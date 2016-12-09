即时观点：中国11月CPI超预期PPI创逾五年新高 短期通胀有上行压力（更新版）

（新增更多分析师评论，并调整标题）

路透北京12月9日 - 中国国家统计局周五公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为七个月最高水准，略高于路透调查预估中值2.2%。

数据并显示，11月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.3%，远超路透调查预估中值2.2%。这是PPI连续第三个月同比正增长，并创2011年10月以来最大增幅，当时为上涨5%。

11月CPI环比涨0.1%符合预期，PPI环比涨1.5%。11月CPI中的食品价格同比上涨4%，非食品价格同比上涨1.8%。

11月详细数据：

--CPI同比上涨2.3%（路透调查中值为上涨2.2%）

--PPI同比上涨3.3%（路透调查中值为上涨2.2%）

--CPI环比上涨0.1%，PPI环比上涨1.5%

--CPI中食品价格同比上涨4%，非食品价格同比上涨1.8%

以下为分析师评论摘要：

--中金固收团队 陈健恒，范阳阳：

11月CPI同比上涨2.3%，较10月的2.1%小幅回升，基本符合市场预期，一方面天气转冷使得蔬菜价格加快上涨，另一方面非食品价格上涨有所加快。11月PPI同比上涨3.3%，较10月的1.2%大幅回升，也高于市场预期，主要是黑色、有色、非金属和能化等主要产业链价格同步快速上涨。随着中上游价格持续大幅上涨，PPI到CPI的价格传递有所加快，不过目前幅度仍然不是很大，由于价格上涨更多是成本推动，而不是需求拉动，价格传递仍然会比较缓慢。此外，近期物价上升还有一个重要的因素是运费成本上升的推动，尤其是汽车和铁路运费都有所上调。源于10月份以来的全国限超载导致运力紧张。近期重卡销量大幅上升也与此有关。但这次运费上升是因为政策的一次性影响，并非供需关系引发的。

前瞻性的来看，我们认为工业品价格在年末年初可能还有一定幅度的上涨，但持续性不会很强，到明年春节后，随着工业品库存的回升以及供需关系的调整，包括需求会因为房地产投资放缓而放缓，供给因为利润改善而恢复，工业品价格也会逐步高位回落，带来PPI的下行。我们预计PPI的高点在明年2-3月份，此后会开始逐步回落。由于今年上半年食品基数较高，CPI尽管受到PPI的影响，但同比在明年上半年不会持续走高，1月份高点之后会回落到2%以下的水平。整体来看，明年通胀处于温和水平而非持续上升。对于债券而言，目前已经较多的反映了通胀上升了流动性偏紧的预期。12月中下旬如果流动性有所缓解，整体利率有望出现小幅回落。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

从CPI分项来看，蔬菜是主要上涨因素，PPI并未传导至CPI。蔬菜是本月CPI的主要拉动因素，猪肉价格环比跌幅小于季节性和前值，也为CPI提供了正贡献。但需要关注的是，目前PPI并未向CPI传导，表现为CPI的非食品环比仅为0.1%；从历史上看，PPI与CPI非食品有很好的相关性，未来CPI非食品上行压力巨大。

CPI回升是全球性回升，中国不会成为例外。2016年以来，美国、欧元区通胀均呈现趋势性上行，美国CPI同比由1%上行至1.6%，PCE由0.8%上行至1.4%，欧元区HICP由0%上行至0.6%，日本CPI在10月之前一直为-0.5%左右，但10月也突然上行至正的0.1%。在全球通胀趋势性上行中，中国CPI上行难以避免。

与CPI相比，更值得关注的是PPI。PPI同比是趋势性回升，由2015年12月的-5.9%在不到1年的时间内上升至3.3%，且PPI同比已经超过了CPI，这是一个非常需要重视的信号。未来两个月PPI将继续上行，1月PPI突破4%几乎是必然。

GDP平减指数趋势性大幅回升，央行是否应该将加息作为一个可能的政策选项？2013年四季度GDP平减指数为2.7%，2015年三季度GDP平减指数为-0.9%，这一过程中央行降息1.5%；2016年三季度已经回升至1%，不难预测四季度极大概率回升至2%以上，GDP平减指数较2015年三季度上升将近3%，这一过程中央行未调整过存贷款利率。如果看CPI，2013年CPI为2.6%，2015年CPI为1.5%，这一过程中央行降息1.5%，2016年CPI回升至2%，央行未调整存贷款利率。

如果假设央行的中性或稳健货币政策除参考通胀（CPI、GDP平减指数）之外，还参考经济增长和企业盈利，那么到今天为止央行大幅快速加息的条件确实不具备；但如果经济能够确认企稳（重点观察固定资产投资、房地产投资、企业主营业务收入），而通胀已经趋势性上行，那么央行是不是应当考虑适度加息？

--长江证券宏观固收团队：

11月，CPI同比增速2.3%，与我们预期一致，CPI环比增速0.1%，由负转正，基本符合季节性变化。分项中，食品分项环比除了鲜果类环比跌幅扩大外，其余环比均提高，鲜菜类环比5.5%，较上月大幅提高6.4%；非食品分项交通通信、居住、教文娱和其他项环比提高，其余略有下滑。CPI食品项环比增速0.2%，较上月大幅提高1.2个百分点，略低于近十年历史同期均值的0.27%；非食品环比增速0.1%，与上月持平。

11月，PPI同比增速3.3%，大幅超预期，较上月提高2.1个百分点；PPI环比1.5%，较上月提高0.8个百分点。环比分项来看，生产资料和生活资料均出现改善。生产资料三大子项，原材料、采掘、加工大体相同幅度提升。生活资料呈现分化，食品和一般日用品改善，耐用品消费持平，衣着类有所下降。生产资料中权重前四类产品呈现分化：黑色链、有色链大幅走强，非金属链小幅改善，石油链走弱。按价格景气度排序依次为，黑色链、有色链、非金属链、石油链。11月，黑色链采掘、冶压环比增速分别为3.5%、6.1%；有色链采掘、冶压环比增速分别为2.4%、5%；非金属链采掘、制品环比增速分别为0.7%、1.6%。石油链采掘、加油环比增速分别为2.8%、3.5%。

总体来看，CPI受食品价格上涨和非食品价格坚挺共同影响，PPI上涨与全行业价格普遍上涨、重点行业涨幅扩大有关。关注PPI生活资料价格出现上涨，警惕PPI向CPI传导风险。预期12月CPI同比在2.2%左右，PPI同比在3.8%左右。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

应该说这个月的CPI和PPI涨幅都超出预期，尤其是PPI，主要是受供给端偏紧导致钢铁，煤炭，有色等价格大幅上涨，今年受这些黑金属期货价格上涨的带动现货价格也大涨，成为PPI上涨的主要原因。

从统计局的数据看，工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨4.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约3.2个百分点，而生活资料价格的上涨影响很小，表明PPI的上涨就是生产资料价格带动的。这种涨势预计还会持续一段时间，估计明年上半年PPI涨幅可能到4%。

考虑到PPI的涨幅通常是上涨的时候加速上涨，下跌的时候也是加速下跌的特点，这种涨幅最终能持续多久仍取决于经济是否真正企稳，需求是否有效扩大。在目前有效需求没有明显改善，仅是供给端供应偏紧导致PPI价格上涨仍需继续观察。

--华融证券市场研究部总经理 马兹晖：

11月CPI同比基本符合预期，PPI增速远超预期，是经济形势好转非常明显的信号，中国经济最困难的阶段可能快要过去。过去几年，CPI的涨幅仍与劳动力成本上涨有关，PPI则持续负增长，而最近两个月PPI显着回暖，一方面显示在供给侧改革的背景下，去产能、去杠杆进展较好，另一方面市场出清力度可能也远超预期。未来PPI上行压力将向CPI传导，预计明年上半年两者上行的趋势不会改变。同时，货币政策也将有所趋紧，预计先通过MLF、SLF等数量工具进行调控，之后才会采取提高回购利率等价格工具。目前看明年加息的可能行仍低于50%。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

PPI超预期主要还是前期生产资料价格上涨，生产资料价格过去五年持续下降，今年转正后上涨加速度越来越快，特别是11月受美国大选影响相关商品期货大幅度上涨，使得PPI环比远超历史同期。预计涨势至少在明年一季度之前都是可持续的。预计明年全年PPI还是在2%左右，一季度是高点，前高后低。

CPI符合预期，当前大家会比较关注PPI向CPI的传导，但这轮PPI上涨主要是生产资料上涨，跟CPI相关的消费资料价格相对稳定，因此并不担心通胀，2017年更多是物价的正常化。

政策宽松还是稳定更多取决于经济增长，通胀只是条件，目前经济增长还是不错，没有太大下行压力，因此政策不会从紧不会宽松，以稳定为主。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

物价CPI的涨幅符合预期，显示消费环境和市场供应环境的关系在发生微妙的变化，此前消费品需求疲软，现在在逐步稳定回升，供给方面，过剩的状况显着改善，导致物价的稳步回升，目前宽松货币环境也是一个促进因素。

预计CPI的涨幅势头会至少延续到明年二季度。整体上讲，明年二季度之前，还会呈现在比较可控的状态，之后会在3%的水平上有所加速，因此为了抑制通胀矛头，三季度可能会采取加息措施来提升货币流动性回归中性的预期。

比较突出的PPI的变化，大幅跃升出于意料，更多是由于季节性因素造成的，主要是钢铁煤炭价格大幅回升，提升了市场对大宗商品价格和原材料的上涨预期，导致补库存的动作有所增加，短期需求出现显着的回升。

从实体经济层面看，这种情况暂时还没有看到从投资领域和需求领域有相应的回升，因此可持续值得怀疑，PPI的涨幅在未来几个月或者明年1月之后不会像CPI一样有加速的动作，继续向4%-5%的扩展速度会放缓，突破可能出现在明年二季度，要看实体经济需求是否有支撑。

二季度和三季度以后，随着货币回归中性的预期提升，大宗商品快速上涨动力会相应减弱。

明年经济稳步回升，对需求的拉动不会有大幅提升，是一个渐进的过程，对以后还能看到跳跃式的增长表示怀疑。

--国信证券宏观与固收研究：

11月份CPI同比增长2.3%，略高于市场预期水平2.2%，食品价格环比符合季节性变化，没有异常，非食品价格环比0.1，略高于历史平均数据，主要原因在于非食品的居住项目和旅游教育项目略越季节性。

PPI同比3.3%，主要表现为生产资料项目价格走高，生活资料价格同比0.4%，依然保持稳定，这也是PPI难以向CPI传递的重要环节（生产资料价格—生活资料价格—CPI非食品项目—CPI）。

展望后期，11月份CPI大概率构成未来半年时间内的最高点，12月份将出现回落（2.1-2.2%），2017年1月份由于春节错位效应会明显走高，但是正常的1-2月份合计平均值会比12月份继续回落。

从基数效应来看，PPI同比增速的最高点发生在2017年2月份，随后大概率出现增速回落。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

11月PPI涨幅超出预期主要受商品价格上涨带动，估计明年一季度仍会延续这一涨势。但因PPI长期低迷在今年9月才转正，近两个月受原材料价格涨幅带动持续回升，而CPI涨幅相对平稳，因此尚不致带来通胀的忧虑。

尤其是目前内需的动力仍显不足，尚不足以支撑本轮PPI的持续上涨，因此本轮的涨幅只是阶段性上涨，很难持续。而货币政策在此前已经明显收紧，预计不会因PPI和CPI的上涨而继续收紧，毕竟目前经济的企稳基础并不牢固。

--国金证券大类资产资深分析师 徐阳：

CPI同比涨幅基本符合预期，环比小幅上升。基数效应在11月逐渐消退，食品价格是推动CPI同比上涨主因。11月，食品价格同比上涨4.0%，拉动CPI同比涨幅扩大。分类项下，食品烟酒价格涨幅对CPI上涨贡献最大，同比上涨3.2%，影响CPI同比上涨约0.96个百分点。展望后市，基数效应逐渐消退，料12月CPI同比涨幅保持稳定。

煤炭等大宗继续带动PPI价格加速上涨。分类项下，同比贡献最大的为煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属矿采选业，分别同比上涨28.6%、22.2%、13.7%。展望后市，在12月，基数效应对PPI同比上涨的正面贡献仍将存在，预期12月PPI同比涨幅仍有望扩大。

短期货币政策整体或仍将保持稳健偏紧。本月CPI环比基本稳定，PPI环比涨幅扩大，整体涨速仍超出市场预期。后期PPI同比仍有上涨可能，但整体物价料仍保持基本稳定，货币政策或仍保持稳健偏紧态势。

--天风证券研究固收团队 高志刚、孙彬彬：

11月CPI同比增长2.3%，较上月上涨0.2个百分点，环比上涨0.1%，各类食品和非食品价格互有涨跌；CPI食品价格同比增长4.0%，环比上涨0.2%，受天气转冷影响，鲜菜价格环比大幅上涨，而鲜果和猪肉价格继续下跌；CPI非食品价格同比增长1.8%，环比增长0.1%，其中医疗类、交通通讯和娱乐教育价格环比涨幅均好于历史均值，居住类价格环比涨幅较小。

PPI同比上涨3.3%，环比上涨1.5%，PPI数据明显超预期，各类工业品价格出现普涨，煤炭、钢铁和有色价格上涨是最重要的推动利率，需要关注PPI涨幅快速扩大对货币政策的边际影响；PPI持续快速上涨，需要警惕通胀预期的演变，结合当前的货币环境，利率下行阻力较大，控制仓位，适度谨慎。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸等：

11月CPI继续上升。11月CPI同比2.3%，连续三个月回升，环比上升0.1%。11月鲜菜价格环涨5.5%，是推升食品价格走高的主要因素；尽管旅游价格季节性回落，但汽柴油、水电燃料涨价推动非食品上涨。食品价格同比上升至4.0%，非食品同比上升至1.8%。

12月通胀相对平稳。12月初菜价、肉价虽保持稳定，但随着春节因素影响增强，食品价格环比有望走高，而去年同期基数也从12月开始加速上升，预测12月CPI同比或稳定在2.2%。

11月PPI继续跳涨。11月PPI同比继续大幅回升至3.3%，环比大涨1.5%。11月工业行业价格普遍上涨，环比上涨行业数量增加至36个，煤炭采选、黑色和有色金属冶炼加工环比涨幅扩大。12月PPI或再攀升。12月以来尽管煤价回落，但钢价、油价续涨，预测12月PPI环涨0.1%，考虑到基数依然较低，同比涨幅有望回升至4.1%。

通胀短期承压，货币依然偏紧。商品涨价叠加春节因素，短期通胀仍有上行压力；本月美联储加息已箭在弦上，11月外储降幅扩大，汇率贬值未消；再考虑到房价高企，资产泡沫仍大，货币仍将保持偏紧状态。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

工业品价格上涨快，对工业企业利润改善和生产复苏有利，前几年经济增长放缓和工业领域通缩密切相关。

11月PPI加速上升，主要由于投资企稳回升，供给侧改革10-11月执行力度大，短期因素占较大比重。从需求来看，虽然有但并未大幅回升，未来随着改革执行力度相对减弱，或行业秩序理顺，PPI涨幅回落。此外四季度PPI涨幅扩大还有翘尾因素影响。

PPI回正会持续一段时间，但不会环比大幅上升，未来环比涨幅还是在0.2-0.3%。明年同比涨幅预计在1%左右。

CPI略高于预期，还是处于温和的范围内，就管理层而言也是乐于见到，欧美通胀目标在2%，我们是2.3%，不会对政策有太大的影响。明年也是在2-3%，影响不大。

--工银国际研究部主管 程实：

两个趋势得以进一步验证：1.中国经济三期叠加，短周期反弹+长周期下行+超长周期崛起，需求侧刺激性政策主导短周期反弹，政策效果正在接近峰值并可能衰减；2.全球从全面通缩转向局部通胀，中国的通胀并非需求引致，高度有限，但必然加重汇率与货币政策之两难。

通胀超预期上升从购买力平价渠道进一步加重人民币贬值预期和压力，深度抑制了中国稳健货币政策的腾挪空间，在当前需求侧政策托底供给侧改革背景下，货币政策难以真正趋紧，但通胀和贬值压力叠加又造成掣肘。

**相关背景**

--中国国家主席习近平表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。

--中国总理李克强表示，有把握较好完成全年主要发展目标任务，面对国内国际多方面挑战，要适度扩大总需求推进供给侧结构改革，要保基本稳就业，加强公租房体系建设，持续推进棚改。

--中国人民银行参事盛松成称，未来在适当的时候，如果情况可以、形势需要，中国也可以考虑加息。稳定人民币汇率预期已成为当务之急。

--国家发改委宏观经济研究院首席专家陈东琪认为，中国经济已步入复苏轨道，相较今年GDP更接近6.5-7%的下限忧虑，明年可能更靠近区间上限。

--先行指标印证中国经济正处于复苏通道之中。11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。财新制造业PMI自上月触及的逾两年高点小幅下滑，价格分项指数均大幅升至逾五年半高位，通胀压力隐现。（完）