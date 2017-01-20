即时观点：中国去年GDP增速6.7%创26年新低 短期企稳但复苏动力不足（更新版）

（新增更多分析师评论）

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；去年四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查预估中值6.7%，去年前三个季度均为6.7%。

去年四个季度GDP环比增速分别为1.3%、1.9%、1.8%和1.7%。

统计局并公布，2016年中国规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增10.4%；同期，固定资产投资增长8.1%，民间固定资产投资同比增长3.2%。

主要数据:

--中国四季度GDP同比增6.8%，环比增1.7%（路透调查中值分别为6.7%和1.7%）

--中国2016年全年GDP同比增长6.7%

--中国1-12月固定资产投资同比增长8.1%，路透调查中值为8.3%

--中国12月规模以上工业增加值同比增长6%，路透调查中值为6.1%

--中国12月社会消费品零售总额同比增长10.9%, 路透调查中值为10.7%

中国GDP与CPI图表 tmsnrt.rs/2juheVw

中国GDP同比与环比走势图表 tmsnrt.rs/2juppkZ

中国工业增加值和制造业PMI图表 tmsnrt.rs/2iZ9tbK

中国房地产开发与商品房销售增速图表 tmsnrt.rs/2juhaVM

以下为市场人士的评论:

--汇丰银行中国经济学家 马晓萍：

从数据看，四季度格局没变，固定资产投资主要靠基建投资拉动，从生产法看经济增速、一二三产业数据没有太大变化，消费占比已经较高，服务业增长较快，全年工业增加值增速6%比较平稳，四季度有好转，从PMI数据的回暖也能看出来。

2016年房地产投资对固定资产投资的贡献较大，因房地产投资之前是负增长。全国固定资产投资同比增速8.1%，相对平稳。但总的来说是在下降通道，基建、房地产投资更多起到稳定增长的作用。

消费增速相对比较强势，汽车消费贡献很大，全年消费增速比收入增速高很多，从去年开始收入放缓非常明显，这个角度看2016年汽车消费对支撑整个消费起到很大作用。

GDP增速比收入增速高，从这个角度，中长期看并没有特别好的前景，总体虽然四季度有一个小周期的反弹，可持续性怎么样待看，整个大周期在下行通道，没有变化，2016年GDP6.7%，2017年还要往下走，即使维持当前的财政政策和货币政策力度。

看月度数据，小周期已经见顶，更大可能性向下，2017年房地产不确定性很大，即使平稳也很难形成2016年那么大的贡献，从货币条件看，如果像2016年这么松，显然不现实，一方面担心资产泡沫一方面要考虑人民币贬值紧缩的影响，怎么样找一个平衡点？形势比较复杂。具体看动态变化。

更核心的问题是关键领域的改革，把营商环境变好。2017年以稳为主，中央经济工作会议说的很明确“稳中求进”，稳肯定在前面。从经济增速看，往下肯定不会太多，可能6.7到6.5的水平。

国企改革看起来动作会比较大，还是有一些期望，具体看落实。单独看国企改革比前几年会有进展，混合所有制、兼并收购、僵尸企业等方面都在做，但市场预期不要放太高，因为会有很明确的界限，要改革，也是在框框和边界里有限的改革动作。

--工银国际研究部主管 程实：

在全球经济增长中枢下降的背景下，2016年中国经济依旧实现了6.7%的经济增长。从中国看中国，疾风知劲草，“L”型下行不改稳健基调，经济结构的内生变化蕴藏着发展的新希望；从全球看中国，岁寒见后凋，中国经济在增长动能上始终具有比较优势，外部格局的深层改变预示着崛起的新机会。

我们认为，整体数据偏向正面，四季度经济增长率的翘尾更是超出市场预期；中国经济稳中有变，谨慎乐观之余我们更是希望投资者关注三个核心特征，即减速增质的趋势特征、三期叠加的周期特征和三重接力的政策特征。

从反弹动能的角度分析，我们判断，本轮短周期反弹的高点在2017年第一季度至第二季度，下半年将是中国经济夯实增长底线、寻找支撑动能的关键节点。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

GDP增速超预期，服务业浪潮兴起，2017年GDP或超2016：经过3个季度GDP持平于6.7%之后，GDP忽然在年末出现上行。4季度第3产业GDP增速从7.6%上升到8.3%，对GDP上行具有最大的贡献。第3产业GDP的走高有如下几重原因：（1）基数原因。受到股市牛市和股灾影响，去年4季度第3产业增速大幅走低，基数较低，对今年4季度GDP有重要推助力；（2）服务业的较快发展，形成对经济的重要支撑。基数原因不足以解释，服务业自身的增速加快可能也是十分重要的原因。（3）从基数因素看，进入2017年后，第3产业所面临的基数将较2016年进一步下降，这将抬升第3产业的GDP增速。综合以上几点预判，受到服务业超预期和低基数两重因素推动，我们认为，2017年的GDP增速高于2016年成为大概率事件。

房地产好于预期，调控后未出现硬着陆：无论从统计局前两日公布的70大中城市的房价数据去看，还是从12月的房地产投资等一系列要素去看，12月地产市场整体维持平稳，并未出现大幅下滑局面，房地产调控后价格、销量有所下滑，但投资依然维持较高增长，这与我们之前的预期相一致。展望2017，房地产是影响经济增长的最关键变量，地产的软着陆也将导致GDP或维持在6.7%左右的水平，不会导致进一步下台阶。

财政并未大幅宽松，符合“去产能”、“去杠杆”的长期方向：去年年内，基础设施建设投资同比增速持续走低，12月其同比增速降低至超低水平，上一次出现如此低的当月同比增速在2012年。

有几重原因导致财政宽松幅度较低：（1）减费降税导致财政收入增速大幅降低，相较以往中国财政收入总体增速出现相对GDP的更大幅度降低，这一方面刺激了经济增长一方面掣肘了财政宽松空间；（2）中国进入到后工业化时代，基础设施建设需要降低；（3）中国目前政策主线为“去产能”、“去杠杆”，大幅宽财政对这两个目标都没有帮助。

总结而言，中国宏观经济数据继续处在向好的趋势之中，12月房地产投资未下滑反而上行给了经济一剂“定心丸”。2017年，消费成为更加重要的增长支柱、“去产能”及“去杠杆”持续、地产投资维持一个较为合理稳定的水平，2017年GDP增速将或超过2016年水平。

由于经济在L型底过后的总量稳定和结构改善，结构性去泡沫带来的部分估值重估将仍然存在，但蓝筹则受益于供给侧结构性改革，继续推进股市“健康牛”。债市方面，GDP的回升进一步表明当前经济在回升通道，但在cpi不明朗情况下央行态度仍有待观察，仍为震荡市，震荡中枢显着高于2016年。房地产市场方面，“去产能”、“去杠杆”的要求将使得房地产泡沫仍是政策层的主要关注方向，一线城市的房地产“黄金时代”不再，但城镇化仍然会导致房价不会大幅下跌，地产市场维持12月“软着陆”态势。

--华融证券首席经济学家 伍戈：

数据的乐观有点超乎预期，本来四季度预期6.7%，实际到了6.8%。数据趋好的原因，主要是房地产和制造业目前处于比较良好的状态。

房地产投资还比较平稳并没有下降，这一点超出预期。房地产投资超预期可能有两个因素，一个是房地产商的现金流目前比较充裕，虽然现在对房地产融资在收紧，但他们现金流趋稳，依然有投资的实力和能力。另外一个可能是受钢铁水泥价格上涨带动，主要是价格效应，因为房地产新开工面积、销量都下来了。

另外，在去库存的情形下，上游企业利润有一些好转的情况，不过下游企业的利润可能受到一定的挤压。与此同时，还有很多制造业在补库存，这就是增加投资。

对未来的展望，最近房价上涨是次贷危机之后涨幅最快的最猛烈的，可能会迎来最强烈的房地产调控，当前还在继续加码的过程中，北京以及其它一二线城市都表态今年的房价不超过去年。如果房地产投资下来，那经济增长会下来。

但今年是政治换届选举年，按以往的经营经济会相对平稳，不过房地产下来后可能需要基础设施建设来补，财政还是有些空间，有能力补上。今年超预期的东西会少一些，但也有不确定性，依然取决于制造业补库存会不会带来PPI的系统性好转。PPI的峰值可能在一季度出现，供给侧在改善。但是，行政力量对经济的调控比较难以捉摸。

今年价格总体往上走，一方面去产能去库存可能扩大，上游还会紧平衡。此外，去年的高房价对房租的传导没有体现，PPI对CPI的传导还没实现。如果传导通畅，今年价格还会有些超预期的因素。总体而言，今年若确定6.5%的目标还是需要费力实现的，物价也会上来，整体经济往下一点。但是经济增速下调也不见得是坏事，重要的是经济增长的质量。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

经济平稳收官，防风险促改革。

经济增速平稳收官。2016年全年GDP增速6.7%，较15年小幅回落，其中4季度GDP增速略反弹至6.8%，经济平稳收官。其中12月工业增速回落至6%，比之前略有减速。

投资增速稳中有降。4季度投资增速7.8%，较3季度略反弹，其中主要受地产和制造业投资回升的支撑。4季度三大类投资中：制造业逐月回升；基建逐月下滑，成为主要拖累；房地产先降后升，12月反弹。

地产需求拐头向下。限购限贷政策效果显现。待售面积降幅扩大，指向地产去库存仍在延续。虽然12月土地购置面积增速因高基数回落，但4季度土地购置、新开工增速均较3季度回升并转正，前期地产需求旺盛带动当期地产投资改善。

防范风险深化改革。16年经济平稳收官，但增长稳定的代价是房价大涨、杠杆骤升、汇率承压。中央经济工作会议定调，抑制地产泡沫、防范金融风险和推进改革将是17年首要目标。12月房价料环比回落，而限购限贷政策仍在铺开，17年有望保持定力继续抑制地产泡沫。而当前多个省份在其地方两会中将国企改革列为主要任务之一，17年混改料将继续推向纵深。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

对经济有促进作用，GDP小幅回升。

经济短期来看以企稳为主，没有看到复苏向上的动力，房地产去年对经济贡献大，但继续靠加杠杆拉动经济难度增大，预计今明两年略微下行，在6.5%左右寻找新的平衡。

今年投资表现还是看房地产，人口拐点出现后下行压力较大，消费平稳为主

整体看预期范围内，四季度工业品价格涨得快，工业利润回升，人民币计价出口四季度较前几季有改善，房地产保持了一定惯性，工业企业在价格带动下预计有所好转。上半年房地产对经济增长还是有一定拉动作用，但之后压力相对加大，政策上半年更侧重供给侧改革，同时PPP持续推进，下半年稳增长力度增大。

--国金证券大类资产分析师 徐阳：

GDP同比增速略超预期。从环比看，四季度GDP增速1.7%，保持了稳定格局。从结构看，投资增速小幅下降，消费增速稳中有升，进出口贸易形势依然严峻。房地产投资下滑依然拖累整体投资增速。2016年全国房地产开发投资同比名义增长低于整体固定资产投资增速，但高于2016年前三季度的房地产开发投资增速。

消费增速整体表现稳定。2016年1-12月社会消费零售同比增速与前三季度持平，全年增长稳定。进出口形势依然严峻，四季度出口有好转迹象。

从产业结构看，结构继续改善。展望后期，零售销售数据有望保持稳定，但汽车销售减速可能造成拖累；房地产投资增速在2017年一季度仍有望保持稳定；贸易环境受到外部需求增加提振有望改善。短期增长有望保持稳定，但二季度后房地产投资和零售销售可能面临压力。

工业增加值同比增速小幅低于预期，受黑色金属冶炼加工业拖累。社会消费品零售总额名义增速加快。12月的零售总额同比增速比上月小幅上升。累计增速符合预期，整体消费增速保持平稳。

固定资产投资增速小幅下降，房地产投资增速小幅上升，基建投资增速小幅回落。后期随着限购政策的实施，房地产投资增速对固定资产投资的贡献可能减弱，整体投资增速或面临下降压力。

--国信证券宏观固收团队 董德志/燕翔：

12月份数据转弱，四季度GDP略超预期。

三产跳升造成四季度GDP略超预期，原因是第三产业增速环比大幅提高，四季度第二产业增速与三季度持平，第一产业增速比三季度有所下降。

第三产业增速提高或源自相对模糊的“其他服务业”。从我们的服务业跟踪数据库来看，第三产业六个大类行业中，四季度交通运输业比三季度略有好转，金融业、住宿餐饮、批发零售三个行业与三季度基本持平，房地产业增速确定下行。四季度GDP第三产业增速上行的原因应该主要来自统计口径繁杂，数据相对模糊的“其他服务业”。

12月单月工业和投资数据明显转弱。基建增速大幅下行，地产投资最后脉冲。12月基建投资单月增速比11月大幅下降，我们再次重申之前的观点，受制于财政资金约束，财政赤字率如果无法进一步提高，2017年基建增速将有明显下降。12月房地产开发投资增速比上月提高，地产投资大约滞后地产销售5个月左右，预计单月增速拐点在2月份出现。

消费转好印证2017年结构转变观点。12月份社会消费品零售总额增速比上月提高，并为年内最高。投资增速下行、消费增速上行，印证了我们之前2017年增长结构转变的观点，预计经济增长的重心将从基建地产转向消费和出口。

--德国商业银行经济学家 周浩：

虽然4季度GDP数据高于预期，经济下滑的趋势没有改变。12月份的环比数据几乎都是下滑。

2016年最重要的经济动力是房地产，房地产对整个经济有很大的支撑，往前看房地产动力会下滑，未来房地产投资数据不会上升太快，销量会下降得快。

2016年经济结构变化不明显，投资下滑比较快，消费并未明显上升，如果从数据上看经济结构有一点改善更多是投资下滑造成的，而不是消费明显上升带来的改善。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

2016年四季度GDP增幅6.8%，略好于前三季度，与先行指标向好的反映一致，表明中国经济的企稳向好，同时企业效益有所好转，出口降幅收窄，都为四季度GDP的略微回升提供支撑，预计今年一季度仍会延续这一态势。

从投资消费看，都表现平稳，尽管今年世界经济面临不确定性，但在中国消费对经济的拉动作用越来越大，估计今年仍会保持平稳态势，全年GDP增幅料会保持在6.5%以上。

--上海证券首席分析师 胡月晓：

经济稳中缓升态势明了，数据对看空中国经济前景的人是一记有力回击。

投资消费工业经济都表现平稳表明中国经济运行的状况比较良好。坚持稳中求进的政策总基调，坚持供给侧改革的发展方向，中国经济的未来发展前景不仅平稳无虞，而且会呈现稳中趋升的态势。坚持资金回归实体经济的导向，也会为资本市场的发展奠定良好的基础。中国经济全面向好的基础更加稳固了。

经济平稳加上价格适度回升，今年企业效益将有力改善，资本市场向上趋势不变，当前低迷只是受季节性资金紧张冲击影响的结果。

经济政策上稳字当先；货币政策上，紧数量低利率的组合不变。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

从数据看全年GDP增幅6.7%，应该是较好完成2016年全年经济任务，但从投资，消费，外贸来看，均是下降态势，显示经济企稳的基础并不牢固。2016年居民收入增幅扣除价格因素也低于GDP增幅，后续依赖消费拉动经济的动力也显不足。

总的来看，虽然2016年大数完成不错，三去一补一降的任务中，去产能去库存也超额完成年初任务，但去杠杆和降成本效果并不明显，补短板仍需继续加力。今年在继续推进供给侧结构性改革的同时，仍需稳定需求端，2017年中国稳增长压力犹存。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

四季度略好于预期，主要因素有两方面，一是社零的好转，此前比较担心汽车房地产销售下降导致社零回落，从公布情况看，社零主要品类较11月加速增长，消费对经济增长拉动作用比预期强，四季度消费贡献率较大；二是房地产好于预期。

由于消费稳定，地产还是保持强劲，使得经济增长延续性韧性增强，阶段性增长压力有所减轻，政策要关注3、4月份，一季度末二季度初，地产销售变化产业链会传导到后端投资消费，这块继续稳健的话，增长不用那么担心。我们还是比较担心地产，使得经济面临下行压力。

最关键是三四月份之间，经济增长是稳定还是趋弱，直接决定了后续政策。现在经济偏向稳定，表现在四季度总体稳定，11月弱一些，12月强一些。目前处于政策观察期，经济增长无忧，政策重在促改革防风险，接下来如果下行的话，保增长的重要性会提升。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

从中国经济整体表现看，四季度单季度出现了小幅反弹，显示前期的稳增长刺激政策效果开始有所显现。

可以看到，中国经济增速放缓的主要原因是第三产业的增长放缓，相比而言，第二产业的表现，在去产能去库存的大背景下基本维持稳定，增长6%左右的水平来之不易，稳增长政策在第二产业的效果体现比较显着，同时也说明制造业生命力比较强，尽管去杠杆去产能等较大不利背景下，依然保持不错的增速，未来的发展空间还是可以期待。

经济增长有亮点，在去年的这种转折环境下，经济避虚向实的趋势还是得以延续，并进一步显现，第三产业尤其是金融业增速出现大幅回落，显示虚拟经济中的杠杆和泡沫增速开始回落；与实体经济关系密切的交通仓储运输和批发零售增速不同程度回升，表明经济结构调整过程中政策也产生积极的效果。

国内消费出现稳步回升，显示经济逐步企稳，人民币汇率走低也使得部分外流的消费逐步回流，这是人民币贬值过程中出现的积极影响。

投资方面，数据是比较稳定，目前虽然回落到历史相对低位，但相对于经济增速而言有所超前，特别是投资方向，不是在过剩产能领域，而是在政策鼓励领域比较集中，这些投资将来产生的作用会稳增长，且会提升经济质量和层次。

**相关背景**

--中央经济工作会议定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。

--国家发改委主任徐绍史表示，中国2016年GDP增速预计可以在6.7%左右，GDP总量突破70万亿元人民币，增量大约5万亿元；供给侧结构改革初见成效，今年中国有信心有能力保持经济平稳运行。

--国家发改委副主任、统计局局长宁吉喆指出，要把经济运行保持在合理区间，合理区间的下限要看就业、上限要看物价。今年贯彻好稳中求进的总基调具有特别重要的意义，但要在稳的前提下在关键领域有所进取。

--中国财政部召开全国财政工作会议重申，2017年将继续实施积极的财政政策，财政政策要更加积极有效，继续实施减税降费政策，适度扩大支出规模；并研究推进综合与分类相结合的个人所得税改革。

--中国工业和信息化部部长苗圩表示，预计2016年全国规模以上工业增加值增长6%；2017年预期亦增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%。

--中国央行行长周小川强调，2017年将保持货币政策稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定；他并要求相关人员围绕外汇储备维护国际收支的基本职能，做好外储经营管理工作。（完）