即时观点：中国3月CPI及PPI涨幅均符合预期 PPI一季度或已见顶（更新版）

路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布的CPI与PPI数据均符合市场预期。分析师也普遍预计PPI或在一季度或已见顶，而CPI仍将保持平稳态势。

其中，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，略低于路透调查预估中值1.0%。3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.6%，与路透调查预估中值7.6%持平；这是PPI连续第七个月同比正增长。

3月CPI环比下降0.3%，持平于路透预估中值；PPI环比上涨0.3%。3月CPI中的食品价格同比下降4.4%，非食品价格同比上涨2.3%。

3月详细数据：

--CPI同比上涨0.9%（路透调查中值为上涨1.0%）

--PPI同比上涨7.6%（路透调查中值为上涨7.6%）

--CPI环比下降0.3%（路透调查中值为下降0.3%），PPI环比上涨0.3%

--CPI中食品价格同比下降4.4%，非食品价格同比上涨2.3%

--中国月度CPI和PPI图表：tmsnrt.rs/2onvy4L

以下为分析师评论摘要：

--天风证券研究固收部 高志刚、孙彬彬：

3月CPI同比增长0.9%，较上月回升0.1个百分点，非食品价格是支撑项，CPI环比下跌0.3%，跌幅有所扩大，食品价格大幅下跌是推动项。

PPI同比上涨7.6%，环比上涨0.3%，同比来看，各类工业品价格出现普涨，煤炭、钢铁和原油价格上涨是最重要的推动因素，环比来看，煤炭和石油价格的环比增速下行是PPI环比增速下行的主要影响项；

CPI的主要支撑项仍是非食品价格，PPI走势需关注地缘政治下全球原油价格变动，就债市而言，PPI目前仍处高位，CPI重回上升区间，通胀预期仍在，货币政策仍将维持稳健中性。

--西南证券宏观研究团队：

3月CPI同比增长0.9%，增幅较上月提升0.1个百分点，基本符合我们与市场预期。通胀连续两个月位于1%以下，决定今年通胀基本处于弱势，难以对经济和政策产生扰动。而工业品价格高点已过，3月同比增长7.6%，增幅较上月收窄0.2个百分点。工业品价格同比增速面临持续回落态势。

食品价格下跌带动通胀延续弱势。虽然存在暖冬等季节性因素，但劳动力转移速度的放缓带来的农业生产成本增速放缓是食品价格持续疲弱的基本原因，预计通胀将延续弱势。

工业品价格高点已过，随着高基数效应持续和需求放缓带动工业品价格环比下降，工业品价格同比降持续回落。从高频数据看，4月以来工业品价格环比已经开始下跌，显示需求放缓已经带动工业品价格下跌。而工业品价格下跌将推动真实利率上升，降低企业补库存意愿。

随着政策收紧，需求开始放缓，高频数据显示工业品价格环比开始回落，未来PPI同比涨幅将持续收窄。而工业品价格回落将改变企业对未来的预期，补库存和投资意愿均可能下降。经济可能在二季度后半段呈现出放缓态势。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

CPI增幅维持低位主要源于季节性因素，食品价格制约作用较显著，尤其是鲜菜的价格环比及同比均出现显著下降，对物价形成制约。但我们认为这是个短期的现象，几个月后其对物价的影响将明显淡化。同时，CPI中服务价格稳步增长，预计到四、五月后物价会重新回到温和回升的轨道上。

PPI方面，如果地区安全形势不发生显著变化使得经济能够稳步复苏，PPI的回升幅度会逐步回落。目前接近8%的水平不可持续，因主要是前期需求低迷导致恢复性的上涨，若后期经济景气度不能出现较明显的上涨，预计在今年下半年将会回落至4%-5%。

--交通银行金融研究中心宏观研究员 刘学智：

整个物价水平符合预期，CPI比上月略微上涨，处于比较低的水平，CPI环比连续两个月下降，不存在物价明显上涨的压力，食品价格增长比较缓慢，是影响CPI持续低位的一个重要原因，今年看物价上涨压力不大，有可能4、5月份天气回暖和翘尾因素影响有所上涨，CPI会有略微上升，不会达到3%的水平。

PPI同比涨幅回落，转正之后首次回落，环比连续三个月收窄，PPI持续上涨压力减小，有可能PPI全年高点就在一季度左右，翘尾因素会逐渐下降，新涨价因素环比下降，可能出现前高后低的走势，从绝对值看，虽然翘尾因素逐渐下降，在8月之前翘尾因素有四个百分点的影响，在未来几个月PPI同比涨幅还会比较高，在6%-7%之间，下半年有所回落。

PPI对CPI的传导效果不明显，PPI上涨因素主要是上游和中游的行业，传导到下游不明显，即使传导到工业生产的下游行业，传导到CPI还有一阵子。PPI传导到CPI的力量非常弱，很难说PPI上涨带动 CPI上涨，加上PPI环比走弱，传导作用比较弱。

物价对政策不会带来明显的影响，也没有出现担心的通胀苗头，也没有通缩的风险，不需要政策调整去稳定物价。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸等：

3月CPI仍低。3月CPI环比下降0.3%，同比仍在0.9%的低位，主因食品价格环比继续大跌。预计4月CPI趋于稳定。进入4月农业部食品价格指数仍在走弱，而根据我们的测算，PPI涨价对CPI非食品的传导作用有限，预计4月CPI同比或稳定在1.1%，年内通胀压力不大。

3月PPI首现回落。3月PPI环比涨幅继续收窄至0.3%，同时基数攀升，同比一年半来首现回落至7.6%。从行业来看，3月有色冶炼加工、化学原料和制品价格仍在上涨，黑金采选、加工业涨幅扩大，但煤炭采选、石油加工、油气开采价格环比由升转降。

4月PPI或续降。4月以来油价走稳，但钢价、煤价回落，港口期货生资价格环比大跌0.8%，预测4月PPI环比下降0.5%，将出现过去10个月以来的首次环比下降，预测4月PPI同比涨幅大降至6.3%。

通胀预期逆转。本轮通胀预期来源于商品价格大涨，其根基是供给侧改革减少工业品供给，同时居民和政府加杠杆增加地产和基建需求，但是在商品价格大涨之后，今年供给侧改革力度明显减弱，多数工业品产量创出新高，而金融去杠杆也使得需求趋于回落，商品供需逆转，意味着本轮通胀预期或已经走到了拐点。

--国泰君安宏观研究团队：

3月CPI仍处于1%以下，略低于市场预期，主要是受食品价格下降较多影响。3月PPI小幅回落，主要与新涨价因素放缓和高基数有关。3月PPI环比较上月回落0.3%，连续3个月放缓。主要行业中，煤炭采选、石油加工、油气开采价格环比由升转降，有色金属加工、化学品制造业价格环比放缓，黑色金属采选、加工价格涨幅扩大。

预计CPI全年总体温和，PPI高位缓慢回落。我们测算，2016年末产出缺口四年多来首次由负转正，历史上产出缺口转正后至少维持七个季度，CPI新涨价因素可能随着时间推移逐渐增强，高点或在年末出现。需求总体平稳的情况下，PPI环比将会逐渐企稳，从而使得PPI因为基数效应同比前高后低，全年中枢在6%左右。

经济动能仍然较强。虽然CPI较低，但3月扣除食品和能源的核心CPI同比2%，保持平稳态势，不必过于担忧。当前城镇化维持较高增速、农民工加速在城市里定居，支撑中国房地产需求和消费升级，构成中国经济后续发展动力。开年以来汽车销售增速受购置税优惠减半而明显回落，但自主品牌汽车销量仍保持较高增速，可作为一个佐证。

--国信证券宏观固收团队 董德志、李智能：

3月CPI同比涨0.9%，较1-2月累计同比继续收窄0.8个百分点，略低于市场1.0%的预期。3月CPI环比涨-0.3%，略高于过去五年历史环比均值-0.4%，其中食品环比涨幅略低于季节性，非食品略高于季节性。

3月食品环比继续低于季节性，非食品环比略高于季节性。从高频数据来看，4月食品价格仍维持弱势，同时3月油价连续下调对4月整体非食品价格的上涨有较大抑制，但考虑到去年4月基数较低，因此预计今年4月CPI同比小幅上行至1%附近。展望后期，按照正常的季节性变化估计，下一个CPI高点可能出现在8月份，水平大概在1.5%左右。

PPI同比开始回落，环比涨幅继续趋缓。3月PPI同比涨7.6%，较上月的7.8%收窄0.2个百分点，环比涨0.3%，较2月收窄0.3个百分点。2016年以来PPI同比快速上扬主要源于国内黑色系商品价格暴涨，其中除了供给因素，需求的支撑也非常重要。而进入2017年，供给端和需求端均出现转折。

供给方面，供给端对产品价格的支撑力已经弱化，甚至对于部分产品而言，已经成为负担（库存大量堆积）。需求方面，进入3月旺季，经济旺季不旺。同时，随着房地产调控升级，财政赤字持平后基建投资增速下滑，需求端的拐点会越发明晰。根据我们的估算，进入2017年二季度，去年的高基数叠加今年环比下跌，PPI同比将快速回落，到年底预计将回落至1%以下。

--民生银行研究院宏观分析师 应习文：

CPI同比增速小幅回升0.1个百分点至0.9%，源于去年较低的基数效应。从环比看，本月CPI环比下降0.3%，降幅仍大于历史平均环比降幅，表明当前消费端的需求并不旺盛。一是食品价格全面回落，猪肉价格的中长周期回落阶段与鲜果、鲜菜的季节性短周期回落阶段相叠加；二是上游PPI保持高位主要依靠基础工业材料为主，而下游生活资料涨幅不高，对CPI传导有限；三是非食品价格涨跌互现，环比仅上涨0.1%，尽管衣着与医疗价格环比涨幅较大，但油价下调导致交通价格下跌，季节效应也导致文化娱乐类价格下跌，整体对CPI拉动有限。

未来通胀压力仍较为温和，一是在高房价、高投资的“挤出效应”下，今年弱消费格局仍将持续，下游需求难有快速恢复；二是PPI未来将逐步见顶，上游传导效应也会减弱；三是服务业价格虽将长期上涨，但幅度和权重较小，整体影响有限。

PPI同比增速小幅回落0.2个百分点至7.6%，从去年基数看，去年3月PPI环比由前月的环比下降转为上升，基数效应对PPI同比增速转为拖累效应。从环比看，本月PPI环比上涨0.3%，也较上月明显收窄。从结构看，上涨产品仍集中在上游能源与金属类中。未来，随着工业企业的回补库存周期接近尾声，工业产品需求难以接续，而去年基数不断抬高，PPI同比增速应已见顶。

--华泰证券宏观研究团队 李超等：

3月PPI同比或已见顶，2017年3月油价环比跌幅较为明显（尽管同比涨幅仍有+30%），上游工业原料的环比涨幅也有所缩窄。主要行业中，煤炭、原油开采洗选加工业价格环比由升转降，有色、化工业价格环比涨幅缩窄，黑色金属采选冶炼加工业价格环比涨幅稍微扩大。

统计局在分析1-2月经济数据时指出“2月或是PPI年内高点”，预判PPI后续为平缓下行态势，维持全年均值+6.5%的判断。

3月CPI的小幅反弹符合判断。食品价格、尤其是鲜菜价同比超预期下跌是2月通胀大幅下行的核心因素，3月份鲜菜、猪肉CPI同比跌幅相对2月仍在扩大（同比分别为-27.9%和-3.2%），不过冬储鲜菜可储藏时间有限，同时2016年菜价基数的高点即将过去，从4-5月开始鲜菜价格同比跌幅会有明显缩窄。CPI篮子中服务业价格维持温和上升，核心通胀维持平稳；随着翘尾因素直到2017年中逐渐上行，我们预计CPI将延续小幅反弹。但即使在乐观预测下，全年CPI均值仍不及2016全年的上涨2%。

本轮涨价的主逻辑从需求端切换到供给侧，总供给显著收缩而总需求未明显回升，因此PPI大幅上涨但CPI涨幅不大。我们认为2017年在经济显著复苏难期、货币政策边际收紧的情形下，不会有剧烈通胀或通缩，存量流动性充裕主要体现在大类资产轮动而非通胀趋势性走强上。只有在油价超预期上涨的情景假设下（比如站上稳定70美元），成本端对CPI的拉动才会体现得较为明显。

--中国国际经济交流中心研究员王军：

应该说3月份的物价数据基本符合市场预期，春节因素过去后物价回落亦在意料中，CPI从环比看，3月份­­­CPI下降0.3%，主要原因是食品价格下降较多，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.0%，与前两个月大体相当，也预示着CPI的涨幅会基本保持平稳态势。

而持续上涨的PPI在3月份也终于显出疲态，虽然PPI环比上涨0.3%，但受翘尾因素影响较大。据测算，在3月份7.6%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为5.8个百分点，新涨价因素约为1.8个百分点。由此也不难看出PPI持续上涨的动力并不足，一季度受企业补库存因素推升PPI很可能是今年的高点。

考虑到目前中国的货币政策维持中性偏紧的基调，同时房地产调控仍在收紧，新增的消费动力并不强劲，诸多因素都预示着CPI或PPI会保持平稳走势，料不会对货币政策造成扰动因素。

**相关背景**

--人民日报周一刊文称，现阶段中国应重点强调结构性改革和长期的战略调整，不能过度依赖货币政策；市场各方对于货币政策的态度，需要理性回归。

--中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.8，高于路透调查预估中值51.6，连续八个月处于扩张区间。

--ADB对2017年中国经济增长预期从6.4%微幅上调至6.5%；预计2018年增长6.2%。

--中国北大经济政策研究所课题组日前发布报告称，中国经济今年开局维持平稳，预计一季度GDP保持强劲增长，同比增长达6.8%；但二季度及之后一段时间继续上行的空间较为有限，年内余下三季度增速将会逐步放缓至6.5%，全年经济增长有望达到6.6%左右。

--中国2017年政府工作报告提出，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。CPI控制目标为3%，与去年目标持平；赤字率亦持平在3%。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组日前发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。（完）