即时观点：中国3月新增贷款低于预期 M2同比增速创八个月新低（更新版）

路透上海4月14日 - 中国央行周五公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来最低水准。

央行数据并显示，中国3月末人民币贷款余额110.83万亿元，同比增长12.4%，路透调查中值为12.7%。

央行并公布，3月社会融资规模增量为2.12万亿元人民币，比上月多1.03万亿元；一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。

数据并显示，初步统计，2017年3月末社会融资规模存量为162.82万亿元，同比增长12.5%；一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元，同比少增1,615亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加782亿元，同比多增3,072亿元。

主要数据:

--3月新增人民币贷款1.02万亿元，此前路透调查中值1.25万亿元

--3月末M2同比增长10.6%，路透调查中值11.1%

--3月末人民币贷款余额同比增长12.4%，路透调查中值12.7%

--3月社会融资规模增量为2.12万亿元，比上月多1.03万亿元

中国月度M2增速图表 tmsnrt.rs/2osGFJL

以下为市场人士的评论:

--中金固定收益研究团队：

3月份金融数据总体上略超预期，主要是社融增量较预期更高，但M2增速回落快于预期，资产端和负债端产生了偏离。在流动性不稳定、央行控制MPA额度，银监会多文齐发监管趋严的情况下，未来同业负债的扩张会进一步放缓，而今年银行面临存款增长乏力，尤其是企业存款增长乏力的问题，而银行的资产投放思路已经从流动性宽松环境的“以贷定存”转变为“以存定贷”，如果存款增长偏慢，会制约后续表内资产扩张，整体货币增速还会有所回落。而非标资产的对接基本上是依靠同业资金，一旦同业业务受控，未来非标增长也将面临制约。

往后看，M2和社融增速的回落可能会对经济产生压力，也会逐步对货币政策形成影响。短期来看，金融去杠杆的过程中，流动性的不确定性对债市仍构成制约，但中期来看，如果货币增速回落，经济和通胀回落，那么最终会逐步有利于债市，尤其是利率债，二季度仍是逐步吸筹的阶段。

--申万宏源宏观研究团队：

票据融资拖累信贷。3月信贷低于预期，主因票据融资大幅下滑，而房贷和企业中长贷仍较强。在监管趋严，利率上行的背景下，3月票据融资同环比均大幅回落。尽管地产调控趋严，但3月房贷仍增加4,500亿元，同环比均有所回升，反映了地产销售的滞后影响以及部分季节性因素。企业中长贷环比略有回落，但同比增长，在信贷中的占比高达54%，较2月有所提高。值得注意的是，3月地方债置换显着高于2月，信贷还受到地方债置换的扰动。

社融超预期，表外融资仍强。在表外理财纳入MPA考核的背景下，3月表外社融仍大增，推升社融超预期回升。委托、信托和未贴现银行承兑汇票合计增加7,539亿元，占社融的36%，同环比均大幅增加。而实体信贷和企业债券融资也较2月显着回升，外币贷款已连续三个月增加。

M2继续回落并低于预期。M2不及预期，一方面因为信贷少增；另一方面，在基础货币越来越依赖于央行投放的情况下，流动性边际趋紧也对M2构成压力。2月春节错位推升M1，3月M1增速回落也属正常。 3月社融数据反映出实体融资需求仍然较强，与经济走势相吻合。但值得注意的是，表外扩张仍然较强，后续MPA考核仍将继续趋严。而央行收紧流动性已导致M2持续回落，后续流动性投放仍需视经济及政策目标而定。

--华创证券债券分析师 吉灵浩：

新增信贷不及预期或与央行窗口指导有关，社融超预期反映实体经济融资需求并不差。年初以来由于银行信贷过快投放，央行采取了窗口指导的方式引导银行信贷投放节奏，因此我们看到了1月份信贷天量投放后，2月和3月信贷逐月减少。但与此同时，社融中的非标融资大幅增加，证明实体经济融资需求并不弱，只是由于信贷受限，企业由贷款融资转向非标融资和债券融资。从贷款结构来看，3月居民中长期贷款反弹反映出三四线城市房地产去库存加快，企业贷款回落主要与信贷转非标融资有关。

相较社融和信贷，M2的参考价值已经显着降低。央行新闻发言人在解读3月M2数据时指出，M2增速平稳回落主要与基数原因；商业银行表内资金对资管产品的投资规模有所收缩；商业银行债券投资规模有所下降；部分贷款增速有所控制等因素有关，是金融去杠杆和MPA考核带来的必然结果。M2增速平稳回落，反映了稳健中性货币政策的落实和对金融机构加杠杆行为监管的加强。同时，社会融资规模和企业中长期贷款同比多增，也反映出实体经济融资需求并不弱。

综合来看，3月金融数据一方面反映出金融去杠杆对银行业经营行为的约束，这是监管趋严的必然结果；另一方面也反映出在信贷投放节奏受控制的背景下，实体经济的融资需求依然旺盛。融资需求的旺盛反映出一季度经济并不差，同时也预示着二季度经济很难出现显着的回落，基本面依然难以给债市带来显着的机会。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

3月信贷量稍微有点少，但总体还算可以。不过社融里，企业债券融资情况不太好，可能对企业后续债务风险控制不太有利。在监管层加强金融风险管理背景下，创造M2的渠道受到了影响，导致增速较低。

从近期公布的外汇储备等情况来看，外汇占款减少的压力有所减轻，结合较为稳定的经济形势，货币政策发生变化的可能性和必要性都不大。

但是监管层强化风险管理引发的市场化利率上行，以及对实体经济融资成本的影响，可能不利后续经济基本面。即使美国已经处在加息通道，若下半年中国经济出现下行风险，货币政策预计会相机微调。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮:

3月信贷与社融增量均弱于去年同期，但从总量来看并不算差，其中居民户中长期贷款增量4,500亿左右，显示在限购政策下住房按揭贷款并未明显降温，表明房地产市场的景气仍在延续；企业中长期贷款与历史横向比较，仍然是较为理想的增长，表明实体经济的融资需求并不差；3月债券融资出现增长，结束了连续负增长局面，但增量很有限，尚未恢复到正常水平。

一季度贷款增量较去年少增近4,000亿，但社融总量较去年多增近1,900亿，融资结构表内占比有所减少，或许表明因银行表内额度紧张，企业被迫转向表外融资，而贷款利率调整相对较慢，非标类利率更为市场化，意味着企业一季度的总体融资成本出现了上升。

3月M2增速出现明显减速，主要原因是存款增速不理想，其中企业存款和财政存款减速较多，或与企业与财政加快支出有关，但从趋势来看，M2一路走低，若延续，可能会对多个宏观指标构成下行压力。

总体来看，金融数据显示实体经济融资需求依然热络，经济暂未见到降温迹象，但M2持续减速，既有可能带来宏观指标上的压力，也有可能加剧金融机构扩张负债的压力，对债券市场而言，M2增速降低会加大利率上行压力；在现有宏观局面下，预计央行没有动力改变现行稳健中性的货币政策取向，金融去杠杆仍会徐徐推进。

--海通证券宏观研究团队 姜超、顾潇啸等：

表外融资高增。3月新增社融总量虽环比多增万亿，但同比走弱。其中对实体贷款新增1.16万亿，同比少增1,590亿；地产企业融资受限，推动表外新增委托、信托贷款、票据融资高增7,500亿，是本月社融增长的重要支撑；债市利率高企令企业债净融资220亿，仍处低位。

债务置换冲击，信贷短期走弱。3月新增金融机构贷款同比少增3,497亿。其中居民中长贷微升，但低于去年平均水平，前期地产销售端降温向房贷传导的趋势仍将延续；3月非居民中长贷环同比均走弱，3月地方债发行近5,000亿，债务置换对信贷有一定冲击，但规模也远低于去年同期。

M2和M1增速续降。3月虽财政存款回落，但信贷增长放缓、基础货币快速回笼，M2同比由上月的11.1%续降至10.6%。3月M1增速回落至18.8%的水平，未来随着地产销售继续降温、金融去杠杆防风险推进，M1下降趋势仍将持续。

紧缩预期难消。我们认为货币政策短期难再宽松，一是金融过度繁荣导致了资产泡沫，在金融去杠杆的大背景下，同业存单纳入同业负债，MPA从严监管等政策或随时到来，也意味着货币紧缩预期很难消除。二是由于外占下降等原因，银行超额准备金持续下降，我们测算2月的超储率已降至1.4%的历史最低值，而3月下旬以来央行持续净回笼资金，货币市场资金整体偏紧。

--东兴证券固定收益分析师 郑良海:

M2增速大幅低于预期，主动投放和信贷派生存款均下降。3月M2增速 低于预期，；M1继续回落，与M2剪刀差继续缩窄。央行连续13个交易日停止公开市场操作，虽然4月13日起OMO开始净投放，但当日到期的MLF停止续作，显示央行中性偏紧的态度。在货币政策转向和投放不积极以及表外业务扩张，信贷派生存款下降的情况下，M2增速下降并不意外。

3月新增信贷低于预期和前值，房地产贷款依然处于高位。3月居民中长期贷款较2月增加700亿；3月企业中长期贷款低于2月；表明在央行窗口指导和1-2月信贷扩张下，实体企业信贷增速有所下降，但三四线城市房地产市场火爆使得居民按揭贷款触底反弹。

新增社会融资过半靠表外业务，新增信贷占比下降，实体企业债券融资萎缩。3月社融新增多，说明表外占比过半，一季度，对实体经济发放的信贷占65%，同比低4.6%，而表外业务占比走高，信托占比同增8.2%、未贴现银行承兑汇票占比同比高13.1%。企业融资占比下降。

货币投放由主动向被动回归，央行主动操作明显收紧。3月以美元计价的外储规模为30091亿美元，环比上升40亿美元，3月出口大幅增长，当月外汇占款流出有望转正；4月OMO和MLF到期分别为1000亿和4515亿，4月财政存款增加5000亿左右。经常项目资本流入好转，美元指数和人民币汇率平稳，资本流出压力暂时缓解，央行被动投放货币的增加会导致主动操作意愿不强，央行连续多日的OMO暂停和4月13日未对到期MLF续作亦可进一步佐证这一点。

货币政策中性偏紧和加大去杠杆监管动作不断，二季度呈现监管政策频出格局。2017年定调货币中性以来，央行连续两次提高资金市场OMO、MLF、SLF等利率，同时，一行三会加强政策监管和金融去杠杆；进入4月以来，银监会先后发布6号文、46号文和53号文，对银行业风险防控和三套利“监管套利、空转套利和关联套利”、四不当（不当创新、不当交易、不当激励、不当收费）进行规范严查，其中同业、投资、理财和非标等属治理重点。同业和理财业务受限，表外抬头可能招致更严厉的监管措施。在去杠杆中，债券市场短期维持谨慎，交易性机会易受政策和监管冲击。

--交通银行金融研究中心高级金融分析师 鄂永健:

新增贷款环比小幅回落符合预期，季末MPA考核下银行适当收缩投放是主因，地方债务置换启动也对当月信贷有一定拉低作用。但新增规模仍在万亿以上并不算低，特别是考虑到当月票据融资环比大幅减少。

居民户新增贷款依然较高，是年初部分城市住房成交量较大的反映，未来恐难以持续。企业新增中长期贷款规模较高，与当前基建投资保持快速增长一致，是经济企稳的反映。当月票据融资大幅减少，是实体经济信贷需求不低，同时季末考核趋严共同作用的结果。

--中国首席经济学家论坛高级研究员 蔡浩：

受3月史上最严房地产调控政策密集出台的影响，市场投机情绪有所下降，对交易和投机需求有所反映的M1增速再次回落至20%以内。

同样受中央防范房地产风险政策影响，商业银行收紧房地产信贷，包括按揭贷款和开发商贷款，3月新增人民币贷款仅1.02万亿，明显低于预期。

与此同时，3月社融规模却较上月多增1万亿元，与去年同期靠债券融资推动不同的是，今年增长的主力是以信托和表外票据为主的影子银行的再度活跃，这或反映出随着楼市调控政策升级，房地产融资已开始转战影子银行。

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩：

3月新增贷款不高，比较明显的是M2增速下滑的比较快，社融增量还是比较多，目前看还是表内往表外的趋势，未来一段时间对社融调控的压力还是不小。

货币政策还是易紧难松，虽然暂时逆回购利率上调的可能性不大，但总阀门松不下来。

--联讯证券董事总经理首席宏观研究员 李奇霖：

3月新增贷款数据偏低，我们之前有过预期，可能是银行为了应对MPA考核，在1-2月提前冲量放贷；M2增速降了下来一方面是央行货币政策边际收紧，回收了基础货币；二是在金融监管去杠杆的打击下，银行-非银机构之间的信用衍生过程有所抑制，比如说委外规模便在收缩，银行对非银的债权大幅降低了。

社融数据比较高，非标、新增未贴现承兑汇票大增；可能因为房地产与过剩产能行业拿正常信贷难度加大发债也受到限制，很多转向利率更高的非标，这也是非标为什么在最近几个月都比较高的原因。政策方面，未来预计货币政策还是稳健中性，不会松 但也不会大幅收紧。这也是央行一直以来的一个政策导向。

**相关背景**

--中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。分析师普遍认为，在货币政策中性偏紧的基调下，消费整体平稳，需求端难有支撑物价持续上涨的动力。而PPI虽连续第七个月同比正增长，由于重点行业同比价格加速上涨态势有所缓和，预计PPI在一季度或已见顶。总体来看，相对平稳的物价走势料不会对经济有太大扰动。

--中国银监会强化银行业全类型风险防控之时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。

--人民日报周一刊文称，现阶段中国应重点强调结构性改革和长期的战略调整，不能过度依赖货币政策；市场各方对于货币政策的态度，需要理性回归。

--中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.8，高于路透调查预估中值51.6，连续八个月处于扩张区间。

--亚洲开发银行(ADB)对2017年中国经济增长预期从6.4%微幅上调至6.5%；预计2018年增长6.2%。

--中国北大经济政策研究所课题组日前发布报告称，中国经济今年开局维持平稳，预计一季度GDP保持强劲增长，同比增长达6.8%；但二季度及之后一段时间继续上行的空间较为有限，年内余下三季度增速将会逐步放缓至6.5%，全年经济增长有望达到6.6%左右。（完）