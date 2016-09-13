即时观点：中国8月工业、消费及投资均胜预期 稳增长政策仍会续发力（更新版）

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路透北京9月13日 - 中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.3%，高于路透调查预估中值6.1%，前8月固定资产投资同比增长8.1%，高于路透预估的8%。

数据并显示，8月社会消费品零售总额同比增长10.6%，高于路透调查预估中值10.3%。8月工业和消费环比分别增长0.53%和0.83%。

8月工业增速为五个月以来最高位，投资持平于上月的16年半低点。

主要数据:

--8月规模以上工业增加值同比增长6.3%，路透调查中值为6.1%

--1-8月固定资产投资同比增长8.1%，路透调查中值为8%

--8月社会消费品零售总额同比增长10.6%, 路透调查中值为10.3%

--1-8月全国房地产开发投资同比增长5.4%

中国工业增加值图表：tmsnrt.rs/2cgTG7x

中国房地产投资、商品房销售图表：tmsnrt.rs/2cmTwHO

以下为市场人士的评论:

--方正证券宏观固收高级分析师 杨为敩：

总体看，8月经济表现整体比较稳定，从稳定角度看，一方面前期房地产销售快速上涨对房地产投资应该有两个季度的滞后作用，所以对投资的惯性拉动作用还在；另一方面，PPP比较火爆，也拉动订单明显上升，这两个方面带来经济上的改善。

展望未来，现在已经到了经济稳定期的末端，四季度可能会看到经济明显下台阶的迹象。现在已经有线索：目前整个融资陆续下行，无论信贷、社融、商业银行对非银机构的债权，都是在减速过程中，这些对经济是长趋势负面影响。

另外，下半年风险因素如美联储加息、对人民币汇率的担忧等仍存，货币政策短期不会太快放松，因此流动性风险下半年还会掣肘经济预期。这种情况下，8月虽然表现稳定，但处在稳定期的末端，对经济下行的担忧实际上在加强。

预计未来政策不会有大改变，财政政策还会继续宽财政，但对经济的作用不会很大。地方政府从2013年以来一直表现为融资积极投资消极，如果地方政府投资不上去，单靠中央投资拉动，一方面未来的隐患较大；另一方面，中央政府投资占基建仅20%多，对经济拉动的效果会很弱。

中长期看，还是宽货币才能缓解未来经济失速的压力。经济一旦下台阶，很难靠财政缓解经济预期担忧，但宽货币当前面临汇率的掣肘，所以短期货币政策还无法宽松。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

本期宏观数据强于预期，表明中国将坚持进一步宽松措施。中央银行的28天逆回购绝对是政策重点转变的一个信号，我认为，中国有意在债券市场去杠杆，更重要的是给房价降温。与此同时，这对中国而言，是一个结构性改革的良机，特别是在国有企业方面，这将有助于对中国的经济恢复信心。

总体而言，整个8月公布的宏观数据表明整体经济增长势头正在改善。不过市场关注的仍然是民间投资，而1-8月这个数据仍维持低位。然而只要公共开支依然强劲，我们相信，中国仍将实现全年GDP6.5%的增速。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

工业增速小幅回升。8月工业增加值同比增速回升，印证8月全国制造业PMI、发电量增速双双回升。盈利反弹和需求回暖带动工业生产短期改善。

投资增速小幅反弹。8月固定资产投资增速反弹至8.1%，民间投资增速转正。其中，制造业投资增速低位企稳，房地产投资因低基数反弹，基建投资因财政加码小幅回升。

地产需求短期改善。8月地产销量增速小幅反弹，而待售面积增速继续下滑，指向终端需求短期改善，库存持续去化。但8月地产新开工增速再度回落，土地购置增速因低基数反弹但跌幅仍大，均为未来地产投资蒙上阴影。

下行压力依然未消。8月经济供需两旺，但9月以来地产销量和发电耗煤增速均现回落，意味着金九银十或面临考验。积极财政加码固然带动基建投资反弹，但透支后续政策空间，或难以为继。而前期进度偏慢意味着未来去产能将提速，令工业增长承压。未来短期经济下行压力依然未消。

--中金固定收益研究团队 陈健恒、范阳阳：

8月经济数据基本符合预期，较上月数据出现小幅回升，表现为房地产平稳运行，固定投资继续处在低位，工业产出稳中有升。考虑到去年基数以及今年8月份比去年8月份多2个工作日的因素，整体经济数据并未有明显改善。

向前看需要密切关注商品房销售走势，随着前期购房需求大量释放以及近期部分城市政策收紧，房地产市场或将逐步进入小周期的下行阶段，而基建投资也在专项金融债放缓的情况下高位回落，房地产投资乃至整体固定投资放缓压力较大，工业产出在经历较长时期的平稳运行后也可能再次明显回落。

我们仍建议警惕商品房销售放缓风险，随着部分城市再次收紧房地产政策，下行风险越来越大，房地产逐步进入周期的下行阶段是大概率事件。

今年汽车销量和汽车产量有所回升，对经济形成支撑，源于去年10月份开始的低排量汽车消费税减半影响以及部分换车需求，而消费贷款投放的加快也某种程度刺激了汽车消费。但消费税减半政策在今年年底会结束，因此汽车在政策刺激后可能会类似房地产的情况，未来销量逐步放缓。总体看，随着居民收入增速放缓以及购房支出挤出普通消费，未来整体消费可能仍呈现稳中趋降的态势。

叠加明年上半年CPI可能因为高基数而明显回落，往前看2-3个季度，经济和通胀下行可能会推动货币政策有所放松，债券仍延续慢牛市格局。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

投资数据有所企稳，8月大力推进PPP对民间投资稳定起到一定作用，前几月投资降幅大的辽宁情况也有所改善，投资稳定对三四季度经济企稳有很大帮助。

预计三、四季度经济增速维持在6.6%-6.7%。7、8月房地产销售向二三线蔓延，年内房地产投资应比较稳定；PPP今年6月开始放量，后续还能支持一阵；出口虽然还在负增长，但较之前已经不再快速下滑；PPI连续收窄，意味着工业企业利润也是在改善。

在政策方面，货币政策总量应不会放松，以释放长期流动性和回收短期流动性为主，这从最近MLF和PSL操作上可见一斑。不过，下半年人民币贬值预期加强，四季度可能会降准1-2次对冲。财政政策方面还是以PPP为主，加大对经济支持，去产能则会延续8月力度（8月煤炭去产能达到22%）。调整财政赤字的可能性不大，保增长压力这几年都会持续，今年经济已经企稳，不会把政策力道用得特别大。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

经济数据全面回升，政策仍应未雨绸缪。8月工业增加值增速回升，好于预期，与高频数据改善相互印证。主因是采矿业大幅改善。主要行业中，通用和专用设备制造、医药、食品及运输设备改善明显；黑色、化工、有色、汽车、计算机等恶化。

投资单月增速大幅改善，累计增速持平。主因是地产投资大幅改善和基建投资修复。消费大幅回升，从边际来看，药品、文化办公用品、石油及制品、汽车和烟酒改善，金银珠宝、家电、化妆品、服装和家具等显着恶化。

经济短期反弹。8月数据反弹，一方面和洪灾影响淡化有关；另一方面则与地产销售带来的投资超预期有关。目前维持三季度经济增长6.7%的判断。基于政策的时滞以及政策应未雨绸缪的一贯逻辑，我们维持关于宽财政宽货币的判断，改革方面重点关注供给侧改革国改以及PPP。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

8月份投资增速与上月持平，主因是地产投资小幅回升，抵消了累计同比数据上基建投资和制造业投资的下滑。当月财政支出增速较快，基建出现明显同比增长。但需注意两个问题，一是地产销售和新开工面积均延续放缓趋势，地产投资是否能继续反弹存在不确定性；二是下半年财政收支压力较大，基建投资料继续下滑，拖累总体投资表现。积极因素在于，中央项目出现反弹，对地方投资可能产生带动作用。

消费增速出现反弹，主因是汽车销售连续两月大涨，但刚需日用品和家具、家电等与地产有关的消费板块表现疲软，显示前期地产销售高增对消费的带动作用有所减弱。

工业增加值反弹至6.3%，外需回升带来出口交货值反弹，供给侧改革推动下，部分工业品价格回升，PPI跌幅明显收窄，也对工业生产带来积极作用。

总体来看，8月宏观数据好于预期，凸显经济“L型”特征，经济下行压力有所缓和，稳增长政策效果显现；但后几个月的焦点在于基建投资，目前来看，年内财政支出压力较大，若支出力度不及预期，则基建将继续明显拖累投资，“L型”的短暂稳定将被打破。

--中国民生银行宏观经济研究中心副主任 应习文：

8月工业数据略好于预期，主要原因包括7月部分地区的洪涝灾害影响在8月被消除，而且产出缺口存在一些补充需求。数据和此前公布的制造业PMI吻合，说明实体层面企稳。

投资方面，从当月来看数据已出现回升；从结构看，基建投资小幅加快，房地产投资回稳，民间投资企稳；从投资需求看，有可喜的因素。消费略好于预期，和物价回落有关。同时，出行类和居住类的消费也比较强劲。

整体看，需求正在逐步企稳回暖，宏观经济正在逐步筑底。

未来，财政政策仍有加大的空间。财政政策本身有一些溢出效应，会有助于投资回升。就货币政策而言，预计未来将保持稳健。

--国金证券大类资产资深分析师 徐阳：

工业增加值同比增速略超预期，采矿业拖累减缓；社会消费品零售总额名义增速超预期，整体消费仍属不温不火状态。网上零售额同比增速26.7%，消费方式转变仍在进行；固定资产投资低位企稳，东北挤水分拖累明显。基建投资中。水利投资回落明显。房屋新开工面积增长放缓明显。按地区看，东北地区同比下降29%，或仍受到辽宁统计数据挤水分影响。

整体经济有底部企稳迹象，进一步稳增长或仍需财政发力。从三大数据来看，工业增加值和社会消费品零售总额均有小幅改善，固定资产投资增速虽小幅企稳，但领先指标仍不容乐观。新开工项目同比增速回落1.3个百分点，到位资金增速也回落1.3个百分点。因此，在货币政策稳健的背景下，下半年进一步稳增长或仍需财政发力。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

工业生产数据超预期，和进口、PMI新订单、库存等指标的改善呼应，说明内需在低水平上有局部回暖，并在生产方面得到了印证。改善动力来自于微观层面，是企业库存补充的需要。投资增速好于预期但没有很大程度改善，继续周期性低位上整理。

从整体经济状况看，微观有所改善，宏观低水平稳定，预计三季度经济形势较前季度略好或大致持平。经济还是个继续软着陆的过程，没有太大恶化压力。所以到下季度初政策压力较小。

制造业企业补库存增多的状态会延续到四季度，但投资不期望达到更快增速，10月、11月投资增速步子放缓也可以接受。目前投资增速和GDP差距仅有两个百分点，可以算历史上低位，未来政策会继续支持适当扩大投资，预计投资最晚在明年一季度企稳回升。

政策方面，预计财政政策会在现有债务风险可控的情况下动用多种方式，如适当增加地方债的额度，减税，中央政府赤字温和上升，货币政策则尽量延迟收紧的节奏。

--中国银行国际金融研究所宏观经济与政策主管 周景彤：

8月的经济数据普遍好于7月，这与稳增长政策落实关系较大。不过，从整个宏观经济情况来看，经济仍有下行压力。一是房地产投资方面，近期重点城市房价上涨面临一定的调控压力，而房地产投资增速本就不高，调控会改变市场的预期令其下行；二是制造业方面，大宗商品价格今年整体上涨，未来是否继续上涨仍面临不确定性，这也会影响到制造业的投资和生产；三是贸易数据变动较大，未来能否继续改善仍存疑。

从当前情况来看，稳增长政策仍会持续发力，9月份大概率经济数据会持续向好，三季度GDP增速有望达到6.7%。

当前财政和货币政策均有空间，货币政策方面近期不会进一步宽松，只需保持稳定；财政政策可按年初确定的步骤推进，在资金拨付、项目审批等方面的力度不必进一步加大。不过，由于当前企业成本居高不下，应抓紧落实上月国务院发布的降低企业综合生产成本的方案。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

投资、消费、工业数据全面好于市场预期，尤其是投资结束下滑，我们前期判断投资将缓慢拐转，因为政府托底（5月份6.3万亿投资规划是个明证）和PPP发力（签约率2016年后明显上升）；在投资仍是中国第一增长动力的前提下，我们对未来6-12个月的经济相对乐观。

预计降准、降息也随时会来。不过降准只是对冲性质的，目的是在基础货币增速不济的情况下，维持货币乘数相对高位；对于降息，2014年后央行政策施行空间上移到基础货币领域，降息降的是基础货币的利率，不过当前的指标利率是没有明示的，降息不能再理解为是存贷款利率调整。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

8月的经济总体来看，基本运行平稳，比7月略有好转。消费、工业增速较上月加快。投资停止了下跌势头，增速与上月持平，其中民间投资增速同样止跌，经济下行压力放缓。

就投资数据而言，企稳反映出之前稳增长政策的效果逐渐体现。但是，投资增长仍然非常低，是影响经济增长的主因。因此，四季度应该会急需加大稳增长的力度，促进投资增长。财政政策的力度应当会加大，对一些审批中的项目会加快进度。同时，在未来的ppp项目审批中，一些限制性条款应该会逐步放宽，从而吸引民资。

未来稳定投资的最大力量仍然是基建投资。民营资本投资预计能够止跌，但目前还没有大幅反弹的迹象。

从全年来看，投资数据会逐渐企稳，预计全年数据应在8%~9%之间；工业增加值增速预计应在6%以上。

--招商证券宏观分析师 张一平：

8月份的工业增加值好于此前预期，投资数据也显示企稳没有进一步下跌，跟之前的高频数据反映的工业增长进一步回升相符。说明投资边际效应回升，体现淡季不淡的趋势。8月各项数据止跌回升，预计三季度整体经济增速跟上半年整体持平。

预计基建投资未来将维持较快的增长趋势，8月份土地成交面积和成交价格有所回升，将对下半年房地产投资整体相对稳定有帮助，不会那么悲观。

预计未来的货币政策会继续维持稳健，目前来看经济增速下滑远没有预测的悲观；同时通胀预期不够稳定，制约了未来的货币政策空间。

**相关背景**

--中国国家主席习近平在G20杭州峰会闭幕后的记者会上表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。

--国务院会议决定，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度，聚焦脱贫攻坚、重大软硬基础设施建设、新产业新动能培育等重点领域，注重体制机制改革创新，优化政策“配方”打好组合拳。

--国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组会议强调，当前和今后一个时期，是全面深化改革的施工高峰期，要按照既定的时间表、路线图，更加注重发挥经济体制改革的牵引作用，更加有针对性解决各领域各层面各环节的矛盾和问题，坚定不移把全面深化改革推向前进。

--国家发改委主任徐绍史表示，中国经济稳定运行的基础还不牢固，下行压力依然较大；投资、外贸等预期指标完成难度很大，需要付出艰苦努力。

--中国国务院称，推出多举措降低实体经济企业成本工作，目标是经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。

--随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下50.4的近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点50，其背离走势令担忧仍存。（完）