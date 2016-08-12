即时观点：中国7月新增贷款及社融均创两年新低 政策托底压力加大（更新版）

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路透上海/北京8月12日 - 中国央行周五公布数据显示，7月新增人民币贷款4,636亿元，远低于此前路透8,000亿元的调查中值，并创两年新低；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.2%，亦低于路透调查中值11.2%，为2015年4月以来新低。

央行数据并显示，中国7月末人民币贷款余额101.95万亿元，同比增长12.9%，路透调查中值为13.8%。

7月社会融资规模增量为4,879亿元人民币，比去年同期少2,632亿元，为2014年7月以来单月增量新低。当月对实体经济发放的人民币贷款增加4,550亿元，同比少增1,340亿元。

主要数据:

--7月新增人民币贷款4,636亿元，远低于路透调查中值的8,000亿元

--7月末广义货币供应量(M2)同比增长10.2%，亦低于路透调查中值11.2%

--7月末人民币贷款余额同比增长12.9%，低于路透13.8%的调查中值

--7月社会融资规模增量为4,879亿元人民币，比去年同期少2,632亿元

以下为市场人士的评论:

--交通银行发展研究部高级研究员 陈冀：

信贷和M2数据比较差，整体而言有基数效应、地方债务置换以及季节性因素等几大原因。去年7月非银贷款的投放规模较大，基数效应会降低今年的增幅；另外地方政府债务置换的影响，也会表现为新增贷款规模缩小；还要考虑7月份历来有一个季节性的因素，银行半年末投放一般较多，7月份贷款投放会相对少一些。

不过即使考虑这些，数据还是比较弱，这可能和投资数据较弱等有关，7月份基建投资的增速下滑较快，这会影响企业的贷款需求。

至于货币政策，短期不会有进一步放松的预期，因为当前的问题并非流动性，而是结构性的原因，应该多从产业政策、财政政策等方面着手。

--光大证券固收团队:

贷款出现大幅下行，企业需求较低，同时也存在6月份冲贷后回落因素。货币扩张增速低于预期，货币仍大量淤积。去年7月非银存款为18,100亿元（主要是救市资金），导致今年7月份非银存款增长较小。M1同比增长25.4%，M1的持续高企显示企业持币观望，投资仍然谨慎。

社融也出现大幅下行，主要源于贷款和未贴现的银行承兑汇票大幅下行。其中未贴现的银行承兑汇票余额为4.06万亿元，同比下降38.5%。债券融资和股票融资出现一定回升。

整体来看，信贷数据在资质较好的企业需求低迷、资质较差企业银行惜贷的双重作用下出现了较大幅度下滑，同时银行半年末冲量，7月份出现一定回落也属正常。未来贷款对实体经济的支持仍有待观察。在汇率、杠杆率等方面的约束下，货币政策更为宽松的可能性较小。

--海通证券宏观 姜超、顾潇啸等：

信贷跳水，仅房贷高增，其中居民中长贷新增4,773亿，虽回落但仍处历史高位，房贷占信贷的比重已突破100%。虽然7月地方债发行降至约4,000亿，债务置换对信贷冲击减弱，但6月冲量过度透支储备项目，再加上经济低迷，信贷季节性回落。

M2增速大降，M1再创新高。7月M2由上月11.8%大幅回落至10.2%，主因信贷大降、财政存款高增，且去年救市行动导致基数偏高。当月人民币存款新增仅5,071亿，环比少增近2万亿，其中缴税等季节因素导致财政存款由减转增至4,882亿，而企业存款大减3,062亿。当月M1增速继续攀升至25.4%，反映企业资金充沛，但投资意愿偏弱，经济陷入流动性陷阱。

考验中性货币政策，宽松预期重现。央行在二季度货政报告中指出，仍会关注房价上涨、洪灾和预期对通胀的影响，且强调降准对汇率的潜在冲击，预示货币政策短期将趋于中性。但7月投资、消费均走弱，外贸继续萎缩，经济下行压力依然较大，加之近期通胀显着回落，意味着中性货币政策面临考验，宽松预期重新升温。

--申万宏源证券债券分析师 陈康：

金融数据全面萎缩，可能有6月冲量之后回收的季节性因素，不过房贷独撑大局与大家对于房地产市场独好的感知也是一致的。

7月天气因素相信对于整体经济金融数据的影响较大，后期数据有所回升是大概率，但趋势上还是会偏弱。

货币政策放松的压力在加大，但是预计央行还是不会动。

--昆仑银行战略发展与研究部总经理助理 李建军：

7月经济数据反映出中国经济经过上半年实现增长目标后，下半年仍然面临困难，转型的拐点还没到，任务尚未完成。数据显示，企业贷款的需求稍显不足，好项目还不够。金融机构在增长放缓的背景下，贷款还非常谨慎，而金融机构会认为中长期贷款的稳定性更高，但这对未来经济的增长形成了潜在支撑。短期贷款的减少，可能是金融机构对借新还旧的操作减少。未来企业的现金流可能会存在一定的问题，要引起注意。

M1仍然大增，表明企业现金为王的心态，也印证短期贷款减少，企业担心拿不到贷款影响未来现金流；另一方面民间投资进一步虚弱，短期内没有好的项目或短期风险比较大。

未来的货币政策将面临挑战，潜在风险很大。目前货币政策实质稳健的做法比较正确，出了问题不能只靠货币政策对冲；市场对风险的态度更加谨慎，对金融机构的压力也带来经营。未来要防范中小金融机构的区域性风险。

目前市场上高增长的项目较少，风险也比较大，由于业绩压力金融机构可能会选择加杠杆，从而带来更大的风险。金融机构的盈利跟随经济周期承压，在这时候要更加防范金融机构的经营风险。预计未来金融机构的监管会进一步规范，要注意连锁金融风险的引发。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

贷款数据太差了，M2主要还是因为去年股市救市的原因，基数有点高；这个月的宏观数据全面低于预期，虽然强调供给侧，但下面还是要托底，如果下个月数据还不好，政策还是要放松，仍然预期今年有一次降息，两次降准。

--招商证券固收研究团队孙彬彬、高志刚：

7月M2同比增速大幅下滑至10.2%，非银存款的基数效应较大，剔除非银存款后M2同比增速为11.4%，信贷派生存款减弱是另一重要因素，分存款类别来看，居民存款和企业存款新增规模继续高出历史同期均值，财政存款增加4,882亿，财政支出力度偏弱。

新增人民币贷款4,636亿元，不及市场预期，贷款余额同比增速降至12.9%，从贷款类别来看，主要是居民中长期贷款大幅增加4,773亿，反映银行对按揭贷款投放继续保持相当力度，企业中长期贷款增加1,514亿，但短期贷款下降2,011亿，在地方债务置换规模较小的背景下，反映银行对企业信贷投放仍然较为谨慎。

7月社融余额同比增速降至12.1%，社融新增4,879亿，未贴现票据大幅减少5,122亿，创历史最高降幅，票据风险明显影响银行开票积极性，债券融资规模回升至2,188亿，股票融资1,135亿，直接融资能力继续提升。

货币信贷双双低于预期，银行贷款投放谨慎是主因，未来疏通货币向实体传导仍是央行重要任务，货币政策继续维持稳健概率较大。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

信贷基本由房贷支撑，企业中长期贷款需求大幅萎缩，结合7月基建投资降温，表明上半年财政支出带动基建投资的模式告一段落。

下半年有两个基本判断，一是财政支出力度弱于上半年，对企业信贷的拉动会进一步减弱，二是去产能压力可能集中释放，进一步加大信用风险，遏制企业融资需求和银行放贷欲望。

预计下半年经济持续减速，货币政策应当考虑放松，并确保企业债务滚动不出问题，降准降息必要性上升。

--中国民生银行宏观经济研究中心 应习文：

新增贷款比我们预期的要少，反映出资产荒和固定资产投资较低是对应的。M1还是在增长，说明市场并不缺乏流动性，缺好的投资机遇，缺好的资产，只要信贷不增长，M2派生的货币就不会太高，因此M2比预期要弱。整个流动性还是以活期的形式存在的形式较多。结合投资来看，市场对实体经济投资的回报率还是在等待或者观望。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

7月金融数据回落明显，且显示M2-M1剪刀差继续扩大，这表明中国出现的流动性陷阱特征越来越严重，央妈真的是无能为力了，继续放水除了再制造一个又一个资产价格泡沫，什么效果也不会有。我们认为，该货币财政主角攻防换岗的时候了，再次建议启动财政减税，对冲去产能、去杠杠和抑制资产泡沫的负面外溢效应。

**相关背景**

--中国7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。

--中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。通胀回落虽为政策宽松提供了更多空间，但分析人士多指出，短期汇率、实体经济流动性陷阱等因素还是制约了货币政策，短期降准降息的可能性不大。

--中国央行二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。

--中共中央政治局会议表示，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。(完)