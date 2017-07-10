即时观点：中国6月CPI和PPI均符合预期 通胀保持温和态势（更新版）

路透北京7月10日 - 中国国家统计局周一公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查预估中值一致。

分析师认为，走势平稳的CPI和PPI都在市场预期之内，物价问题应该不会影响到中国经济走势，也不会成为货币政策收紧的理由，估计下半年CPI仍会维持温和上涨态势，而PPI在今年一季度创出高点后下半年会维持回落态势。

数据并显示，6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，亦符合预期，这是PPI连续第10个月同比正增长。

6月详细数据：

--CPI同比上涨1.5%（路透调查中值为上涨1.5%）

--PPI同比上涨5.5%（路透调查中值为上涨5.5%）

--CPI环比下降0.2%（路透调查中值为-0.1%），PPI环比下降0.2%

--CPI中食品价格同比下降1.2%，非食品价格同比上涨2.2%

--中国月度CPI和PPI图表： tmsnrt.rs/2u7wTlV

以下为分析师评论摘要：

--招商证券宏观研究团队 闫玲、林澍：

6月CPI同比为1.5%与上月持平，符合我们此前对CPI缓慢上行的判断。PPI同比增速与上月持平为5.5%，PPI缓降的趋势符合预期。其中翘尾因素贡献了4.78个百分点，仍是PPI走势的重要支撑。

预计此后CPI仍将继续维持缓慢上行的趋势，上行动力在于居民人均可支配收入实际增速的提升，这将继续刺激居民的消费需求。但从疲弱的食品项以及非食品项中的原油价格来看，年内CPI超预期上行的可能性不大，预计CPI全年同比为1.8%显着低于去年情况，货币政策仍不受通胀因素的制约。未来数月翘尾因素仍将是PPI同比的重要支撑，叠加近来上游资源品以及工业品价格的反弹，PPI将在未来继续维持缓降态势。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

6月CPI同比1.5%，低于市场预期，通胀数据维持在较为温和的水平。总体上，我们认为，2017年中国通胀水平大概率会呈现“前低后高”的情况，需要注意的是，通胀的“后高”将大概率不会超过2%的水平，因此，全年通胀既不会存在通缩，也不会发生滞涨。

6月PPI同比数据5.5%，与5月PPI同比持平，PPI同比回落进一步放缓，我们认为，PPI同比增速回落的放缓，仅仅是去年6月低基数效益下的“中场休息”，7月大概率将会进一步出现回落。

关于货币政策，经济基本面并非货币政策核心变量，我们认为“监管协调2.0”是央行货币政策的核心影响因素，5月12日央行公布一季度货币政策执行报告，监管协调进入“2.0时代”，之后为对冲监管层的严监管政策，货币政策存在边际放松的可能性，但大幅放松的可能性也不存在。

--民生银行研究院宏观分析师 应习文：

6月CPI环比下降0.2%，同比上涨1.5%，符合预期。食品价格环比下降1%，猪肉价格仍在下降周期，鲜果价格下降幅度较大，鲜菜价格受部分地区雨季影响，降幅收窄，鸡蛋价格止跌转升；二是非食品价格有涨有跌，其中汽柴油价格连续调降拉低交通类价格，衣着、生活用品互有涨跌；三是服务类价格仍保持上涨动能，文化、娱乐、教育、医疗继续上涨；四是租房旺季导致居住价格环比上涨。

6月PPI同比上涨5.5%，环比下跌0.2%，低于预期0.1个百分点。6月份国际大宗商品价格整体保持平稳，国内上游工业品价格涨跌互现，其中上游价格（石油、煤炭）环比下降，但中游价格（钢铁、有色）企稳回升。

6月核心CPI同比上涨2.2%，环比上涨0.1%，表明长期通胀预期仍较为稳定，国内需求保持稳健，通胀下降主要来源于受供给影响较大的食品及受国际价格传导影响较大的能源。整体看通胀形势对货币政策的影响较为中性。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

价格表现平稳，一如市场预期。从主要消费品和工业品价格变动趋势看，肉价已从前期的连续下滑改为走平，大宗商品价格2017年以来一直处于区间波动平走状态，预计这种趋势仍将持续，消费品的绝对水平变动体现季节性，工业品价格变动平稳为主，价格同比数据变动主要体现为基数效应。这种情况符合我们一直倡导的年内价格波澜不惊，既无通胀也无通缩，价格整体将运行在合意区间的判断。受基数效应影响，下月的CPI将有较大幅度回落。

货币政策将按“去杠杆”基调，延续“稳中偏紧”态势，M2增长在10-12%之间将是政策合意水平，目前低于10%的增速不会持续，未来将缓步回升。6-12月内，MLF将是主要的基础货币投放手段；未来（1-3年）央行或将推直购资产等新型基础货币投放手段--未来将是央行调控不断推陈出新的时期，但工具引入并非表示政策基调变化。

--联讯证券宏观研究团队：

整体来看，CPI与预期相符。主要原因是猪肉和蔬菜二季度价格下跌较多，三季度CPI价格可能会略有回升，全年CPI水平或将维持在1.5-1.6的水平。

下半年整个需求仍下降的可能性较大，因此从需求角度来看，对CPI的水平会有抑制作用。目前通胀水平整体较低，不会对政策产生太大的干扰性。

PPI也比较符合预期。目前来看，现货端价格6月份后有所回升，可能是跟经济预期有关。流动性方面，6月份以后有边际缓和的迹象，对工业品价格可能也提供了支撑。未来一段PPI降幅将比前期有所缩窄。不过房地产投资增速下滑后，将对工业品价格产生抑制。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

物价在当前的需求环境下仍然在较低水平保持稳定状态，CPI价格受制于食品价格的弱势，主要是鲜菜和猪肉价格，7、8月猪肉价格疲软状态还较难改变，对食品价格仍会有明显拖累。

整体来看物价维持在稳定小幅回升的趋势，过了相对平淡的7、8月，9、10月需求季节到来，基数较低因素也会逐步消失，物价涨幅会略微有所扩大，同时前期PPI上涨也会更多反映在CPI终端消费需求中来。PPI降幅有所放慢，增速会阶段性企稳。

随着物价稳定小幅回升，三四季度CPI有机会接近1.8-2.0%，甚至超过2%，一方面离通缩越来越远，另一方面通胀也在逐步靠近，央行政策暂时还不会受到物价因素过多影响，央行逐步回归中性的政策步伐，目前不会受太多价格因素影响，更多考虑政策主导。

--民生银行首席研究员 温彬：

6月CPI同比涨幅持平，主要与食品价格同比下降有关，考虑到今年猪肉、蔬菜、鸡蛋等食品供应充足，在不发生大的粮食价格波动、自然灾害等，今年食品价格总体上涨有限，不会对通胀造成大的上行压力。但医疗卫生等非食品价格上涨压力较大，扣除食品因素后的核心通胀水平有上行压力。预计CPI全年控制在2%以下水平是大概率事件；同时，由于下半年经济下行压力会有所加大，这也给货币政策预留了较大的空间。

PPI方面因去年下半年基数较高，加上今年下半年投资有可能放缓，不会对钢铁、煤炭、有色等上游产品带来上涨压力，预计全年增速将在4%-5%。

--国信宏观固收团队 董德志、李智能：

6月CPI同比涨1.5%，与上月持平，略低于市场预期。6月CPI环比下降0.2%，基本符合季节性因素。

展望下半年，在总需求难以提振的大背景下，食品和非食品价格的环比涨幅均难以明显超越季节性，特别是非食品环比，受今年以来油价以及其他工业品价格走弱影响，其环比涨幅或持续持平或弱于季节性。我们预计7月CPI同比或维持在1.5%左右，8月到达下半年的高点1.8%附近，今年全年CPI同比或在1.5%左右。

PPI同比持平上月，环比继续负增长。6月PPI同比涨5.5%，与上月持平；环比为-0.2%，继续负增长。伴随着房地产投资与销售的回落，本轮经济回暖的周期性因素动能继续衰减，预计今年下半年PPI环比将持续疲弱，而去年下半年的高基数将促使PPI同比快速回落，到年底预计将回落至1%以下。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

数据符合预期，反映出两个确定，一是供给侧改革导致大宗商品价格稳定，二是食品价格决定CPI波动，结论是PPI总体波动中回落，CPI总体底部抬升，但都不会造成通胀的担心。价格总体稳定，由于基数因素四季度之后PPI可能滑落到2%以下，除非有新的力量，不然可能会有通缩风险。

政策方面，监管最严厉的时候过去了，但现在看不到显着的宽松。监管持续高压，对经济、利率的冲击不会太大，将来维持高位震荡的格局。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

6月份CPI和PPI涨幅均与上月持平，一方面表明物价涨幅保持温和态势，另一方面也说明整体经济状况也相对平稳，需求端变化不大。而物价的平稳也意味着宏观调控的空间适当加大，货币政策也没有继续收紧的必要。

从趋势看，今年物价涨幅应该不会是影响经济政策的主要因素，CPI下半年预计仍会保持温和回升态势，而PPI在经历了一季度的高点后下半年会继续维持温和下行态势。

**相关背景**

--国务院总理李克强表示，中国经济指标有短期小幅波动是难免的，但稳中向好的态势不会变；二季度中国经济保持一季度稳中向好的态势，从上半年发展情况看，完全能完成全年的经济增长目标。而要维系经济较长时间的稳定增长，中国将保持宏观政策稳定。

--中国国家发展和改革委员会日前下发通知称，今年降成本的主要目标是进一步减税降费，继续适当降低“五险一金”等人工成本；降低制度性交易成本和融资成本，加大金融对实体经济的支持力度，防止脱实向虚，并深化多层次资本市场改革扩大直接融资。

--中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。6月PMI的亮眼表现缓解对中国经济下行压力的担忧，二季度经济增速与一季度持平，料在6.8%左右。

--中国人民银行货币政策委员会日前召开第二季度例会称，将密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动变化，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国央行行长周小川在陆家嘴论坛上表示，全球经济危机告诉大家，要防范金融危机，首先要保证金融机构的健康性，对于高杠杆、低资本、不良贷款等现象均不得宽容。

--中国国家发改委价格司巡视员张满英称，将继续纵深推进农产品、电力、天然气、医疗服务、铁路运输等重点领域和关键环节价格改革，全面清理规范涉企经营服务性收费，加强垄断行业价格和收费监管，最大力度减轻企业负担，为深化供给侧改革作出新的更大贡献。 （完）