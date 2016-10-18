即时观点：中国9月新增贷款1.22万亿元超预期 M2增速小幅上升（更新版）

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路透上海10月18日 - 中国央行周二公布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透1万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%。

央行数据并显示，中国9月末人民币贷款余额104.11万亿元，同比增长13%，路透调查中值为12.9%。

9月社会融资规模增量为1.72万亿元人民币，分别比上月和去年同期多2,604亿元和3,638亿元。前三季度，对实体经济发放的人民币贷款增加10万亿元，同比多增1万亿元。

主要数据:

--9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透调查中值1万亿元

--9月末M2同比增长11.5%，稍低于路透调查中值11.6%

--9月末人民币贷款余额同比增长13%，稍高于路透调查中值12.9%

--9月社会融资规模增量为1.72万亿元，比去年同期多3,638亿元

中国月度新增贷款和M2增速图表 tmsnrt.rs/2ecpUP2

以下为市场人士的评论:

--海通证券宏观 姜超、顾潇啸等：

9月新增社融总量1.72万亿，信贷回升是社融高增的主因。表外融资中，委托信托贷款同比和环比均相对平稳，票据监管令未贴现汇票再降2,200亿。

9月居民中长贷新增5,741亿，显示房贷依然高增；非居民中长贷季节性回升至4,466亿，同比多增911亿，经济短期稳定带动企业融资需求回升。但随着地产调控政策实施，经济下行压力增大，企业融资需求难以持续，而地产销售增速下滑或致居民房贷跳水，信贷后继乏力。

9月M2同比由上月11.4%继续回升至11.5%，不及预期，主因虽然基数偏低、信贷回升，但9月非银存款大降1.07万亿。9月M1增速虽回落至24.7%，但仍在高位，反映地产销售火热、企业资金充沛，而投资意愿偏弱。

控制地产泡沫、通胀短期回升、美联储加息均对短期宽松货币形成抑制，近期央行行长周小川也表态，随着全球经济复苏逐步正常化，中国会对信贷增长有所控制。这意味着降准或再度延后，而逆回购期限的拉长也意味着短期资金成本的上升。但由于地产调控大幅加码，经济下行风险升温，也意味着资金需求长期趋降，流动性长期趋松。

--国金证券大类资产资深分析师 徐阳：

9月住户部门中长期贷款增加5,741亿元（主要为房贷），占新增贷款的比重从上月55.72%降至47.06%。非金融企业中长期贷款增加明显。新增人民币贷款助推社融增量超预期，不过未贴现汇票减少2237亿元，依旧拖累社融总量。

企业投资边际改善提振M2增速，但改善幅度小幅不及预期。在上个月M2增速改善之后，本月M2增速小幅上升0.1个百分点至11.5%，不及预期的11.6%。M1-M2的剪刀差进一步收窄至13.2%，上月为13.9%。

非金融企业中长期贷款的增加，验证资金脱虚入实。随着PPI提前转正，工业品价格的上升，推动企业盈利的改善，继续引导资金逐渐从高杠杆、高风险的虚拟经济中流出，逐步回流实体经济。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

货币增速一如我们预期的延续了回升态势。虽然楼市的限制政策重又铺开，但资产价格上涨对信用的扩张作用也是不容忽视的，楼市资产价格上涨不仅是过多货币的吸纳池，也是信用扩张的放大器；前期楼市资产价格再上台阶后，中国社会整体信用水平扩张容量实际上又放大了。从政策合意水平看，我们年初就指出，M2增长12-14%是政策合意区间，因此前期过低的增速一定会反弹。未来M2增长仍将延续微增态势。为保持货币增长和社会整体流动性的平稳，年内降准仍不能排除，鉴于基础货币增长的持续负值状态，我们认为降准随时会来，且是大概率事件。

--方正证券宏观分析师 杨为敩：

9月金融数据较预期要好，但仍然比较平稳。新增人民币贷款9月较8月高是正常的，但1.22万亿元人民币比预期要稍高。看人民币贷款余额同比，和8月一样。总体看来，贷款是比较平稳的。

对于四季度货币政策的预期，首先，M2比预期稍高，M1比预期稍低，说明剪刀差在缩窄。但看M2总体仍维持平稳，8、9月份差异不大，因此对货币政策基调的影响不会太大，货币政策短期维持平稳。

但9月的人民币贷款余额增速13.0%，相较而言余额增速三个季度逐渐下行，说明经济下行压力仍存。

未来10月份金融数据大概率受房地产调控的影响，10月份的房贷有可能将走弱。

--民生银行研究院院长 黄剑辉：

M2的同比增速小升主要源于新增贷款的增加。9月新增人民币贷款1.22万亿元，除居民中长期贷款保持较多外，企业中长期贷款大幅增加，反映基建投资发力，预计明天公布的投资增长数据也较为乐观。

央行外汇占款减少与外储环比减少方向一致，一方面源于人民币贬值预期下资本流出，二是本月贸易顺差较上月减少了100亿美元左右。

--天风证券研究所固收首席分析师 孙彬彬：

9月M2同比增速小幅回升至11.5%，剔除非银存款后M2同比增速回升至11.3%，存款同比增速回升至11.1%，主要由于信贷投放对存款具有一定派生，分存款类别来看，居民和企业存款新增规模均高于历史同期，而财政存款下降幅度明显超出历史均值和去年同期，财政支出在发力。

新增人民币贷款1.22万亿元超市场预期，贷款余额同比增速持平在13.0%。从贷款类别来看，房地产火爆背景下的居民中长期贷款继续大幅增长，居民部门继续维持加杠杆趋势。企业中长期贷款大幅增长，是超预期的主要原因，或与9月地方债置换规模下降以及PPP项目密集落地有关，企业信贷融资有所改善。

社融余额同比增速回升至12.5%，9月社融新增1.72万亿元，未贴现票据降幅再度扩大，但信托贷款新增规模创2015年以来最高月度增幅，表外非标融资需求较为旺盛。

信贷明显超预期，居民继续加杠杆，企业融资明显改善，央行货币政策继续维持稳健概率极大，利率继续维持区间震荡判断。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

9月金融数据超预期的地方，其实是非金融企业等中长贷比以前要明显增多。去掉地方债因素，说明企业的融资需求应该是有增加，或者说有往正面恢复的迹象。如果四季度房产限购能有效，信贷这种结构性改善的趋势应该有望延续。

考虑到十一前后密集出台的房地产限购政策，未来居民房贷会逐步减少，对央行货币政策的制约会下降。不排除在有需要的时候，会出台包括降准等流动性支持，以及下调短期资金利率等举措出现。不过，从时间点上来说，四季度央行以静制动的可能性更大。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

经过计算，9月居民和企业中长期贷款增加的各占一半，企业贷款这次增加不少。前三季度信贷投放给经济构成了有力的支撑，不过最大的支撑肯定是房地产了，基建也比较稳定。

楼市调控会给经济构成压力，但货币政策会否放松还是要看明年了，因为地产会有个惯性，不是戛然而止的，通常3-6个月之后才会体现到整体经济上。现在也谈不上宽松吧，还是维持一个中性的态度，然后财政政策发力，发力的着力点就是PPP。

--九州证券全球首席经济学家邓海清：

9月金融数据继续回升，信贷特别是企业信贷超市场预期，验证中国经济L型拐点已过。9月社融数据为年内第三高，新增贷款为年内第四高，企业中长期贷款为年内第四高，均表明企业融资情况并未恶化，企业信心仍在恢复。

9月M2增速继续回升，M1继续下降，“M1-M2”剪刀差第二个月收窄。M1开始由超高增速回落，表明企业堆积现金的局面正在发生改变，企业层面的“流动性陷阱”正在得到缓解。若企业资金用于投资和消费，则会在经济数据中得到反映，需要进一步验证。

贷款方面，居民贷款大概率下降，但企业贷款或维持高位。由于10月初房地产调控，未来居民贷款下降是大概率事件，因此高居民信贷的可持续性不强。贷款方面重点关注企业贷款，特别是企业中长期贷款，9月企业中长期贷款新增约4500亿，为近6个月最高值，表明企业对经济的长期信心正在增强。

社融方面，除未贴现承兑汇票再度明显下降之外，各项融资均保持高位，社融整体规模达到1.7万亿，为近6个月最高值。预计未来随着居民贷款回落，新增社融整体规模将有所下降，但企业的社融规模仍将保持高位。

中国央行需要维持中性货币政策，避免“放水”导致“去杠杆”越去越多；此外，通胀压力明显回升、全球央行流动性拐点，制约中国央行货币宽松。在中国央行货币政策边际收紧的时期，需长期防范债市陷阱。

--广发银行金融市场部交易主管 颜岩：

从前三季度人民币贷款累计金额来看，基本与去年持平。住户部门新增贷款速度仍然较快，与非金融部门的差距继续缩小，同时9月非金融部门贷款有所改善值得关注。

不过在数据公布后，债市反应平静，说明市场可能已将关注目标转向四季度，因其更能反映房地产限购后行业和整体经济的新动向。

政策方面，目前人民币汇率仍有压力，若无意外，至少四季度央行基调依然是稳健第一，更多的还是依靠公开市场操作、中期借贷便利(MLF)等工具来调节。

--瑞穗证劵亚洲公司董事总经理、首席经济学家 沈建光：

9月份数据很明显杠杆率在上升，多项数据超预期的高，说明目前保增长保过头，由于认为今年经济不好，利用各种手段刺激。但我一直认为今年的经济数据好过去年，这样一来，不断利用宽松的、高杠杆的政策，已经造成房地产泡沫。

预期9月份的数据将成为一个分水岭，10月份信贷有可能大幅度收缩，9月份的数据是最后的宽松。可以看到，包括过去几个月，房地产开发贷款，按揭贷款占新增贷款70%以上，明显钱都到了房地产领域。但10月份开始银行对房地产的调控变得比较严格，限购要求导致一线城市交易量大跌。

10月份数据将有明显下降，数据会往回走。今年的一大任务是降杠杆，但去库存非常彻底成功。今年很多指标说明经济实际增速比去年要好，官方数据显示要差，导致决策层有一些不必要担心，但是看发电量、投资、工业生产、消费等都要更好，但是由于辽宁省投资出现60%多的下降，导致投资数据出现扭曲。

目前一线城市虽然限购，但三四线还是希望去库存，未来看能从货币政策放松到财政政策继续放松，未来对基建、PPP，还是可能会比较宽松。今年投资一块是房地产，一块是基建贷款大幅上升。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

新增贷款还有将近一半来自于房贷，另外就是存款没有增加，居民户在拼命的加杠杆，而且社融中委托和信托贷款很大部分可能也是跟开发商拿地有关的夹层贷款，都跟房地产有关；所以政策的收紧也是必然的，而房地产出了调控政策后，年内应该也是最后一次看到信贷和社融这么高的增量了，这是（年内）最后的疯狂了。

政策预期方面，肯定要调降对放松的预期了，继续放松只是有利于房地产，今年降准降息的难度都变大，政策转向风险控制为主。

--招商银行金融市场部高级分析师 万钊：

前三季度中长期贷款增加的比较多，还是跟房地产有关系，预计从10月份开始会有明显下降。从结构上来看仍不是十分的合理，仍然表现在居民的中长期贷款发的比较多，企业投资意愿比较低。

目前来看，个人房贷可能会降，而随着政府对基建的投资，包括PPP，中长期贷款可能会随后逐步复苏。虽然楼市降温会给经济构成下行压力，但政策来看，目前尚未看到进一步宽松的空间。

--华融证券市场部研究部总经理 马兹晖：

9月份社融和信贷数据远超预期，新增贷款达到1.22万亿，可能源于PPP项目落地带动新增贷款增加，同时居民中长期贷款达到5600多亿，规模较高。从前三季度来看，信贷投放总规模已经达到10万亿，有助于稳增长目标的实现。但信贷高增长水平在10月份不可持续，根据信贷3：3：2：2的投放节奏，预计四季度新增贷款在2万亿左右，低于三季度的水平。

**相关背景**

--中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，超预期上涨，高于路透调查预估中值1.6%。9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.1%，高于路透调查预估中值的下降0.3%，结束四年半以来的负增长。

--中国金融时报周一刊登评论员文章称，面对当前国际国内经济金融复杂多变的形势，需继续灵活运用和优化各种货币政策工具组合，保持银行体系流动性合理充裕；同时调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，从量价两方面保持货币环境的稳健和中性适度。

--中国以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。

--国务院总理李克强本月稍早表示，中国经济一直在合理区间平稳的运行，三季度延续上半年的发展势头，并出现积极变化，民间投资止跌回稳，总体来看中国经济好于预期。(完)