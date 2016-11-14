即时观点：中国经济四季度开局基本良好 工业投资持稳但消费略降（更新版）

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路透北京11月14日 - 中国国家统计局周一公布，10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，略低于路透调查预估中值6.2%；前10月固定资产投资同比增长8.3%，高于路透预估的8.2%。

数据并显示，10月社会消费品零售总额同比增长10%，低于路透调查预估中值10.7%。10月工业、投资和消费环比分别增长0.50%、0.58%和0.71%。

统计局并公布，1-10月民间固定资产投资同比增长2.9%。

主要数据:

--10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，路透调查中值为6.2%

--1-10月固定资产投资同比增长8.3%，路透调查中值为8.2%

--10月社会消费品零售总额同比增长10%, 路透调查中值为10.7%

--1-10月全国房地产开发投资同比增长6.6%

--1-10月民间固定资产投资同比增长2.9%

中国工业增加值图表：tmsnrt.rs/2fQsw5i

中国房地产投资、商品房销售图表：tmsnrt.rs/2g8MXg3

以下为市场人士的评论:

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸等：

工业增速平稳。虽然发电量增速因基数偏低而继续走高，但粗钢、水泥、有色等工业品产量增速均较9月基本持平，而汽车产量增速则大幅回落。

投资增速微升。民间投资增速也同步回升。其中，制造业投资增速小幅回落，基建投资增速继续下滑，房地产投资增速因前期地产销量激增而大幅反弹。

地产需求转差。十一期间出台的限购限贷政策效果开始显现，地产终端需求转差。低基数效应消退令10月土地购置当月增速回落转负，但累计增速继续回升，而前期销量激增也令10月地产新开工增速回升。

下行压力未消。10月工业经济需求回落，终端地产、汽车销量增速均现回落，11月上中旬地产销量依然负增；前期因低基数而创新高的发电耗煤增速也在11月上、中旬持续下滑。投资中仅地产一枝独秀，但恐独木难支。未来短期经济下行压力依然未消。

消费结构未变。乡村增速继续仍快于城镇，商品零售增速仍快于餐饮增速；网上零售增速略微下滑。分项涨少跌多。10月必需品消费中，服装针织升、粮油食品、日用品均降。可选品消费中，汽车高位回落，家电、通讯器材也都下滑，石油及制品略回升，地产相关消费中家具升、建材降。

消费缺乏亮点。10月消费增速小幅回落，但相比投资和外贸，仍是经济中流砥柱。但10月消费缺乏亮点，上半年高增的通讯器材增速已降至5%以下，汽车增速终现回落，楼市调控令地产相关消费反弹力度不足。未来零售增速依然面临下滑风险。

--天风证券固收研究团队 高志刚、孙彬彬：

10月工业增加值同比与上月持平，主要工业品中的汽车、轿车产量增速下跌，发电量和乙烯产量增速回升，钢材、水泥和有色产量增速变动相对平稳；

固定资产累计增速回升，当月同比增速回落，投资增速保持改善趋势，民间投资增速继续回升，资金来源累计增速继续小幅下滑，其中预算内、贷款和自筹资金累计增速均下降；

房地产投资累计同比增速回升，当月同比增速大幅攀升，明显超出市场预期，房屋新开工当月增速大幅反弹，销售增速继续维持高位，地产调控对投资影响暂未显现；

10月基建和制造业投资整体较稳；社消中汽车、家电、建材零售增速均有下滑，家具增速有所回升；地产投资超预期回升，工业生产持平，消费回落，经济走稳基础仍在，未来地产调控的影响程度仍然是关键，利率继续维持区间震荡判断。

--九州证券首席经济学家 邓海清：

工业增加值下滑主因采矿业下滑，供给侧改革限产是主因。本月工业增加值增速与上月总体持平，低于市场的预期。但从结构看，采矿业对工业增加值形成明显拖累。由此来看，制造业和电力燃气两大行业增速加快，主要受到采矿业下滑的拖累。结合10月工业品价格大涨、PPI超预期的价格型表现，我们认为本月的工业增加值不及预期的主要原因是供给侧改革导致的产量下滑，由此可见，L型拐点已过，增长呈现质量优化的格局。

房地产调控首月，房地产投资增速不降反升，大城市化支持地产投资回升。本月固定资产投资总体增速维持稳定，主要原因在于房地产投资的拉动。10月房地产投资加快，成为稳定固定资产投资的最重要的力量。目前的房价是由中国的大城市化阶段支撑的，在一二线城市超低库存时期，房地产价格下降必须依赖土地供给和房地产投资增加，因此房地产投资上行是房地产调控的必要条件，预计未来房地产投资增速仍将上行。

消费需求的下滑主因是汽车消费增速的下滑。汽车消费是支撑今年消费的最重要的力量，而伴随着今年汽车购置税减税政策运行时间接近1年，对汽车消费的影响边际递减是正常现象。刨除这一因素外，消费目前仍然相对保持稳定。

央行货币政策流动性拐点已至。经济仍然维持稳定增长态势，而房地产市场投资和价格仍维持上行，这已经封死了当前的货币宽松的空间。同时从通胀看，本月CPI、PPI双双超预期，CPI重新回到2%以上，目前来看，2016年的通胀中枢应会显着高于2015年。在防通胀、防泡沫和去杠杆的几重压力下，货币政策连番去杠杆操作，导致债市收益率“易上难下”成为新常态。

--招商证券宏观分析师 张一平：

尽管目前工业品价格大幅回升，在供给侧改革的限制下，生产端并未加速扩张。从结构看，本月采矿业生产同比下降，煤飞色舞对过剩产业生产影响有限。公用事业生产同比较9月提高，这是10月工业增速持平的重要因素。虽然外需不强，但在内需推动下，10月制造业生产增速小幅改善。

地产投资和民间投资增速提高仍是本月整体投资形势延续小幅改善趋势的主要因素。目前看，地产调控对房地产市场的影响较小，销售增速保持较快增长，地产商拿地增速继续回升。民间投资增速继续回升，制造业投资增速与上期持平，这些因素也对10月投资需求改善起到正面影响。

10月消费同比较上月回落，大幅低于市场预期。本月消费不及预期的短期因素是由于去年10月开始实施汽车购置税减半政策抬高今年同期消费基数。长期因素则是经济下台阶过程中，居民收入增速不断放缓，今年以来居民收入增速持续低于GDP增速，这对消费开支也造成不利影响。

总而言之，10月数据显示国内经济仍保持较强的韧性，地产调控的负面影响有可能会低于市场的预期，毕竟这次调控范围较窄且房地产市场存销比大幅下降，这些因素都有助于缓解调控对房地产投资的冲击。值得注意的是收入下降对消费的不利影响，目前消费和服务业对整体经济贡献越来越大，如果消费增速继续放缓，那么明年经济将承受更大的下行压力。因此，未来减税可能不仅要考虑企业部门的税负问题，积极财政政策也应该实施更多与居民消费相关的刺激措施。

--中国国家信息中心宏观经济研究师主任 牛犁：

1-10月投资保持平稳回升，全社会固定资产投资同比环比都有所回升，同时民间投资也有明显回升。投资仍是稳定中国经济的重要力量。

但消费增幅明显回落，尤其是在物价上升的前提下，名义消费增长仍比上月和去年同期大幅放缓，而前三季度消费对GDP的贡献高达70%，但10月份这一数据明显下行，一方面与收入增长放缓有关，同时今年房地产市场的火爆也对一般消费产生挤出效应。显示从需求端看经济增长仍在放缓。

总体看，目前投资平稳，而消费却在放缓，外贸依旧疲弱，经济回稳的基础并不牢。而流动性宽裕的大背景下游资去年从股市转战到今年的房市，在政策踩刹车后又流入大宗商品市场，推高了生产资料的价格，也促使PPI本月涨幅扩大。防范资产泡沫仍是宏观调控的重要内容之一。

--国金证券大类资产资深分析师 徐阳：

工业增加值同比增幅稳定，环比小幅改善。剔除价格因素后，10月份规模以上工业增加值仍持平于前值；从三大行业角度看，采矿业同比产生拖累；制造业和电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增速均较上月加快。

社会消费品零售总额名义增速下滑幅度超预期。10月份的零售销售同比增幅的下滑幅度超预期。餐饮收入和商品零售同比增速均有所下滑，拖累零售数据。

分项来看，固定资产投资小幅改善，民间投资增速小幅改善。制造业投资和基础设施投资增速仍稳定，地产投资增速仍有小幅加快。

--民生银行宏观经济研究中心副主任 应习文：

10月的工业数据与上月持平，逐步企稳，从货运量等看，整体在回暖。

投资较上月微升，民间投资较前期回升，未来如果房地产投资下滑，需要民间投资接力。虽然成交量下降，但房地产投资较好，政策的传导效应尚未到达，可能要到明年才会出现影响。消费低于预期，因为汽车回落比较多。

预计四季度投资较强，出口企稳，目前看美国大选的影响不会太大，预计四季度GDP增速维持6.7%。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

10月数据不是很理想，投资增速略有加快是个良好迹象，但国内消费没有达到预期，在储蓄增速平稳投资未有大幅改善，而人民币贬值之时，我们推测消费红利进入国外市场。

工业看，制造业最困难的阶段正在过去，工业增长在6%与经济增长比较匹配，考虑到结构转型，6%的增速不算很慢。企稳整体预示结构转型很顺利的方向运行，去产能呈现一定效果。

房地产是个滞后的表现，整体房地产投资还是受前期销售热潮的惯性作用，销售处于高位是阶段性现象，预计新开工在未来几个月会有回落。

房地产增速放缓对GDP的影响在四季度不是很明显，正向贡献更多，明年一二季度会恢复常态，明年GDP约在6.5%左右。

政策方面，稳增长必要性依然存在，预防通胀的需求有所上升，预计明年三季度会有加息，若稳增长压力加大，除了财政保持宽松外，债务去杠杆速度可能会有所放慢，毕竟MLF等货币政策手段不能解决中长期的问题。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤：

10月经济没有太大的波动，比较稳定，延续了9月的态势。投资、工业符合预期，消费较上月回落了0.7个百分点。

投资整体稳定，未来可能会小幅走高，民间投资不错，整体呈现稳中有升。今年的任务目标不会有问题。

未来货币政策、财政政策应当维持目前的基调。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

10月投资企稳并延续缓回升态势，投资是中国经济第一增长动力，投资企稳回升意味着中国经济增长的缓升趋势确立。10月份的工业活动持平于上月，表明当前经济格局仍然是“底部徘徊，有限复苏”阶段。但整体经济活动已呈现出“稳中趋升”态势。经济回升，以及价格回升带来的企业效益改善，将带来股市的逐渐回暖。

信贷、货币的弱回升态势，也有助于当前经济平稳态势延续和市场回暖。由于中国基础货币增长基本处于停滞状态，为保持货币增长的平稳，年内对冲性降准仍不能排除。

消费数据下降是修正的结果。去年增长较快。消费向来是平稳的。我是排除在分析框架外的。地产降，消费增速就降。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

总体看数据还是可以的，相对来说比较稳定。投资中中央的投资出现回落，但地方的投资在上升，这主要是基建投资对整体投资的拉动。

房地产投资没有出现担心的过快降温的局面，10月数据表现还不错。但考虑到限购政策是集中在10月推出，接下来对房地产的局面不会太乐观，数据下滑可能较大。

消费的数据比较意外，降幅较快，原因从数据来看，是日用品、化妆品的降幅还有汽车的降幅。日用品消费下滑可能和双十一有关，相关消费到双十一集中释放。汽车类的降幅比较费解，因为8、9月汽车消费都是比较好的；同时汽车的补贴政策年底才到期，但10月汽车产、销数据都在下滑。未来应对汽车继续观察。

四季度的GDP预期会比较稳定，在6.7左右，比较平稳。从结构来看，投资的问题不大，逐渐在发力，房地产投资的惯性有一定支持。但消费有点问题，如果11月份消费能回到正常水平上，会维持平稳。如果11月消费仍未回稳，可能表明就业压力上升。10月工业比较稳定。未来关注内部结构变化是否持续。

--民生证券高级宏观研究员 朱振鑫：

10月房地产数据比较好，销售还在高位，但已处于末期，未来将向投资传导，投资和拿地已现疲态。后期房地产投资一旦下来，下行压力就会提前出现。

工业总体持平，和基建相关的增长比较快，钢材、水泥去产能存在影响因素。后期可能继续下行。

预计四季度GDP的6.7%，持平三季度。

预计未来货币政策不会松，采取中性政策，目前通胀上行，资产价格上涨是央行不愿看到的，重点在防风险上。

财政政策的调子是宽松的，但现实压力大。前10个月财政花的比较快，后面剩下的钱有限，今年的财政赤字率是3%，明年的财政赤字率也不会大幅提高。预算内空间不大，主要靠表外的PPP和民间资本，也可能发特别国债。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

10月数据总体运行平稳，工业继续保持6%增长，延续中观指标显示的经济企稳的势头，由于国庆出台了房地产调控政策，这个月数据我们最关注房地产销售，从数据来看并没有看到太多受调控政策影响的迹象，有一种可能是此消彼长，非调控城市的房地产销售替代了限购城市的销售，总体使销售比较平稳。

当然还需要进一步数据，也有可能是政策的滞后效应，如此前的网签合同在本月兑现。

对政策还是前期观点不变，在经济平稳、外来冲击较少时，政策以静制动，维稳为主，更多考虑2017年的布局。

--方正证券宏观分析师 杨为敩：

10月的数据相对于上个月基本是稳定的状态，消费有些下滑。生产端比较稳，目前来看，需求端短期比较稳定。民间投资比9月份有一个加快，主要原因在于PPP落地速度较快，拉动了民间投资和基建投资。

目前，需求的主要支撑点是财政政策的发力。房地产可能受到房地产销售火爆的惯性作用，对需求端还有一定支撑。房地产的惯性通常可以维持2个季度。但目前房地产销售已经出现边际回落，房地产投资存在比较大的脆弱性，未来房地产投资是比较大风险点。

预计四季度GDP在6.7左右。四季度开局较好，较三季度继续稳定或小幅改善。明年一季度有可能出现数据的相对调整，短期来看经济增长没有太大压力。

**相关背景**

--中国央行发布三季度货币政策执行报告指出，目前国内去产能、去库存取得一定进展，企业杠杆率有所趋稳，但经济运行在较大程度上仍依赖房地产和基建投资，民间投资活力不足，内生增长动力尚待增强；与此同时，总体债务杠杆还在上升，经济金融领域风险暴露有所增多。

央行表示，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

--中共中央政治局10月末会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。

--中国宏观经济学会秘书长王建认为，中国经济正站在悬崖边，外需疲弱，企业债务压力沉重以及其流动性面临枯竭三块松动的石头，均令中国经济前景堪忧。他依然坚持，中国经济的真实增长率，去年应该已经降到了5%，今年以来应该已经降到3%以下，并暂时稳定在这个水平上。

--中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。

--基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，并创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比创近五年新高。通胀短期料维持温和上升态势，但尚不足以对货币政策构成明显干扰。

--人民日报10月下旬援引国家发改委和财政部有关负责人称，已下达全年5,000亿元人民币中央预算内投资指标任务的99%，有利于在民间投资动力不足的“空档期”。

--陷入碎片化和单兵突进式的中国财税改革，正面临如何担当国家治理重任的困惑。尽管2015年中国正式出台新预算法，今年5月1日全面推开营改增不失为本轮财税改革最大亮点，但在财税部门单兵突进的改革时却鲜见其它配套举措，而比比皆是的税收洼地以及饱受争议的财政补贴政策等，亦让财税改革陷入碎片化状态。（完）