即时观点：中国2月PPI涨幅创近八年半新高 今年料呈前高后低态势（更新版）

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路透北京3月9日 - 中国国家统计局周四公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，远低于路透调查预估中值1.7%，并创2015年1月以来同比涨幅新低。

数据并显示，2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.8%，略高于路透调查预估中值7.7%；这是PPI连续第六个月同比正增长，并创下2008年9月以来最高，当时为9.1%。

2月CPI环比下降0.2%，低于路透调查的预估中值上涨0.6%；PPI环比涨0.6%。2月CPI中的食品价格同比下降4.3%，非食品价格同比上涨2.2%。

2月详细数据：

--CPI同比上涨0.8%（路透调查中值为上涨1.7%）

--PPI同比上涨7.8%（路透调查中值为上涨7.7%）

--CPI环比下降0.2% （路透调查中值为上涨0.6%），PPI环比上涨0.6%

--CPI中食品价格同比下降4.3%，非食品价格同比上涨2.2%

--中国月度CPI和PPI图表：tmsnrt.rs/2n83aT4

以下为分析师评论摘要：

--中金公司固定收益团队 陈健恒 唐薇 但堂华：

2月CPI同比涨幅大幅低于市场预期，PPI同比涨幅基本符合市场预期。CPI走低有食品拖累的因素，也有非食品环比回落因素，这也说明PPI上涨向非食品传导依然不顺畅，印证了我们年度策略报告中关于中上游行业改善，而下游行业受压的判断。周三贸易数据显示的服装、鞋袜、箱包等产品出口同比负增长也显示下游行业很难将上游涨价传导出去。此外，房价上涨过快背景下，以及居民去年财务杠杆上升过猛，也会抑制今年居民的消费，使得终端消费品难以出现明显的上涨。基于CPI这一现状，货币政策难以采用传统的加息等手段进行调控。

PPI已经出现放缓迹象，从3月高频数据来看，PPI环比会进一步放缓。在企业积极补库存阶段，一旦库存逐步回升，工业品价格将难以再度明显上涨，甚至价格逐步回落。考虑去年基数等因素，预计2月份是PPI全年的高点，后续将逐步回落。

--中信证券固收研究团队：

2月CPI同比出现大幅回落，主要受食品类价格大幅下跌拖累叠加劳动服务价格涨势回落，工业消费品价格与房租价格走势基本稳定，而此前1月CPI同比涨幅较高主要是受到今年春节错峰因素影响，其边际变化不能代表全年走势。2月PPI同比超预期并创逾八年新高，生产及生活资料同比基本保持稳定。对于债市而言，虽然仍受到外部美联储加息和内部金融去杠杆环境约束，但2月进出口数据略显疲软叠加CPI涨幅出现回落，国内基本面仍面临压力。我们不认为利率会出现大幅上行，仍持短期内谨慎乐观观点，维持10年期国债收益率下限中枢3.1%，上限中枢3.5%的判断。

--联讯证券宏观研究团队：

春节错位大幅拉低CPI，预计3月CPI增速会回升至1.5%附近，受到基数影响，3、4月CPI大概率都会处在2%以下，暂时不会成为通胀的主要矛盾。PPI通胀压力仍较大，政策或随美联储加快收紧。在中美经济正向共振的背景下，大宗商品的环比动能很难大幅减弱。再考虑到基数的影响，我们预计3月PPI同比会略微回落至7.6%，但整个上半年PPI都将维持在中枢7%的非常高水位。

从政策上看，虽然CPI仍处在较为舒适的区域，但PPI的持续高位仍然会带来通胀的担忧。再考虑到美联储加息节奏的加快，为了维持人民币汇率的稳定，国内货币政策可能会随美联储而被动加快收紧。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

年内通胀风险解除，货币政策收紧压力降低。2月CPI大幅低于预期，主因食品价格出现负增长，特别是蔬菜和肉蛋价格大幅下滑，目前来看主要受到去年同期价格大涨带来的基数因素影响。PPI基本符合预期，未见异常，不认为大宗商品价格有趋势性上涨空间，认为2月为年内PPI高点，随后将逐步走低。

总体来看，CPI大幅低于预期降低了央行控通胀的压力，也使得货币政策因应通胀压力而收紧的可能性进一步降低，未来货币政策将会更加关注去杠杆与防风险两大目标，预计央行将在中性偏紧的基调上维持流动性适度偏紧；对债券市场而言，通胀因素已不构成负面压力，更多将受监管政策和机构杠杆变化的驱动。

--华泰宏观李超团队：

2月PPI同比增速为+7.8%与我们预测完全一致，我们维持PPI高点超过+8%、随后平缓回落，全年均值+6.5%的判断。食品价格超预期回落是2月CPI同比下行的核心影响因素。随着暖冬因素对食品价格同比涨幅的扰动减弱、服务类价格同比保持上行、PPI上涨向CPI的传导效应释放、从3月开始到2017年中，翘尾因素逐渐反弹，预计二季度通胀会再度反弹。

工业生产领域，涨价继续由上游行业向中游行业传导，根据统计局官方解读，石油和天然气开采业、黑色金属、煤炭、石油加工、有色金属、化工行业六大行业合计贡献了PPI同比总涨幅的80.8%。但中游涨价主要是经济健康性在提高的体现，不代表需求已经全面复苏。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

2月CPI数据表明，并未出现PPI向CPI非食品的传导，更没有出现PPI向CPI食品的传导，滞胀论的逻辑并不成立。回顾中国的PPI走势可以发现，PPI的弹性远远大于CPI，2015年PPI增速仅为-5%，但CPI仍然能够维持1.5%，显然PPI大幅上行，不代表CPI也将大幅上行。从CPI来看，2017年存贷款加息的可能基本不存在，公开市场操作OMO利率快速上调的可能性也几乎没有，但仍然存在因为将2015-2016年的“稳健略偏宽松”修正到“稳健中性”、缓慢适度上调OMO利率的可能性，这主要取决于金融系统风险的问题，而不可能出现因为增长和通胀导致的货币紧缩。

--海通证券宏观 姜超、顾潇啸等：

2月CPI大降，主因去年春节同期猪价暴涨，而今年猪价不涨反跌。3月以来菜价、肉价、水果价格等继续回落，食品价格环比或将负增，预计3月CPI走稳，同比或稳定在1.2%。但随着PPI回升向CPI传导，非食品价格仍可能走高，带动CPI稳步回升。

2月PPI再创新高，同比因低基数回升至7.8%，2月油气开采、石油加工、煤炭采选价格环比涨幅收窄，黑金、有色冶炼加工、化学原料制品环比涨幅扩大，农副食品加工由涨转跌。3月以来钢价续升、煤价反弹，油价趋稳，预计PPI环比微涨0.2%，但考虑到去年同期基数开始走高，3月PPI同比或小幅回落至7.5%。

通胀短期回落，但货币易紧难松。2月CPI大幅回落，通胀压力短期有所缓解，但通胀预期未消，PPI向CPI的传导仍在持续；美联储3月加息箭在弦上，特朗普政府施压中国汇率问题，人民币维稳压力增大；银监会主席郭树清称要控制银行表外业务增长，加强理财监管；同时1月社融飙升也意味着部分银行在今年首次MPA考核中难以达标，流动性仍面临收缩压力。

--中国国家信息中心宏观研究室主任 牛犁：

2月CPI涨幅低于预期而PPI涨幅超预期，CPI回落与春节因素有关，且今年天气偏暖，有利蔬菜生长，春节过后食品价格明显回落，使得CPI涨幅低于预期。而PPI的大涨与下游原料价格上涨推动有关，这与国际大宗商品价格一路走升一致。

PPI环比涨幅连续两个月回落，显示PPI上涨动能在减弱，且从国际大宗商品的价格走势看，除了个别稀有金属仍在上涨，其它多数都在回落，因此PPI接近见顶，估计今年会呈前高后低的态势。

尽管PPI涨幅仍猛，但CPI的回落显示PPI的涨幅并未传导到CPI，无须担心会出现成本推动性的通胀压力，宏观调控的政策空间暂时不受影响，但PPI过快涨幅对实体经济而言意味着成本价格上涨过快，利润空间被进一步收窄。

--西南证券宏观团队负责人 杨业伟：

通胀维持弱势，工业品价格同比接近顶部。2月CPI大幅低于市场预期。CPI下降部分受春节因素影响，我们估算的剔除春节因素后2月CPI同比依然只有1.2%的水平，显示通胀非常低迷。暖冬、短期冲击和基数因素是通胀放缓的重要原因。核心CPI也出现环比0.1%的下跌，非食品价格并未呈现回升态势，未来通胀压力有限。

工业品价格同比或接近顶部。由于从3月开始，低基数因素消失，同时，随着工业品库存上升，价格开始呈现高位盘整态势，而审慎政策下需求放缓可能带动二季度工业品价格再度走低，因而PPI环比涨幅将逐步收窄，目前的同比增速或已经接近顶部。虽然工业品价格显着回升，但由于供给端缺乏价格弹性，本轮涨价并无量的扩张配合，因而与消费端价格共同波动渠道不畅，通胀将继续维持弱势，不对政策形成约束。目前货币政策主旨依然是防风险，因而将继续保持中性偏紧态势。而政策审慎态势之下，需求难以再创新高，未来工业品价格或走入下行通道。

--国信证券宏观固收 董德志、李智能:

春节因素导致1月、2月CPI同比剧烈变动，1-2月合并来看，CPI累计同比涨约1.8%，较2016年12月的2.1%明显下降。预计1月的2.5%为全年CPI同比高点，3-4月CPI同比维持在1%左右，全年通胀压力不大。

PPI同比继续攀升，环比增速趋缓。2月PPI同比上涨7.8%，增速比上个月提高0.9个百分点。2月份PPI环比上涨0.6%，增速比上个月回落0.2个百分点。3月煤炭与石油价格有所回落，预计3月PPI同比仍将从高点回落。

--民生银行研究院宏观分析师 王静文：

CPI环比下降主要由春节后食品价格、旅游相关服务价格回落的带动，降幅低于往年节后的平均水平；同比涨幅比1月回落1.7个百分点，其中翘尾因素约为-0.05%，比上个月少了1.5个百分点，是年内最低水平，成为主要贡献因素。从3月起，翘尾因素回升，将有助于推动CPI走高，0.8%的同比涨幅肯定是年内最低点。从核心CPI看，1月达到2.2%的近年最高水平，2月回落至1.8%，并没有反映出强劲通胀压力，预计全年CPI涨幅应会维持在2.0%至2.5%区间。

2月PPI环比升0.6%，回落至去年10月以来最低水平；同比涨7.8%，达到2008年9月以来最高水平，预计这也将是年内的最高水平。限制PPI涨幅的因素包括：一是目前国内经济只是温和复苏，不足以支撑PPI走高；二是去产能导致的供给短缺是短期现象，能够通过释放有效产能加以弥补；三是今年货币环境将会边际收紧；四是美联储连续加息将推动美元走强，压制大宗商品涨幅，进而限制通过进口渠道向PPI的传导；最后，2月份翘尾因素6.4%，是年内的最高水平，此后将会渐进回落。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

2月份CPI涨幅明显回落，与春节过后食品价格回落有关，而PPI涨幅则持续扩大，与供给侧改革后基础原材料的供应收紧有关，结合周三公布的2月进口增幅大涨，也是国际大宗商品价格上涨所致。因此PPI的上涨主要是上游原材料价格的大涨推升。

PPI从去年9月转正以后一路上升，至今涨幅已近半年，虽然屡屡刷新前次高点，但CPI的走势仍较平稳，显示PPI的涨幅尚没有传导到CPI。且从国内的需求看没有那么旺盛，并不支撑PPI持续上涨，而PPI涨幅过猛也会影响到后续需求，预计PPI的持续大涨并不具可持续性，无须过分担心。

**相关背景**

--中国发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。CPI控制目标为3%，与去年目标持平；赤字率亦持平在3%。

--中国国家主席习近平此前在中央财经领导小组会议上称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。

--国家发展和改革委员会主任何立峰日前表示，中国经济保持中高速发展可能性很大；物价方面，发改委官员称，今年以来价格指数总体正常，实现今年物价涨幅3%左右的控制目标有很多有利条件，将密切关注CPI和PPI走势。

--中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，远高于路透调查预估中值51.1，已连续七个月扩张并创下三个月高点。2月官方非制造业商务活动指数从前月的54.6降至54.2。2月财新制造业PMI升至51.7，新出口订单增势强劲。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。（完）