即时观点：中国1月进出口超预期增长 外贸明显回暖（更新版）

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路透北京2月10日 - 中国海关总署周五公布，以美元计价1月出口同比增长7.9%，进口同比增长16.7%，路透调查预估中值分别为增长3.3%和10%。

海关数据显示，1月贸易顺差为513.47亿美元，高于路透预估中值479亿美元。

海关称，中国1月以人民币计价出口同比增长15.9%，以人民币计价进口同比增长25.2%。1月外贸出口先导指数上升1.6至39，初步判断二季度初出口压力有望减轻。

主要数据：

*1月美元计价出口同比增长7.9%(路透调查预估中值为增长3.3%)

*1月美元计价进口同比增长16.7%(路透调查预估中值为增长10%)

*1月贸易顺差513.47亿美元 (路透调查预估中值为479亿美元)

*以人民币计价，1月出口同比增长15.9%，进口同比增长25.2%，贸易顺差3,545.30亿元

以下为分析师评论：

--天风证券固收团队 高志刚、孙彬彬：

1月外贸数据点评，进出口超预期，经济企稳动能仍强

1月进口和出口金额均大幅增长，增幅明显超预期，贸易顺差上涨至513.5亿美元；

出口金额增速大幅反弹，既有去年同期基数较低的因素，也与美、欧、日制造业PMI指数持续回升所显示的外部经济回升有关，分地区来看，对美、欧、日、韩出口金额增速均有上涨，对东盟出口降幅有明显收窄，外部经济好转对出口需求贡献增大。

进口金额同比大幅上涨，从主要进口商品来看，铁矿石、原油、钢材和大豆等商品进口数量和进口金额同比增速均出现比较明显反弹，显示国内整体需求继续处于边际改善中。

进出口增速均超预期反弹，显示国内外需求均有所改善，在全球发达经济持续好转的背景下，未来出口持续向好的可能较大，叠加信贷所反映的融资需求，实体经济企稳动能仍强，仍需关注环境变化对货币政策的边际影响，债市继续谨慎。

--兴业银行首席经济学家 鲁政委：

从历史数据看，春节出现在1月月底的年份，2003、2008、2013年，1月份数据进、出口数据都是当年的高点，所以假期效应导致进、出口集中提前应该是一个因素；分地区看，对美国出口增长的最快，可能受到对中美贸易战担忧，所以订单提前释放。

--交通银行金融研究中心高级分析师 刘学智：

整个数据状况有明显的回升，一方面是因为当前的整个贸易环境逐渐改善，出口压力在释放。这一点从其它国家的数据也能侧面印证，韩国和台湾的出口状况也是在改善。

另一方面，1月也有季节性因素影响。受到春节假期影响，企业可能把订单提前，加快贸易进出口措施，因而带来季节性变化。往年一季度贸易数据都有很大的波动。

此外，由于汇率变动对出口的影响有滞后性，过去两年人民币贬值对出口的刺激可能也在体现。

从外需来看，尽管欧洲出现了一些政治方面的黑天鹅事件，但是欧洲的数据显示经济状况整体在回升，欧元区经济增速在加快，物价水平在回升，失业率下降，政治不确定因素对经济的实质影响没有表现出来。而美国特朗普1月上任，一季度逆全球化的影响不会显现。另外特朗普的政策对国内经济会有提振，对国内需求起到了一定的提振。

总的来看，国际环境趋暖改善，但2月有波动可能性，不过一季度乃至上半年可能都是比较好的。不过2017年下半年不确定因素加大，一些负面影响可能显现。

--招商证券宏观团队：

1月出口形势改善推升贸易顺差。

1月出口增速超出市场预期。2016年的外贸形势已出现边际改善，一季度是最差的时候，因此造成了一季度的低基数，不过，今年春节比去年略早、理论上1月单月贸易受春节影响更大，综合考虑下同比增速高仍表明出口形势乐观。在主要国家经济基本面和大宗商品等价格因素的好转之下，全球贸易周期性修复对中国出口的带动逐渐体现。从国别数据看，欧美日基本面的好转，新兴市场需求的持续修复。

1月进口基本符合预期，进口高增速继续体现了内需强劲和价格因素的带动：从高频价格数据和信贷投放情况看，工业生产稳定、企业需求旺盛，1月CRB现货价格指数上升2.2%表明全球大宗商品价格强劲，其中金属、家畜、工业原料涨幅较高。

出口改善带动1月贸易顺差达到513.5亿美元，较上月的407亿美元明显上升。对于出口形势，乐观之下可以多一份警惕，历年春节对进出口增速的扰动均较大，不能排除今年1月的贸易规模中有相较去年更多的春节提前报关因素，1、2月数据的综合评估有助于得出更准确的结论。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

外贸远超预期，汇率短期稳定。出口大幅转正，美国欧洲经济短期企稳，主要经济体制造业PMI回升拉动海外需求，同时去年基数较低，共同造成同比大增。

外需整体回升。从主要国别和地区来看，对美国、韩国和印度出口增幅继续扩大，对日本、欧盟增速转正，对东盟和香港出口跌幅也分别收窄。

进口增速扩大。1月中国对主要大宗商品进口数量回升，大豆和铁矿石增速均大幅转正，原油也同比大增，由于大宗商品价格涨幅较大，铁矿石和原油进口金额同比高增。1月虽然地产、汽车需求走弱，但工业生产保持稳定，进口同比增速扩大。

顺差大幅增加，汇率短期稳定。1月中国贸易顺差513.5亿美元。1月外储下滑123亿美元，资本流出压力有望减轻。1月美元指数回落而国内货币政策中性偏紧，人民币汇率短期稳定。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清博士：

进出口爆发式增长已验证，股市长期“健康牛”可期

低基数是导致进出口爆发式增长的重要因素，但低基数并非进出口爆发的唯一原因，剔除基数因素的实际增速同样很高。如果考虑最简单的剔除基数因素方法，则出口同比增速应为7%左右，进口增速应为15%左右，均高于12月，表明进出口确实仍然在继续回暖。

值得关注的是，中国进口增速连续6个月高于出口增速，彻底扭转2014-2016年进口显着弱于出口的局面，表明经济L型拐点已过。2014-2016年呈现“进、出口均下滑，进口下滑程度更大”，而现在则呈现“进、出口均回暖，进口回暖程度更大”，这是目前最佳的数据组合。

从趋势上看，2016年9月以来，进出口均呈现趋势性回暖，预计2月进出口增速将继续维持超高水平，3月之后进出口增速将由于基数原因明显回落，但2017年进出口增速将明显高于2016年中枢。主要原因是：一是发达国家经济持续改善，表现为发达国家PMI持续上行；二是内需持续好于市场预期，市场高估了房地产调控对经济的影响。

对于国内资本市场，仍然维持基于企业盈利改善看好股市长期“健康牛”的观点不变，这是2017年最为确定的投资机会；

债券市场则较为复杂，一方面货币政策收紧、监管趋严、去杠杆是大势所趋，基本面因素也利空债市，但另一方面债券市场收益率水平已经隐含了多次货币市场加息，债券市场收益率与央行逆回购利率差值达到历史较高水平，综合来看债券市场宽幅震荡的可能性较大；

对于汇率，仍然认为2017年人民币贬值趋势将被逆转，因为中美两国基本面因素对比的拐点已经出现，看好2017年人民币汇率表现。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

1月份贸易数据远超预期与基数、价格指数、汇率及内外需转旺等因素综合作用有关。首先去年1月的进口价格指数很低，低基数因素使得1月进口大增，同时人民币累计贬值幅度较大，提振出口的同时也意味着要花更多的钱去进口，也使得进出口双双大增。

此外，欧美等发达国家经济复苏明显，外需好转也提振了中国的出口，同时中国国内供给侧改革，重化工行业也在反弹，对资源类产品的进口明显增加，均提振了1月份的进口。

不过，由于春节假期因素扰动，1月份好转的贸易数据并不具有代表性，也不能成为评判中国外贸就向好的佐证，因此还不能盲目乐观，后续的贸易情况还要再观察。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

出口超出预期，更多是因为季节性和技术性因素，12月未及时完成的订单在1月就出现补涨，而由于1月份的春节因素，2月订单可能也在1月提前体现。人民币贬值对出口的支撑作用有所体现，也使得出口增长超出预期。

从长期因素来说，需求温和回升的趋势得以延续，美国和日本进口的数量较快，这两个经济体在经济复苏过程中有较好表现，美国一直引领本轮复苏。

进出口格局延续进口增长显着出口增速相对较慢的局面，进口快速增长有利于贸易顺差的缩小，也有利于贸易格局的平衡，进口的快速增长更多反应了国内需求的强劲回升，也是投资拉动效果的先兆。大宗商品价格，尤其是中国进口的大宗商品价格出现不同程度增长，对进口增速的促进，这种价格因素今年全年都会发挥作用。

整体看1月的数据大幅上升的趋势难以持续，进入2-3月份后增速会显着回落，全年的增速进口能在3-5%之间，出口在5-8%的增速是可以达到，要超越这个区间会有点困难。

由于人民币汇率开始企稳，使得未来汇率支撑外贸的期望要下调。货币政策逐步趋紧，人民币汇率阶段性走弱也会出现逆转，所以人民币汇率在目前水平上继续下滑的空间有限，以波动为主，对出口支撑作用继续淡化，从贸易基本面看，一带一路的推进能够继续维持较好的状况，投资引领下的外贸内生性增长的势头会增强，未来也是外贸转型的重要方面。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

数据均超预期，主要是受春节赶工等的影响，在结构上值得关注，所有类型出口全面开花，传统出口表现也更好了一些，但这是否代表全年趋势，还是要结合后面数据观察。我仍然认为外贸能维持在去年水平已经非常不错，因世界经济底部波动；日本欧洲美国经济现在较好，但未来有下行压力；贸易保护还是愈演愈烈。

去年二季度中国进入补库存周期，基于以往补库存9-12个月的经验，进口将延续向好态势到二季度末。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

一是外需确实在出现好转，二是人民币连续贬值之后，对出口的刺激作用已经显现了。短期来看，进出口的回暖有可能延续。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

应该说1月份的外贸数据之好大大超出预期，主要与三个因素有关：一是人民币累计贬值幅度较大，对外贸的提振作用显现，二是与欧美市场的复苏有关，三是中国去年一直力稳外贸，促进外贸转型升级的政策效果显现，中国外贸的综合竞争优势明显，导致1月份进出口大涨。

不过，今年1月份有春节因素，按惯例年初的经济数据有季节性扰动因素，因此不具有代表性，中国外贸的超预期增长能否持续还要结合2，3月的数据综合分析。

--德国商业银行亚洲经济学家 周浩：

中国贸易数据非常强劲，但进出口增速均远超出市场预期。

总体来说，其他亚洲经济体也出现了类似的现象，比如韩国、日本和新加坡。所以我们认为中亚贸易状况已经实质性改善，表明名义增长已经开始回升。基于这样的情况，货币政策很可能边际收紧，也就是说，最近亚洲货币出现反弹是合理的，美元兑亚洲货币的升值空间将有限。

--国金证券大类资产分析师 徐阳：

中国贸易大幅回暖，与全球相关指标指向一致。首先，基数较低，商品价格回升和需求回暖共同提振出口。由于今年春节比去年略早，所以中国1月出口略微受到节假错位的影响。此外，大宗商品价格大幅高于去年同期，引发量价齐升。还有，中国1月出口数据强劲与2月初公布的全球范围的制造业PMI中新出口订单分项指数所展现的全球贸易回暖的迹象指向一致。同时也得到了最新韩国贸易数据的支持。具体言之，韩国1月出口为连续第三个月增长，创近五年最大增幅，远超过市场预期。

其次，进口受益于经济数据强势余威，叠加商品价格抬升以及基数效应。去年四季度中国经济较强，GDP增幅超预期，国内良好的需求继续带动进口。此外，大宗商品价格大幅高于去年同期，引发量价齐升。再者，去年同期的低基数也对进口同比有较大支撑。

未来贸易顺差或将收窄。贸易顺差暂时得益于出口量大幅增加，领先于进口量。但春节之后，内需持续改善将会是大概率事件，这或将导致未来贸易顺差的收窄。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。预计未来五年中国进口总额将达到8万亿美元，利用外资总额将达到6,000亿美元。

--中国国务院召开常务会议，确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施，将以深化改革促开放，降低制度性交易成本，推进对外资全面实施准入前国民待遇+负面清单管理模式，简化外资企业设立等程序；并落实内外资统一的注册资本制度。

--中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。

--中国国家主席习近平周一与美国当选总统特朗普通电话称，事实证明，合作是中美两国唯一的正确选择，当前，中美合作拥有重要机遇和巨大潜力，双方要加强协调，推动两国经济发展和全球经济增长，拓展各领域交流合作。

--中国国家发展改革委、商务部、人民银行、外汇局四部门称，中国对外投资的方针政策和管理原则是明确的，将坚持实行以备案制为主的对外投资管理方式，按有关规定对一些企业对外投资项目进行核实。

--中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。（完）