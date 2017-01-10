即时观点：中国12月PPI涨幅创逾五年新高 CPI低于预期显通胀仍温和（更新版）

（新增更多分析师评论并调整标题）

路透北京1月10日 - 中国国家统计局周二公布，2016年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于路透调查预估中值2.3%。

数据并显示，12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，路透调查预估中值4.5%。这是PPI连续第四个月同比正增长，并创2011年9月以来最大增幅，当时为上涨6.5%。

12月CPI环比涨0.2%，略低于预估的0.3%，PPI环比涨1.6%。12月CPI中的食品价格同比上涨2.4%，非食品价格同比上涨2%。

统计局并公布，中国2016年CPI同比上涨2.0%，PPI同比下降1.4%。

12月详细数据：

--CPI同比上涨2.1%（路透调查中值为上涨2.3%）

--PPI同比上涨5.5%（路透调查中值为上涨4.5%）

--CPI环比上涨0.2%，PPI环比上涨1.6%

--CPI中食品价格同比上涨2.4%，非食品价格同比上涨2%

--2016年全年CPI上涨2.0%，PPI下降1.4%

--中国月度CPI和PPI图表 tmsnrt.rs/2jx5V1W

以下为分析师评论摘要：

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

CPI（涨幅）小幅回落，PPI大幅回升，“新周期归来”继续验证，非食品价格是此次通胀数据的关键。

从CPI分项来看，非食品价格是主要上涨因素，食品价格环比远低于季节性。非食品价格上涨与PPI大幅回升，特别是油价上涨有关，国际原油价格在2016年12月创全年最高。蔬菜价格由于在9-11月超季节性回升，叠加12月天气因素，导致12月蔬菜价格大幅低于历史同期。猪肉价格基本保持平稳，“猪周期”并未出现。蔬菜、猪肉价格环比涨幅均为0%附近，导致CPI食品环比显着低于季节性。

PPI(大幅回升)主要与原油价格回升、去年低基数、黑色系12月见顶有关。PPI将在未来继续回升，1月PPI可能突破6%。PPI回升有助于企业盈利改善，有助于降低企业实际融资成本，为补库存周期开启提供条件。

对于2017年CPI中枢，关键看2017年1-2月CPI环比如何。由于2016年1-2月CPI环比远高于历史均值，导致2017年CPI面临高基数压力，拉低2017年CPI。如果2017年1-2月环比与2016年持平，则2017年CPI中枢将在2.5%；如果2017年1-2月环比与历史均值持平，则2017年CPI中枢将在1.9%左右。整体而言，我们预期介于这两者之间的概率较大，此外还要考虑是否会出现原油价格继续上涨，以及PPI向CPI传导问题，这导致2017年CPI中枢大概率高于2016年的2%。

对于大类资产配置，仍然长期看好2017年股市“健康牛”，这是2017年最为确定的机会。对于债券市场，短期仍然维持阶段性震荡市的判断不变，长期而言需要观察1-2月通胀数据、房地产情况、央行货币政策倾向、监管变化趋势，2017年债市不会出现“大熊之后必有大牛”，谨防债市陷阱。

--民生银行首席研究员 温彬：

关注PPI快速上涨带来的物价压力。受上年基数较高影响，2016年12月CPI同比上涨2.1%，较上月回落0.2个百分点，全年CPI累计上涨2%，仍低于全年3%的控制增长目标，属于温和通胀，结合去年三季度以来宏观经济企稳回升看，当前物价水平和经济形势总体匹配较好。

2016年12月PPI同比上涨5.5%，自去年9月转正以来，PPI陡峭上升，预计今年上半年PPI还将继续保持上涨态势，值得关注。PPI快速回升主要受“双叠加”因素影响：从外部看，2016年全球大宗商品价格持续上涨叠加人民币汇率对美元贬值导致输入型通胀；从内部看，钢铁、煤炭等部分产能过剩行业去产能叠加国内需求回暖导致内生型通胀。从结构看，采掘和原材料工业价格上涨快于加工工业，生产资料快于生活资料，这或将对下游需求带来影响，随着PPI上涨向消费领域传导，也会给CPI造成上涨压力。

从当前物价和资产价格形势来看，央行或将继续通过“逆回购+MLF”的方式加大操作力度，保持市场流动性稳定，同时通过“缩短放长”的期限结构调节，降低金融机构投资的期限错配和杠杆率，防范金融体系流动性风险。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

目前整体粮食价格趋于回落，对于食品价格是相对比较稳定的因素。未来CPI涨幅应该是趋稳的态势，呈现温和的上涨，不会出现显着通胀的趋势。

目前整个过剩产能有所化解，钢铁煤炭等价格出现明显回升。国家出台部分减税降费的政策，企业成本方面有所降低。当前工业企业利润不断上升，上述有利因素推动PPI价格逐渐回稳。

PPI价格回稳是比较正常的现象。未来PPI可能仍会有小幅的回升，PPI回升会有一定传导性，对物价的推动作用应重视。但当前宏观基本面还不支持PPI快速反弹或进入大幅攀升的阶段。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

12月CPI在基数效应以及食品价格回落的推动下，从上个月的2.3%下降至2.1%。进口大宗商品价格上涨以及国内经济在4季度惯性改善推动PPI同比和环比增速继续扩大。2016年全年CPI和PPI分别定格在2.0%和-1.4%, 从数字层面来看并没有构成去年年初市场所担心的滞胀。2017年全球通胀水平有回升的趋势，特别是发达经济体预计会有明显改善，美国核心通胀率在特朗普财政刺激下会超越2%，而欧元区和日本也将摆脱通缩的泥潭。加上大宗商品价格可能会有反弹，市场似乎对今年中国的通胀问题又有所担心，特别是在中央经济工作会议上关于货币政策立场提出“中性”的表述之后，甚至认为未来央行有加息的可能。

我们认为央行货币政策取向转向“中性”更多的是针对防范资产价格泡沫和降低金融风险，金融去杠杆客观上会收紧货币环境，从而在一定程度上抑制通胀上行，因此无需央行采取类似加息等额外货币紧缩措施。

伴随着央行加强宏观审慎监管以及金融大类资产的去杠杆，同时美联储加息步伐加快导致外汇占款下行压力加大，以及央行大幅下调存款准备金率空间受到挤压的背景下，我们可以预见今年M2增速可能会在“基础货币增速相对平稳，但货币乘数下降”的推动下继续下行，整体增速会降至10%左右，部分月份可能会低于10%，这也符合中央经济工作会议上关于货币政策稳健“中性”的提法。如果说货币主义的“通胀是一种货币现象”这种判断在一定条件下成立的话，今年M2增速的放缓或将在一定程度上从货币条件层面抑制通胀水平的上升。因此落实稳健偏中性的货币政策无需央行采取类似加息等额外货币紧缩措施。

--开源证券研究所所长 田渭东：

从CPI构成来看，食品和蔬菜价格涨幅在回落，CPI增长趋势在下降，显示国内的通胀因素往下走。CPI数据在正常预期范围内，有利于经济复苏，不会影响货币政策走向。

PPI涨幅较大，从构成来看，跟大宗商品价格上涨有关。未来原油和有色金属全球价格上涨还会造成输入性通胀压力。目前PPI水平已处于历史高位。如果PPI涨幅过大，可能将通胀因素传导到中下游。不过春节后，国内大宗商品价格可能会下降。

--国金证券大类资产分析师 徐阳：

基数效应和食品价格拖累CPI同比涨幅。基数效应拖累2016年12月CPI同比涨幅回落0.2个百分点。此外，食品价格涨幅回落也是12月CPI同比涨幅回落的原因。12月，食品价格同比上涨2.4%，涨幅较上月回落1.6个百分点。展望后市，春节因素或推升1月CPI同比涨幅扩大。

黑色系和石油等大宗带动PPI价格加速上涨。分类项下，同比贡献最大的为黑色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业，分别同比上涨35.0%、34.0%、19.7%。展望后市，在2017年1月，基数效应对PPI同比上涨的正面贡献开始逐渐削弱，预期1月PPI同比涨幅虽仍将扩大，但涨速料将放缓。

短期货币政策整体或仍将保持稳健偏紧。12月CPI依然基本稳定，PPI环比涨幅继续扩大，整体涨速仍超出市场预期。后期春节因素或推升CPI同比涨幅扩大，但PPI同比涨速可能放缓，整体物价涨幅料仍保持基本稳定，货币政策料仍保持稳健偏紧态势。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

通胀高位筑顶，货币稳健中性。

12月CPI微降。尽管12月粮食、水产、猪价环比上涨，但气温偏高导致鲜菜和鲜果价格涨幅弱于历史同期；能源价格上涨推动非食品继续走高。食品价格同比回落至2.4%，非食品同比上升至2.0%。

1月CPI或短期见顶。今年1月以来，随着春节因素影响增强，食品类价格继续走高，再加上春节月份与去年错位，预计1月CPI同比或将跳升至2.4%，达到短期顶点，而2月通胀在高基数效应下或将大幅回落。

12月PPI继续回升。12月黑金冶炼加工、石油加工、化学原料制品价格环比涨幅扩大，煤炭采选、有色冶炼加工、非金属矿涨幅缩小，进口商品价格上涨对PPI涨幅扩大有推升作用。

1月PPI或再攀升。1月以来油价上行乏力，煤价、钢价继续回落，1月PPI环比或零增，但考虑到去年同期基数依然较低，预计1月PPI同比涨幅继续回升至6.1%。

通胀高位筑顶，货币稳健中性。短期来看，春节因素和前期商品涨价令通胀仍有压力，再考虑到汇率维稳、控制资产泡沫、防范金融风险等因素，货币政策仍将稳健中性。但随着商品价格环比回落、春节因素渐褪，通胀正在高位筑顶。由于本轮商品价格上涨始于16年初，因而从同比看本轮通胀或有望在1季度见顶回落。

--德国商业银行经济学家 周浩：

CPI数据显示中国通胀仍温和。不过PPI涨幅飙升反映出结构性改革的影响，结构改革降低了部分领域的产能，但也助长了中国国内商品期货市场--尤其是螺纹钢和焦煤的大量投机活动。中国决策层已经表达了对这些市场投机行为的担忧，“抑制资产泡沫”被列为新年首要工作任务。在这一背景之下，我们认为货币宽松已到达拐点，未来几个季度整体政策立场会偏紧。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

CPI低于预期，PPI高于预期，出现分化，首先体现服务业景气预期在提升，总体上涨水平回升速度比较明显，这主要是预期支撑造成的。CPI与PPI的差异显示预期和实际需求增长有一定的差距，实际需求还没有同步回升，现实比较骨感一些。体现在CPI上的涨幅会滞后，说明物价只是温和回升，涨幅与PPI差距显着拉大，显示消费真正回升还需要时间。

CPI全年略低于预期，但涨幅逐步回升的态势没变，表现出整体价格表现不如预期，经济需求环境改善略低于此前预期。考虑到房地产市场的被调控，这种需求回升过程中的反复会有所加剧，尤其是今年1-2季度。如果其他需求没有显着恢复，房地产市场受到制约，上半年物价达到预期的2.3%以上的增速会延迟，至少整个一季度可能都延迟。

2017年CPI维持3-3.3%的涨幅预期，但还取决于一至二季度的数据，以目前的货币供应状况看，三季度之前不会改变，需求也没有显着增长，价格的回升是稳步状况。

预计政策未来在促进终端需求方面有一些力度，预期未来物价并不是十分乐观，首先收入预期并没有显着增长，制度红利能否释放也要观察比如农村改革，在没有新的增长动力前提下，至少物价在上半年还是较低水平，为以后的物价水平预测增加不确定性，也为宏观调控增加难度。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

12月CPI和PPI走向呈现分化态势，CPI增速回落，PPI增速继续上扬。CPI回落的原因在于当期价格回升偏弱，正常年份12月价格环比平均值为0.55，本期仅为0.2；PPI受资源品价格延续升势的影响，同比值再度扩大。

对于工业品和消费品的价格不同走势背后逻辑，我们早就指出：CPI遵循季节性波动规律，短期（2017年1月份前）高位（2.0上方）延续，PPI遵循惯性走势，PPI本月环比上涨1.6%，上月1.5%。工业品和消费品价格走势分离趋势未来仍将延续，2017年两者间的高剪刀差态势将成常态。

PPI回升给资源行业的效益改善提供了良机，上游资源性行业如采掘（煤炭、有色）、石化等重化资产都讲受益于此，大盘蓝筹未来的良好表现可期。继续看好大盘蓝筹。由于经济仍然处稳中偏升、底部徘徊阶段，总需求增长依然缓慢，终端需求增长依然有限，下游制造业整体而言将受到挤压。股市上中下游和中小盘或仍难有起色。

CPI和PPI价格的分化局面，不影响货币政策基调。价格的变动主要是资源品的价格变动引起的，并非需求变化引起。因此，主要着眼于防风险、调结构的货币中性基调，并不应该变动。2017年中国M2增长的合意区间下降到10-12%。

--中国国际经济交流中心信息部副部长 王军：

PPI超预期，一是和季节有关，二是价格牵引有关，去年下半年以来大宗商品价格快速上涨带动产能释放，年底华北地区雾霾就反映出，大量企业受到价格信号刺激生产，工业回暖，由价格信号牵引释放的产能明显。

但价格反弹已是强弩之末，随着房地产市场放缓，投资收缩，未来需求不能支撑反弹，而且供给侧改革继续进行，去产能这块有限制。

今年CPI通胀压力不大，通过工业品传递有限，还是农产品传导为主，预计在2-2.5%，PPI压力会大一些，尤其是上半年基数低，加之反弹效应持续，一季度PPI上行压力尤其大，但之后随着经济放缓会有所回落，全年预计转正。

并不认为经济出现类滞胀，通胀压力更多表现在上游。加上货币政策稳健中性，边际收紧，货币基础不是很宽松，金融市场利率短期上行，货币因素也不支持通胀上升。

**相关背景**

--此前召开的中央经济工作会议定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。

--中国2016年前三个季度GDP持续稳于6.7%的增幅，完成年初设定的经济目标已成定局，经济短期企稳的判断也获共识；对于2017年中国经济目标的设定，相较诸多研究机构预期宜设在6.5%左右，来自官方的专家更倾向于维持上年的目标区间，即6.5-7%左右。

--中国财政部召开全国财政工作会议重申，2017年将继续实施积极的财政政策，财政政策要更加积极有效，继续实施减税降费政策，适度扩大支出规模；并研究推进综合与分类相结合的个人所得税改革。

--2016年12月中国官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高；新订单和生产继续稳定增长，新出口订单保持扩张，惟价格指标进一步攀升令通胀担忧升温。12月财新制造业PMI升至近四年新高，主要分项产出和新订单指数均创下多年高点，但价格指数持于高位。

--中国人民银行参事盛松成认为，2017年一季度PPI同比涨幅超过4%，全年超5%的概率都有，而2016年全年CPI涨幅可能在2.3-2.5%，2017年可能还会更高一些；如果叠加考虑美联储加息导致中美利差收窄等因素，利率趋势性下行的可能性基本没有。

--中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，2017年可能会遇到诸多风险问题，包括美联储下一步加息、人民币汇率预期、中国经济走势，但最值得的关注也许是2017年的通胀走势。（完）