即时观点：中国11月经济延续温和回暖 工业投资续持稳消费远超预期（更新版）

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路透北京12月13日 - 中国国家统计局周二公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，略高于路透调查预估中值6.1%；前11月固定资产投资同比增长8.3%，与路透预估中值一致。

数据并显示，11月社会消费品零售总额同比增长10.8%，远高于路透调查预估中值10.1%。11月工业、投资和消费环比分别增长0.51%、0.54%和0.97%。

统计局并公布，中国1-11月民间固定资产投资同比增长3.1%，增速较1-10月的2.9%进一步加快。

主要数据:

--11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，路透调查中值为6.1%

--1-11月固定资产投资同比增长8.3%，路透调查中值为8.3%

--11月社会消费品零售总额同比增长10.8%, 路透调查中值为10.1%

--1-11月全国房地产开发投资同比增长6.5%

--1-11月民间固定资产投资同比增长3.1%

中国财政收支图表：tmsnrt.rs/2hnXlOD

中国制造业PMI和工业增加值图表: tmsnrt.rs/2gAT7q3

中国房地产开发投资和销售面积图表: tmsnrt.rs/2gARF6X

以下为市场人士的评论:

--中金公司固收团队 陈健恒、范阳阳：

11月主要经济数据基本符合预期，其中固定投资保持弱势，工业产出相对平稳。最值得关注的仍是房地产市场放缓，随着房地产调控效果显现，主要城市商品房销售快速回落，房地产投资也有所放缓，房地产市场在经历短期冲高后明显回落。制造业投资有所回升，这主要是因为供给侧改革提升企业盈利，考虑房地产为代表的需求会逐步放缓，而产能过剩格局依然延续，制造业投资改善空间不大。

消费中，如果扣除物价上涨后，实际消费增速也依然偏弱。整体来看，明年房地产销售放缓以及汽车销量放缓等终端需求减弱后，会压制上游原材料价格上涨向下游传导。目前上游通胀起，下游需求开始放缓的滞涨格局开始显现，明年可能会对中下游企业形成明显的挤压，最终经济和通胀可能还是会放缓。债券市场近期受通胀预期上升饱受冲击，但未来经济基本面以及通胀可能会在明年一季度后重新走弱，调整也为明年的配置和交易机会奠定基础。

--天风证券固定收益团队 高志刚、孙彬彬：

11月工业增加值同比增长6.2%，较个月上涨0.1个百分点，显示工业生产有所好转，主要工业品中的钢材、有色、轿车产量和发电量同比增速均有所下跌，汽车产量增速小幅企稳，乙烯产量增速继续回升。

固定资产累计增速持平在8.3%，当月同比增速小幅上涨至8.8%，投资需求保持平稳态势，民间投资增速继续回升至3.1%，资金来源累计增速同样持平，其中预算内和贷款资金累计增速均回升，自筹资金累计增速继续小幅下降。

房地产投资累计同比增速小幅下滑至6.5%，较上月回落0.1个百分点，当月同比增速大幅下降至5.7%，土地购置面积当月增速反弹至6.2%，新开工面积增速回落至3.3%，销售面积增速回落至7.9%，限购政策继续影响房地产市场，但购地和新开工仍然正增长，投资增速预计仍能维持增长。

11月基建投资当月同比增速继续下降至13.7%，主要受累于财政支出缺口压力，制造业投资当月同比增速大幅反弹至8.4%，创一年最高水平，制造业投资有所改善。

社会消费品总额同比增长10.8%，较上月反弹0.8个百分点，其中通讯器材、汽车、家电、化妆品和文化用品零售增速明显上涨，显示消费需求仍然较为强劲。

工业回升，企业稳定，消费反弹，经济基本面仍然保持稳中向好的趋势，房地产调控影响暂未显现，当前市场更多受制于通胀预期、资金紧张以及去杠杆压力，继续控制仓位，适度谨慎。

--中国银行国际金融研究所宏观经济与政策主管 周景彤：

整体看11月数据好于10月，显示经济正在进一步趋稳，预计全年GDP增速将持稳于6.7%。目前看房地产调控对固定资产投资的影响尚未体现，一般来说这种影响会有1-2个季度的时滞，预计要到明年一季度才会有所体现。但另一方面，目前房地产投资占全部固定资产投资的比重不到20%，其对投资的影响程度还需观察。

宏观政策方面，由于物价涨幅明显、人民币贬值压力及资本外流影响，货币政策会将稳中偏紧，主要着眼于平抑市场波动。财政政策还要继续发力，因当前经济回升主要在于政策托底，经济自主增长的动力不强。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

工业低位企稳。主要工业品产量增速涨跌互现，发电量增速回落，而钢铁、水泥产量增速均反弹，汽车产量增速微降。

投资增速回落。11月固定资产投资增速回落至8.3%，其中前期盈利改善令制造业投资增速反弹至8.3%，财政收支矛盾凸显令基建投资增速继续下滑至14.1%，需求走弱和三四线城市库存高企令地产投资增速大幅回落至5.6%。

地产需求转差。11月地产销量增速大降至7.9%，楼市限购限贷政策效果继续显现，地产终端需求明显转差。虽然土地购置面积增速小幅反弹，但地产新开工增速大幅下滑。

下行压力未消。11月工业增速低位企稳，商品价格大涨推动库存周期回补和外需改善是主要贡献。但11月投资增速已再度回落，而12月以来主要城市地产销量依然负增长，发电耗煤增速继续下滑，意味着终端需求和工业生产起步不佳。展望17年，地产和汽车两大需求均有较大下行风险，而去全球化使得外贸存压，因而经济下行压力仍将逐步显现。

消费增速反弹，持续性待观察。11月消费增速小幅反弹，相比投资和外贸，仍是经济中流砥柱。可选消费表现强劲，是11月消费反弹主因。但随着高基数效应显现，汽车销售料难保持高增速。而地产终端需求走弱已令家具、建材销售回落，未来家电也面临下行风险。整体看，未来零售增速依然面临下滑风险。

--中国国际经济交流中心信息部副部长 王军：

从数据看经济延续三季度末四季度企稳的态势，需求端有一定改善，但力度有限，企稳基础并不很牢固，房地产投资销售新开工均出现回落，这是明年一季度最大隐忧。

投资总体平稳，没有太大亮点，消费回升有网上消费带动，而且今年有优惠政策（如汽车）到期，促成消费加速。随着汽车优惠政策明年取消，收入增长缓慢，消费投资很难保持当前增速，明年一二季度下行压力大。

从政治局会议看，明年的重要任务在三去一降一补，深化改革落到实处，经济增速也不可能回到反弹的状态，我认为增长目标会定的实事求是，在6.5%左右，或者6.5-7%。

虽然现在经济增长更看重质量，但明年有条件也有能力在需求端有所行动稳增长，主要靠财政发力，如基础设施建设、PPP、扩大赤字率减税都有空间，现在各国都注重财政扩张，4%的赤字率还是有空间的。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

今年经济表现基本符合此前的目标，此前的目标是稳步着陆的状态，这个目标基本完成，当然这跟政府积极的投资政策、积极的财政和货币政策不可分。从11月的数据看出来，逐步改善中有周期性改善的迹象，是政策加力的结果，包括外贸的状况已经开始改善，大宗商品整体稳步等。

考虑到混合所有制改革，PPP没有特别清晰之前民间投资还会处于观望状态，但明年随着周期改善以及政策清晰，明年民间投资会明显回升，速度会快于整体投资。

制造业最困难的时候已经过去了，持续下滑的态势得到遏制，未来转型过程中低水平企稳的状态，周期已经改善，但大幅回升还不太可能。因为去产能的这些行业还在调整过程中，而新行业还没有完全成长起来，未来几个季度，制造业会处于企稳和不同程度的回升的局面。

消费方面，临近节日，消费不用太担心，可能不会大幅走好，但人民币贬值会造成境外消费的一定遏制，像往年那样春节大幅的境外消费的盛况不会出现。另一方面会体现在国内的消费上面，这是人民币在贬值过程中小小利好。

明年经济会在今年基础上继续低水平均衡，明年经济增速略低一点，预计明年在6.2-6.3%以上，回落速度显着减慢，由于经济调整，缺少了此前产能过剩的大额投资，这已经是很不错的经济增长水平。

--交通银行高级分析师 刘学智：

11月经济基本保持温和回暖态势，符合预期。投资整体趋稳，消费有所回升，工业生产加快，四季度经济增速能够保持在6.7%之上。结合之前进出口增速回升，PPI上升，PMI指数走高，经济回暖信号明确。

影响未来经济增长的重要因素是房地产开发投资可能回落，去产能结构调整加快，国际市场不确定性较大。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

经济稳中趋升仍然是当前宏观运行特征。近期资本市场调整，应主要是货币市场资金紧张影响的结果，汇率对一篮子货币表现稳定，只对美元有较大贬值，这主要是美元升值的结果。从趋势上看，经济稳中趋升的格局仍将延续，货币政策方面，“稳中偏紧”格局也不会变，受年末季节性资金需求上升和基础货币投放持续偏紧影响，资金紧张态势仍将延续，如央行不出手，预计要到2017年2月才会缓解。

资源品价格的上行趋势仍将延续。资源品价格趋势主要跟随商品之王--石油的价格变动，石油价格变化主要是垄断定价体系和竞争定价体系变动的结果。因此，蓝筹的行情在修整后还将上行。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

从数据看超预期，尤其体现在社会零售销售，10月消费受汽车销售拖累，市场很关注11月年底旺季能否好转，从数据看消费又回到应有的水平。消费对经济增长的贡献一多半，为经济企稳奠定良好基础。

投资方面，房地产投资继续保持平稳，缓解了对房地产调控下投资显着回落的担忧情绪，而伴随工业价格上涨企业信心回升，民间投资连续三个月回升，尽管增速显着低于8.3%的平均速度，但总体还是企稳向好。

从数据看，四季度经济增长率仍能保持在6.7%，全年保持在6.7%，但明年经济一季度之后面临较大下行压力，因房地产汽车销售站不住，房地产调控滞后影响显现，大宗价格上涨后低价红利不在。目前会比较关注房地产销售面积和销售额，11月都有明显回落。明年还是维持全年6.5%的判断，投资是保增长的重要抓手。政策重在稳增长防风险。

明年经济增长目标预计定在6.5%左右，财政货币维持现在基调，积极财政稳健货币，赤字率可能上调至3.5-4%，货币政策依然稳健偏宽松，为积极财政和去杠杆做配套。外储加速下降，双节资金紧张，近期降准概率提升。

--中航证券首席经济学家 许维鸿：

消费和投资数据经济进一步印证了两个月前PPI反正，正式确立经济复苏的过程。

未来经济增长的动力，一块是消费，消费取代投资是经济转型的必然。这个月消费同比增长10.8%，比GDP跑的快，说明经济已经在正常转型。第二块就是供给侧改革，2016年调结构让位于稳增长，明年期待稳增长让位于调结构。经济企稳之后，许多改革政策明年会更多，房地产、去产能，调控可能更多。

不过这个数据对市场而言未必是利好，经济企稳之后，货币政策就有了调整的余地，明年可能货币会有所收紧。

**相关背景**

--中共中央政治局召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。

--中国国家主席习近平表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。

--中国央行参事盛松成称，中国经济刚刚企稳，又临近年末流动性紧张关头，目前不必也不太可能加息；加息条件是否成熟仍待观察。此外，维稳人民币汇率预期、打破单边贬值趋势是当务之急。

--先行指标印证中国经济正处于复苏通道之中。11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。

--中国11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。11月以美元计价进出口数增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。（完）