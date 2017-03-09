即时观点：中国2月新增贷款高于预期 表外融资有所降温（更新版）

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路透上海3月9日 - 中国央行周四公布，2月新增人民币贷款1.17万亿元，高于此前路透9,200亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.1%，低于路透调查中值11.4%。

央行数据并显示，中国2月末人民币贷款余额109.8万亿元，同比增长13%，路透调查中值为12.7%。

央行并公布，2月社会融资规模增量为1.15万亿元人民币，比上年同期多3,166亿元；2月末社会融资规模存量为160.73万亿元，同比增长12.8%。

周日公布的中国政府工作报告将2017年经济增长预期目标为6.5%左右，在实际工作中争取更好结果；通胀控制目标在3%左右，广义货币M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右。

主要数据:

--2月新增人民币贷款1.17万亿元，此前路透调查中值9,200亿元

--2月末M2同比增长11.1%，路透调查中值11.4%

--2月末人民币贷款余额同比增长13%，路透调查中值12.7%

--2月社会融资规模增量为1.15万亿元，比上年同期多3,166亿元

以下为市场人士的评论:

--中金固收 陈健恒、唐薇、但堂华：

2月份金融数据发布，贷款增量达到1.17万亿，仍略高于预期，但社融只有1.15万亿，低于预期，融资结构很明显继续向贷款倾斜。但考虑到融资需求本身并不是很强烈，结合MPA考核压制整体广义信贷的增长，银行在融资工具上只能有所取舍，保贷款，压票据，压债券。

从贷款结构上，企业中长期贷款占比仍较高，超过50%，绝对值也高达6,018亿元，较多企业中长期贷款都流向了基建领域和城投平台；企业短期贷款需求也不错，但部分替代了票据融资。此外，居民中长期贷款在房地产限购限贷政策下增幅下降，对于限购限贷城市，房贷增量占总贷款增量的占比有一定约束，预计后期房贷增量仍会缓慢回落。银行主要压缩了表内票据，导致表内和表外票据2月份净减少4,136亿，合计1、2月份，表内外票据净减少2,525亿，显着少于往年同期水平。

尽管由于春节移动假期的影响，去年春节2月导致存款低基数效应，带动2月存款增速从1月的10.4%回升至11.4%；但节后无论是居民存款还是企业存款，回流力度均较弱，导致M2增长乏力。2月份银行主动增加了同业负债，2月份同业存单增量近1万亿与此有一定关系。

企业存款增长偏弱，可能与财政存款的上升有关，1、2月份财政存款合计增加了6,027亿，明显高于季节性，可能是企业盈利改善导致税收补缴增加以及去年部分税收延到今年征收有关。

此外，本月非银存款增量达到6,864亿，处于近年新高，主因是银行仍在积极购买公募基金，并通过基金购买存单，导致非银存款上升。在存款增长偏弱的情况下，M2仍低于预期。

2月新增社融1.15万亿低于市场预期，也低于2月贷款规模，主要以表内贷款和委托贷款、信托贷款为主，表外票据和债券融资负增长。受定增新规等影响，2月股票融资创16年以来的第二低，为570亿元。

在3月末MPA考核时点来临之前，由于今年考核压力很大，我们预计银行会继续压缩整体广义信贷增长，表内依然主要保住贷款，阶段性债券配置需求不那么强，并压缩短期资金拆放，重点配置同业存单。而今年M2目标下调以及MPA考核也会导致后续整体M2和社融增长放缓，中期来看会压制经济和通胀。2月份M2和社融放缓也显示了这个迹象。考虑到MPA考核和信贷额度约束，估计一季度银行信贷投放量在4-4.5万亿，这意味着3月份信贷投放可能仍有近1万亿水平。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

货币剪刀差重又扩大，M1大幅回升到21.4，M2继续小幅下滑。表明金融市场继续从实体领域吸收资金，机构仓促间杠杆难去，为活命反尽全力维护。

--九州证券全球首席经济学家邓海清：

金融数据整体呈现高位回落态势，既有季节性因素，也有1月异常高的“非标”回归正常，还有房贷规模平稳回落因素。1月各项融资数据全面爆发，2月融资数据有所回落，综合1-2月金融数据来看，与经济稳中有升的局面相匹配。具体来看，M2同比稳中回落，M1因基数原因跳升，企业中长期贷款维持高位，非标融资大幅回落，债券发行仍然不佳，外币贷款持续回升，居民中长期贷款有所下滑。

对于央行货币政策，由于2月CPI极低导致2017年全年不存在高通胀或者滞胀可能，同时M2已经回落至目标12%以内，预计央行不会采取存贷款加息等紧缩政策，但仍然存在因为将2015-2016年的“稳健略偏宽松”修正到“稳健中性”、缓慢适度上调OMO利率的可能性，这主要取决于金融系统风险的问题，而不可能出现因为增长和通胀导致的货币紧缩。

--东兴证券固定收益分析师 郑良海：

货币增速春节效应潮退。M2增长11.1%，为2015年7月以来最低增速，低于预期。两会政府工作报告下调M2增速目标为12%，加上中性的货币政策，M2增速整体上将回落。

新增信贷方面，实体融资需求强劲。居民户受春节和房地产调控影响，中长期贷款大幅回落，短期贷款负增长；企业中长期贷款虽然回落超9,000亿，但仍维持6,000亿以上规模。从2月信贷流向看，符合货币政策要求，实体融资亮眼，房地产融资回落。

社会融资方面，新增社融为近四个月最低水平，但高于去年历史同期，新增社融以信贷为主，表外项目中，委托贷款和信托贷款回归常态，未贴现承兑汇票再度负增长，为近四个月首次。新增实体信贷维持高位，表明实体经济在回暖的带动下，融资需求相对稳定。受债券市场调整影响，企业债券融资已经连续三个月为负，在市场没有稳定下，发行成本上升，企业融资方式回归间接融资，也是推动信贷维持高位另一因素。

政府工作报告强调货币政策要保持稳健中性，将M2和社融规模增速均较2016年下调1个百分点，货币政策仍将偏紧。虽然央行多次宣称货币政策稳健中性就是不紧不松，但同时强调逆回购等市场利率由市场决定，并且非常“稳定”，央行并无救市的意思，未来公开市场利率仍有上行的可能，货币政策还将维持“紧”日子。

--华泰证券宏观 李超团队：

2月份金融机构新增人民币贷款为1.17万亿元，高于去年同期数据。前两个月人民币贷款为3.2万亿，与去年同期水平持平，符合预期，贷款规模符合央行调控节奏。其中非金融企业贷款新增7,314亿元，占整个2月份新增信贷的62.5%，环比1月份占比略有下滑。

2月份M2同比增速为11.1%，M1增速为21.4%，M1和M2的剪刀差有所恢复。因基数效应造成的1月份M1增速断崖式下探将会在2月有所恢复，我们认为M1增速在消化掉基数和春节效应之后会逐渐震荡下行；而随着外汇占款下滑速度减缓和银行信用的扩张M2增速将会继续保持稳定，在外汇占款下滑的大背景下央行继续收紧公开市场流动性，基础货币的增速乏力，环比有可能出现阶段性负增长，这对于M2全年增速造成负面影响。

居民按揭信贷下滑，地产调控预期升温。2月份居民按揭贷款3,804亿元，环比1月份的6,293亿元下降2,489亿元。我们认为1月份的房地产按揭贷款是2016年积攒需求的集中释放，2月份按揭贷款基本恢复正常，两会期间高层频繁提及房地产市场，市场对于新一轮的房地产调控预期逐渐升温，短期内市场将会逐渐转为观望。

2月份社会融资规模增量为1.15万亿元不及预期。房企非标融资受限，表外贷款下滑体现了央行房地产调控的思路。债券融资已经连续三个月出现负增长，在债券收益率震荡走高的大环境下，企业通过债券融资的意愿也在降低。

--交通银行金融研究中心高级研究员陈冀：

2月金融数据显示，信贷对于实体经济的支持力度继续保持。个人贷款仍然较多的主要原因还是尚未完全消化的楼市积压信贷需求。值得关注的是，前2月信贷对非金融企业的大量投放，导致企业活期存款可能大幅增加，一定程度上推高了2月的M1增速。而M2增速回落主要受到春节提前，财政存款与过去数年同期形成反差不减反增拖累。社融方面，直接融资受近期市场利率上升影响较大，企业债融资呈收缩状。表外的委托、信托贷款之和在社融中的占比有所下滑（信贷占比有所上升），但两项之和同比多增，一定程度上也应证了当前整个融资层面对于实体经济的支持力度在提升。

--天风证券固收研究 高志刚、孙彬彬：

2月M2同比增速继续小幅回落至11.1%，剔除非银存款后M2同比增速连续回升至11.3%，存款同比增速大幅回升至11.4%。分存款类别来看，春节后居民存款仅小幅增加，财政存款投放规模与历史均值差异不大。

新增人民币贷款1.17万亿，相比去年同期增加61%，贷款余额同比增速回升至13.0%。从贷款类别来看，居民中长期贷款增幅为1年来最低，但1-2月累计值仍高于去年同期，企业中长期贷款增加6,018亿，占比保持高位，票据融资继续下滑，反映企业融资需求继续保持改善态势

社融余额同比增速维持在12.8%，社融新增1.15万亿，其中外币贷款连续两月净增加，显示人民币贬值预期持续缓和。表外融资受未贴现票据下降影响仅增加516亿，债券市场融资仍然较弱，净减少1,073亿，表外和直接融资相对偏弱，对社融有一定负面影响。

信贷表现仍然较强，显示企业融资需求仍保持改善，贷款余额增速回升，与央行金融去杠杆、控制广义信贷增速的总体目标有所冲突，需关注3月MPA考核压力，未来央行政策维持偏紧概率较大，债市仍需谨慎。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

2月新增信贷同比明显增加，且中长期贷款的占比较大，这是投资需求强劲的表现。与2月份超预期的出口数据相互印证。不过，2月份的CPI数据大幅不及预期，这可能表示目前经济虽然有企稳迹象，但是结构上仍然不均衡，CPI不高可能意味着与消费相关的行业景气度依然偏弱。

另外，上游相关的行业因为供给侧改革的红利已经有复苏的迹象，一部分的信贷可能和这类行业的投资增加有关。

政策方面，央行易纲副行长曾说过“加息与否要以我为主”，因此即使FED下周决定加息，中国的实际情况是，短期内可能也难全面提高基准利率，只能通过类似MPA这样的手段来控制信贷流向。如果CPI之类与消费需求相关的指标能够重新抬升，央行才会考虑加息。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

从2月金融数据来看，企业中长期融资增加很多，这和经济企稳印证。不过地方投资热情高，主要还是基建，具体结构有无好转待观察民间投资。

政策方面，现在不能得出中国利率周期跟随美国的结论。即使FED下周真的决定加息，中国央行按兵不动的可能性也很大。政策要收紧比较难，更多应该通过维持（现有或合适的）利率(水平)。

至于M2增速，由于外汇占款(下降)等因素，今年的12%货币增长容易实现，但不是真实的货币紧缩。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

2月信贷和社融整体上仍保持较为强劲的增长势头，这与从去年年底开始的实体经济和地方政府融资需求高涨相吻合，居民中长期贷款虽然有所回落，但主要受春节因素影响，较去年同期仍明显提高，表明地产销售热度不减，预计3月份居民中长期信贷将再度回升。

企业中长期信贷仍高于去年同期，但值得注意的是，企业债券净融资出现大幅下降，债市走熊及资金紧张是主要原因；M2增速进一步回落至11.1%，除了受到去年高基数影响外，央行遏制金融杠杆扩张也起到了作用。

从金融数据来看，年初融资需求势头不错，未来1-2个月仍有望保持高增，但这种势头预计难以持续，未来随着上游企业补库存周期的结束大概率逐步降温，央行仍将以中性偏紧立场来调节货币政策，不存在刺激融资进一步升温的可能。

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

这个月从表外压回表内的状况比较明显，有些就通过企业中长期贷款发放出来，大家又担心信贷紧缩和利率上行，这和预期有关系，和需求关系不大。

目前比较难看的是M2增速，按目前的状况看，和社融增量的剪刀口有点大，M2没法跟上银行资产负债表扩张，如果持续下去，资金空转可能会加剧。照这个趋势，下个月M2增速可能掉到11%以下。

而且现在这个状况下这么高的PPI，如果下不来的话货币政策也很难松下来，今年防风险、降杠杆仍是主线。

--财通证券首席宏观及大类资产配置研究员 刘启元：

信贷数据略高于预期，企业部门贷款份额大幅提升，说明监管当局有意引导资金向实体流动，而限制对金融和类金融的虚拟经济的资金供给。社会融资总额低于预期，但随着资金流动的监管加强，年初主要的资金通道回归银行信贷，其他影子银行的资金供给明显收紧，这与当前货币政策的紧缩趋势一致。

结合今日2月份异常CPI看，并不会扰乱货币政策继续收紧的趋势，通胀压力依然存在并会继续上升，3月份美联储加息基本已经板上钉钉，那么中国央行将会顺应趋势保持紧缩状态，必要时期可以提高名义基准利率以维持或扩大对美基准利差，或者让人民币贬值。

**相关背景**

--中国周四公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。分析师们普遍认为， PPI今年可能会呈现前高后低的走势。而连续上涨的PPI并未传导到CPI，预计中国短期尚无成本推动通胀之忧，也为宏观调控留出政策空间。

--中国发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。CPI控制目标为3%，与去年目标持平；赤字率亦持平在3%。

--中国国家主席习近平此前在中央财经领导小组会议上称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。

--国家发展和改革委员会主任何立峰日前表示，中国经济保持中高速发展可能性很大；物价方面，发改委官员称，今年以来价格指数总体正常，实现今年物价涨幅3%左右的控制目标有很多有利条件，将密切关注CPI和PPI走势。（完）