即时观点：进口超预期导致中国2月惊现贸易逆差 为三年来首见（更新版2）

（新增更多细节和分析师评论）

路透北京3月8日 - 中国海关总署周三公布，以美元计价2月出口同比下降1.3%，进口同比增长38.1%，路透调查预估中值分别为增长12.3%和增长20%。

海关数据显示，2月贸易逆差为91.48亿美元，明显低于路透预估中值贸易顺差257.5亿美元。

2月以人民币计价出口同比增长4.2%，进口同比增长44.7%；2月贸易逆差603.60亿元人民币，为三年来首见逆差。

海关并称，2月外贸出口先导指数上升1.2个点至40.2。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，中国出口经理人指数回升0.1至41.6；新增出口订单指数、经理人信心指数分别回升0.2、0.6至44.1、47.8，企业综合成本指数回落1.2至21.6。

以人民币计价，今年前两个月累计出口同比增长11%，进口增长34.2%，贸易顺差2,936.5亿元，收窄46.1%。

主要数据：

*2月美元计价出口同比下降1.3%(路透调查预估中值为增长12.3%)

*2月美元计价进口同比增长38.1%(路透调查预估中值为增长20.0%)

*2月贸易逆差91.48亿美元 (路透调查预估中值为贸易顺差257.5亿美元)

*以人民币计价，2月出口同比增长4.2%，进口同比增长44.7%，贸易逆差603.60亿元

中国月度进出口增速和贸易差额图表 tmsnrt.rs/2ncPyoS

以下为分析师评论：

--招商证券宏观团队

进口超预期佐证内需强劲，贸易逆差无需担忧。历年春节对进出口增速的扰动均较大，1、2月数据综合评估有助于得出更准确的结论。我们测算1-2月出口增速为4.1%（美元值），同比由负转正符合我们的预期，主因是2016年下半年以来主要发达国家需求改善、大宗价格回升和由此带来的部分新兴市场基本面好转，量价层面均有改善。

2月进口大超预期，美元值同比与PMI进口项的上升一致，虽然仍有价格因素和低基数支撑，但出口偏弱之下，如此高的进口增速主要凸显了内需强劲。从高频价格数据和信贷投放情况看，企业需求旺盛，1月可参考的宏观经济指标较少，1、2月进口数据可以作为经济基本面改善的佐证。

--中信证券固定收益团队

出口略显疲软，前两月进出口整体回暖，进口较上月表现明显向好，出口略显疲软，与进口商品价格大涨和春节效应有关。考察1-2月累计同比变得更有意义，1-2月出口同比增长11%，表明全球经济复苏、外需回暖的态势并未改变。进口创新高，与此前2月PMI超预期的相关表现一致，显示国内经济生产加快，需求回升，去库存与去产能收效比较显着，印证经济企稳回暖。

--华泰证券宏观 李超团队：

出口如冰，进口如火，出口回落意味着外需仍有反复，2月出口表现不佳表明外需的复苏和对出口的传导并不如市场预期的强劲。按国别看出口明显分化， 1-2月累计增速较高的是巴西、俄罗斯、马来西亚、韩国，而英国、欧盟、日本、美国表现相对平淡。因此近期贡献出口增量的主要是新兴市场，而非发达国家。发达国家外需也有一定向好迹象，但全球经济复苏的不确定性和日渐兴盛的贸易保护主义将对中国出口造成威胁。

进口数据进一步佐证了一季度经济景气较好，但这主要是由国家供给侧和需求侧政策结合所致。虽然经济健康程度在提高，经济内生增长的动力仍较弱。而经济的最大不确定性来自出口，既可能带来复苏，也可能出现冲击经济的黑天鹅。

--西南证券宏观分析师 杨业伟：

出口低位波动，进口增速继续攀升。根据今日海关数据，我们以当月汇率换算后以美元价计2月出口同比下跌1.2%，换算后美元价计2月进口同比上涨37.9%。将1-2月放到一起看，美元计价的出口增速较去年12月提高3.6个百分点至4.1%，进口增速较去年12月提高15.5个百分点至26.3%。出口疲弱进口回升，导致2月贸易逆差87.9亿美元，这是2014年以来首次出现月度贸易逆差。

贸易结构显着变化，保护主义抬头引发贸易环境恶化担忧。今年春节因素对出口影响有限，剔除春节因素后2月出口同比增长1.6%，相对于韩国和台湾出口快速回升，中国外需相对疲弱。对发达国家出口跌落明显，我们用人民币汇率折算后的2月对美国、欧盟、日本美元价出口分别同比下跌4.0%、7.8%和5.6%，增速普遍较1月低10个百分点左右。而对东盟国家出口增速则从1月的下跌14.3%转为上涨11.4%。外需改善面临较大困难，短期因素退出将带动进口增速回落。

--工银国际研究部主管 程实：

2月出现贸易逆差的原因有：中国经济短周期反弹带来进口需求上升；人民币年初以来币值企稳；美联储加息加速导致市场预期美元将走强，因而加快进口节奏；春节错位的技术因素。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

2月份出现贸易逆差主要与春节因素以及国际大宗商品价格上涨，导致进口额大幅上升有关，出现了三年以来的逆差，这种情况应该不具可持续性，因此对人民币汇率影响有限。

从外贸情况看，近期状况略有好转，但从国际大环境看估计也不会有太明显的复苏，从“两会”的政府工作报告看，对外贸的描述是优进优出，也表明中国更重视进出口的质量还不是数量。

--交通银行金融研究中心高级分析师 刘学智：

2月出现贸易逆差，一是季节性波动因素，一般2月、3月会因季节性波动出现逆差状况。二是因为进口比较大，出口并没出现问题，还是正增长。三是，主要大宗商品价格较去年大幅增长。

进口需求大幅增长，说明内需增强，经济企稳回升。如果大宗商品价格继续涨，进口会进一步回升，那也不排除下个月继续小幅逆差的可能。一季度的季节性因素过后，进出口应该会恢复顺差的格局。本月贸易逆差不是趋势性的，只是季节性的，因此也不会对人民币形成进一步压力。

--中银国际首席宏观分析师 朱启兵：

1-2月出口合计同比增长6%左右，略低于预期，不过总体而言今年外需整体好转，出口复苏态势较为明确。特朗普贸易保护措施会对出口造成短期冲击，但并不具备可持续性，因中美之间全面贸易战不符合双方利益。

进口方面，2月进口同比涨幅较大，一方面与去年同期基数较低有关，另一方面也反映出中国经济复苏强度或高于市场普遍预期。

--民生银行研究院宏观分析师 王静文：

2月份贸易逆差603.6元人民币，是2014年2月以来再次见到贸易逆差，主要与进口的超预期表现有关。在全球经济仍然复苏共振，且春节错位推低基数的背景下，2月出口仍然弱于预期，应同企业春节之前加速出口因素相关。不过，从出口先导指数、PMI中的新订单指数来看，上半年出口有望继续向好。

2月进口远超预期。一是由于中国经济仍处于复苏过程中，PMI、重卡、挖掘机、货运量等先行指标显示景气活跃度持续提升，内需旺盛；二是由于大宗商品价格仍然处于高位；第三由于去年春节错位的低基数效应。

政府工作报告连续第二年未对进出口增速设置指标，而代之以“进出口回稳向好，国际收支基本平衡”，显示出政府对今年的贸易表现仍然持谨慎态度。

**相关背景**

--中国十二届全国人大五次会议周日开幕。政府工作报告显示，2017年广义货币M2预期增长12%左右；今年要促进外贸继续回稳向好，落实和完善进出口政策，推动优进优出。

--中国央行称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。

--美国总统特朗普2月末称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。特朗普在接受路透专访时表示，虽然他并未兑现在就任首日宣布中国为汇率操纵国的竞选承诺，但他对中国操纵本币汇率的认定没有“退缩”。

--美国总统特朗普的部分言论，引发中美贸易摩擦可能增加的忧虑。中国国家外管局上海分局于今年2月开展对美出口的专项调研，专家指出，此举或为可能升级的中美贸易摩擦“未雨绸缪”。

--中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，中国外汇管理政策不会后退，更不会走回资本管制的老路。总体上看，无论是以外汇储备的绝对规模还是以其他各种充足性指标进行衡量，中国外汇储备都是十分充足的。目前中国跨境资金流动正在向均衡状态收敛，跨境收支的基础依旧十分稳健。（完）