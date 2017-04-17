即时观点：投资及工业超预期拉动中国一季度GDP同比增6.9% 或为年内高点（更新版）

路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。受投资拉动经济回暖势头明显，分析师预计一季度GDP或为年内高点，良好开局的可持续性仍有待观察。

统计局并公布，1-3月固定资产投资同比增长9.2%，高于路透调查中值8.8%。增速比上年全年加快1.1个百分点，比今年1-2月份加快0.3个百分点。

3月规模以上工业增加值同比增长7.6%，远高于路透调查预估中值6.3%。3月社会消费品零售总额同比增10.9%，高于路透调查预估中值9.6%。一季度规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10%。

主要数据:

--中国一季度GDP同比增6.9%（路透调查中值为6.8%），环比增长1.3%

--中国1-3月固定资产投资同比增长9.2%，路透调查中值为8.8%

--中国3月规模以上工业增加值同比增长7.6%，路透调查中值为6.3%

--中国3月社会消费品零售总额同比增长10.9%, 路透调查中值为9.6%

--中国一季度规模以上工业增加值同比增6.8%，社会消费品零售总额同比增10%

--中国一季度房地产开发投资同比增9.1%，商品房销售面积同比增19.5%

中国GDP与CPI增速图表 tmsnrt.rs/2oCabws

中国季度GDP同比与环比增速图表 tmsnrt.rs/2prKG1d

中国月度工业增速与PMI图表 tmsnrt.rs/2p8F4vC

中国房地产投资和销售增速图表 tmsnrt.rs/2oBUTrR

以下为市场人士的评论:

--天风证券固定收益研究团队 高志刚、孙彬彬：

3月经济数据显示经济全面超预期，但要关注金融监管执行。一季度GDP同比增长6.9%，连续两个季度回升，明显超出市场预期，工业生产、投资和进出口均表现出持续改善的迹象，经济企稳基础比较强。

一季度经济全面超预期，基本面短期内不会对稳健中性的货币政策带来制约，经济强企稳基础为金融监管力度带来升级空间，继续关注金融监管执行力度对债券市场的影响，维持谨慎操作。

3月工业增加值同比增长7.6 %，创2015年以来最高水平，主要工业品中，水泥、乙烯产量和发电量增速均有所回升，钢材、有色和汽车产量增速则明显下滑，工业产出缺口由负转正，工业生产明显改善。

固定资产累计增速继续上行0.3个百分点至9.2%，当月同比增速涨至9.5%，资金来源当月同比增长3.2%，较1-2月明显改善，其中自筹资金改善程度最大，国家预算内资金和国内贷款继续同比负增长，实体经济整体投资需求持续改善。

3月房地产投资累计同比增速继续回升至9.1%，当月同比增速回升至9.4%，土地购置面积继续保持正增长，房屋新开工面积同比增速继续回升，商品房销售仍保持较高增速，房地产企业自筹资金明显改善带动开发资金增速大幅反弹，反映房地产企业投资意愿仍然较强，短期内房地产投资有望继续保持一定增速。

3月基建投资累计同比增速降至18.7%，制造业投资累计同比增速上涨至5.8%，连续4个月回升，伴随企业经营持续改善，制造业企业投资意愿或有所恢复。

社消同比增速大幅反弹至10.9%，与去年末的年度最高增速持平，其中与房地产相关的家电、家具、建材同比增速明显回升，汽车销售增速也出现明显反弹，药品、办公用品、通讯器材零售增速继续维持高位，社会整体消费意愿有所恢复。

--工银国际研究部主管、首席经济学家 程实：

中国经济“短周期反弹”再获超预期数据确认，短周期反弹进入高潮阶段，在政策时滞作用下，前期三松政策搭配（积极财政+不紧货币+汇率贬值）的政策效应释放达到阶段性高点，为中国经济2017的稳增长目标实现奠定基础。

当然，中国经济的基本特征是“短周期反弹+长周期下行+超长周期崛起”，一季度短周期反弹高潮过后，长周期下行压力依旧存在，货币政策短期不松、长期不紧，财政政策加码积极，供给侧结构性改革成长周期铸底的关键。中国经济依旧值得谨慎乐观。

--中金固定收益团队 陈健恒、唐薇、但堂华：

3月份经济数据和一季度GDP好于市场预期。在一季度房地产销量继续走好的情况下，房地产消费和投资都受到相应支持。而工业生产在供给侧改革推动中上游企业利润快速回升的情况下，企业的生产意愿也保持高位，推动工业增加值提高。在房地产库存回落以及工业品库存不高的情况下，目前经济仍处于补库存状态，动能仍有望维持偏高水平。

但后续的隐忧在于金融去杠杆政策以及金融监管政策趋严会开始影响到广义货币和社融的增长。从固定资产投资到位资金增速偏低也可以看到，资金供给将是未来制约经济增长的主要问题。目前房贷调控已经开始导致房地产销量回落，而银行在监管趋严情况下，同业业务的放缓也会开始制约其他表外资金的供给。预计房地产和基建投资增速都可能呈现前高后低，而工业品价格从3月份已经开始回落，影响到企业的补库季节性，生产意愿和动能也会开始受到影响，预计后续经济动能可能会有所减弱，而受基数影响，未来一两个季度GDP增速也将小幅回落。

通胀和经济数据的高点可能呈现在一季度，基本面对债市的负面冲击逐步褪去，阶段性主要是金融监管政策的扰动。债券投资者在二季度可以逐步吸纳，等待通胀和经济弱化后带来的收益率回落机会。

随着房地产调控趋严以及房贷额度受限，4月份以来房地产销量无论环比还是同比都已经明显回落，对后续房地产消费会形成抑制。而居民收入增速的放缓也对整体消费构成抑制，比如今年养老金增速降至5.5%，低于去年6.5%的水平，也明显低于以往10%以上的增速。

--交通银行首席经济学家 连平：

一季度经济企稳非常明显，数据大面积都有好转，出口数据出现大幅度反弹，制造业运行摆脱前期低迷状态，有力回升；投资中基建投资出现比较快的增速，房地产投资保持高水平，今年一季度房地产投资增速比去年同期还要高。

但是，与投资、出口相比，消费增速不理想成隐忧，跟其它靓丽的数据相比，消费增速放缓，消费增速如果扣除价格因素则回落更加明显。本来现在推进的一系列结构调整、转型、改革都是希望能够加快消费发展，而不是大力度推进投资，消费增速相对来说偏慢，未来政策需要有针对性加大力度进行调节。

全年情况判断，有四个数据可能呈现前高后低走势，一是基建、最近三四年数据都是年初冲高，与工作年初开展，金融支持年初到位有关系，季节性、规律性变化是常见的。二是房地产投资应该前高后低，房地产投资已经反弹了一年，从规律看一般反弹周期是一年到一年半。房地产投资高点在今年上半年结束，下半年回落是大概率事件。

三是PPI会前高后低，未来两个月会有波动，二季度是波动的状况，PPI受到新涨价因素的影响，更重要受到基数影响，下半年随着基数回落再加上涨价因素逐渐减弱，补库存需求也在逐步放缓，当前随着价格上升也是补库存推进的过程，下半年PPI回落也是大概率事件，会影响到上游、中游、下游企业投资的需求。价格对于生产和投资都有影响。

四是下半年国际市场也存在不确定因素，如果出口好一点，制造业等相关领域会有不错的拉动，如果外部市场差一点，国际市场需求没有上半年好，欧洲还有很多黑天鹅，今年GDP运行态势可能前高后低，可能二季度数据不低，但三、四季度会有所回落。今年整个增速保持6.7左右，和去年持平可能性存在，经过连续四年GDP总体回落，有可能2016、2017年是给经济搭上一个小平台，改变持续不断回落的态势，经济增速保持相对平稳，但是2018年对经济经济下行压力不能掉以轻心。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

今日公布的宏观数据十分亮眼，GDP报6.9%，消费、投资、房地产、工业产出等全部超出市场预期，经济回升势头表现强劲，3月数据春意盎然，景气周期仍在途中。

房地产数据延续强劲走势，小年预期似将落空。自去年多个大中城市收紧地产调控政策以来，市场预期2017年为地产小年，但从截至三月份的数据观察，地产投资、销售、新开工数据均强劲，其中投资连续第三个月上升，创下两年新高，销售面积增速虽回落至19.5%，但考虑到限购政策和去年同期的高基数，此增速仍十分可观，在销售带动下，预计房地产投资难以降温，将继续为二季度经济带来支撑。

房地产景气周期带动的消费周期持续显现。虽然汽车销售因财政支持力度减弱而有所降温，但零售数据中的家具家电、装潢装修等与地产相关的分项数据高速增长，在地产小年难以兑现的环境下，消费仍有望保持较快增速。

地方投资继续上升。增速创下去年5月以来新高，显示地方投资热情高涨，也与PPP加速落地、金融数据强劲相吻合，预计在十九大前，地方政府的投资意愿仍会保持高涨；民间投资亦持续回升，表明实体企业盈利回升刺激了制造业投资，也可能与PPP加速向民间资本开放有关。

工业增加值增速强劲反弹，增速亦创出两年新高，出口交货值大幅增长，与外贸数据改善相符，下游行业数据持续改善，上游数据缺失，但生铁、粗钢、轿车等增速较前几个月出现明显降温，与PPI见到拐点相符，但在基建、房地产投资看好前景下，预计也难以出现显着降温。

整体而言，一季度GDP和宏观数据全面好于预期，几乎没有坏消息，中国经济本轮景气周期仍在途中，春意盎然中货币政策没有动力进行修正，预计仍将保持稳健中性，虽然未来经济仍将是前高后低的表现，但暂时无须过于担心，经济好转势头大概率在二季度延续，而美国加息后中国有可能再次上调操作利率。

对债券市场而言，虽然通胀大幅低于预期令债市在二季度有机会，但基本面改善、监管收紧引发的资金面变化都可能抵消低通胀带来的利好，而金融机构负债荒引起的潜在流动性风险，亦可能加剧二季度债市波动。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

经济整体增速高于市场预期，货币政策开始走向中性，M2的增速达到阶段性低点，在这种情况下经济延续稳健复苏势头，表明经济增长内生动力被激发出来，外部刺激的必要性在下降。

在投资方面，亮点有两个，一是民间投资增速继续回升势头，一季度民间投资7.7%，显示信心在显着提升，房地产投资仍没有出现回落迹象，这一方面是惯性的作用，去年四季度来的政策还没有完全显示作用；另一个是此次调控显示新作用，在限制需求同时还增加供给。投资增速惯性作用在未来几个季度会收窄减少，改善供给的投资还会延续。

工业生产方面，制造业延续复苏势头，幅度好于市场预期，四季度之前这个态势会延续。关注国企利润的改善，国企利润略高于均值，结构调整去产能一定阶段后有积极效果。

消费层面来看，推动回升的主要因素是房地产市场的火爆，住房的增加延伸出的消费需求在一季度显现，耐用消费品显着高于平均水平，汽车有较强增长势头。由于房地产市场带来的消费增速不能延续，未来消费增速不太可能继续扩大涨幅。

政策将继续回归中性。货币政策延续适度紧缩。一季度货币供应来看，剩下三季度调整任务还比较艰巨，如何使货币供应稳步回落还面临挑战。一季度新增贷款同比下降8.4%，下降幅度表明央行在回归中性中比较谨慎，看到一季度经济数据后，央行未来谨慎的成分会有所减少，会更大胆一些。

--华泰证券宏观团队 李超等：

一季度经济开门红，可持续性仍待观察。 一季度经济相对较强，尽管有去年基数低的原因，但投资起到关键作用。一方面是经济在基建、地产高增速下，政府作用明显。制造业投资增速小幅回升，符合我们之前的预判。但也要看到经济动能转换并没有完成，同时经济表现出的韧性越强，金融去杠杆和货币政策收紧的力度越强。继续对股票市场表示相对乐观，债券市场持谨慎态度。

3月工业增加值同比增长7.6%，制造业生产热度较高，需求侧仍存在托底逻辑，基建地产双轮发力、拉动制造业产业链生产，是工业增速上行主要原因。地产汽车消费拉升，使得消费超预期。其中3月汽车消费同比增速8.6%，较前值提高9.6个百分点，与地产相关消费共同构成拉动本月消费的主力。制造业继续反弹，基建托底经济目标不变。

制造业投资继续反弹符合我们判断，也与制造业增加值的上行态势相吻合，民间投资也继续修复、增速上穿制造业投资。在企业利润同比改善的背景下，制造业投资回暖至少在上半年将持续。基建投资结构当中，道路运输、水利公共设施管理业投资增速较快，对应政府主导的PPP主要投向。基数上升使得1-3月同比增速略微回调，不过基建托底经济的任务不变，2017全年统计局口径的基建增速或站上20%。

三四线去库存继续，地产投资亮眼。符合我们此前“不宜过度看空今年的地产增速”的判断。三四线去库存与期房销售的大背景下，我们预计中期内地产投资增速保持稳健。

--国信证券宏观固收团队：

经济增长开门红，但是预计需求扩张进入尾声期。一季度经济平稳向好，略超预期。考虑到二季度工业生产会快速回落，预计二季度GDP增速将重回下行轨道。

3月工业生产大超预期。3月工业增加值同比7.6%，较1-2月加快1.3%。展望4月，补库存结束，房地产调控需求降温，3月工业增速的上冲不会持续，预计4月回落至6.8%。

房地产调控加码，销售明显降温。分地区来看，东部、中部及西部地区增速均回落。由于房地产销售领先投资大概6个月，因此我们预计房地产投资增速的好转也将进入尾声。

3月消费增速明显好转，与房地产相关的消费好转是主因。3月社会消费品零售总额同比增长10.9%，较1-2月提高1.4%，超出市场预期。其中商品零售提高1.5%，餐饮提高0.5%。1-2月消费大幅好转的主要原因是房地产相关消费好转。3月份家用电器和音像器材类、零家具类、及建筑及装潢材料类同比均快速回升。

--上海证券胡月晓：

一季度宏观数据全部超预期上升。中国经济发展的阶段特征决定投资仍然是中国经济发展的第一增长动力，投资回升表明中国经济增长动力开始恢复。我们早就指出，PPP等政策支持下的基建投资增长，能够抵消地产投资的下降有余；市场化改革力度的推进，能够从根本上促进民间投资的恢复。一季度投资和经济的双增长，证明了我们的这个判断。在对经济增长前景预测上，我们处于市场上的最乐观端，上调全年GDP 6.9的预测至7.0。

消费和工业回升，表明当期经济运行活力上升。继2016年工业品价格萎缩态势扭转以来，供给侧改革效果继续呈扩大趋势。整体看，经济运行呈现稳中趋升态势不变。经济回暖、价格回升将带来企业效益的进一步回升，股市向上前景不变；经济整体仍处底部徘徊阶段，信用风险价差仍难压缩，货币政策上降宏观杠杆的方向不会变，紧数量、低利率仍然是可能的政策组合；债市投资方面更看好利率产品的市场过度调成反弹机会。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

应该说整体数据都好于预期，无论是投资，消费和外贸，拉动一季度GDP同比增长6.9%，经济开局良好，但考虑到目前拉动经济的主要动力仍是投资，而投资的增长很大程度是依赖政府投资，能否持续有不确定性。

同时一季度超预期的外贸也与外围环境回暖有关，但从目前的国际形势看，外贸环境的回暖仍有很大不确定性，整体依旧脆弱，而消费方面虽然3月份好于预期，但从消费的整体环境看收入增幅有限，消费作为一个慢变量对GDP的拉动作用相对平稳，因此开局良好的经济走势其可持续性仍有待观察。

--交通银行金研中心高级宏观分析师 唐建伟：

一季度经济回升靠什么？从拉动经济增长的因素来看，一季度经济增速回升是“四靠”：“靠投资拉动”、“靠出口带动”“靠加杠杆推动”以及“靠涨价带动”。

由于一季度经济回暖仍是依赖加杠杆拉动投资的老套路，从增长动能来看并无任何新意可言，经济的效率并没有提升反而有所下降，同时结构失衡的问题仍然存在，此时断言进入新增长周期似乎为时过早。

二季度经济怎么走？由于经济增长存在的内外压力并没有真正消去，从增长的动能来看，当前经济回暖并不具有可持续性，预计二季度之后经济增速就会有下行压力；投资方面，预计支撑一季度固定资产投资走高的基建和房地产两大类投资的增速在二季度之后都会出现放缓。

从杠杆率的趋势来看，在中央定调控风险的政策基调下，杠杆率快速上升的势头会被遏制；从趋势及构成来看，年内消费的下行压力不小；从价格趋势来看，物价高点已过，下半年物价将持续走低从而拉低经济数据的名义增速。

综上所述，我们判断年内经济增长将呈现前高后低的走势，一季度可能就是年内高点。但全年完成6.5%的目标应该不成问题。2017年上半年在经济增长形势较好的背景下，宏观政策的重心应该放在防风险方面，同时只要经济运行在合理的区间内，就应保持政策的定力，不再以短期政策的放松来稳增长，而要以中长期结构性改革来推动经济的长期可持续增长。

--民生银行研究院宏观分析师 应习文：

一季度GDP同比增长6.9%，与我们的预期保持一致。GDP增速加快，一是受到去年较低基数的影响；二是实体经济复苏特征较为明显，从工业看，1-3月份工业增加值同比增长6.8%，明显高于去年5.8%的同比增速，工业用电量、铁路运输量、挖掘机与重型汽车销售量均印证了工业的显着回暖，从第三产业看，一季度同比增长7.7%，服务业生产指数同比增长8.3%，均比去年同期增速加快0.1个百分点；三是从需求端看，投资、消费、出口均呈现复苏态势。

展望未来，一季度GDP增速很可能是全年高点，一是去年GDP基数将开始逐步升高；二是库存周期逐步接近尾声；三是房地产调控效应将会逐步显现；四是货币政策保持中性，重心仍将放在去杠杆及加强监管之上。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

3月数据有很大抬升，一季度经济表现较好，在外贸、房地产、投资、消费，企业补库存多因素刺激下，一季度经济呈现急速上升的态势。

后续来看，经济还存有一些隐忧，这轮经济向上的主要因素是各个领域价格上涨，特别是重工业，接下来如果价格向下，可能会对相关指标有下拉；虽然进口增速高，库存也增加较快，补库存后续会有大幅弱化；3月来看，广义信贷增速在下降，对流动性也有制约，一季度有可能是全年经济的高点，后续GDP增速预计会小幅下滑，全年增速约在6.6%。

货币政策方面仍将宏观审慎，一行三会协同越来越强，监管会加强，导致整个社融增速下降，央行会加强银行业去杠杆，导致利率小幅上升，全球来看，美国等信贷增速也在下降，从这方面看一季度发达国家对外贸的积极影响接下来会减弱。

**相关背景**

--中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨7.6%。

--中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.8，连续八个月处于扩张区间。经季节性调整的中国财新3月制造业采购经理人指数(PMI)3月降至51.2，不及上月的逾四年次高位51.7。

--中国国家发改委发言人严鹏程称，随着“三去一降一补”等供给侧结构性改革重点任务稳步推进，一些实物量指标和先导指标回升转好，今年一季度中国经济延续去年三季度以来良好势头，实现良好开局；并预计一季度PPI同比涨幅可能是今年全年最高，后期会逐季稳步回落。

--中国国务院总理李克强主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。

--中国国务院总理李克强表示，中国今年经济增速目标定在6.5%左右“不低了、也很不容易”，将高度关注金融领域风险点，但不会有系统性风险；同时，将继续坚持人民币汇率形成机制改革，合理用汇有保证。（完）