即时观点：中国工业和投资增速均低于预期 经济下行压力再度加大（更新版）

路透北京5月15日 - 中国国家统计局周一公布，4月规模以上工业增加值同比增长6.5%，低于路透调查预估中值7.1%；4月社会消费品零售总额同比增10.7%，略高于路透调查预估中值10.6%。

统计局并公布，1-4月固定资产投资同比增长8.9%，不及路透调查中值9.1%。其中，前四月民间固定资产投资同比增速为6.9%。

主要数据:

--中国1-4月固定资产投资同比增长8.9%，路透调查中值为9.1%

--中国4月规模以上工业增加值同比增长6.5%，路透调查中值为7.1%

--中国4月社会消费品零售总额同比增长10.7%, 路透调查中值为10.6%

--中国1-4月房地产开发投资同比增9.3%，商品房销售面积同比增15.7%

中国月度工业增速与PMI图表 tmsnrt.rs/2qHqpsm

中国房地产投资和增速图表 tmsnrt.rs/2qic1Ff

以下为市场人士的评论:

--瑞穗证券首席经济学家 沈建光：

一季度是今年增长的高点，二季度的经济增长可能是6.7%。现在的紧缩，包括房地产紧缩政策已经开始起作用，特别对影子银行的打击，在三季度会对经济有更加负面影响。经济开始趋缓未必是坏事，经济现在主要的问题是过热和房地产泡沫，债务大幅上升，这些都需要供给侧改革，要到十九大之后才能把主要的精力放在这方面，现在的放缓还是比较温和的。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

整体数据的走势基本符合预期。投资增速有所回落，基建投资、制造业投资、民间投资都略有下降。基建投资年初以来上涨比较大，高增速难以持续。随着基建投资的基数越来越大，“降税清费”的力度越来越大，对财政收入的压力也在增加。但是年初以来经济整体企稳，中国应该不会加大投资刺激的力度。

制造业投资持续处于低位，中小型企业更多与制造业相关，当前传统制造业正处于转型中，因而投资意愿不强。房地产投资增速在增长，得益于去年下半年商品房销售旺盛，房地产销售遇冷传导到投资有时滞，商品房投资增速可能在二季度之后就会回落，未来增速会有所下降。

当前影响投资的另一因素是价格，PPI在2月后有所下降，剔除价格因素，目前投资增速实际是在下降的。投资持续上升的压力会比较大，未来会略有回落。PPI回落会影响工业增加值，这个月回落比较大，预计未来整个工业生产对价格的敏感度更高。

整个经济增长来看，3-4季度会逐渐下降。预计全年前高后低。即便如此，全年的增速完成6.5%问题不大。中国能够容忍经济下行，更大力度推进改革和防风险。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

经济下行压力重现，谨防政策超调。4月份宏观经济数据整体回落，说明经济下行压力重现已经是不争的事实。虽然在“防范系统性金融风险，推动金融去杠杆”的整体大背景下，最近政策层面的收紧有其必要性，但考虑美联储在6月份会再次加息，届时外部风险会重新上升，同时叠加国内经济增速下行压力加大，中国经济在下半年会面临更为严峻的挑战，我们认为监管层有必要兼顾“稳增长”和“控风险”之间的平衡，谨防政策超调导致经济基本面的大幅波动。

目前国内投资者对中央“防范系统性金融风险”的立场基本已经达成共识，有充分的理解和预期。但我们如果从另外一个角度来看这个问题，难免也会有一丝担忧。长久以来国内经济有这样一个问题：“一放就乱，一管就死”， 这在一定程度上导致宏观经济和资本市场频繁出现大幅波动。目前市场对中国经济趋势的判断分歧很大，“新周期的启动”和“繁荣的顶点”成为近期的争论焦点。

整体而言我们的观点偏向后者：去年4季度和今年1季度经济增速反弹更多是下行周期过程中刺激政策的累积效应的集中反映，而非所谓“新周期”的开始。

--招商证券宏观分析师 张一平：

经济开始高位回落，强监管导致5月压力进一步加大。

4月工业增速较上月回落1.1个百分点。制造业和公用事业增速明显回落是4月工业放缓的主要原因。制造业生产缓和与前期补库存力度过大和近期PPI回落有密切关系。另一方面，4月工业同比增速仍是过去12个月以来的次高水平，环比增速也处于过去12月以来的平均水平之上，这表明工业增速虽然明显放缓，但整体形势尚未明显恶化。

4月投资增速回落主要受制造业投资和民间投资回调影响，其中制造业投资同比增长4.9%，回落0.9个百分点，民间投资同比增长6.9%，回落2个百分点。不过，4月房地产投资增速继续上行，读数为9.3%，并且地产商购地增速再度回升，新开工面积增速保持稳定。这表明在一二线补库存需求和三、四线去库存的分化局面下，地产销售对地产投资的影响时滞被拉长，短期地产投资维持稳中向好趋势。

总的来看，4月宏观经济运行数据虽有回落，但是形势尚可，尤其是消费保持较快增长有助于维持整体经济形势的稳定。另一方面，强监管背景下，地产和基建投资资金到位情况恐将受到不利影响，而且企业生产经营行为也将趋于保守，5月经济数据下滑压力加大。

--天风证券固收研究团队 高志刚、孙彬彬：

经济放缓幅度不大，关注监管与市场相互反馈。

4月工业增加值增速较3月大幅回落1.1个百分点，季调环比下降，与今年4月共有5个假日有一定关系（去年同期只有4个），主要工业品中，钢材、水泥、有色和乙烯等中上游工业品产量增速回升，而汽车产量和发电量增速均明显下滑，整体生产水平有所滑落，但工业产出缺口继续正向扩大；

固定资产累计增速回落，当月同比增速下降，资金来源当月增速有所下滑，其中预算内资金和贷款当月增速明显回升，自筹资金当月增速再度下滑，实体经济整体投资需求仍然保持相对较强水平；

4月房地产投资累计同比增速连续4个月上涨，而销售当月增速明显下滑，房地产资金来源增速大幅下滑，尤其是自筹资金以及与房地产销售有关的其他资金增速下滑幅度较大，当前房地产企业投资意愿仍然较强，未来需要观察房屋销售下滑以及房地产融资严控背景对资金来源的影响，乃至对投资的影响；

4月基建投资累计同比增速继续下降，当月增速回升，制造业投资累计同比增速下滑，当月增速下滑，制造业企业投资意愿整体偏弱；

4月数据显示经济下行压力初步显现，但短期内仍然不会对货币与监管政策造成影响，未来仍需关注监管与市场的相互反馈，债券投资继续维持谨慎。

--中金公司固收团队 陈健恒、唐薇、但堂华：

制造业回落带动经济再度走弱，社融增长放缓可能制约投资。

4月份经济数据较3月份明显走弱，工业增加值和投资都较市场预期偏弱，消费基本符合预期。总体来看，4月份经济的下行主要是受PPI高位回落后制造业企业的生产和投资意愿回落的带动。而房地产和基建投资增速仍保持在高位甚至略有改善，对经济起到支撑作用。不过，从4月份金融数据来看，受到金融去杠杆政策的调控，整体社融增速已经开始放缓，尤其是非标资产跟随债券融资开始萎缩，后续可能对房地产和基建也会起到一定的抑制作用。毕竟房地产的销量已经开始下滑，如果非标等融资也开始受抑制，房地产企业将面临资金收紧的影响；基建层面，财政部加强对违规担保融资的查处也会对城投平台融资起到一定抑制。

金融去杠杆政策对后续社融的影响值得关注，若融资进一步收紧，可能对逐步产生负面抑制作用。4月份经济数据的走弱缓解了债券市场面临的压力，但后续银行同业资产的去化仍可能带来阶段性压力，目前债券收益率已经具备配置价值，二季度是较好的吸筹阶段，等待机会。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

整体看数据比较让人放心，经济没有出现明显的波动也没有出现大幅刺激，投资也没有出现人为拉动的上涨，整体还是比较稳定，对市场中性偏好。

民间投资有6.9%是个亮点，和整体水平差距缩小，没有继续拉大，民间资本对国内经济的信心在企稳回升，这是个重要、积极的信息。

从房地产投资看，有一定惯性，没有迅速趋冷，这是地产软着陆的迹象，这个行政管控的行业已经显示出韧性，对调控有一定准备和应付能力，还能维持较快增长速度。

但这种增长速度预计未来一两个季度能会放慢，增速会继续下滑，但地产软着陆趋势将延续，在有较大潜在需求的前提下不会出现大幅滑坡。

对于消费来说，还是比较平稳，但消费增速可能未来还是有回落空间，地产限制措施会显现效果，没有房地产消费拉动整体消费增速会阶段性受影响。

--招商银行资管研究员 刘东亮：

房地产仍在加速，经济拐点会来得比预期晚。

工业产出自前值7.6%大幅下滑且低于预期，可能主要受到三个因素影响，一是出口交货值放缓2.1个百分点，出口部门有所降温；二是轿车产量降幅加大到-8.3%，为数月新低，主要受汽车销售降温拖累，也与去年的高基数有关；三是4月PPI降至6.4%，工业价格见顶回落带来工业整体产出回落压力，这是工业放缓的最主要原因，预计随着PPI的进一步走低，工业回落的压力还会进一步加大，但同时应看到，钢材、水泥、原煤等上游行业工业品产量仍在改善。

投资增速自前值9.2%轻微回落，虽不及预期，但这仍然是本轮投资回升以来的第二高位，占据支配地位的地方投资略有降温，考虑到PPP加速落地等积极因素，不认为今年地方政府投资会大幅减速；值得注意的是，房地产投资仍在加速，而商品房销售面积虽自19.5%回落到15.7%，但考虑到去年的高基数和当前大范围的限购政策，不能认为这一销售增速很差，相反本轮地产销售的回落显着慢于前一轮，再结合4月份居民房贷数据仍保持高位放量，所以维持对房地产景气的判断不变，即房地产小年兑现将持续延后。

总体来看，受到PPI趋势性回落的拖累，企业的工业生产周期、库存周期、利润周期都在临近尾声，经济未来逐步减速是大概率事件，但4月宏观数据中投资、消费减速不明显，房地产投资仍在加速，积极因素仍多过消极因素，经济拐点迹象并不明显，判断经济总体仍处于景气中，预计本轮经济拐点将来得比预期更迟，力度也更弱，全年经济有望稳中缓降。

预计货币政策不会出现显着调整，维持流动性紧平衡及金融去杠杆仍是重点任务，但从近期市场反应和监管调门来看，疾风骤雨似的去杠杆可能告一段落，未来去杠杆压力将趋于放缓，以免因处置风险而引发风险。

--国信证券宏观固收团队：

名义增速高点确认为3月份，基本面下行压力显现。4月工业生产大幅低于预期，名义增速高点过去。4月工业增加值同比增速较3月大幅回落1.1%。分行业看，4月采矿业同比-0.4%，制造业6.9%，公用事业7.8%，分别较3月变动0.4%、-1.1%和-1.9%。分产品看，4月汽车产量、原油加工量和发电量同比下行，但钢材、水泥及有色金属产量仍在回升。展望5月，去库存结束，房地产调控需求降温，预计5月工业增速会进一步回落。

4月固定资产投资加速回落，房地产销售下滑背景下投资向下趋势将延续。

值得一提的是，4月房地产销售进一步回落，本轮经济回暖的周期性因素动能衰减。4月商品房销售面积单月增速7.7%，较3月大幅下滑7%。分地区来看，东部和中部地区均延续回落。房地产行业的回暖，是本轮经济好转的重要拉动力，而4月单月增速再度回落至个位数，基本面下行压力显现。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

工业投资回落，经济重新走弱。

工业增速大降。4月工业增加值同比增速较3月大幅回落，印证4月发电量增速和PMI生产指标双双下滑。需求、价格双双回落，而库存被动回补，令企业生产意愿走弱。

投资增速小降。4月固定资产投资增速较3月小幅回落。三大类投资中，制造业投资大跌至3.3%，是投资增速回落主因；基建投资微幅反弹至17.4%，仍处高位；房地产投资上升至9.8%，前期地产销量高增对地产投资的带动仍在持续。

地产需求降温。4月地产销量同比增速大降，较3月继续回落。新一轮限购限贷政策叠加房贷利率回升，令地产需求继续降温。4月土地购置面积增速反弹，新开工面积增速基本持平，库存去化顺畅令房企拿地意愿回升，新开工保持温和增长。

可选拖累消费。4月社消零售名义、实际、限额以上零售同比增速均较3月回落。必需消费品增速涨跌互现，可选消费品涨少跌多，其中石油及制品反弹，汽车、家电、通讯器材回落，地产相关的家具和建材涨跌互现。

经济高位回落。4月经济数据全面走弱，前期驱动经济回升的库存周期已接近尾声。5月以来地产销量降幅收窄，但发电耗煤增速继续下滑，经济依然呈现缓慢下行态势。

--中国国际经济交流中心信息部副部长 王军：

数据虽然低于预期，但也符合之前的判断，一季度延续补库存节奏，工业品价格往上走，进入二季度企业主动补库存的意愿开始下降，出现被动补库存甚至去库存，价格开始回落，大家对未来的判断也趋于谨慎。上游工业品价格增速的回落，也牵引工业增加值、企业利润、投资也出现一定程度的见顶回落。

今年全年大致都是这样的基调，一季度由于去年基数低、补库存没有完成，经济增速还比较理想，进入年中和下半年，这些因素发生改变，对未来偏谨慎，价格回落也会导致生产扩张受影响、利润也会收窄。

经济下行压力会越来越大，加上最近货币政策以及监管趋严，估计像一季度超预期增长很难看到。今年宏观调控重点关注点在防范金融风险上，尽可能使市场平稳出清、平稳去杠杆。调整节奏，防范风险的重要性要大于稳增长。即便在压力之下，还是有一些对冲手段，PPP、政府投资，有信心经济不会过快下滑，实现预期目标就可以了，不必拉得过快。

整体基调稳健偏中性，不会像以前那么宽松，近期最高层强调金融安全，包括出了一系列监管反腐风暴，监管部门愿意在重要政治节点更严一些，市场有一个适应的过程。监管也会调整节奏，避免给市场造成过紧过快的节奏，像新华社文章说的那样，不要因为防范风险而出现新的风险。这也是管理层和市场博弈、互相适应的过程。

缩表是个缓慢的过程，不会很快发生。虽然不会把稳增长放在优先位置，但也会关注经济增长的稳定。经济下行压力肯定有，但不会失控，不会影响到整个宏观调控的安排，政策取向以及防风险的任务，这个压力是可控的，在预期之内的。

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

总体上低于预期，目前来看，整体数据在回归常态，这跟去年很像，一季度的增速是全年的顶部，未来一段时间，GDP会向6.5%增速的方向靠拢，其他数据都是往常态靠拢，工业增速像6%靠拢，投资增速向8%靠拢，消费增速则在10.5-10.8的区间之内。

对市场而言，打击比较大的是，再通胀预期不断退潮，货币政策不会出现特别大的变化，但下半年可能会转向放松。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

总体判断经济还是平稳运行，由于前期季节性因素减弱后，经济增长边际上有所放慢，但还在全年目标之上。三个方面因素支撑经济保持不错增长：一是供给侧改革带来价格回升，民间和制造业投资相对高位；房地产调控因城施策，加大热点城市土地供给，保证投资还是有较快增长；此前汽车消费受车辆购置税影响大，从目前情况看还是表现出超预期态势，消费对经济增长至关重要，消费稳定使得经济总体稳定。

总体上看经济平稳运行，边际上有放缓。展望全年，全年有可能比目标6.5%高得多，二三季度基本上增长无忧，预计分别在6.8%和6.7%。重点还是去杠杆和货币政策正常化，值得关注的是四季度和明年，价格上行结束后，经济可能面临新挑战。

增长减速但是在底线之上，尽管监管已经开始了，相当多的任务有待进一步完成，经济稳、监管严、流动性紧至少会持续3-6个月。

**相关背景**

--中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。

--国家主席习近平表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。

--央行行长周小川表示，中国经济已企稳，预计今年能够达到6.5%左右的预期目标；未来货币政策将保持稳健中性，在稳增长、去杠杆、防止资产泡沫和遏制系统性风险之间取得更好的平衡。

--中国央行一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。

--新华社周日发表评论文章称，当今中国金融市场的乱象，不是短期内被“创造”出来的，风险点之间的关联错综复杂。整治这些乱象、处置这些风险点不能过于急切，要从全局统筹考虑，不能在处置风险过程中发生新风险。（完）