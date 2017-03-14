即时观点：中国1-2月固定资产投资超预期增长 经济企稳回升（更新版）

路透北京3月14日 - 中国国家统计局周二公布，今年1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高于路透调查预估中值6.2%。

数据并显示，1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高，当时为增长9%。

1-2月社会消费品零售总额同比增9.5%，低于路透调查预估中值10.5%。

主要数据:

--1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%（路透调查中值为6.2%）

--1-2月固定资产投资同比增长8.9%（路透调查中值为8.2%）

--1-2月社会消费品零售总额同比增长9.5%（路透调查中值为10.5%）

--1-2月全国房地产开发投资同比增长8.9%，前值为6.9%

中国月度工业增速走势图：tmsnrt.rs/2mlKIVD

房地产投资：tmsnrt.rs/2mlz4da

以下为市场人士的评论:

--中金固收团队 陈健恒 唐薇 但堂华：

总体来看，数据并未明显好于预期，投资增速和工业增加值较去年年底有小幅改善，而消费明显低于预期，实际消费增速创历史最低值。我们在年初策略报告中分析过目前经济格局类似于“滞胀”，即工业品价格通胀，但居民去年杠杆过度透支后，今年面临回落，从而抑制终端消费。这一格局也形成了中上游火爆，但下游萧条的局面，这也是为何较高的PPI在面临疲弱的终端需求的情况下，无法有效传导到CPI。甚至一旦供给侧改革有所松动，后续工业品库存回补之后，疲弱的下游需求可能最终倒逼中上游价格回落。全年来看，CPI均值会弱于去年，而PPI也已经开始见顶回落，通胀风险和预期会逐步下降，基本面对债市的压制也会逐步缓解。

--交通银行金融研究中心研究员 刘学智：

整个数据比较好，经济企稳回暖，一季度上半年经济增速比较乐观，6.7%之上的可能性比较大。全年走势前高后低，下半年经济增长压力大一些，随着房地产销售趋冷，下半年房地产投资增速也可能下降，今年去产能压力大，煤炭钢铁进一步削减产能，有可能会影响下半年，外部主要是特朗普贸易政策，欧洲存在很大不确定，影响外需。

前两月投资全面回升，基建投资（不含电力、热力、燃气等）同比增速加快至27.3%，房地产、制造业和民间投资都有所提速。工业生产加快，工业增加值增速创去年9月来新高。结合近期工业产品价格回升、主要景气指数向好判断，一季度经济明显回暖，经济增长可能有所加快。当前消费走弱，有年初季节性下降的原因，也存在房地产市场对消费的挤出效应，二季度之后消费增速有望回到10%左右。

--海通宏观姜超、顾潇啸等：

投资推动工业反弹。工业反弹主要归功于投资回升，同时出口也有改善。

基建地产投资主力。三大类投资中，制造业投资降至4.3%，基建投资大幅反弹至27.3%、是投资回升的主要驱动因素，房地产投资略降至8.9%、但仍高于去年全年增速。

三四线地产需求旺。限购限贷令一二线城市地产需求依然低迷，但三四线城市销售火爆，带动待售面积跌幅扩大至-4.6%。库存去化顺畅令新开工面积增速仍保持在10%以上，土地购置面积增速也小幅回升。

消费增速创下新低。必需消费品增速涨少跌多，可选消费品涨跌互现，虽然石油及制品和地产相关的家具、建材消费增速回升，但家电回落、汽车大跌转负，拖累消费增速下滑。

经济反弹持续存疑。工业经济短期回升，主要归功于地产和基建两大动力，其背后仍是靠举债加杠杆支撑，前两月社融同比依然大幅多增。但金融去杠杆的背景下融资超增不可持续，而债务增加挤压居民消费潜力，经济反弹的持续性存疑，一季度或是全年增速高点。

--国金证券大类资产分析师 徐阳：

低基数叠加小周期复苏推升1-2月工业增加值同比增速。这得到了高频指标的验证，例如：1-2月发电耗煤同比增长14.8%，高炉开工率增长28.5%，半钢胎开工率增长29.6%，显着好于去年底，并远好于2016年和2015年同期。其次，需求侧基建仍存在托底逻辑。年初以来地方投资规划陆续出台、计划规模超预期。再者，环保以及去产能对数据有一定的抑制作用。往后看，随着价格上涨的放缓以及周期的影响下，未来可能从主动补库存逐步进入被动补库存阶段，库存一旦重新回升，则工业品价格涨幅和企业生产动能会重新回落。我们维持工业增速中枢中期平缓下移的观点。

房地产方面好于预期。基建方面，考虑部分地方政府领导换届之后，提振经济的动力较强，尤其是前期较多PPP项目进入执行阶段，一定程度上提升年初基建力度。从资金来判断，一般基建的走势跟资金来源支持较为一致，1月新增企业中长期贷款、信托贷款、委托贷款明显回升，对应1-2月的基础设施投资8,315亿元，同比增长27.3%。不过，我们预计年内基建或仍呈现前高后低的走势。

1-2月社会消费品零售总额增长9.5%，11年来首次跌破10%，并较去年12月10.9%大幅回落。其中，网上零售额增速迅猛，同比增长31.9%。

--招商证券 徐寒飞：

整体来看，投资和工业稳步回升，消费回落，未来仍然可以看到数据的继续改善。社会零售总额增速回落至9.5%，一方面受到物价增速下行影响，另一方面受到汽车消费增速放缓拖累。总体来看，工业投资在进一步改善，需求边际改善强于供给，消费走稳，未来增长仍有继续改善的空间。

--天风研究固收团队：

1-2月工业增加值同比增速较2016年底提升0.3个百分点，工业生产边际回升，产出缺口有所收敛；

固定资产同比增长8.9%，无论是累计还是当月角度都明显回升，民间投资增速大幅回升但资金来源累计增速大幅下滑，由5.8%跌至-8%，主要由于预算内资金和自筹资金相对前期均明显下滑；

房地产投资明显超预期，土地购置面积当月增幅明显提升，而新开工面积增速和销售面积增速经历2016年大幅回升后小幅回落，仍维持在高位，在购地和新开工仍然维持正增长的背景下，房地产投资增速预计仍将维持增长；

社消同比增长9.5%，较上月下降1.4个百分点跌破10%，其中通讯器材、家电、建筑建材等与房地产相关的零售增速均再度回升，但其余日用品消费明显下滑，其中，汽车消费增速由正转负，大幅下跌，显示消费需求明显分化，受此影响结合价格因素，消费需求明显偏弱；消费偏弱，但投资持续改善，尤其是房地产、基建投资表现超预期，经济目前尚有支撑，债市投资建议维持谨慎操作。

--中国民生银行首席研究员 温彬：

今年以来，中国经济内外需求回暖，经济持续改善。从外需看，1-2月进出口累计同比增长13.3%，进口与出口同时正增长，扭转了去年负增长态势；从内需看，投资同比增长8.9%，触底回升，特别是民间投资同比增长6.7%，预示对未来经济信心增强；房地产投资同比增长8.9%，增速继续加快，超出市场预期，目前房屋销售供求两旺，去库存加快，预计房地产调控在“分类指导、因城施策”的原则下还有进一步紧缩空间。消费同比增长9.5%，低于市场预期，或因居民杠杆率快速提升对消费带来一定挤压。

当前需保持宏观调控政策的稳定性和连续性，抓住经济企稳的有利时机，处置和化解一些风险因素，增强应对外部环境变化的抗风险能力。同时，深化供给侧结构性改革，为经济持续健康增长奠定基础。

--国信证券宏观固收团队：

工业增速符合市场预期，1-2月工业生产回升与补库存有关。考虑到目前多种工业品库存持续高位，预计3月起工业增速将开始逐渐下降。投资增速高于市场预期，源于基建投资增速大幅提升。分项来看，与去年12月单月同比增速相比，1-2月房地产开发投资增速明显回落从11.1%至8.9%，制造业投资增速亦出现明显回落由10.3%至4.3%，基建投资大幅提升由4.2%至27.3%。

房地产销售同比增速有所回升。整体来看，房地产市场仍处于去库存阶段，房地产投资难以提振。消费增速明显低于市场预期。居民收入大约滞后名义GDP增速4个季度，国内名义GDP增速2015年四季度见底，2016年经历了四个季度的持续抬升，预计3月后居民收入增速和消费增速均有望企稳回升。

--华融证券首席经济学家 伍戈：

前两月投资数据整体符合预期，显示一季度中国国内投资需求总体上延续了去年下半年以来的企稳态势，但表现没有特别突出。其中，房地产投资和制造业投资低于预期，基建投资略高于预期。从数据上看，房地产投资增速与2016年第四季度相比明显降低；制造业投资增速没有延续去年第四季度以来稳步提高的趋势，反而下降较多；基建投资增速高于去年下半年，提速明显，不过近几年一季度通常都是基建投资发力的时候。

--民生银行研究院分析师 王静文：

工业增加值同比增长6.3%，此前PMI和PPI的向好，已经预示了工业增加值的好转。三大门类中，采矿业同比下降3.6%，跌幅继续加深，同去产能有关；1-2月工业环比增0.6%是去年3月以来最高水平，反映出制造业的复苏势头正在加快。

随着PPI走高、工业企业利润率回升，以及相关稳定民间投资政策的落地，民间投资和制造业投资在继续好转。基建投资同比增长27.3%创出了2010年2月以来的新高，有点出乎意料。今年是换届年，地方政府的投资冲动从年初就得到了充分释放。

社会消费品零售总额增速比去年12月回落1.4个百分点，比上年同期回落0.7个百分点，主要是受到汽车类零售额下降1.0%的影响。今年以来，小排量乘用车购置税优惠政策减半，成为导致汽车消费增速下降的主要原因。这一因素的影响将会贯穿全年，预计社会消费品零售总额月度增速今年很难突破10%。

整体情况看，经济呈现出复苏加速的态势。

--国泰君安宏观团队：

经济反弹如期而至，超预期，生产、投资增速继续加快，经济动能仍在加强，工业增加值超市场预期，与发电耗煤、高炉开工率上行、铁路运输等高频数据相互印证，经济活力和动能向好。

投资加快超市场预期，主要由基建和地产拉动。其中，房地产投资、基建（除公用事业外）增速仍处较高水平。制造业较12月加快0.1个百分点。民间投资受益于PPP项目和制造业连续上行。消费回落，主要由于汽车销售在去年底车辆购置税优惠力度即将下降从而透支2017年部分需求。

预计总量反弹3月继续，一季度实际GDP或达7%，二季度略有回落，但总体仍然平稳。预计货币政策中性偏紧基调不变，中国金融周期下半场叠加美国加息周期，中国货币政策易紧难松。预计央行将通过MPA加强宏观监管力度，稳定信贷增长和推动金融去杠杆，中国利率仍有上行压力。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

这一轮小周期复苏大概率能够维持到二季度，也不排除持续到三季度的可能。前两月数据，尤其是民间投资、房地产投资等回升印证了这点。

我们乐观主要基于三点：一是这次经济复苏更多靠经济内生增长，内生增长的强度要比政府保增长要强；二是制造业投资和房地产投资增长可能超预期。PPI领先制造业投资两个季度左右，即使2月PPI涨幅见高回落，制造业投资恢复也能持续到三季度。房地产投资好转主要由于三四线城市非限购城市销量，弥补一二线限购城市的销售；三是以量补价的逻辑，在价格稳定的情况下，需求的超预期增长将带来业绩的超预期增长。

对于前两月消费数据低于预期，猜想由于大众群体买房抑制了一般消费，从物价角度看1、2月略降影响了名义增速，汽车购置税恢复影响对汽车消费的影响。

由于经济企稳，政策还是维持以稳为主立场，要关注大宗商品上涨的持续性，美联储加息冲击，以及英国脱欧进程。总体而言，政策将以静制动，财政政策突出调结构，货币政策突出防风险。

--首创证券研发部总经理 王剑辉： 民间投资的回升速度比较快，观察前期进口数据中民营经济进口增速较快，这可能是民营经济信心恢复一个标志。

房地产增速扩大是惯性，政策出台到落实还需要一定时间，一季度以内，不论是市场价格和投资都会保持阶段性较高水平，如果政策维持目前状态，由于去杠杆和信贷控制的窗口指导，房地产投资到年中增速可能回落，在此影响下，整个投资规模相应会缓解。

经济目标6.5%增速来看，投资在8.1-8.5%之间的增速就挺好，投资有一点过热嫌疑。经济数据的改善贡献是阶段性的现象，如果经济出现显着增长，可能会是弊大于利。消费增速继续回落，显示出目前投资和生产增长的可持续性值得质疑，可能出现过剩局面。

货币政策是逐步收紧的过程，从内部看，最近房价仍在上涨显示调控迫切性显现；从外部看，随着美联储加息正式进入上升通道，其他国家央行会跟进，央行放松政策已经边际效应递减，中国加息可能性正在上升。

--中国国家信息中心宏观研究室主任 牛犁：

从统计局公布的数据看，1-2月投资增长明显，尤其民间投资增速加快，这与中国地方政府换届基本完成，工作重心转移到经济工作中，该上的项目都要上有关，今年政府工作报告调降经济增速目标不仅没有降低市场预期，反而稳定了市场预期，对市场信心有正面帮助，有助于投资回升，尤其是民间投资升温。

1-2月工业增加值明显加快，与去年基数低和天气回暖比往年早开工有关,尤其是高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长12.6%和11.9%，明显加快，与政府的产业支持政策有关。但1-2月消费增速大幅下降，增速比去年12月回落1.4个百分点，比上年同期回落0.7个百分点。受去年居民收入增幅放缓的影响，加之此前房地产市场的火爆使得资金涌入楼市，也抑制了居民的消费。

从1-2月整体数据看，工业增加值，投资都有明显回升，外贸也有回暖，中国经济仍在延续去年底的缓慢回温态势，开局整体平稳。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

投资仍然是中国经济的第一增长动力，投资前景如何决定了中国经济的基本趋势，投资大幅回升意味着中国经济企稳回升格局已定。

坚持2017年经济延续稳中向好态势不变，维持稳中趋升观点：经济延续“底部徘徊”的阶段不变，并在趋势上将呈现边际改善迹象。2017年伴随PPP等投融资改革的推进，基建投资将发力，并有能力弥补地产投资的下降还有余。宏观政策上以控制宏观杠杆率为核心的政策体系已经成形，经济运行中的风险防控得到加强，中国经济会成功跨越“中等收入陷阱”。

当期消费增长的回落，主要是季节性的，未来会逐渐回升，但受基数抬高、楼市泡沫治理等因素的的影响，全年增速会比去年有一个微下降。投资回升、消费平稳的态势决定了当期的工业运行情况：稳中偏升。这也是我们一贯坚持的经济运行看法。在经济增长平稳的宏观格局下，微观上的企业效益，受益于价格回升，将得到改善。这也是我们看好资本市场未来发展前景的经济基础。

**相关背景**

--中国发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在 实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主 要经济指标亦纷纷调降。

--尽管中国2017年财政预算赤字总量有所增长，但预算赤字率（占GDP的比例）并未如预期般进一步提升，依旧持平于上年的3%。这也与今年宏观经济的总体定调一脉相承，在稳增长的同时，防风险、降杠杆、抑泡沫并重。

--中国国家统计局局长宁吉喆近日指出，今年1-2月中国经济社会发展形势延续去年下半年以来稳中向好的形势，工业增长在6%以上，服务业生产指数增长8%以上，2月31个大城市调查失业率在5%左右。他并称，投资需求增速亦持续了去年后几个月上升的态势，民间投资和工业投资、制造业投资都是上升的趋势。

--在中国公布今年经济6.5%左右的增长目标后，国家发展和改革委员会主任何立峰近期表示，中国经济保持中高速发展可能性很大；物价方面，发改委官员称，今年以来价格指数总体正常，实现今年物价涨幅3%左右的控制目标有很多有利条件，将密切关注CPI和PPI走势。

--中国央行行长周小川表示，货币政策总体来说还是稳健中性，央行政策工具箱里的工具比较多，工具的使用自然可能也带有引导市场价格、引导预期，同时传导货币政策的意图。但是也不见得对每次操作数量、价格都要作出过度解读。

--中国公布的2月CPI和PPI呈一冷一热的分化走势，春节过后食品价格回落是CPI涨幅低于预期的主要原因，而去年的低基数以及原材料价格持续上涨则推升PPI持续飙涨，不仅高于市场预期更创出近八年半新高。连续上涨的PPI并未传导到CPI，预计中国短期尚无成本推动通胀之忧，也为宏观调控留出政策空间。

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/ （完）