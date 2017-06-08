即时观点：中国5月进出口均超预期 外贸稳中向好但下半年料承压（更新版）

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路透北京6月8日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价5月出口同比增长8.7%，进口同比增长14.8%，均高于路透调查预估中值7%和8.5%。

海关数据显示，5月贸易顺差为408.1亿美元，路透预估中值为顺差463.2亿美元。1-5月以美元计价出口同比增长8.2%，进口同比增长19.5%。

以人民币计价，5月出口同比增长15.5%，进口同比增长22.1%，贸易顺差为2,816亿元。

海关并公布，5月外贸出口先导指数为41.1，较上月上升0.4。

主要数据：

* 5月美元计价出口同比增长8.7%(路透调查预估中值为增长7%)

* 5月美元计价进口同比增长14.8%(路透调查预估中值为增长8.5%)

* 5月贸易顺差408.1亿美元(路透调查预估中值为贸易顺差463.2亿美元)

* 5月以人民币计价出口同比增长15.5%，进口同比增长22.1%，贸易顺差为2,816亿元

* 5月外贸出口先导指数为41.1，较上月上升0.4。

中国5月贸易数据图表：tmsnrt.rs/2rDmXxV

以下为分析师评论：

--九州证券首席经济学家 邓海清：

5月进出口数据大幅超预期，尤其是进口数据超预期6个百分点，反映出经济走势依然良好，再次验证2016年经济L型拐点已过；出口数据反映出口对中国经济的支撑依然较为强劲。未来随着美日欧经济的进一步复苏走好，中国的出口将会持续维持较高的增长水平，出口的走好将对中国经济形成强劲的支撑。

5月进口再次验证了中国经济内在动力依然充沛，同时，5月进口数据的“漂亮反转”也反映出4月进口数据的走弱，只是大宗商品价格见顶回落、金融严监管拖累经济等利空因素的叠加，并不应该成为看空经济的逻辑。

5月进出口贸易顺差略低于预期，但是依然处于较高的水平，且较4月有一定的回升。5月贸易顺差略低于预期的主要原因在于，中国5月经济的再度好转，使得进口出现了较大幅度的回升，从而使贸易顺差并未大幅走高。尽管贸易顺差略低于预期，但是贸易、外储、汇率等数据的走好对人民币汇率形成了强劲的支撑。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

虽然进出口数据的月度波动较大，但从今年上半年的情况看，外贸整体情况比预期的好，也反映了内外需的改善偏好。随着世界经济的复苏，以及国内供给侧结构性改革，三去一降一补政策效果的体现，整体预期仍偏乐观。

但基数和价格的因素注定了下半年外贸难以保持上半年乐观的涨势，会呈现回落的态势。同时随着跨境资金流动趋于稳定，人民币汇率贬值的压力也在减轻，外贸对经济的贡献度会有所增强。

--招商证券宏观团队：

5月出口与PMI新出口订单稳中微升一致，表明出口形势良好，与海外经济基本面的变化基本相符。对美欧日出口同比分别为11.4%、3.7%、9.7%，欧盟经济向好对出口的带动进一步显现，新兴市场中巴西、俄罗斯、南非需求继续改善。

5月进口明显好于市场预期，仍然维持较高增速，与PMI进口项的回落出现了背离，5月CRB现货指数有所回升，不过金属和工业原料指数涨幅为0.4%、0.5%，相对变化较小。但铁矿砂、原油、铜材等原材料进口量环比、同比都明显回升，表明内需可能较市场预期的更为稳定，未出现显著下滑。

5月贸易顺差较上月有所扩大并维持较好水平，但进口超预期造成顺差低于市场预期。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

出口小幅回升，海外欧美经济复苏继续带动中国出口改善。外需改善分化。从主要国别和地区来看，5月对美国（11.7%）出口仍高、对欧盟（9.7%）出口增速明显回升，而对日本（3.7%）增速滑落。新兴市场方面，对韩国（10.2%）、香港（-10.6%）等出口增速改善，而对东盟（3.8%）、印度（12.3%）出口增速下降。

进口增速反弹。5月中国对大豆（25.2%）、原油（15.4%）、铁矿石（5.5%）、铜（-9.3%）等主要商品的进口数量增速均较上月提高。5月商品价格对进口金额的贡献继续减弱，进口铁矿石金额（34.1%）同比回落、而进口原油金额仍高（50.3%），进口同比增加14.8%。

顺差继续回升，汇率短期偏强。5月贸易顺差408.1亿美元，较上月继续回升。5月外储余额增加240亿美元，金融去杠杆推升国内利率，同时欧洲经济数据好于美国，导致美元偏弱，人民币汇率短期偏强。

--中国国家信息中心宏观研究室主任 牛犁：

无论是基数、汇率还是价格因素，最终都体现在价格方面，随着贸易指数从去年初的低点逐步回升，今年上半年的整体外贸情况都比预期好，铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。同样受这些因素影响，下半年包括原油，钢铁，煤炭等大宗商品的进口会放缓，整体外贸也会呈回落态势，出口回落预计会比较明显。

中国出口能保持在8%的增幅已经是相当不错了，毕竟中国已经成为全球第一大贸易进出口国，基数庞大。从影响外贸的因素看，一季度国内经济和外需的改善均好于预期，加之去年上半年外贸基数低，均是今年上半年外贸比预期好的重要原因。

--交通银行金融研究中心研究员 刘学智：

总的来看比预期要高一些，贸易从年初到现在向好，进口数据较5月前两月高频数据表现更好，反映当前国内需求还是比较好，增长较快，出口状况今年也有明显好转。外需逐渐回暖，内需比去年略微好转。

不过也有几点值得关注，一是出口的延续性，下半年出口不排除出现波动，主要由于欧洲美国贸易保护主义存在，而且出口增长也有基数的原因。进口方面，4月之后PPI等指标已在走软，进口数据好有之前基数的原因，有价格影响，进口还会出现滞后的现象，当前的进口有可能是前几个月的订单，有1-3个月的滞后，接下来有可能会放缓。

上半年贸易状况较好，下半年出口存在不确定，但全年能实现正增长。进口增速下半年或降至个位数，这主要由于经济走弱的风险开始显现，大宗商品价格下半年难有明显持续上涨。

--联讯证券宏观研究团队：

进出口数据还是不错的，比一季度平均速度还略快一点，出口8%左右的增幅也高于过去5年的年平均水平，反映出国际经济状况较稳定，尤其是欧洲经济近期回暖对出口拉动较大。

进口14%的水平略高于预期，一季度国内经济内需偏高，因此二季度数据虽较一季度有所回落，但目前的水平也保持了较高的水平。目前包括房地产行业的变化仍是比较缓慢的下行，并未出现很明显的下滑，因此进口反映的内需比预期要好，此前大家对进口的预期有点悲观。

目前美、欧经济复苏相对较好，但临近拐点。目前的出口增速较以往要好，但下半年出口增速可能会弱一些，向5%的方向靠拢。今年出口全年可能会保持5%的增速。进口压力将在三四季度出现，主要是房地产投资下滑后，进口增速也将下降。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

这是5月除PMI外的第一个真实经济表现数据，PMI实际上是个情绪指标，在经济底部徘徊阶段，必然一直偏低。5月份进出口均好于市场预期，也略好于我们的预期，我们预测的进出口增速和顺差（美元计价）分别为出口7.0%，进口13.1%，顺差400亿美元。结合前期的进出口变化，中国外贸呈现稳中向好的态势。

较高的贸易顺差有望保持，在高顺差持续状况下，担忧中国资本外流和外汇储备流失失控，显然是多虑了，何况中国的资本项目未完全开放，不知道前期市场有些机构担忧中国经济的情绪，为何如此放大。近期人民币汇率回升的态势，对2017年以来看空中国经济和人民币前景的投机力量是有力一击！

大宗商品价格整体走势在2016年4Q上涨后，2017年将延续平稳态势，中国的进口增速也将延续目前的相对较高态势。

在贸易项下的高顺差维持状况下，中国的国际收支不致带来外汇储备变动减少的压力。中国外汇储备将能保持平稳。中国货币当局依靠外汇占款增长来投放货币的时代已一去不复返，货币增长要维持目前M2=10%左右的增速，必须加大主动投放力度，在主动投放跟不上的情况下，降准的压力也在积聚。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

5月贸易数据超预期含有不确定因素，非贸易因素多一些。因为根据其它指标判断，5月贸易应该不会有这么显著持续的改观。我认为，主要问题还是有资金借助贸易渠道进行非正常流动，特别是进口增速大幅提升，这和目前国内需求表现并不是非常吻合。

出口好于预期，在合理区间内，有人民币汇率的影响，也有国际需求环境企稳的影响，说明结构上看中国产品在全球经济复苏节点符合国际市场需要。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，中国将加大对“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币；鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3,000亿元。

--中国商务部长钟山称，将从三个方面贯彻落实“一带一路”高峰论坛发布的贸易畅通合作倡议，包括打造开放型合作平台；进一步挖掘贸易投资新增长点，拓宽贸易投资领域，创新贸易投资方式；维护多边贸易体制，推动自贸区建设，坚定不移推进贸易投资自由化便利化。

--中国“一带一路”高峰论坛公报称，全球经济依然面临挑战，将努力促进在WTO框架范围内的开放型多边贸易体系；公报并重申在公平竞争基础上扩大贸易和投资的重要性。

--中国国家主席习近平和美国总统特朗普会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。

--中国国务院总理李克强在第12届中欧工商峰会上表示，中方愿同欧方尽早启动自贸区联合可行性研究，进一步提高贸易自由化便利化水平，为欧方优质商品进入中国市场创造有利条件。也希望欧方放宽对华高技术出口管制，克制使用贸易救济措施，促进双边贸易平衡发展。（完）

(发稿 路透中文新闻部; 撰写 宿泱韫；审校 曾祥进)