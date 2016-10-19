即时观点：中国三季度GDP平稳增长 四季度政策料维持当前基调（更新版）

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路透北京10月19日 - 中国国家统计局周三公布，三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值；环比则增长1.8%。

统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长8.2%，符合路透调查中值。

9月规模以上工业增加值同比增长6.1%，社会消费品零售总额同比增10.7%，路透调查预估中值分别为6.4%和10.6%。

主要数据:

--中国三季度GDP同比增6.7%（路透调查中值为6.7%），环比增长1.8%

--中国前三季度GDP同比增6.7%

--中国1-9月固定资产投资同比增长8.2%，路透调查中值为8.2%

--中国9月规模以上工业增加值同比增长6.1%，路透调查中值为6.4%

--中国9月社会消费品零售总额同比增长10.7%, 路透调查中值为10.6%

--中国1-9月规模以上工业增加值同比增6.0%，社会消费品零售总额同比增10.4%

--中国1-9月房地产开发投资同比增5.8%，商品房销售面积同比增26.9%

中国GDP月度季度走势图 tmsnrt.rs/2eg6kl8

中国季度CPI与GDP走势图 tmsnrt.rs/2e6fO5u

中国月度工业增加值图表 tmsnrt.rs/2e6dKdP

中国房地产开发投资增速图表 tmsnrt.rs/2eg6GrR

中国月度财政收支图表 tmsnrt.rs/2eg8wZS

以下为市场人士的评论:

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸等：

三季度经济增速低位走平，投资增速小幅下滑，但三大类投资增速：制造业逐月回升、整体改善，基建先升后降、整体下滑，房地产逐月回升、整体下滑。房地产和基建走弱，令三季度投资增速回落。

地产需求短平长降， 22城出台限购、限贷政策，令10月中旬地产销量增速大幅下滑，而3季度土地购置、新开工面积增速均下滑并转负，均意味着地产需求短平长降，未来地产投资依然堪忧。

经济下滑风险仍存。三季度经济整体平稳，8月反弹仍靠地产、基建、汽车，但刺激空间受限、刺激效果递减，令经济再现“反弹仅一个月”。而十一前后出台的楼市调控政策，或意味着“金九”尚在，“银十”难期，而后续经济则依然存在下滑风险。

消费增速面临考验。9月消费增速小幅回升，相比投资和外贸，消费仍是经济中流砥柱。其中占比最高的汽车增速已由升转平，小排量车购置税减免政策退出后或面临下滑风险；而前期领涨的建筑装潢、家具已现回落，楼市调控或令地产相关消费雪上加霜。未来零售增速依然面临下滑风险。

--招商证券宏观分析师 张一平：

三季度GDP同比增长6.7%，与上半年持平，符合预期。三季度经济继续保持平稳运行，供给侧改革改善供需关系，推动工业保持稳定生产是重要原因。9月工业增加值同比增长6.1%，虽小幅低于预期，但是1-9月工业增加值累计同比增长仍为6.0%，连续4个月稳定在6.0%的增速上，其中本月采矿业工业增速由负转正显示了供给侧改革的积极效应。

总之，工业生产稳定态势较为明显，出口需求稳步回暖、消费需求保持稳定对三季度经济平稳运行也有贡献，并且三季度投资需求对整体经济的拖累有所减少也是本季度经济增速保持稳定的因素之一。

1-9月固定资产投资增速在今年首次回升。主要靠三方面因素推动，第一，1-9月民间投资在PPP项目的推动下触底回升；第二，在近期商品房销售形势的影响下，1-9月房地产投资增速继续回升，达到三季度的最高增速；第三，受今年以来盈利能力持续改善的影响。总而言之，多项投资同比增速在本月录得今年以来的首次回升，这表明投资需求在短期内继续大幅下滑的可能性明显降低。

9月消费同比增长达到今年以来的最高水平。汽车消费继续保持较快增长，而商品房销售维持较高增速也有助于家用电器等商品消费保持稳定。并且，随着人均收入水平的提高，消费升级类商品需求持续扩张。从今年以来的情况看，汽车、通讯以及居住类商品消费保持了较快增长。

总之，三季度的经济数据表明年内经济将继续保持平稳运行，完成全年经济增长目标问题不大。在此背景下，近期政策重心由稳增长转向防风险。同时3季度数据也存在一些隐忧。首先，居民收入增速和消费支出增速持续下滑，同期全国居民人均消费支出同比增长，收入增速持续下滑不利消费需求的稳定；其次，基建投资增速下半年整体呈现下降趋势，可能对投资需求的止跌回升产生负面影响。这些因素都会与地产调控、金融去杠杆等防风险措施对明年上半年经济施压更大的下行压力。

--天风证券研究所固收首席分析师 孙彬彬：

9月工业增加值同比增长6.1%，较上月回落0.2个百分点，主要工业品中的钢材、水泥、有色、汽车、轿车和原油加工产量增速均上涨，而发电量增速小幅下滑，工业企业生产继续维持平稳态势；固定资产累计增速回升至8.2%，当月同比增速继续回升至9.0%，投资需求边际持续改善，民间投资增速继续回升，资金来源累计增速继续小幅下滑，但新开工项目增速继续较高水平，未来投资增速仍有支持；

房地产投资中，土地购置面积当月增速降幅大幅反弹至12.4%，房屋销售增速继续攀升，但房屋新开工面积增速降至-19.4%，房地产调控对投资的影响仍需进一步观察。

9月基建投资当月同比增速略降至15.6%，制造业投资当月同比增速继续回升至5.1%，投资需求整体向好；社消同比增长10.7%，较上月回升0.1个百分点，其中家电零售增速小幅回升，汽车零售增速继续维持较高水平；三季度GDP同比增长6.7%，与前两个季度持平，投资和消费继续托底经济；投资和消费继续回升，经济数据继续边际改善，未来经济走势受房地产调控效果影响较大，配合更加积极财政+更加稳健货币的政策组合，短期内继续维持利率区间震荡格局的判断。

--中国民生银行首席研究员 温彬：

今年三季度GDP同比增长6.7%，继续保持平稳运行。从需求端看，在外需继续疲弱的背景下，扩大内需成为稳增长的关键。1-9月，在房地产和汽车消费强劲增长的带动下，社会消费品零售总额创年内新高；固定资产投资开始企稳回升；从供给端看，在需求增长与去产能共同作用下，工业企业生产平稳，PPI在9月份结束负增长首次转正，企业盈利状况逐步改善。

投资在稳增长中发挥着至关重要的作用。从结构看，1-9月房地产和制造业投资增长回升至5.8%和3.1%，分别较1-8月增速提高0.4个和0.3个百分点，基础设施建设投资累计同比增长17.92%，增速略有回落，但仍是增速最快的领域。此外，一个积极的信号是民间投资增长持续下滑的态势得以控制，1-9月累计同比增长2.5%，开始回升。

从短期看，四季度应继续保持积极财政和稳健货币的政策组合，同时密切关注美联储加息预期升温带来的潜在风险，保持宏观经济内外均衡和金融稳定。从中期看，对房地产实施紧缩调控政策的背景下，亟需培育新的增长点，特别是加快融资模式创新，加大力度引导民间资本参与PPP项目建设。从长期看，要加快供给侧结构性改革，推进国有企业混合所有制、土地、财税和金融等领域的改革，为中长期经济增长提供新的制度和政策红利。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

经济企稳迹象更加明显，这一方面是低基数的原因，另一方面也显示了中外经济企稳改善的状态。之前担心房地产泡沫，现在看来，过去几个季度房价大幅上涨，也是低迷之后的反弹，并没有形成系统性泡沫。房地产投资增速有改善，还未超过整体投资水平，而销售增长是好事，去库存速度加快。

至于未来前景，政策没有必要大幅调整，目前政策维持两到三个季度，还是能稳定经济的。需要指出，目前经济增速还是比较快，真正实现转型的合理增长区间可以在5-6%之间。

--国金证券大类资产资深分析师 徐阳：

GDP同比增速符合预期，增长结构改善明显。从环比看也保持了稳定格局。从结构看，投资增速降幅趋稳，消费增速稳中有升，进出口贸易形势依然严峻。

房地产投资下滑依然拖累整体投资增速；消费增速整体表现出稳重略升格局；进出口形势依然严峻，出口受到全球贸易环境不景气影响，依然存在较大跌幅。进口略有好转迹象，但受到人民币贬值和国内需求不景气等因素限制。从产业结构看，前三季度，第三产业增加值占GDP比重升至52.8%，最终消费支出对GDP增长的贡献率为71.0%，结构改善明显。

展望后期，四季度，零售销售数据有望增速继续上升，但房地产投资增速可能在限购等因素影响下下滑，贸易环境也有望得到改善。稳增长或仍需财政发力，对冲房地产投资的下滑。

分项目看，三季度工业增加值同比增速不及预期，受黑色金属冶炼加工业拖累；社会消费品零售总额名义增速加快，整体消费稳中有升，网上零售额同比增速26.1%，消费方式转变仍在进行；固定资产投资低位企稳，基建投资增速小幅回落。其中水利投资和公用事业投资回落明显。按地区看，东北地区同比下降28.9%，或仍受到辽宁统计数据挤水分影响。后期随着限购政策的实施，房地产投资增速或存在进一步下滑可能，稳定投资或仍需求财政支持基建，对冲地产投资的下滑。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

三季度经济增速还是6.7%，主要由于房地产销售好于预期，以及PPP对经济的拉动作用。从四季度看经济以平稳为主，预期在6.6%，全年保持在6.6%-6.7%的水平。

但后续不确定因素还是在房地产，限购力度加大，而且这轮房地产加杠杆明显，政策收紧后对于明年经济压力相对大一些。不过从PPP方面看，今年还是以立项为主，明年正式开工项目增多，对经济有一定支撑作用，综合来看明年经济比今年下行压力大些，预计在6.4-6.5%。

政策方面，考虑到经济四季度平稳为主，而美联储年底加息预期升温，为避免人民币贬值压力加大，不太可能放松货币政策。但明年预计下调存准率，今年9月资金流出压力已在上升，基础货币减少，即便明年通过PSL、MLF释放也还是会偏紧，需要通过降准对冲资本外流。另外明年房地产销售降温，也会加大通缩压力，进而放大货币政策空间。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

三季度经济增速总体符合预期，两方面因叠加可以使得全年保增长目标圆满完成，一是房地产、汽车销售持续超预期，带动相关产业链的增长；二是政策未雨绸缪，三季度加快了资金拨付，加大了基建拉动作用，使得基建投资有较大增长。

展望未来，当前增长还是不稳固的，政策要布局2017年。鉴于目前动荡的国际形势，以及依然疲弱的国内投资，2017年还是会采取宽财政宽货币的政策，重点关注PPP、国企改革进展；宽货币体现在一个目标两类工具，一个目标是有序引导利率下行，降低社融成本，两个工具是指，正常情况下会采取常规工具，MLF、SLO等， 一旦出现国际动荡，美联储超预期加息，更多会采取非常规手段，如通过降准去对冲资金流出，为了刺激经济也可能通过降息，包括汇率方面，我们给了5%的贬值预期。

今年的GDP预估还是维持在6.7%。

--方正证券宏观分析师 杨为敩：

本次数据好于预期，主要原因是民间投资反弹，整个工业保持平稳，房地产开发有反弹，民间投资和房地产开发这两块比预期高一些。9月经济民间投资应归功于PPP，房地产开发归功于房地产销售火爆引发投资惯性。

后面预期经济下行压力还是比较大，PPP这一块可以短期提振民间投资，但持续性和存量能否有这么大的力度并影响宏观数据，还有待考察；房地产开发后期可能是掣肘经济的很重要的变量，因为目前看房地产销售数据已经拐头，4-10月开放商有捂盘囤地行为。十一期间限购措施推出，销售会雪上加霜，应该会改变开放商捂盘预期，也会影响房地长后期的开发投资，可能会掣肘经济的一个方面。

9月经济表现相对稳定还是暂时的，四季度经济向下的可能更大一些。短期看政策不看经济走势，汇率和房价对政策的掣肘更大，房价四季度会往下走，汇率会经历短期调整期。明年一季度货币政策可能放松，财政政策年内不会太宽松，支出压力仍在；而且今年宽财政的效果并不明显，后期继续扩财政的可能性也不大。

从历史看，四季度GDP一般不做调整，还是6.7%可能性大一些，明年一季度可能会到6.5%或者6.4%。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

三季度GDP增长符合预期，实现平稳增长。工业生产保持平稳。从三驾马车看，净出口作用较低，经济企稳还是依靠投资和消费，投资增速低位企稳，略微反弹，下降趋势缓解，消费保持稳定增长。

单看投资，基建投资保持快速增长，有助于投资企稳回升；民间投资也企稳回升，已经见底，四季度投资可能有一个小幅反弹。

就目前形势看，未来货币政策将保持稳健，降准降息可能性不是很大。财政政策方面，投资、产能过剩压力依然存在，应当会保持积极财政政策。

--兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家 鲁政委：

支持经济平稳的原因，首先是三季度工业数据较好，好于今年上半年；从第三产业来说，房地产行业势头在三季度比较强；同时，金融行业对第三产业的拖累要小于二季度。有助经济增速持稳。

从房地产限购政策对经济的影响来看，主要应关注房地产投资和房屋成交量。我认为限购政策对四季度经济不会有明显影响，对明年一季度可能有影响。但不同于以往不仅控制需求侧，也控制供给端。这一轮只控制了需求侧，房地产贷款、发债等都没有限制。这使得地产商的资金链更为宽松，对未来投资不会产生特别大影响。过去限购要到6个月后，房地产投资出现明显下降，这次影响不会太大。

第四季度数据预测仍然不错，一方面由于基数低，一方面由于房地产调控影响小。我保守预测第四季度增速在6.6，全年应该在6.7。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

从数据看，9月份投资明显回升，与政府大力推动PPP有关，同时房地产投资带动以及工业品价格回升对市场信心有所提振；消费也保持平稳，与假日因素有关。

整体看9月的投资消费都明显回升，经济回稳的态势向好，估计四季度仍能保持这一态势，完成全年目标没有问题。政策取向方面估计四季度不会有大的变化，政策仍会保持目前的基调。

不过，明年的经济形势就变数较大，情况估计没有那么乐观，一方面与中国收紧房地产政策，今年四季度可能影响不明显，但明年会影响到投资，另外外围环境的动荡也使得中国经济面临很大的不确定性。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强表示，三季度经济不仅延续了上半年发展势头，还出现不少积极变化，好于预期。中国消费和服务业对经济增长的贡献率稳步提升，一些前期出现疲弱或下滑的重要指标稳定向好，工业增速、企业效益、投资企稳回升，尤其是民间投资止跌回稳，社会预期得到新的改善。

--中国央行行长周小川表示，中国经济长期向好的基本面不会改变。去年中国资本市场出现一定波动，为维护金融稳定，当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况，但市场恢复稳定后已不再有大的增加；随着全球经济复苏逐步正常化，中国也会对信贷增长有所控制。

--中国国家发展改革委员会称，将进一步放开民间投资市场准入，确保各类投资主体进入社会服务领域一视同仁，并大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式。

--受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。尽管分季度来看外贸底部企稳迹象初步显现，四季度随着海外消费季到来，出口有可能略微转好；但支持外贸反弹的基础尚不牢固，面临的困难也并非短期，稳经济还是要靠投资、要想办法扩大刺激内需。

--中国9月CPI同比涨幅回升且高于预期，PPI同比则终结连续54个月下降态势，四年半来首度转正。双升的CPI和PPI毫无疑问将有助于缓解市场对中国经济陷入通缩的疑虑，货币政策料继续保持稳健。

--中国金融时报日前刊登评论员文章称，面对当前国际国内经济金融复杂多变的形势，需继续灵活运用和优化各种货币政策工具组合，保持银行体系流动性合理充裕；同时调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，从量价两方面保持货币环境的稳健和中性适度。

--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定进一步扩大国内消费的政策措施，促进服务业发展和经济转型升级。同时部署持续深化商事制度改革，更大降低创业创新制度性成本。（完）