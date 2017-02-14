即时观点：中国1月社融增量创历史新高 货币政策偏紧基调不会改（更新版）

（新增更多分析师评论并调整标题）

路透上海2月14日 - 中国央行周二公布，1月新增人民币贷款2.03万亿元人民币，创一年来新高，但低于此前路透2.3万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.3%，符合路透调查预估。

央行数据并显示，中国1月末人民币贷款余额108.64万亿元，同比增长12.6%，路透调查中值为13.4%。

中国央行并公布，1月社会融资规模增量为3.74万亿元，比上年同期多2,619亿元，并创下历史新高。

主要数据:

--1月新增人民币贷款2.03万亿元，低于此前路透调查中值23,000亿元

--1月末M2同比增长11.3%，持平路透调查中值11.3%

--1月末人民币贷款余额同比增长12.6%，低于路透调查中值13.4%

--1月社会融资规模增量为3.74万亿元，比上年同期多2,619亿元

以下为市场人士的评论:

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

1月新增信贷2.03万亿低于预期，其中新增居民户中长期贷款创历史记录达6,293亿元，表明房地产市场热度不减，不排除地产调控继续加码，也有可能部分城市优惠房贷利率取消前，居民突击购房；对公中长期信贷也强劲增长至1.52万亿的历史新高，一方面是银行早投放早受益的政策驱使，另一方面可能央行对信贷进行了窗口指导，控制了增速，实际信贷需求可能更高。

1月表外融资增长1.7万亿，使得1月社融规模达到创纪录的3.74万亿，表外融资中除债券显着减少外，信托贷款、委托贷款、票据融资等均大幅增加，应与债市低迷和表内贷款受到指导有关，迫使企业转向表外非标融资有关。

总体而言，表内外融资大增虽有年初银行集中投放的因素，但均指向实体和居民需求强劲，有利于上半年经济延续企稳势头。不过面对融资高增局面，又叠加年初通胀处于年内高位，央行货币政策显然有理由继续维持中性偏紧，未来可能会继续提高MLF和OMO利率，但操作利率的提高更多是指向金融去杠杆和防风险，对贷款利率影响有限，而实体经济也同样面临去杠杆压力，融资高增与监管思路相悖，因此预计央行虽然不会轻易调整存贷款利率，但对信贷的指导不会放松。

对债券市场而言，融资高增带来经济企稳延续，货币政策继续偏紧则会带来资金面难以实质性宽松，利率走廊继续上行的风险挥之不去，一系列监管政策仍引而不发，多个利空因素尚未释放充分，债市仍有进一步下跌的风险，此时抄底仍需谨慎。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

1月信贷数据低于预期，我们猜测这很可能是经过调控或压缩后的结果。央行春节前提高中期借贷便利(MLF)利率，或许就是针对此前信贷投放过猛。

在通胀没有见顶情况下，中国央行稍微偏紧的基调不会改，仍有可能继续再提高MLF和公开市场逆回购利率，不排除在频率和幅度上会有一些变化。

至于基准利率的调整，还要看美国加息频次等境外和国内通胀情况再定，如果需要，今年存在上调一次存贷款利率的可能。

数量工具上，降准和目前各种粉的实际效果差别其实不大。但对央行来说，MLF等工具使用起来更为灵活，也延续了利率市场化的进程。因此降准虽然可以，但亦不是必要。

--东兴证券固定收益分析师 郑良海：

央行严控流动性闸门，广义货币增速平稳。信贷投放略低于预期，也低于2016年同期。从结构看，企业和居民户中长期贷款增长均较明显，纷纷创下历史最高水平。虽然一月房地产市场量缩价跌，然而此前的惯性作用仍大，而宏观经济四季度以来回暖，工业品价格带动企业生产投资，银行放贷意愿修复。

社会融资规模同样创历史新高。除企业债融资连续两个月减少外，对实体经济贷款和表外融资均出现明显扩张；表外业务近期一再抬头，表明表内资金向表外转移动力增强，同业业务也居高不下，发行成本大幅上升。

1月通胀数据超预期，以及裸奔的金融数据，与去年年中以来，三次政治局会议和2016年12月中央经济会议定调的去杠杆政策相悖，也有违调节好流动性闸门、抑制资产价格泡沫、处置一批金融风险点的初衷。通胀水平走升，金融机构野蛮生长，进一步增强货币政策收紧预期，一季度表外业务纳入MPA监管也将更严格。

--民生银行首席研究员 温彬：

在上年同期基数较高的情况下，2017年1月末M2同比增长11.3%，增速与上月持平，或主要与外汇占款下降状况改善有关。同时，M1和M2之间价格剪刀差大幅收窄，反映企业对宏观形势趋于乐观，生产和投融资活动日益活跃。

新增人民币贷款低于市场预期。在加强宏观审慎管理的前提下，信贷投放进度更加均衡，结构更加合理。一方面，随着经济筑底企稳，企业部门信贷需求旺盛，在新增贷款中占比提升到76.8%，较上月末提高了29.16个百分点；另一方面，房地产调控效果开始显现，居民中长期贷款占比下降到31%，较上月末下降了9.55个百分点，接近合理水平。

社会融资规模增量创历史新高。从结构看，在信贷同比少增的情况下，未贴现的银行承兑汇票、信托贷款、委托贷款等表外融资大幅增长，满足了企业融资需求。

结合近期发布的PMI、外贸、物价等数据来看，供给侧结构性改革成效开始显现，内部需求趋于稳定，金融服务实体经济力度加大，信贷结构更加优化，预示着今年经济有望平稳开局，应继续保持积极的财政政策和稳健中性的货币政策组合。

--中金固收团队：

1月份金融数据中贷款和非标融资延续回升势头，但债券在金融去杠杆环境下继续出现净减少。贷款和非标的猛增也压制了贷款和非标利率的上升，贷款和非标利率去年以来上升的幅度并不明显，而债券收益率升幅较高，当债券收益率上升到接近贷款和非标利率水平，债券利率难以更大幅度上升，因为债券利率对发行人的吸引力下降，导致其供给开始减少。

贷款和非标的猛增显示银行在负债成本上升的环境中，转向配置收益率更高的资产来覆盖成本，银行表内外的非标配置有回升迹象，当然非标回升也与目前开始限制房地产和城投平台发债有关。尽管目前整体社融增量创历史新高，但在金融去杠杆的大背景下，未来社融的增长仍可能逐步放缓。

贷款增长偏快，尤其是企业中长期贷款反弹明显。1月份新增贷款尽管低于此前市场预期，但这是压缩后的结果，实际上1月前20天的贷款增量非常高。而压缩的结果就是银行主要压缩了表内票据，表内票据净减少4,521亿，历史上单月净减少最大值。

而从贷款结构来看，上升较猛的主要是企业中长期贷款，增量达到1.52万亿，也是历史上单月最大值。不少企业中长期贷款都流向了基建领域和城投平台。而居民中长期贷款继续维持高位，限制房贷的发放仍较快，一方面是去年积压的房贷延到今年年初释放，另一方面与近期三四线城市房地产销量好于预期，房贷需求从一二线城市转移到三四线城市有关。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

从1月信贷数据来看，居民中长期贷款仍高，房地产市场并没有像预期的冷下来。非金融企业方面，据我们了解，很多还是政府主导的投资项目，还需要看其他有效需求能否持续。

随着美国开始加息，中国的政策空间也在收窄，加上国内经济暂时企稳，中国央行政策操作实际是在边际收紧。不过现在来看，调整基准利率还为时尚早。

另外，央行通过各种粉提供了基础货币，但这样一是有成本，二是期限比较短，从纯操作角度来说，降一次准其实是可以的，就看央行在引导市场预期、和选择操作工具上如何取舍了。

--东莞银行金融市场部分析师 余缘波：

新增贷款创了一年新高，主要是年前由于各种考核压力的，贷款一般都在1月份大规模的增长；其中非金融企业中长期贷款增加1.52万亿元，明显高于去年2016年1月新增1.06万亿。近期的宏观经济数据在逐步走好，显示宏观经济企稳，缓慢复苏。在房地产收到调控后，带动经济企稳向好需要基建、铁路等发力，因此，非金融企业中长期贷款大幅增长显示基础设施建设的信贷投放在发力。

政策展望来看，结合近期央行上调公开市场操作、MLF、SLF利率，以及近期宏观经济数据企稳向好趋势来看，货币政策呈现稳健偏紧。人民币兑美元的贬值趋势1月得到明显缓解，外汇储备尽管跌破3万亿美元，但降幅明显减少，显示资本跨境流动压力缓解。特朗普总统的新政对中国经济的影响暂时未体现出来，1月的进出口数据都非常亮丽。预计宏观数据在一季度后应该都由不错表现，但特朗普的新政将是未来一个不确定因素，宏观经济在三季度可能出现回落。

--申万宏源证券债券分析师 孟祥娟：

新增社融创出历史新高，同时新增信贷处于较高水平，体现年初信贷投放冲量效应。结构上，虽然住户中长期贷款体现的房贷增量仍然不少，但企业中长期贷款大幅增长是主要原因，延续了上月的较高增长，且与行业中游的数据一致，显示企业经营活动复苏迹象较强，经济稳中向好；贷款和非标也继续对债券融资产生替代效应。

货币政策预计维持偏紧，但短期可能不会有进一步收紧的政策，央行还是会维持适度的流动性。央行不会通过上调MLF利率来收紧信用，毕竟MLF利率上调对信贷融资成本的传导效应较弱。

--民生证券固收团队：

新增人民币贷款低于预期，主要原因在于1月春节工作日减少、春节临近贷款需求季节性下降以及后期央行监管干预所致，但仍高于近三年季节性均值。分项看，居民中长期贷款增长6,293亿，主要由前期积压房贷释放所致；企业中长期贷款新增1.52万亿，缘于银行早投放早收益、抢占优质信贷资源等季节性因素，以及去年四季度PPP项目大量落地（预计5400亿）银行将贷款积压到年初。此外，表内票据大幅减少4,532亿，可能与银行应对央行信贷额度监管有关，中长期贷款高增长以及高于去年同期与近三年季节性均值水平表明目前实体投融资需求仍然强劲。

新增社融3.74万亿，同比多增2169亿，主要由新增人民币贷款与表外非标支撑。债券融资减少539亿，主要原因在于债市调整后，利率处于高位企业融资成本上升，叠加监管收紧房企与过剩产能行业发债，企业转向贷款与非标。

1月信贷数据虽低于预期，但从结构看，企业中长期贷款与非标仍在上涨，补库存周期延续的背景下企业融资需求旺盛。在经济稳、金融数据强的背景下请勿低估央行金融去杠杆的决心，市场策略仍建议以防守为主，缩短久期、降低仓位、做好负债端流动性管理。

--国海证券债券投资经理 范小阳：

1月的金融数据处于较高水平，企业融资需求明显回升。人民币新增贷款略低于市场预期，M2持平，社融增量3.74万亿，社融增速保持在15.5%左右，金融数据总体仍然保持在较高的水平。

从结构上看，居民中长期贷款继续小幅增长，更要关注的是企业融资需求出现了明显回升：企业中长期贷款增加1.52万亿元，规模创下了历史新高（2016年1月为新增1.06万亿）；委托贷款和承兑汇票也同比大幅增加。

企业融资需求的回升与当前的PMI等数据和微观调研数据基本吻合，表明企业经营趋稳、投资需求回升，经济增长暂时也将处于较为平稳的状态。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

还是很高啊，社融增量创新高，贷款似乎被控制住了，和窗口指导有很大的关系，最后一个礼拜肯定还收紧了，否则肯定更难看；但也只是在各种工具之间进行腾挪而已，表外融资猛增。M2还是增速较慢，这不是一个很好的组合，靠货币政策已经没有办法了，需要考虑收紧资本充足率的监管。

但我觉得还是根本上收紧还是很困难，银行的多数信贷还是跟地方项目，包括PPP相关，今年正好赶上（中国共产党）十九大，地方政府的扩张动力还是很强，收紧只是边际性的，根本的问题无法解决。

货币政策方面，不排除继续提高MLF、SLF和公开市场逆回购利率，但这不解决问题，只是缩小和市场的利差而已，整体市场利率水平还是易上难下。

**相关背景**

--中国央行行长助理张晓慧此前撰文称，在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，既要适度扩大总需求，防止出现经济短期过快下行，又不能过度放水，防止因货币供给过多产生加杠杆和资产泡沫风险，信贷总量要稳结构要优化。

--继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日亦上调公开市场逆回购利率，七天、14天和28天三个品种均调高10个bp（基点），为2015年1月逆回购重启以来首次调升。

--受季节性因素等影响，中国2017年1月官方和财新制造业PMI双双走缓，但均保持在景气上方并延续扩张态势，表明制造业景气保持平稳，中国经济鸡年开局依然良好。但生产和新订单指数均增速减弱，显示经济下行压力仍不容忽视。（完）