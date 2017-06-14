即时观点：中国5月新增贷款超预期 M2首现个位数增速创历史新低（更新版）

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路透上海6月14日 - 中国央行周三公布，5月新增人民币贷款1.11万亿元，高于此前路透9,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长9.6%创历史新低，首现个位数增长，低于路透调查中值10.4%；此前M2增速低点为2015年4月的10.1%。

央行数据并显示，中国5月末人民币贷款余额113.04万亿元，同比增长12.9%，路透调查中值为12.8%。

央行并公布，5月社会融资规模增量为1.06万亿元人民币，比上年同期多3,855亿元。其中5月对实体经济发放的人民币贷款增加1.18万亿元，同比多增2,406亿元。

央行周三并同时发布有关负责人就5月份货币信贷数据答记者问称，5月M2增速有所放缓，主要是金融体系降低内部杠杆的反映；金融体系控制内部杠杆对于降低系统性风险、缩短资金链条有积极作用，对金融支持实体经济也没有造成大的影响。

主要数据:

--5月新增人民币贷款1.11万亿元，路透调查中值9,000亿元

--5月末M2同比增长9.6%，路透调查中值10.4%

--5月末人民币贷款余额同比增长12.9%，路透调查中值12.8%

--5月社会融资规模增量为1.06万亿元人民币，比上年同期多3,855亿

以下为市场人士的评论:

--东兴证券固定收益分析师 郑良海：

M2增速创历史新低，主要是央行资产负债表基础货币缩表、金融市场利率上升以及金融体系表外、同业、理财、资管及影子银行等领域监管去杠杆带来流动速度下降，由此导致派生存款及M2增速下降，1-5月低通胀等因素对M2构成增速拖累。而新增信贷和社融规模维持高位增长，显示实体经济资金供给明显较近几年更加旺盛。

新增信贷维持高位，居民中长期同样居高不下。总体上看，非金融企业新增信贷仍属于景气区间。而信贷结构更加向居民户中长期倾斜。受表外业务和债券融资收缩影响，社会融资规模创年内新低。

货币政策保持中性，去杠杆进入落地期。我们认为近期金融数据变化符合监管方向，货币政策保持中性，主要基于以下原因：一是当前经济运行良好，5月出口平稳增长，工业增加值、消费增速持平上月，固定投资、房地产投资、民间固投增速虽然小幅下降，但降幅并不大，IMF也将国内经济增速由6.6%调增为6.7%。二是温和通胀，有利于实体经济运行，也支持货币政策不紧不松。5月PPI增速继续下降，但仍保持较高的增幅；同时CPI通胀压力不大，剪刀差进一步收窄，消费和生产部门通胀格局更加合理。也就是生产再扩大和居民消费缺口有缩窄。库存周期虽不像之前表现出强劲补库存动力，甚至会随着经济后续的下行而宣告结束，但当前经济仍表现不错。

三是从金融部门和实体经济资金流向上看，一紧一松、一去一升，也符合当前货币政策导向。四是汇率和外部经济环境改善，人民币汇率引入逆周期调节因子，美元指数下降，欧洲货币政策措辞虽变，但还未进入退出QE通道，美国6月加息概率仍大，叠加国内去杠杆力量的深化，综合力量下央行不宜多动。从近期央行公开市场操作上看，也符合这一点。6月钱荒不会重演。

美联储加息概率大，央行淡定应对。美国议息会议结果明日凌晨公布，目前市场预期较高。虽然5月美国非农新增就业数据低于预期，使得去年5月非农数据变脸重演，但我们认为6月加息概率仍然较大，主要是美国非农近期增长较高，美国其他经济数据表现依然强劲，而从法、英大选看，欧洲也没有2016年6月脱欧公投黑天鹅事件影响。而在6月资金跨年中压力、MPA半年考等压力下。央行也不会像3月美国加息后，提高市场政策利率跟进。

--联讯证券董事总经理、首席宏观研究员 李奇霖:

人民币新增信贷高于季节性均值与市场预期。但细看分项，非金融企业的中长期贷款已连续4个月回落，居民户中长期贷款占总新增值的比重维持在40%左右，后续随着银行接连提高房贷利率，甚至停发房贷，比例与绝对额可能会进一步回落。

社融新增主要由1.18万亿的新增人民币贷款支撑，非标（委托贷款+信托贷款）新增仅1,534亿，是近7个月的次低；债券融资受发行成本过高与买盘萎缩等影响，大幅减少2,462亿，对社融构成拖累；股票融资受市场环境较差与减持新规打击定增与IPO的影响，本月新增较上月减少200亿左右，同比少增567亿。

M2增速9.6%，M1增速17 %，分别较上月降低0.9%与1.5%，主要由股权与其他投资项大幅减少1.42万拖累。在金融去杠杆持续推进下，金融体系内部的信用派生受到抑制，打击各类套利不仅使同业负债受到影响，银行存款也因查票据套利等因素出现了滑坡，使广义货币增速出现大幅下滑。

整体来看，此次金融数据的信贷虽超预期，但仍有隐患。人民币新增信贷数据的高增可能是股债融资与非标受限挤出所致，实体的融资需求可能并没有数据看起来的乐观。未来随着银行负债成本上涨、地产调控的进一步发酵，信贷需求可能会出现回落。

--中金固定收益研究团队：

5月份金融数据总体来看有所走弱，尤其是M2增速历史上首次跌破10%，创历史新低。社融增量也低于贷款增量，显示表外融资处于收缩状态。从5月份经济数据来看，房地产和基建投资增速已经有所放缓，主要是受到资金来源增速放缓的影响。这也显示金融杠杆去化已经开始作用于经济。鉴于债券利率已经某种程度上超调，尤其是短期债券收益率升幅较高，未来货币政策和银行监管政策可能不会更大力度收紧，甚至在货币增速以及经济进一步弱化的情况逐步放松。短期来看，需要关注本周MLF到期后是否还会继续展期，另外美联储如果加息，央行是否还会继续上调公开市场利率，如果这次不上调，已经某种程度上显示政策态度有所松动，有利于债市修复超调部分。债券收益率在目前水平上仍有一定幅度的下行空间，尤其是短期债券收益率。

--天风证券固收研究团队：

5月M2同比增速大幅下滑创历史最低增速，存款同比增速也大幅下降至9.2%，分存款类别来看，居民存款增幅较小，但企业存单大幅增加，财政存款增幅超过历史均值，5月M2增速偏低与金融去杠杆导致银行通过投资科目（比如债券投资等）的存款派生能力大幅下降有关，据央行测算，下拉M2增速1%左右，未来M2增速维持低位或成常态，货币政策重心在于缩短资金链条、疏通货币传导至实体。

新增人民币贷款明显超市场预期，贷款余额同比增长12.9%，与上月持平，从贷款类别来看，居民中长期贷款继续维持4,000亿以上的单月增量，企业中长期贷款当月增幅虽有下滑，仍保持较高水平，票据融资继续下滑，一方面反映社会整体融资需求仍然较高，另一方面也与金融去杠杆下，银行缩减同业业务有关。

社融余额同比增速连续两月反弹至12.9%，社融新增1.06万亿，其中贷款是最主要的融资来源，表外融资中仅信托贷款单月增加1,812亿，委托贷款和未承兑汇票均有所下降，债券融资受市场情绪以及银行配置调整的影响大幅下降2,462亿，金融监管对社会融资结构贷款有一定影响，但整体融资需求不降反升。

信贷表现超预期，社融增速不降反升，实体经济仍有融资需求，金融去杠杆和“加强监管协调”的背景下，货币降速、存量结构调整的总格局不变，央行政策重心仍在于配合去杠杆，以及维持去杠杆与流动性的平衡，6月资金面平稳度过概率较大。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

5月金融数据呈现出表内旺，表外缩，总量减少，M2跳水的特征，一方面表明实体经济融资需求不差，另一方面表明表外减少的部分表内并没有完全接起来。

M2增速出现大幅跳水，增速9.6%创历史新低。从我们的观察来看，同业业务出现收缩，金融机构负债压力显著上升，确实会带来M2增速的下行。同时央行认为，M2与经济的相关性亦有下降，言外之意是不能再根据M2的变动来判断实体经济数据的变化，这一点值得关注。

我们认为，由于表内融资需求不差，从监管层的角度考虑，主动放松政策的可能性不大，强监管、去杠杆的政策基调仍会持续，最多进行微调。

另外，5月金融数据最大的问题在于：表外减少的融资，并没有能够通过表内融资完全承接起来，导致社融总量出现减少，典型的例子是减少的债券融资并没有相应出现在表内贷款的规模上，虽然控制实体经济的杠杆率也是监管的重要目标之一，但也要考虑再融资问题，如果表外特别是债券市场融资功能不能尽快恢复，未来发生更多信用违约的风险会进一步上升。

--招商证券宏观分析师 闫玲：

5月份的情况和上个月类似，监管政策从严落实将抑制表外融资增长，部分需求转回表内信贷。仍有实体经济需求的支撑。企业债券融资的下降，则与债市利率波动情况息息相关。M2、社会融资规模增速的下降对经济增长有负面影响。不过从社会综合融资成本来看，上行幅度应该不大，加上近期收入增速企稳有利于消费稳定，所以经济受到的冲击有望得到一定缓冲。

另外，尽管2017年政府工作报告政府对M2设有12%的目标，但并不意味着央行为了达到目标值而进行货币政策操作上的调整。因此我们预计，中性情形下，年内M2增速可能在9.0%-10%区间内低位盘整。

下一步政策方面，FED议息结果马上就出来了，加息的概率很大。不过没有规定或说法说中国央行一定要跟随FED的政策步伐，在现有的基本面条件下，即使美国加息，中国跟进调整逆回购等利率的必要性已经不大了，而且大部分已经price in到市场价格中，如果央行真的调了，这对市场的影响也有限。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 李佩珈：

今年以来伴随监管趋紧及货币政策稳中趋严，5月M2增速进一步下降符合市场预期，同时，市场利率抬升债券取消发行日益增多，部分资金需求回流贷款市场亦令人民币贷款增长保持在万亿元的规模。5月非金融企业中长期贷款占新增贷款的比重约40%，保持了今年1-4月的持续向好态势，这与今年以来基础建设发力、工业企业盈利状况改善有关；居民部门中长期贷款占比在40%左右仍处于中高位，未来有继续下行的可能

总体而言，当前流动性新态势没有对实体经济造成太大的冲击，资金的脱实向虚态势得到抑制，对实体经济的支持作用在增强，金融去杠杆效果初显。

值得注意的是，当前金融业资产规模在下降，后续会对贷款增长的可持续性有影响，包括流动性趋紧导致的企业融资成本压力较大，其中潜在风险隐患需要关注。

--国信证券宏观与固收研究团队:

5月新增人民币贷款高于预期，M1同比增长17%，其中单位活期存款较上月多增5,646亿元，显示信贷对实体经济依然有所支撑。

5月社融增量为跟我们的预期1.00万亿基本一致。由于去年5月增量规模较低，社会融资总量存量同比增速从4月份的12.8%继续小幅回升至12.9%。考虑到5月份地方置换债券发行规模为5,485亿，修正后的社融增速为13.0%（前期数据12.3%）。

从社融增量结构上看，非标类资产相比4月份继续回落，委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票合计小幅新增289亿元，相比4月份1,770亿元的规模继续下降。而5月信用债融资依然十分疲弱，企业债券融资净减少2,462亿元，同比减少2,212亿元。

M2环比回落0.9%，主要是金融体系降低内部杠杆的反映。随着银行压缩同业、资管、表外以及影子银行等业务，由此派生的存款及M2增速也相应下降。虽然央行表示M2的可测性、可控性以及与经济的相关性亦有下降，但从更加完备的社融指标看，即使信贷融资有所支撑，但非标和信用债融资依然不振，整体社会融资需求维持向下趋势。

--申万宏源证券固收分析师 孟祥娟：

M2跌破10%是必然的，金融去杠杆下货币乘数下降，基础货币现在也没有看到明显放量的基础。

金融去杠杆对实体融资的需求是有负面打压的，最终还是会影响到实体，无论是资金面角度，还是融资总量增速下降的角度。后面的政策方向看博弈的情况了，监管能容忍经济的下行到什么程度。就目前的情况来看，货币政策不具备进一步收紧的基础，资金价格也不会继续上行，但短期可能维持一段时间高位。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

M2增速破10%应该算一个标志性事件了，主要就是金融去杠杆。其实现在M2的口径已经无法代表整体的流动性环境了，社融的增速反应的更好一点。比如去年一段时间我们看到M2增速一直在回落，但钱还是很多，最后就看到很多钱通过一些同业或其他渠道绕道，M2不能完全反应金融体系的扩张。

债券不好发，贷款本来就应该会多增，这是正常现象。信托贷款增长比较明显，因为房地产贷款受到限制，信托有部分替代作用。企业债券融资减少也是必然的，主要原因是监管方面收紧的影响吧。

如果美联储明天加息，我们会不会跟进确实是个问题，前面两次都跟进了，但现在来看这次不好说，因为目前人民币的压力也不大，外部环境跟当时也不一样。国内货币政策的话会继续保持稳健中性的基调，十九大之前这个口径不会有什么变化，会是一个相对紧的状态。

--德国商业银行中国首席经济学家 周浩:

关于M2我们要接受这样的状况，如果这么下去的话，6月份的数据会更差，因为银行没有动力去拉存款。

另外就是社融和M2增速之间的剪刀差，这样下去的话总有一个要回归正常，如果我们认为M2是所谓新常态的话，那在未来几个季度之内银行资产负债表收缩的压力会更大。如果M2增速到年底在10%左右的话，社融在12%，中间的gap（剪刀差）可能需要通过银行间市场来解决，长期来看可能会增加金融风险的压力。

我觉得央行不太会跟随FED调高市场基准利率，目前货币政策不是重点，主要还是强调监管，此时货币政策不会给出进一步收紧的信号。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

M2下降是因为金融机构之间的信用收缩。但银行信贷供给偏好并没有受影响，贷款超预期，实体受到了去杠杆的影响，但不如金融大。现券走强可能是因为M2低于目标值，引起了放松预期。目前来看，货币政策有微调，但比较难转向。

--交通银行金融研究中心高级分析师 鄂永健：

新增贷款仍在1万亿以上，社融同比多增，都表明当前实体经济融资需求依然旺盛，企业中长期贷款保持较大规模，票据融资余额持续下降，都是证明。M2增速环比降幅明显，一是财政存款增加较多形成货币回笼，二是非信贷融资增加不多，银行非信贷资产增速有明显下降，导致相应货币创造下降。人民银行答记者问新闻稿明确指出，5月份商业银行股权及其他投资科目同比少增1.42万亿元，下拉M2增速约1个百分点。

--兴业研究分析师 李苗献：

5月贷款超预期而M2创历史新低，表明涵盖贷款与有价证券及其他投资的广义信贷增速在加速下滑，而广义信贷是领先于经济增长的，因此M2的下滑必然会抑制未来几个季度的经济增长。即使FED加息，中国央行跟进调整逆回购等市场利率的可能性在降低。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

5月M2创新低，这和外汇占款，同业创造货币减少等有关，也显示金融机构负债的紧张。不过贷款仍然不少，特别是居民房贷和企业中长贷，居民房贷可能要看二三线城市，一线调控力度大，经济二季度应能维持。

总的来说，市场利率上行较快，债券发行减少，不利于后续金融市场稳定和经济增长。在此情况下，即使FED宣布加息，央行跟进调整逆回购等市场利率的必要性也不强。当然，这还需要看届时央行的操作。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

货币供应量速度放慢和信贷增长超预期，形成鲜明对比，说明在政策窗口指导和限制性政策制约下，货币乘数在显著下降，同时去杠杆使得货币放大的功能受到制约。

M2增速放慢和信贷增速持于相对较高位置，也显示出货币政策逐步回归中性还是进展地比预期略慢一些。去杠杆降低了货币流通速度，但信贷存量仍保持较高增长水平，下一步货币政策回归中性重点可能是使信贷增速平稳地软着陆。

**相关背景**

--中国5月CPI继续保持温和上涨，涨幅略有抬升，与以往由食品价格拉动不同，低基数和非食品价格变动正在贡献越来越大的涨幅，而PPI延续高点回落之势，主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落，预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会继续收窄。

--国务院总理李克强表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。

--穆迪宣布下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。

--中国5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，略超市场预期；细项显示供需面基本持稳，库存形势有所改善。尤为亮眼的是，在相关利好政策支持下，小企业PMI年内首次回到扩张区间并创下最近五年的最高值，中国经济增长在经历4月的冲高回落后，或短暂企稳。不过，价格指数持续下行，预示供需两端未来可能面临压力。分析人士指出，需警惕价格回落过快，抑制企业经营积极性。（完）