即时观点：中国10月新增贷款环比腰斩但房贷占比仍高 货币政策保持稳健（更新版）

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路透上海11月11日 - 中国央行周五公布，10月新增人民币贷款6,513亿元，稍低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.6%，稍高于路透调查中值11.4%。

央行数据并显示，中国10月末人民币贷款余额104.77万亿元，同比增长13.1%，和路透调查中值13%基本相符。

中国央行并公布，10月社会融资规模增量为8,963亿元人民币，比去年同期多3,370亿元，但较9月增量1.72万亿元大幅下降近五成。

主要数据:

--10月新增人民币贷款6,513亿元， 稍低于此前路透调查中值7,000亿元

--10月末M2同比增长11.6%， 稍高于路透调查中值11.4%

--10月末人民币贷款余额同比增长13.1%，接近路透调查中值13%

--10月社会融资规模增量为8,963亿元，比去年同期多3,370亿

以下为市场人士的评论:

--光大证券固收团队 张旭

10月新增贷款较9月少增约6,000亿元，主要是季节性现象（季度首月）。居民中长期贷款并未明显降低，超预期。事实上，房贷签署的高峰期是在7、8、9三个月，但由于签合同和放款存在时滞，所以10月仍处于放款的高峰期。

10月社融增量较上月少增8,246亿元，主要是贷款少增所致，其次是委托和信托贷款和债券融资。委托和信托贷款的降低，主要是由于监管收缩。债券融资减少主要体现在公司债，主要原因是交易所收紧了融资限制。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

新增社融环比回落，信贷增长放缓，房贷后继乏力。10月地产调控政策出台后销售面积大降，而企业融资需求仍弱，信贷未来有继续萎缩的风险。

M2增速稳定，M1继续高增。尽管信贷回落、财政存款回升，但非银存款大增。但考虑到mpa监管下非银存款增长趋缓，未来M2仍趋下行。10月M1增速回落但仍在高位，反映实体投资意愿偏弱，资金囤积金融市场。

流动性或趋紧。央行在三季度货政报告中提及当前物价上行的压力，且强调要抑制资产泡沫和防范经济金融风险。此外央行还提到准备金工具可能形成资产负债表效应且信号意义较强，所以降准受到的制约较多。再加上美国年末加息窗口渐近，人民币持续承压，预计短期内货币政策难以宽松，流动性或将趋紧。

--中金固定收益研究团队 陈健恒、范阳阳：

央行发布10月份金融数据，整体数据来看，基本符合市场预期，贷款需求仍集中在房贷，而房地产调控加上监管对金融杠杆调控趋紧，表外融资也相对疲弱。往前看，随着地产调控的政策逐步实施，未来贷款和社融的增长还会有所放缓。

美国总统大选后，全球风险偏好上升，商品价格进一步上涨，在再通胀的预期背景下，近期全球债券收益率回升明显，国内债券收益率也有一定幅度上升。但在供给侧改革以及房地产调控背景下，商品价格的这一轮上涨未能有效带动企业融资需求回升，价格和量的关联性被削弱，如果企业融资需求未能相应增长，那么资产荒的对债券的影响逻辑并未消退。

受MPA纳入理财影响，预计年内银行表内和表外理财都有冲规模冲动，做大基数，可能导致配置需求在年底到明年年初集中释放，近期债券收益率的回升提供了提前布局的配置机会。

--天风证券固收研究团队 高志刚、孙彬彬：

10月M2同比增速继续小幅回升；分存款类别来看，居民存款季节性大幅下降，企业存款新增规模下降，而财政存款规模增加较多。

新增人民币贷款从类别来看，房地产调控背景下的居民中长期贷款仍然保持较大的增长幅度，企业贷款下滑较大，反映企业融资需求有一定下滑，或许与地产企业融资受限有关。

社融余额同比增速回升，未贴现票据降幅有一定收窄，但委托贷款和信托贷款新增规模也有所下滑，表外融资整体下降，债券和股票融资规模仍高。

地产调控对信贷数据产生一定影响，居民加杠杆趋势仍在，企业融资减弱，但在央行稳健操作下，短期内资金紧平衡概率仍发，利率继续维持区间震荡判断。

--东兴证券固定收益分析师 郑良海：

货币余额增速平稳，虽然人民币贬值压力导致外汇占款减少，但央行灵活运用流动性投放工具，保证市场资金供应平稳。同时经济基本面弱改善背景下，以中上游为代表的企业生产扩张部分修复，花钱意愿上升，此外与地方债发行减速也有一定关系。

新增信贷仍以居民中长期贷款为主。虽然中央各部委和房价上涨过多地方政府实施密集的地产收紧政策，但住户部门信贷短期内难以快速收缩。同时受新增信贷和表外收缩影响，社融增幅滑落。

货币政策方面， 央行近期灵活的公开市场和MLF操作依然体现了不愿过多防水的意图，通过缩短放长温和降杠杆。10月PMI数据大幅改善，CPI和PPI温和扩张一定程度上也会降低货币政策再度宽松的可能。

外围看，特朗普当选黑天鹅迎来市场反转，大类资产配置并没有按此前预期所行，而且特朗普政策更利于美国制造业和基建恢复，通过贸易保护减少对国内制造业冲击，保证就业，美国经济持续繁荣期望值上升。虽然人民币汇率由快调到慢调，击穿6.8关口，短期内受12月美国加息预期走强的冲击，调整尚未结束。

--方正证券宏观分析师 杨为敩：

10月份的新增贷款是不及预期的，有一些季节性原因，由于十一长假，很多贷款提前到9月审批。但即使贷款脱离季节性，下降也并不夸张。M2的表现总的来说比较稳定，贷款的增速在缓慢下降中，但不会特别过分。

M2增速走向稳定的主要因素可能是外汇占款降幅放缓。10月份人民币兑一篮子货币汇率保持稳定，同时加入SDR后，央行减少对外汇市场干预力度。外汇占款降速企稳。

从贷款结构来说，房贷仍占大头。居民在商品房上加杠杆的情绪仍然比较高，但9月份居民加杠杆的速度在下行，叠加10月以后的限购，居民中长期贷款会慢慢下调；企业中长期贷款相较9月，表现中规中矩，没有大的好转。

--兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家 鲁政委：

数据整体上还算符合预期，从贷款增速来说，跟上个月相比正常，M2等的增速还算符合判断。现在临近年末，央行主要货币政策基调，是在总量持稳前提下，做一些结构调整。让M2增速靠近13%的年度目标。但今年M2增速能否完成目标比较难讲，过12%就很不错，如果能过12.5%更好。

结构方面，可能对债市、楼市的一些资产泡沫做一些调控和抑制。有的资产现在有风险，有的资产未来有压力。

前期驱使M1上行的两个因素都不存在了。房地产交易量明显下降，导致房贷萎缩；地方债的置换，最近也开始走平。这两个因素的消失导致M1的回落。

M1同比较高，但看成脱实向虚是错的。这其实反映了最近几年企业融资难情况有所缓解，企业手中有钱，可能是发债或其他渠道，资金状况有所缓解。正是因为企业手中有钱，贷款意愿小，企业中长期贷款才会有所回落。

--东莞银行金融市场部分析师 余缘波:

从信贷数据来看，新增贷款还是住房部门贷款增长较多，由于10月份以来的限购政策有一定滞后性，因此住户部门贷款依然增长较多，预计限购政策的影响应该在11月份会有所体现。

同时，新增贷款来看企业信贷需求依旧不足，同时由于9月非金融公司信贷增长较快，导致10月下行很明显；联系到近期房地产火热，有可能是前几个月非金融公司的与房地产有关的贷款增长较多。

M2跟近2个月的水平差不多，整体变化并不大，但是环比来看下降幅度则比较大。

未来看经济基本面仍旧有压力，但要靠基建来拉动；货币政策方面，央行态度明确着手抑制资产泡沫了，政策基调将继续稳健，同时保持微调；预计通过7天、14天、28天逆回购操作，提高短期资金加权成本，并稳定长期资金价格。

--中国银行国际金融研究所高级分析师 周景彤:

10月金融数据显示楼市在较强的政策下略有降温，此时货币政策仍应保持稳定，但应健全传导机制，因当前不同市场的资金成本差异较大。预计未来两个月M2增速仍将维持在11.5%-12%。

--国务院发展研究中心金融研究所 王洋：

进入第四季度，放贷的淡季，贷款下降属于正常现象。从10月数据来看，居民个贷维持高位，但随着调控可能后续会缓降。

目前中国经济有企稳态势，不过CPI有所回升。在此情况下，货币政策预计还是以观望为主，等待经济工作会议为明年定调。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

总的来说数据符合预期，房贷仍然是主力，但比上个月出现较大幅度下滑。整体或政策目标已经转向去泡沫，人民币贬值也是去泡沫的重要手段之一。预计未来的政策组合是整体货币宽松但严格控房贷，降准降息年内无望。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

10月数据中，不论是贷款还是M2，基本没什么超预期的，属于中规中矩。因为上个月是季度末，而10月是四季度初，贷款下降都很正常。贷款结构上，居民长期贷款主要是个贷这块，没有想像中下降的那么快，占比还是比较高稍有些意外，按正常情况预计，后两个月房贷调控效果应该会显现的。

目前稳增长压力不大，而抑制资产泡沫的重要性有所提升，预计央行货币政策基调不会有大的变化。在美国大选结束后，人民币汇率将是一个非常重要的关注点。如果未来外汇占款流失过快，可能对资金面会产生较大扰动。出于抑制资产泡沫考虑，央行预计还是会以MLF加公开市场操作等组合工具予以对冲为主，而非降准。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

人民币贷款这块同比还是多增的，主要还是房贷，居民中长期贷款占比还是在75%以上。其它分项一般。社融还可以，同比还不错。

M2增长的不是很多，增速和绝对额都变化不是很大，跟央行货币政策有关系，最近放的不是很厉害，也是因为去年基数的原因。

这种情况也比较正常，M2增长不是很快，信贷还是房贷为主，社融倒是不错，说明需求这方面的增长还是没有放缓，是一个好的现象。

但房贷新政的效应还尚未显现，11月或12月的信贷可能往下掉，在这之后可能还要靠企业的中长性贷款来弥补。政府希望推进PPP项目，这块可能会提现在企业中长期贷款中。财政政策已经积极了，货币这块应该还是紧货币宽信用。

--昆仑银行战略发展部总经理助理 李建军：

总体来说，目前中国的货币政策还是维持一贯的稳健中性的特点。现在的M2增速还是在目标范围内，估计不会以货币政策刺激经济。

10月新增人民币贷款基本符合市场预期，从发放规律来看，年底相对来说有一定收缩，由于银行基本完成任务。但放款仍然集中在居民部门，仍在消化前期房地产的余热，还是房贷占新增贷款的主要增长构成。

尽管10月M1有所回落，但仍然处在高位，剪刀差较大，企业持有现金动机仍然很强，化解企业债务仍是需要关注的重点。

从货币整体结构来看，防范资产泡沫仍然很重要。近期人民币汇率波动很大，对货币政策造成了一定的影响，对未来货币政策有一定压力。未来货币政策稳健和汇率稳定有一定的平衡。

目前来看，央行做了比较正确的选择，货币政策不能解决结构性问题。今年的增长目标仍可能实现，货币政策不会有大的变动，除非汇率贬值压力较大，外汇占款大幅下降，可能会做一些来对冲。

**相关背景**

--基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，并创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比创近五年新高。通胀短期料维持温和上升态势，但尚不足以对货币政策构成明显干扰。分析人士普遍认为，物价虽然上行但有望保持相对稳定，现阶段货币政策主要侧重于防风险抑泡沫，预计货币环境将保持稳健和中性适度。

--中国央行三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

--中共中央政治局10月末召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。

--中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。（完）