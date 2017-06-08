即时观点：中国5月进出口均超预期 外贸稳中向好但下半年料承压（更新版）

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
（新增更多分析师评论并调整标题）
路透北京6月8日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价5月出口同比增长8.7%，进口同比增长14.8%，均高于路透调查预估中值7%和8.5%。
海关数据显示，5月贸易顺差为408.1亿美元，路透预估中值为顺差463.2亿美元。1-5月以美元计价出口同比增长8.2%，进口同比增长19.5%。
以人民币计价，5月出口同比增长15.5%，进口同比增长22.1%，贸易顺差为2,816亿元。
海关并公布，5月外贸出口先导指数为41.1，较上月上升0.4。
主要数据：
* 5月美元计价出口同比增长8.7%(路透调查预估中值为增长7%)
* 5月美元计价进口同比增长14.8%(路透调查预估中值为增长8.5%)
* 5月贸易顺差408.1亿美元(路透调查预估中值为贸易顺差463.2亿美元)
* 5月以人民币计价出口同比增长15.5%，进口同比增长22.1%，贸易顺差为2,816亿元
* 5月外贸出口先导指数为41.1，较上月上升0.4。
中国5月贸易数据图表：tmsnrt.rs/2rDmXxV
以下为分析师评论：
--九州证券首席经济学家 邓海清：
5月进出口数据大幅超预期，尤其是进口数据超预期6个百分点，反映出经济走势依然良好，再次验证2016年经济L型拐点已过；出口数据反映出口对中国经济的支撑依然较为强劲。未来随着美日欧经济的进一步复苏走好，中国的出口将会持续维持较高的增长水平，出口的走好将对中国经济形成强劲的支撑。
5月进口再次验证了中国经济内在动力依然充沛，同时，5月进口数据的“漂亮反转”也反映出4月进口数据的走弱，只是大宗商品价格见顶回落、金融严监管拖累经济等利空因素的叠加，并不应该成为看空经济的逻辑。
5月进出口贸易顺差略低于预期，但是依然处于较高的水平，且较4月有一定的回升。5月贸易顺差略低于预期的主要原因在于，中国5月经济的再度好转，使得进口出现了较大幅度的回升，从而使贸易顺差并未大幅走高。尽管贸易顺差略低于预期，但是贸易、外储、汇率等数据的走好对人民币汇率形成了强劲的支撑。
--中国国际经济交流中心研究员 张永军：
虽然进出口数据的月度波动较大，但从今年上半年的情况看，外贸整体情况比预期的好，也反映了内外需的改善偏好。随着世界经济的复苏，以及国内供给侧结构性改革，三去一降一补政策效果的体现，整体预期仍偏乐观。
但基数和价格的因素注定了下半年外贸难以保持上半年乐观的涨势，会呈现回落的态势。同时随着跨境资金流动趋于稳定，人民币汇率贬值的压力也在减轻，外贸对经济的贡献度会有所增强。
--招商证券宏观团队：
5月出口与PMI新出口订单稳中微升一致，表明出口形势良好，与海外经济基本面的变化基本相符。对美欧日出口同比分别为11.4%、3.7%、9.7%，欧盟经济向好对出口的带动进一步显现，新兴市场中巴西、俄罗斯、南非需求继续改善。
5月进口明显好于市场预期，仍然维持较高增速，与PMI进口项的回落出现了背离，5月CRB现货指数有所回升，不过金属和工业原料指数涨幅为0.4%、0.5%，相对变化较小。但铁矿砂、原油、铜材等原材料进口量环比、同比都明显回升，表明内需可能较市场预期的更为稳定，未出现显著下滑。
5月贸易顺差较上月有所扩大并维持较好水平，但进口超预期造成顺差低于市场预期。
--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：
出口小幅回升，海外欧美经济复苏继续带动中国出口改善。外需改善分化。从主要国别和地区来看，5月对美国（11.7%）出口仍高、对欧盟（9.7%）出口增速明显回升，而对日本（3.7%）增速滑落。新兴市场方面，对韩国（10.2%）、香港（-10.6%）等出口增速改善，而对东盟（3.8%）、印度（12.3%）出口增速下降。
进口增速反弹。5月中国对大豆（25.2%）、原油（15.4%）、铁矿石（5.5%）、铜（-9.3%）等主要商品的进口数量增速均较上月提高。5月商品价格对进口金额的贡献继续减弱，进口铁矿石金额（34.1%）同比回落、而进口原油金额仍高（50.3%），进口同比增加14.8%。
顺差继续回升，汇率短期偏强。5月贸易顺差408.1亿美元，较上月继续回升。5月外储余额增加240亿美元，金融去杠杆推升国内利率，同时欧洲经济数据好于美国，导致美元偏弱，人民币汇率短期偏强。
--中国国家信息中心宏观研究室主任 牛犁：
无论是基数、汇率还是价格因素，最终都体现在价格方面，随着贸易指数从去年初的低点逐步回升，今年上半年的整体外贸情况都比预期好，铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。同样受这些因素影响，下半年包括原油，钢铁，煤炭等大宗商品的进口会放缓，整体外贸也会呈回落态势，出口回落预计会比较明显。
中国出口能保持在8%的增幅已经是相当不错了，毕竟中国已经成为全球第一大贸易进出口国，基数庞大。从影响外贸的因素看，一季度国内经济和外需的改善均好于预期，加之去年上半年外贸基数低，均是今年上半年外贸比预期好的重要原因。
--交通银行金融研究中心研究员 刘学智：
总的来看比预期要高一些，贸易从年初到现在向好，进口数据较5月前两月高频数据表现更好，反映当前国内需求还是比较好，增长较快，出口状况今年也有明显好转。外需逐渐回暖，内需比去年略微好转。
不过也有几点值得关注，一是出口的延续性，下半年出口不排除出现波动，主要由于欧洲美国贸易保护主义存在，而且出口增长也有基数的原因。进口方面，4月之后PPI等指标已在走软，进口数据好有之前基数的原因，有价格影响，进口还会出现滞后的现象，当前的进口有可能是前几个月的订单，有1-3个月的滞后，接下来有可能会放缓。
上半年贸易状况较好，下半年出口存在不确定，但全年能实现正增长。进口增速下半年或降至个位数，这主要由于经济走弱的风险开始显现，大宗商品价格下半年难有明显持续上涨。
--联讯证券宏观研究团队：
进出口数据还是不错的，比一季度平均速度还略快一点，出口8%左右的增幅也高于过去5年的年平均水平，反映出国际经济状况较稳定，尤其是欧洲经济近期回暖对出口拉动较大。
进口14%的水平略高于预期，一季度国内经济内需偏高，因此二季度数据虽较一季度有所回落，但目前的水平也保持了较高的水平。目前包括房地产行业的变化仍是比较缓慢的下行，并未出现很明显的下滑，因此进口反映的内需比预期要好，此前大家对进口的预期有点悲观。
目前美、欧经济复苏相对较好，但临近拐点。目前的出口增速较以往要好，但下半年出口增速可能会弱一些，向5%的方向靠拢。今年出口全年可能会保持5%的增速。进口压力将在三四季度出现，主要是房地产投资下滑后，进口增速也将下降。
--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：
这是5月除PMI外的第一个真实经济表现数据，PMI实际上是个情绪指标，在经济底部徘徊阶段，必然一直偏低。5月份进出口均好于市场预期，也略好于我们的预期，我们预测的进出口增速和顺差（美元计价）分别为出口7.0%，进口13.1%，顺差400亿美元。结合前期的进出口变化，中国外贸呈现稳中向好的态势。
较高的贸易顺差有望保持，在高顺差持续状况下，担忧中国资本外流和外汇储备流失失控，显然是多虑了，何况中国的资本项目未完全开放，不知道前期市场有些机构担忧中国经济的情绪，为何如此放大。近期人民币汇率回升的态势，对2017年以来看空中国经济和人民币前景的投机力量是有力一击！
大宗商品价格整体走势在2016年4Q上涨后，2017年将延续平稳态势，中国的进口增速也将延续目前的相对较高态势。
在贸易项下的高顺差维持状况下，中国的国际收支不致带来外汇储备变动减少的压力。中国外汇储备将能保持平稳。中国货币当局依靠外汇占款增长来投放货币的时代已一去不复返，货币增长要维持目前M2=10%左右的增速，必须加大主动投放力度，在主动投放跟不上的情况下，降准的压力也在积聚。
--首创证券研发部总经理 王剑辉：
5月贸易数据超预期含有不确定因素，非贸易因素多一些。因为根据其它指标判断，5月贸易应该不会有这么显著持续的改观。我认为，主要问题还是有资金借助贸易渠道进行非正常流动，特别是进口增速大幅提升，这和目前国内需求表现并不是非常吻合。
出口好于预期，在合理区间内，有人民币汇率的影响，也有国际需求环境企稳的影响，说明结构上看中国产品在全球经济复苏节点符合国际市场需要。
**相关背景**
--中国国家主席习近平表示，中国将加大对“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币；鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3,000亿元。
--中国商务部长钟山称，将从三个方面贯彻落实“一带一路”高峰论坛发布的贸易畅通合作倡议，包括打造开放型合作平台；进一步挖掘贸易投资新增长点，拓宽贸易投资领域，创新贸易投资方式；维护多边贸易体制，推动自贸区建设，坚定不移推进贸易投资自由化便利化。
--中国“一带一路”高峰论坛公报称，全球经济依然面临挑战，将努力促进在WTO框架范围内的开放型多边贸易体系；公报并重申在公平竞争基础上扩大贸易和投资的重要性。
--中国国家主席习近平和美国总统特朗普会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。
--中国国务院总理李克强在第12届中欧工商峰会上表示，中方愿同欧方尽早启动自贸区联合可行性研究，进一步提高贸易自由化便利化水平，为欧方优质商品进入中国市场创造有利条件。也希望欧方放宽对华高技术出口管制，克制使用贸易救济措施，促进双边贸易平衡发展。（完）
(发稿 路透中文新闻部; 撰写 宿泱韫；审校 曾祥进)
(发稿 路透中文新闻部; 撰写 宿泱韫；审校 曾祥进)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。