即时观点：中国10月CPI和PPI涨幅分创半年及近五年新高 政策短期难松（更新版）

（新增更多分析师评论并调整标题）

路透北京11月9日 - 中国国家统计局周三公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，与路透调查预估中值相符，并创今年4月以来半年新高。

数据并显示，10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨1.2%，高于路透调查预估中值0.8%，并创近五年来新高。

10月CPI环比下降0.1%，PPI环比上涨0.7%；10月CPI中的食品价格同比上涨3.7%，非食品价格同比上涨1.7%。

10月详细数据：

--CPI同比上涨2.1%（路透调查中值为上涨2.1%）

--PPI同比上涨1.2%（路透调查中值为上涨0.8%）

--CPI环比下降0.1%，PPI环比上涨0.7%

--CPI中食品价格同比上涨3.7%，非食品价格同比上涨1.7%

以下为分析师评论摘要：

--招商证券宏观分析师 闫玲：

10月CPI显示通胀继续反弹符合预期。食品价格环比下跌，蛋价、猪肉价格、鲜果和鲜菜跌幅居前。猪肉需求疲弱，养殖成本下跌且猪肉进口量提升，导致当前猪价弱势震荡。非食品环比增长0.1%，北方供暖推动居民用煤需求上升，煤炭、成品油价格上涨推动居住中水电燃料、交通工具用燃料环比上升0.4%和0.8%，此外，医疗保健各分项均出现不同程度上涨。房租价格环比涨幅放缓至0.1%，此前连续三个月环比涨幅超过往年同期季节性涨幅。

预计四季度PPI同比持续回升。从行业分项来看，涨幅最高的仍是受前期去产能政策影响较大的煤炭开采和洗选业；其次，前期原油价格反弹带动下，石油加工炼焦和核燃料加工业，石油和天然气开采业，环比分别上涨为3.9%和3.1%。其他分项涨幅基本稳定。国内经济稳定，预计四季度PPI同比持续回升，继续推动企业盈利的改善。近期原油价格显着回落，这有利于PPI未来环比涨幅收窄。

通胀将持续上涨至明年1月。由于去年同期至今年一季度国际大宗商品价格大幅下挫，这导致同期基数较低。国内经济需求稳定，且2017年的春节在1月份，较2016年提前，春节效应也将会支撑通胀持续上行。CPI、PPI双双上行，货币政策空间受限，但通胀的涨幅相对温和，预计货币政策延续当前的基调。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

10月CPI主要受低基数因素影响，按照历史均值规律和基数因素向后预测，四季度CPI将维持在2%以上，通胀压力上升。蔬菜、猪肉价格环比均下跌，其中蔬菜跌幅明显小于季节性导致的跌幅，是拉高CPI同比的重要因素。猪肉价格环比跌幅超过季节性影响，价格制约CPI上行。蔬菜价格回落幅度较弱，是对于4-6月蔬菜价格明显弱于季节性的修复。

PPI回升主要与黑色系价格大幅回升有关。从价格上看，目前的PPI仍然没有完全反映黑色系涨幅，同时基数效应将持续推高PPI，若四季度黑色系没有大幅下跌，则PPI突破2%几乎是必然。

CPI未来三个月预测值也在2.5%之下，并不支持央行在短期内加息，但需要注意两点风险：一是猪肉价格已经超跌，若猪肉价格反弹开始，则CPI上行压力将明显增加；二是PPI向CPI的传导目前尚未出现，从历史上看需要PPI持续维持在2%以上，这是否会发生在今年年底和明年上半年需要关注。

整体而言，尽管央行短期加息的可能性并不高，但需要关注猪肉价格与PPI的变化，未来半年CPI突破2.5%并非没有可能，也就意味着中国央行加息的“黑天鹅”并非没有可能。

对于债券市场，一方面短期来看央行在货币市场流动性拐点已经明确，加杠杆套息模式难以为继，另一方面长期来看若经济增长和通胀持续回升，加息的可能性正在从无到有。经济增长、通货膨胀、金融系统风险、央行货币政策全面利空债市，坚持长期看空债市。

--国金证券大类资产资深分析师 徐阳：

10月CPI同比涨幅符合预期，基数效应是推高10月CPI同比涨幅的主要因素。食品价格同比涨幅扩大，拉动CPI同比涨幅逐渐扩大。分类项下，食品烟酒价格涨幅对CPI上涨贡献最大，鲜活食品价格下降影响CPI环比下降0.18个百分点。展望后市，基数效应逐渐消退，料CPI涨幅逐渐回落。

煤炭等大宗继续带动PPI价格上涨。分类项下，同比贡献最大的为煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工、有色金属冶炼。此外，环比上涨的行业继续增多也产生正面贡献。展望后市，在四季度中，基数效应对PPI同比上涨的正面贡献仍将存在，预期11月PPI同比涨幅仍有望扩大。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

10月CPI上涨幅度略高于市场预期。食品价格对CPI贡献较高，服务类价格近几个月涨幅也相对较大。目前国家宏观经济活跃程度有所提高，居民消费的季节性因素对当月CPI的影响程度也比较大。从目前宏观数据来看，前三季度经济运行较为平稳，也支持了CPI的上涨。

PPI目前延续了同比涨幅为正的情况，总体摆脱了持续下滑的态势。供给侧改革目前取得了积极成效，钢铁煤炭等相关领域的去产能任务落实较好，推动整个大宗商品包括能源类价格的上涨。国际大宗商品价格目前基本处于底部企稳的状态，输入性的因素支持PPI的上涨。

另外目前M1的水平相对较为合理，这种情况下货币因素也支持了PPI增速的回稳。PPI此前连续负增长，基数的原因推动PPI同比涨幅回升。

未来CPI的涨幅相对比较平稳，如果不出现大的影响因素，后两个月会稳定在2%左右的水平。未来PPI同比涨幅为正的情况还将延续。

--中信建投证券宏观研究团队：

10月CPI的回升主要来自于食品价格，特别是蔬菜价格回升较大。蔬菜价格的波动性较大，持续性较弱。另外去年10月份的基数较低，但去年12月的基数有所回升，因此未来CPI同比压力较小。

PPI同比上涨主要是由于工业品价格上涨以及基数走低影响。受工业品价格上涨与基数走低影响，PPI同比增速明显扩大。10月PPI环比上涨0.7%，较上月扩大0.2个百分点，与高频数据显示的煤炭、钢铁、原油等生产资料价格上涨数据一致。叠加去年同期基数走低，PPI同比增速明显扩大。

CPI在2016年上半年高点为2.3%，未对货币政策产生影响，因此预计CPI对未来货币政策难以构成制约。未来CPI上涨压力较为有限，PPI同比仍有扩大可能。10月CPI上行主要还是由食品项推动，具体而言主要由鲜菜推动。由于鲜菜价格通常波动较大，而且去年11、12月份CPI基数与10月份相比平稳略升，未来CPI上涨压力整体有限。PPI方面，考虑去年基数一直走低，未来同比增速仍有扩大可能。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

10月数据符合预期，CPI重返2时代。主因是翘尾因素，且CPI去年同期比较低。食品价格环比下降，鸡蛋、肉类价格均有下降，但从同比看食品价格增长较高，主要也是因为同期基数较低。非食品小幅上升，房地产价格之前明显上涨，也会带动非食品价格。

PPI价格也出现回升，主因包括工业产业上游，大宗商品价格上升；在需求端，近两季度经济运行企稳，工业生产回暖，稳增长政策，带动房地产基建回暖。去产能方面，效果明显，产能过剩严重的行业去除进度比较明显，价格出现一定幅度上升。

未来政策方面，未来不会有太大变化。物价水平仍然可控，CPI离3%仍有距离；PPI未来仍有涨幅，消除通缩风险，但通胀风险也不大。因此不需要货币政策控制物价。不过，目前物价水平可能进一步上涨，不适宜采取进一步宽松的货币政策。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

10月价格上涨符合预期，幅度比较健康。价格稳步回升的趋势逐步形成，未来两个季度之内CPI会逐步超过2.5%，接近3%的水平。

预计最晚明年三季度央行有必要在预防通胀方面做更多工作，就货币政策紧缩做出调整，三季度可能加息25个基点。

PPI回升速度略显过快，目前还不是问题，回升有阶段性因素成分，能源价格（尤其是煤炭钢铁价格）快速回升影响显着。

PPI未来上涨速度可能减慢，整体上商品价格回升趋势已经确立，工业企业定价能力在逐步恢复，对经济企稳是一个积极的迹象。

--中国民生银行宏观经济研究中心副主任 应习文：

10月CPI符合预期，去年基数比较低。食品价格环比下跌，猪肉下降较多。非食品价格小幅上升，主要原因是上游工业品上升价格较高产生传导效应。

PPI回升较高，也是因为工业品价格回升。全球大宗商品价格也在回升。不过目前水平是正常水平，可保证工业企业利润。不过未来上升空间不是很大。

通胀形势要好于预期，货币政策的刺激效果可能比较差。美元加息预期增强以及人民币贬值压力的增加，当前货币政策进一步放松的空间较小。同时，由于整体经济呈现企稳的态势，因此进一步货币政策应该会维持平稳主基调，重点还是在于财政政策的稳增长。

此外，在工业产品价格显着回升的情况下，未来供给侧改革的重心可能会从去产能、去库存上向去杠杆、补短板转移。

--瑞穗证劵亚洲公司董事总经理、首席经济学家 沈建光：

10月PPI的上升跟煤炭价格的大涨有关系。总的来看，国内的价格走势确实已到转折点，特别是PPI，基数效应越来越有利于PPI的上涨。中国已经走出通缩的阶段，现在的问题是通胀压力是否会大幅上升，这将是是明年主要的风险。

PPI的走势通常呈趋势性，未来可能继续上涨，特别是目前煤炭钢铁价格上涨非常快。CPI的问题则是，房价大涨，租金价格攀升也很快。目前官方数据中租金价格上涨不是太快，但非食品的同比上涨趋势非常明显。这是由于中国的租金占CPI篮子的比重较国际上更低。比重低，涨的快，就有租金涨幅被低估的可能性。CPI中居住类只上升了1.8%，但大城市租金一年上涨幅度远超过该数字。房地产、租金价格上涨对成本的推升作用非常明显。

未来CPI的涨势会继续延续下去，房价大涨推动煤炭、运输价格的上升，明年的通胀风险是被低估的。除国内房产推动涨幅外，目前美国的通胀在2.3％左右，欧洲也走出了负利率，通胀压力上涨。中国的风险部分将来自全球通胀风险。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸等：

10月CPI继8月跳水后连续两月回升。10月蛋、猪、水产、鲜果和鲜菜等食品价格环比普遍下跌，但去年基数走低；医疗、家庭服务、衣着加工等服务类价格和能源价格上涨推升非食品走高。

11月通胀或微升。11月以来菜价开始反弹，猪价稳定，食品价格整体企稳回升，同时去年同期基数仍低，预测11月CPI同比或继续回升至2.2%；

10月PPI大幅反弹，继上月转正后继续改善。10月价格环比上涨行业增加至27个，煤炭采选、石油化工、化学原料制品等涨幅扩大，有色冶炼加工由降转升，黑金冶炼加工涨幅收窄；

11月PPI或再攀升。11月以来油价回落，但煤价、钢价续涨，预测11月PPI环涨0.4%，考虑到基数依然较低，同比涨幅有望回升至2.2%；

通胀短期反弹，流动性或趋紧。基数走低叠加商品价格回升，四季度通胀短期反弹。昨日央行在货政报告中亦提到物价的上行压力，且强调要抑泡沫、防风险，还指出降准的制约较多。再加上美国加息窗口渐进，人民币持续承压，预计短期内货币政策难以宽松，流动性或将趋紧。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

短期通胀压力如期而至，10月CPI仍然高位运行，预计直到2017年1月，CPI都将运行在2.0%上方。不过这只是基数效应的结果，并不表示价格上行的趋势性；PPI继续上涨，并且超越市场预期，有加速迹象，表明国内需求改善态势明显。

工业价格回升会带来企业效益的改善，在经济企稳的格局下，会带来市场向上动力。这是我们在6月就提出股市“磨底、蓄势、待扬”的判断基础。

价格形势短期趋紧使得货币“稳中偏紧”格局不得放松，基准利率（不是存贷基准利率，央行引导市场利率的工具2015年就已转向了公开市场和贷款、贴现窗口）年内也难放松，但“对冲”性质的降准还是随时会来，因为货币当局要保持储备货币正增长已越来越难。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

10月CPI上涨主要是由于去年基数低，以及季节性蔬菜供应趋淡导致的价格上升；供给侧改革导致的大宗商品上涨，尤其煤炭和钢铁，推高了PPI。

由于物价回升，有人比较担心通胀，但我们坚持认为当前中国经济面临的主要问题是通缩，考虑到保增长效应，明年PPI涨幅会有所回升，但全年至多是零增长，呈现前高后低走势；CPI方面，总体需求不振以及农产品供应平稳，明年也不会有明显上升，和今年差不多，会在2%左右。

考虑美日欧等经济增长率比我们低得多的国家的通胀目标都是2%，我们的物价是偏低，仍要保持政策连贯性，巩固防通缩的成果。为了维持6.5%的（经济）增长，需要继续保持M2增速在13%左右，赤字率适度扩大，比如从今年的3%扩大到4%左右。非常规货币政策取决于年底和年初资金跨境流动的情况，假如连续2-3个月的月均外汇储备下降超过1,000亿美元，不排除降准的可能。

--德国商业银行亚洲高级经济学家 周浩：

PPI上涨基本上还是因为黑色金属上升过快造成的，目前的问题是到底黑色品种的快速上涨存在严重的泡沫还是表明库存严重不足。估计央行的货币政策会稍微谨慎一些，但不太可能进入紧缩。

CPI短期还是会保持基本稳定，全年在2.0%左右，明年有上行压力，PPI年底会到2%。

央行的三季度货币政策执行报告也主要考虑去泡沫和保增长，目前的问题是保增长就会带来泡沫，所以只能通过经济减速来去泡沫，所以明年初经济可能还有下行压力。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

CPI涨幅扩大主因季节因素导致食品价格上涨，特别是蔬菜和鲜果涨幅较大，PPI大幅回升，主因煤炭等上游工业品价格涨幅明显。

四季度CPI涨幅不会明显扩大，大体稳定在2%左右，预计明年CPI总体涨幅应低于今年，且全年波动相对平稳，不会对货币政策造成明显干扰。

PPI由于低基数的原因，未来半年左右涨幅将进一步扩大，有利于稳定上游工业企业的开工和盈利。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

PPI超预期上升，主要由于房地产、PPP等对投资有拉动作用，供给侧改革后煤炭价格上涨多，水泥价格在9、10月上涨幅度也很大。工业品价格上涨有利于工业企业利润改善，缓解前几年工业企业的通缩压力，对民间部门经营有较大帮助。

从短期来看，随着供给侧改革推进，以及投资开工后有半年的持续性，PPI还会继续恢复，从年底到明年上半年维持向上的趋势，

CPI预计比较温和，政策方面既不会收缩也不会扩张。

--方正证券宏观分析师 杨为敩：

10月的CPI、PPI双双高于预期，主要是由于食品价格上涨，非食品价格表现略微平稳。因为现在的流动性体制中，短期流动性过多造成农产品炒作。姜蒜利于储存，存量较小，以上原因可能导致农产品价格涨幅较大，比较类似去年下半年的情况。

但其核心原因在于流动性体制的改变，今年央行大量利用MLF等工具对冲外汇占款下降，势必造成资金体制中短期资金过多，短期资金无法流入实体经济；同时，这部分资金比长期资金更有获利需要，部分流入农产品领域后，会不断炒作。这是流动性新特征导致的。

如果从中长期来看，农产品涨价是可控的。预计明年一季度整个经济会出现一定的下行压力，央行货币政策可能会出现宽松调整。CPI在明年1月份是阶段性高点，然后是趋势性回落，这个趋势没有改变。

PPI可能受到去产能影响，这个影响已经受到高度关注，未来可能会持续一到二个季度的缓和上涨，随后可能是明年3、4月份到达1.7%的阶段性高点，随后将出现一个回落。

**相关背景**

--中共中央政治局10月末召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。

--中国央行周二晚间发布三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

--中国人民银行研究局首席经济学家马骏称，当前货币政策是合适的，未来将关注宏观经济和金融领域的变化，并会将对房地产市场的可能影响纳入考量；而近期多城楼市调控会让房价和房贷需求降温，预计随着时间推移，也会让楼市销售和投资放慢脚步。

--在中国经济下行压力不减，货币政策效应递减的现状下，寄望积极财政政策更积极的呼声渐高，对此中国财政科学研究院院长刘尚希表示，今年积极财政政策实际上比看到的更积极，按宽口径的赤字率实际已经达5-6%，而明年的财政收支压力会更大。

--中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。

--生产和新订单回暖、企业预期持续向好，带动中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降，完成全年经济增长目标已无悬念。（完）