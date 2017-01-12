即时观点：中国12月新增贷款远超预期 货币政策仍将稳字当头（更新版）

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路透上海1月12日 - 中国央行周四公布，2016年12月新增人民币贷款1.04万亿元，远高于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.3%，稍低于路透调查中值11.5%。

央行数据并显示，中国12月末人民币贷款余额106.6万亿元，同比增长13.5%，路透调查中值为13.1%。

中国央行并公布，12月社会融资规模增量为1.63万亿元，比上年同期少1,855亿元。

主要数据:

--12月新增人民币贷款1.04万亿元，远高于此前路透调查中值7,000亿元

--12月末M2同比增长11.3%，稍低于路透调查中值11.5%

--12月末人民币贷款余额同比增长13.5%，高于路透调查中值13.1%

--12月社会融资规模增量为1.63万亿元，比上年同期少1,855亿元

以下为市场人士的评论:

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

12月社融数据远超市场预期，更值得注意的是超预期的并非与房贷有关的居民中长期贷款，也不是常规年底冲规模的票据或短期贷款，而是与实体经济最为相关的企业中长期贷款，表明实体经济可能并非市场预期的那么悲观。

贷款分项来看，主要超预期部分是企业的中长期贷款。12月居民中长期贷款小幅回落，表明房地产销售确实出现下滑；12月并未出现短期贷款和票据冲规模，票据为2016年最低，短期贷款规模远小于历史正常水平；12月最出人意料的是企业中长期贷款，为2010年以来的第二高值，需要观察12月是否会出现企业投资的大幅回升，如企业投资和中长期贷款相互印证，则表明中国经济确实显着好于市场预期。

“M1-M2剪刀差”继续缩小，表明企业层面的流动性陷阱进一步减弱，与企业投资回暖相匹配。M1-M2剪刀差在8月之后开始收敛，固定资产投资当月同比恰恰也在8月之后开始回升，这表明企业有钱不投资的局面正在发生变化。结合12月的天量中长期信贷，预期12月固定资产投资将进一步上行。

12月贷款规模远超预期，而新增存款规模大幅减少，可能是导致12月资金异常紧张的重要原因之一。以R007衡量，12月资金紧张程度为2015年年中以来最高，就市场感受而言、则为2013年下半年“钱荒”最高。其中，央行在货币市场进行“放短锁长”、对资金波动容忍度提高是根本原因，但外汇占款流出、贷款远超预期、存款规模减少可能是导致资金持续紧张的直接原因。

整体而言，12月的金融数据表明对于12月乃至未来数月的经济不应过度悲观，房地产下滑可能被企业投资回暖对冲，此外还存在补库存周期启动等利好经济因素，中国经济已经进入L型下半场。

--申万菱信基金固收团队：

新增社融略高于近三年季节性均值，主要由表内信贷与表外融资贡献。主要分项看，人民币贷款大幅增加，外币贷款受人民币贬值影响继续减少，表外非标（委托贷款+信托贷款）大幅增长，高于历史均值近1,000亿，但债券融资减少近1,000亿，说明受12月债券市场流动性危机影响，企业一级融资难度加大，年末银行表内额度有限叠加监管收紧房企融资，融资需求外溢至表外推高非标。

新增人民币贷款高于近三年季节性均值4,475亿。分项看居民中长期贷款增长4,217亿，属年内次低，地产调控的政策效果初显；企业中长期贷款新增规模大幅高于近三年季节性均值，表内票据大幅减少一方面是由于PPP项目贷款集中在年底投放所致，另一方面也是企业投融资需求好转的表现。

M2下滑因人民币贬值预期下外汇占款的减少、财政存款投放较往年偏弱及高基数是主要原因。整体看，12月金融数据表现强劲，企业投融资需求旺盛，信贷数据再次超出市场预期，长端利率将呈震荡势，不确定性仍存。

--招商银行资产管理部 刘东亮：

12月新增信贷意外放量，远高于预期值和上年同期值，原因可能较多：一是实体经济企稳后，企业的融资需求确实出现了回升，年末集中释放；二是12月债市大跌，融资成本高涨，债券融资显着减少，导致替代效应，资质较好的大企业纷纷延后或取消发债，转回信贷市场融资；三是年末部分企业出于美化报表的目的，集中进行债务置换出表，带来公司户短期贷款增长；四是部分地方政府为提高PPP等落地率，年末突击进行融资。

但需要看到，因票据利率大涨，导致票据融资剧烈萎缩，拉低了对公短期贷款及票据融资的规模；最后是居民中长期信贷依然有4,200亿的增量，虽然较11月减少，但依然维持高增，显示地产销售仍处于景气中。

总体来看，12月信贷高增带来的社融高增，总体有利于经济延续稳定，但也没必要做过度乐观解读，关键看实体经济企稳所带来的真实融资需求的恢复是否能够持续，我们大体认为这一需求至少在一季度仍较为乐观，可以支持金融数据继续向好。

预计货币政策将继续保持稳健中性，不会出现明显调整，外汇占款下降带来的基础货币缺口，央行将继续通过OMO（公开市场）、MLF（中期借贷便利）等方式进行补充，实体经济企稳及融资的阶段性恢复，为央行去金融杠杆营造了相对从容的环境，资金面近期大概率仍会维持紧平衡。

--申万宏源证券固定收益分析师 孟祥娟：

12月新增信贷较超预期，一方面近两个月房贷下得没有那么快，从房屋销售量下降到房贷增量下降可能有一个时间差，目前三四线城市的销售额也还对数据有支撑；另一方面经济还是企稳的状态，实体经济融资需求不错，与PMI等数据也互相印证。

从2016年社会融资的结构来看，贷款占比较2015年下降，非标融资上升，而债券融资占比在往下走。预计2017年会看到贷款的比重会上来；央行去年下半年开始抬升银行间资金成本，债市也经历了调整，贷款相比债求融资的性价比在上升，企业融资渠道可能发生替换。

预计一季度末房贷增量下降才会有体现，而年初银行信贷总体在冲量，加上替换债券融资等效应，贷款暂时不会看到明显下滑，还会维持在比较高的位置。

货币政策方面，2017年央行可能还会维持稳中略偏紧的基调，不至于转向。2017年去杠杆，包括房地产、金融，资金价格不会大幅下行，七天回购利率2.6%-2.7%之间；货币政策操作的节奏则需要视经济、通胀的波动而定。

--民生银行首席研究员 温彬：

12月M2增速11.3%低于去年13%的目标，主要是外汇占款下降影响了基础货币的投放。但央行通过年初的降准，以及二季度以后加强公开市场操作、利用中期借贷便利，虽然M2低于预期，但总体还是稳定。预计今年M2目标可能从13%调到12%。

12月新增贷款超预期，往年11、12月通常由于额度管制减少信贷投放，但去年宏观经济企稳是在三季度以后，从而拉动了银行年末的信贷投放。此外，MPA考核对表外、理财监管加强，可能有表外业务回到表内，短期推高了信贷投放。

2016年住房按揭占信贷比重在45%左右，前期积累的需求在后两个月还在陆续释放。今年随着房地产调控逐步到位，交易量的下降，也会影响到住房按揭需求，今年居民中长期贷款占比可能有所下降。

--天风证券固定收益研究团队 高志刚、孙彬彬：

12月M2剔除非银存款后同比增速下降至10.8%，M2和M1剪刀差继续收敛至10.1%，存款同比增速回升至11.0%，分存款类别来看，居民存款增幅小于历史同期，而财政存款投放规模与历史均值差异不大。

新增人民币贷款明显超预期，贷款余额同比增速上涨；从贷款类别来看，房地产调控背景下的居民中长期贷款仍然保持较大的增长幅度，企业贷款也有较大增幅，尤其新增企业中长期贷款攀升至接近7,000亿元，2010年以来仅次于2016年1月份，而票据融资下降，反映企业融资需求出现了一定改善。

社融余额全年基本符合全年增速目标，其中外币贷款大幅减少，显示人民币贬值压力下外贷加速清偿，委托贷款、信托贷款和未贴现票据均有明显增加，新增表外融资超过7,000亿，债券融资受市场波动影响减少1,000亿左右，表外融资连续超预期表现,进一步显示社会融资需求的改善。

信贷和表外融资表现超预期，企业整体融资需求改善明显，居民信贷受房地产调控影响有限，实体经济支撑或超预期，货币政策仍受资本外流制约，继续关注货币和基本面的组合变化。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

这一段时间来看的话就是人民币贷款的增速远快于人民币存款的增速。这可能我觉得还是需要关注的。另外一点就是大行的信贷表现要差于中小行，也就是说大行偏谨慎中小行偏于激进。我觉得这可能跟整个调控思路落实的程度不是非常的有效有关系，就是说中央是想收，但是在执行层面上，地方银行还是有更大的风险偏好。

所以现在就是你如果预测好了M2，就没法预测新增贷款，预测好了新增贷款就没法预测M2，这样的一个状况已经持续一段时间了。我觉得要进一步关注的就是，如果M2不再是一个最为有效的指标的话，我们是不是要考虑新的监管指标，是不是应该通过银行的资本充足率等一些方式来对银行的扩张冲动进行控制。

我觉得今年降息降准的概率都很小，政策上来说可能还是偏向于在稳增长和控风险之间找到一个平衡点。

--东兴证券固定收益分析师 郑良海：

12月货币增速继续回落；贷款数据来看，房地产贷款激增不可持续，企业中长期贷款大幅增加。全年人民币贷款增加12.65万亿元，其中，住户部门贷款占比过半，其中体现居民户房贷的中长期贷款12月已经回落，为年内次低点，表明房地产融资全面收紧和前期上涨过快城市房价调整后，居民购房贷款受到一定冲击，预计仍将持续。

非金融企业中长期贷款单月增加7,000亿左右，表明实体企业特别是中上游为主的过剩产能行业在去产能带动行业修复，PPI涨幅连续扩大，实体经济融资需求出现明显扩张。社会融资全年扩张，12月环比同比均降。2016年社会融资规模大幅扩张，主要受表内、表外双扩张带动。2015年受表外融资收缩，社会融资规模回落，2016年信贷特别是居民购房贷款扩张，以及表外重新抬头、债权特别是股权融资的修复，带动融资恢复增长。

政策方面看，2017年货币政策稳字诀。元旦节前，央行密集出台外汇管制政策，节后，离岸市场抽水，抬高离岸人民币拆借利率，汇率短期企稳，对国内金融市场政策影响并不会太大。货币政策将延续中央经济工作会议思路，降杠杆和控闸门并重，稳定流动性预期，同时加大公开市场操作，引导金融市场平稳跨过春节，央行2017年工作会议也表明这一点。

同时，需要注意的是，一行三会在表外业务监管更加严格，今年一季度表外业务纳入MPA考核仍是干扰点。总体看，2017年财政政策维持积极，货币政策稳字当头，流动性过松已不可能，但也无须担忧太紧。十九大召开需要稳定的政策预期，以及稳定的金融环境。

**相关背景**

--中国国家发改委主任徐绍史周二表示，中国2016年GDP增速预计可以在6.7%左右，GDP总量突破70万亿元人民币，增量大约5万亿元。徐绍史并称，2017年中国有能力有信心确保经济平稳运行，今后一年中国会迎来新的经济上升周期。

--中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀压力。

--此前召开的中央经济工作会议定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。

--中国2016年前三个季度GDP持续稳于6.7%的增幅，完成年初设定的经济目标已成定局，经济短期企稳的判断也获共识；对于2017年中国经济目标的设定，相较诸多研究机构预期宜设在6.5%左右，来自官方的专家更倾向于维持上年的目标区间，即6.5-7%左右。

--2016年12月中国官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高；新订单和生产继续稳定增长，新出口订单保持扩张，惟价格指标进一步攀升令通胀担忧升温。12月财新制造业PMI升至近四年新高，主要分项产出和新订单指数均创下多年高点，但价格指数持于高位。（完）