月CPI是今年低点，未来有温和回升，但总体呈现低位波动态势，不会有太大变化。

PPI超预期和工业品价格反弹有关，特别是煤炭钢铁去产能力度大，而供给还在收紧，导致其价格回暖。不过由于工业品价格提高，地方企业产能反弹的可能性存在，未来一两个月PPI有可能升至正值。

中国经济三四季度预计能持稳，但鉴于当前政策不会强刺激，三去一降一补还在推进，未来还有下行风险。

物价走势支持政策继续趋向稳健偏松，不对政策构成掣肘，稳增长重要性没有下降，财政赤字还有提升的空间。

--国金证券大类资产资深分析师 徐阳：

CPI同比增幅创下年内新低，8月或为年内低点。基数效应和食品价格回落拖累CPI增幅。去年8月份食品价格环比上涨，大幅抬高基数。同时，今年食品价格在8月环比呈现回落态势，大幅拖累CPI。后期展望来看，随着基数效应的消退和食品价格的稳定，我们预期年内CPI低点或现，后面月份CPI同比涨幅将逐渐扩大。

PPI同比继续改善。分类项下，环比贡献最大的为黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选业，分别环比上涨3.1%、1.5%。整体环比也上涨0.2%，继续改善。随着去年基数越来越低，PPI同比上涨幅度转正或早于市场预期到来。

短期依然难看到货币宽松。虽然CPI涨幅创下年内新低，但环比涨幅依然上涨。PPI的恢复速度也快过于市场预期。央行考虑的通胀水平为综合CPI和PPI之后的数据，并且对环比数据的关注也较大。因此，在整体通胀环比上涨的情况下，货币政策由稳健转为宽松，短期或难看到。

--方正证券宏观分析师 卢亮亮：

8月份CPI数据主要是受猪肉价格下调影响比较大，在非食品类中，原油价格下降的影响比较大，这是由于成品油调价，导致价格有所回调；但是，房租类价格连续七个月呈现环比上涨，未来会对CPI价格有个支撑。

8月PPI数据受大宗商品价格上涨的影响较大，如铁矿石、煤炭等的上涨，推升了近期PPI连续回升。因为受去产能政策的影响，预计未来大宗商品价格会继续推升PPI的环比上涨。

目前来看，CPI还尚未到拐点，但9月有可能会迎来拐点。未来，非食品类中如果原油、房租能有所上升的话，可以冲抵猪肉价格下调影响，但目前原油价格拖累了CPI数据。

虽然CPI理论上会给货币政策带来空间，但目前货币政策受到很多约束，资产价格泡沫特别是房地产泡沫，会对货币政策构成一种制约；此外，人民币贬值的压力加上美联储加息预期的扰动，下半年货币政策预期不会再宽松。

**相关背景**

--中国国家主席习近平在G20杭州峰会闭幕后的记者会上表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。

--国务院常务会议决定，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度，聚焦脱贫攻坚、重大软硬基础设施建设、新产业新动能培育等重点领域，注重体制机制改革创新，优化政策“配方”打好组合拳。

--国家发改委称，展望下半年，中国经济基本面没有出现显着变化，价格运行也将保持基本稳定，可以实现年初确定的3%左右的预期调控目标。综合考虑翘尾弱化等因素，预计下半年价格总体呈稳中偏弱态势，CPI平均涨幅略低于上半年，PPI降幅继续收窄。

--尽管中国外贸承压几成共识且年内迄今持续下行，8月进出口数据仍让人眼前一亮。中国海关总署周四公布，以美元计价8月出口同比下降2.8%，降幅为四个月最小；进口同比增长1.5%，是近两年来首度转为同比增长；8月贸易顺差为520.49亿美元。（完）