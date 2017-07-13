即时观点：中国6月进出口超预期增长 对经济拉动进一步增强（更新版）

路透北京7月13日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价6月出口同比增长11.3%，进口同比增长17.2%，路透调查预估中值8.7%和13.1%。

海关数据显示，6月贸易顺差427.65亿美元，略高于路透调查中值为顺差424.4亿美元。

以人民币计价，上半年中国出口7.21万亿元，增长15%；进口5.93万亿元，增长25.7%；贸易顺差1.28万亿元，收窄17.7%。6月以人民币计价的出口同比增长17.3%，进口增长23.1%。

海关并公布，中国外贸出口先导指数环比上升，连续第八个月稳中向好。6月，中国外贸出口先导指数为41.5，较上月上升0.4个点。

主要数据：

* 6月美元计价出口同比增长11.3%(路透调查预估中值为增长8.7%)

* 6月美元计价进口同比增长17.2%(路透调查预估中值为增长13.1%)

* 6月贸易顺差427.65亿美元(路透调查预估中值为贸易顺差424.4亿美元)

* 6月以人民币计价出口同比增长17.3%，进口同比增长23.1%

* 6月外贸出口先导指数为41.5，较上月上升0.4点

中国6月贸易数据图表:tmsnrt.rs/2th13hD

以下为分析师评论：

--瑞穗证券首席经济学家 沈建光：

6月出口非常好，这个跟欧洲及全球经济复苏有关，欧洲经济表现好于预期，美国比较平稳，发展中国家都在复苏，中国出口表现维持10%的增长有希望，中国出口表现一方面跟汇率稳定有关，兑美元有所贬值，另一方面与全球复苏密切相关。进口增长较好，跟中国经济复苏相关，保持15%左右，比前几年好很多，出口作为中国经济的好的增长点，这是一个非常好的正面的发展。

--首创证券研究部总经理 王剑辉：

数据比我们预期略好，显示全球经济逐步企稳和恢复为中国出口环境改善提供支撑，且改善的幅度还比较稳定，显示需求在稳步回升，但这种回升仍有不确定性，经过一两个季度的增长后，中国出口增速可能很难持续扩大。从中国经济和世界经济发展水平上看，中国进出口高增速难以持续，尤其是进口增速。

只有随着新兴经济体能复苏得更为普遍，欧盟和日本经济表现更为稳定，中国出口增速提升才有很好的保证，出口方面还有需要关注汇率的影响，相对于过去一两年而言，较低汇率对出口有技术上的帮助，进口角度而言，不排除资金向国外转移的技术性因素影响。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

中国出口改善主要受益于全球经济复苏，我们看到OECD领先指数在经历了17个月之后于今年1月份已经回升到100以上，从该指数领先中国出口增速的关系来看，未来中国出口依然会维持温和增长。考虑到中国补库存周期接近尾声，伴随着PPI见顶回落，上游原材料需求也开始减弱，因此未来大宗商品进口会逐步回落。如果出口维持相对较高的景气度，那出口贸易顺差可能会继续扩大，从而有利于增强人民币汇率的韧性。

中国进出口贸易趋势性的改善很大程度上归功于全球经济温和复苏，国内经济稳中向好。全球经济复苏有效带动了中国的出口增长，而且在上周的德国汉堡G20会议上，包括美国在内全体成员一致支持全球化，承诺市场开放，反对贸易保护主义，决定建立稳定的国际贸易体系，促进跨国投资。这说明全球经济一体化和贸易自由化依然是主流，从而在一定程度上降低了对特朗普政府上台之后贸易保护主义对中国出口可能会造成显着负面冲击的担心。我们相信本月19号即将启动的首轮中美全面经济对话，将进一步理清中美在经贸层面的各种，从而有利于中美双边贸易和全球经济的稳定。

目前国内工业生产改善除了国内需求平稳之外，外需改善是一个很重要的因素。我们预计今年净出口对GDP增长的拉动会从去年负0.5个百分点，反弹至正0.4个百分点，我们认为外需改善将在一定程度上减轻政府稳增长的压力，从而为深化结构性改革（供给侧改革和金融去杠杆）提供空间。 反过来说，政府也应该有效利用目前相对外部环境的改善来加快推进国内结构性改革，因为目前全球经济复苏已经进入了下半场，从未雨绸缪的角度考虑，要提升自身应对将来可能再次出现的危机的能力，同时留有足够的政策空间。

--交通银行金融研究中心高级分析师 刘学智：

6月进出口都有加快，反映出来国际市场外需的改善是持续的，是由全球经济回暖带动的。从国内的经济形势来看，与贸易相关的数据都在改善，一带一路战略对贸易增长也有推动。

进口增速快于出口，贸易顺差收窄，但这不是坏事。进口高增长也反映出国内需求在改善，国内经济更加稳健。现在出口有明显复苏，进出口对经济的拉动作用明显增强，对经济增速有明显带动。

总的来看，中国的贸易环境比较好，下半年可以保持增长态势，但是不确定因素仍在，可能会受到贸易保护主义的影响。进口的高增速下半年很难维持，或将有所回调。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

进出口情况基本符合预期，贸易顺差维持高位。世界经济与中国经济一道延续平稳中回升态势，造就了中国外贸平稳发展的基础。大宗商品的价格在2016年四季度上涨后进入一个新的平衡区，进口增速在基数作用下仍会延续3-6月的较高增速，出口受益于全球经济回升，也将延续平稳态势。

较高的贸易顺差，加上中国今年对海外投资审核的严格化，国际收支状况好转态势也将延续。这将使得未来外汇储备维持平稳态势。虽然2014年以来，外汇储备增长带来的外占变化已不再是中国货币投放的主要渠道，外储的维持平衡，将减轻中国基础货币对冲性投放的压力。

--中国国家信息中心宏观研究室主任 牛犁：

应该说上半年的贸易数据远比预期的好，除了基数，汇率及价格等因素外，也说明世界经济的复苏好于预期，提振中国出口，6月份出口持续回暖，另一方面国内经济的趋好也使得内需有所扩大，加之受国际大宗商品价格的影响，上半年进口也明显增加。考虑到国内外需求及下半年国内经济增幅会放缓，估计下半年进出口增幅也会有所放慢。

--招商证券宏观组：

6月内外需均超预期强劲，从发达国家经济基本面来看，欧洲经济强劲，美国经济温和增长，6月经济数据显示虽然前期有波动但仍维持较好水平，日本需求亦受到外需的带动；二季度出口同比增长9.4%，整体呈现超预期改善，且改善势头仍在延续，这意味着今年外需对国内经济的拉动作用将更为显着。6月进口表明中国内需仍然较强。预计下半年来自大宗商品价格的贡献将明显下降，基数抬升+内需略有回落下，进口量的贡献也不及上半年。

6月贸易顺差为427.65亿美元，较上月小幅扩大，进出口双双向好下贸易顺差平稳，基本符合预期。上半年累计贸易顺差同比收窄，顺差收窄的原因一是内需的强劲，二是大宗商品价格强势下原材料进口价格的上升。

--国信证券固收组分析师 董德志：

受原材料库存高位影响，二季度进口增速小幅回落

今年上半年进出口延续了去年下半年以来的回稳向好走势。2017年上半年，进口同比为25.7%，出口同比为19.6%，均明显好于去年同期的负增长。贸易顺差方面，今年国内进口比出口形势好转更多，贸易顺差额1.28万亿元，略低于去年上半年。

节奏上，二季度出口表现与一季度基本相似，进口增速则小幅下滑。受国内原材料库存偏高压制，二季度我国进口增速小幅下滑。今年上半年进口增速为25.7%，一季度为31.3%，下滑超过5个百分点。

展望后期，三季度进、出口基数效应将抬高。同时，受房地产调控后国内需求下滑，估计进口增速将回落至20%。出口方面，全球经济延续复苏态势，中国出口增速仍相对平稳，预计三季度增速为12%。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

从6月数据来看，进出口都超出预期，出口方面，发达国家处于复苏通道中，特别是欧洲处于加快复苏中，对中国外需有较大促进。另外，人民币汇率相对弱势亦支撑出口，虽然前一段时间人民币有所升值，但整体人民币有效汇率还是有所贬值，对促进出口的效果有所体现。预计出口复苏的态势能持续，因为发达国家的复苏有持续。

进口方面，应该是好几个月都超预期，一方面因为中国加工贸易比重大，如果出口比较看好的话，会增加进口，而当前中国整体库存还处于较低的水平，另一方面，从国内的情况看，宏观经济虽然在下行，但整个投资需求是比较旺盛，无论从钢铁还是其他有色等价格来看，显示内需还表现不错。

中国经济虽有下行压力，但韧性还是很好。

--华融证券市场部研究部总经理 马兹晖：

6月的外贸数据比较亮眼，进出口增速均较上月有所提升，显示中国宏观经济形势较好。二季度伊始市场普遍对经济增速有下行预期，现在这种担心在减弱，总体经济增速与上年持平甚至小幅超过去年应该是大概率事件。当前全球经济形势及中国形势均较好，我们对三季度的进出口形势仍然比较乐观。

--野村证券中国宏观团队：

中国2017年6月进出口增速都保持稳定，增长势头亦保持稳定。往前看，我们认为未来出口增速可能会放缓，主要因为外部地缘政治风险增强，和人民币兑美元汇率在今年上半年的强势，出口增速也将随进口而更加温和。我们认为，中国房地产市场降温将会导致国内投资增速放缓，这也会影响进口增长。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强表示，中国经济指标有短期小幅波动是难免的，但稳中向好的态势不会变；二季度中国经济保持一季度稳中向好的态势，从上半年发展情况看，完全能完成全年的经济增长目标。而要维系经济较长时间的稳定增长，中国将保持宏观政策稳定。

--中国国家主席习近平主持中央深改组会议称，境外企业和对外投资安全是海外利益安全的重要组成部分，要在国家安全体系建设总体框架下，完善对境外企业和对外投资的统计监测，加强监督管理，健全法律保护，加强国际安全合作，建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。

--中国国务院副总理汪洋称，开展构建开放型经济新体制综合试点试验，是形成全方位、高水平对外开放新格局的重要探索，各试点地区要发挥主动性、创造性，不等不靠、敢闯敢试，力争形成更多可复制、可推广的制度创新成果。

--中国（海南）改革发展研究院院长迟福林称，中国对外开放的短板在服务业，对外贸易的短板在服务贸易。面对全球服务贸易快速发展的机遇，中国应顺势而为、乘势而上，大力推进以服务贸易为重点的开放转型，把服务贸易打造成经济转型升级的新引擎。

--中国国务院办公厅下发《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》，与2015年4月印发的上一版相比减少了10个条目、27项具体措施。其中特别管理措施包括具体行业措施和适用于所有行业的水平措施。

--中国国家外管局局长潘功胜称，要进一步提升跨境贸易投资便利化水平，更好地服务实体经济、服务对外开放；同时外汇管理部门要继续深化外汇管理改革，强化监管能力建设。 （完）