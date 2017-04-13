即时观点：中国3月出口增幅创逾两年新高远超预期 外贸延续回稳向好（更新版2）

（新增更多分析师评论并调整标题）

路透北京4月13日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，均超出路透调查预估中值3.2%和18%；其中出口同比增幅并创逾两年新高，此前高点为2015年2月的48.1%。

海关数据并显示，3月贸易顺差为239.25亿美元，远高于路透预估中值100亿美元。

以人民币计价，中国一季度出口3.33万亿元，同比增长14.8%；进口2.87万亿元，同比增长31.1%；同期贸易顺差4,549.4亿元，收窄35.7%。3月以人民币计价出口同比增长22.3%，进口同比增长26.3%，贸易顺差为1,643.42亿元。

海关新闻稿并称，3月外贸出口先导指数为40.2，结束连续四个月环比上升走势，与上月持平。中国一季度进出口延续去年下半年以来回稳向好走势，但一季度的情况不能代表全年；而且外贸形势依然严峻复杂，不稳定、不确定因素还比较多，面临的困难不是短期的。

主要数据：

* 3月美元计价出口同比增长16.4%(路透调查预估中值为增长3.2%)

* 3月美元计价进口同比增长20.3%(路透调查预估中值为增长18%)

* 3月贸易顺差239.25亿美元(路透调查预估中值为100亿美元)

* 3月人民币计价出口同比增22.3%，进口增长26.3%，贸易顺差1,643.42亿元

* 一季度人民币计价出口同比增14.8%，进口增长31.1%

* 一季度贸易顺差4,549.4亿元人民币，收窄35.7%

* 3月外贸出口先导指数为40.2，环比持平

中国月度进出口增速和贸易差额图表 tmsnrt.rs/2oq4Msk

以下为分析师评论：

--中信证券宏观团队 诸建芳等：

3月中国出口大幅回升，进口也保持了强劲增长，贸易顺差也重新显现。这表明2月出口的走弱和贸易逆差的出现仅仅是季节性的扰动。往后来看，我们认为今年中国的外贸形势正处于一个逐步向好的过程中。

首先，从出口来看，3月出口的回升印证了全球经济复苏背景下的外需回暖。其中对美国出口增长由2月的-4.2%大幅回升至19.7%。从历史来看，美国ISM制造业PMI领先中国对美国出口增长约3个月，因此随着一季度美国制造业的持续扩张，我们认为二季度中国对美国出口将继续回升，从而对出口的稳步增长提供支撑。

从进口来看，3月进口继续强劲增长，一方面得益于进口价格的继续回升，3月中国就大宗商品进口继续增长，尤其是原油的进口量达到创纪录高点；由于国家大宗商品价格在前期的反弹后继续企稳，因此其对于进口价格上涨的基数效应继续显现。另一方面，3月中国的一般贸易进口回升继续高于加工贸易进口，反映出内需的持续转暖。

在出口回升好于进口的背景下，3月贸易帐户由负转正。在4月初的中美元首首次会晤后，中美即将针对贸易展开为期100天的双边谈判。鉴于特朗普政府旨在通过该谈判缩减美国对中国的贸易逆差，我们认为从全年来看，中美对美国进口（很可能体现在农产品和高科技产品的进口方面）有望进一步扩大，这将在一定程度上降低中国贸易顺差。

最后值得强调的是，我们一直以来认为今年中美贸易谈判的结果将更多体现在对等开放市场而并非贸易保护主义，因此除了经济面，当前中国外贸的政策环境也是向好的，这很可能使得2017年中国的进出口贸易规模较2016年明显提升。

--天风证券固收团队 高志刚、孙彬彬：

3月出口金额同比大幅上涨，一季度美元计价出口累计同比增长8.3%，创两年新高，反映外部需求整体较强，对主要地区出口均有明显增长，对美、欧、日出口增速由负转正大幅反弹，对东盟和韩国出口增速明显增长，但对香港和台湾增速明显回落，发达经济和新兴经济对出口均有明显贡献。

进口金额同比上涨20.3%，较上月有所回落，但增速仍高，一季度累计同比增长24.1%，创近年最高增速，从主要进口商品来看，铁矿石、原油、成品油进口数量增速均明显提升，大豆、钢材进口数量增速有所回落，国内需求继续处于较高水平。

一季度进、出口累计增速均创新高，显示国内外需求整体保持改善，经济基本面有支撑，全年看债市的主要影响因素仍在于金融监管执行力度，我们继续维持货币政策稳健中性的判断，建议谨慎操作。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

出口大幅回升。3月以美元计价出口相比2月大幅回升，海外需求复苏是推动出口回升的主要原因。

外需整体改善。从主要国别和地区来看，3月对美国（19.7%）、欧盟（16.6%）、日本（8.5%）等发达经济体的出口由降大幅转增，对东盟（11.9%）、印度（30.9%）和韩国（13.7%）等新兴市场地区出口均有改善，唯对香港（-4.8%）出口再现负增。

进口依然高增。3月中国对铁矿石（11.4%）和原油（19.4%）的进口数量依然高增，对大豆（3.8%）进口增速放缓。价格因素进一步推高进口金额，3月铁矿石和原油进口金额同比分别高达101.1%和99.1%。3月国内生产依然较旺，进口同比增速20.3%。

贸易重回顺差，但趋势缩窄。3月中国贸易顺差239.2亿美元，由2月逆差重回贸易顺差，但与去年同期相比仍有明显下降。中美同意启动百日计划，就缩小美国对华贸易逆差展开谈判，未来对美顺差或将受限。

--九州证券经济学家 邓海清：

贸易顺差的高位主要是春节因素的消退，进口同比超预期则是国内经济走好、以及价格因素，出口是美欧日等发达国家经济复苏。

出口主要原因在于美日欧等发达国家经济复苏带来了外需的大幅改善，但也与人民币汇率处于较低水平有一定的关系。由于2016年以来人民币实际汇率指数（CFETS人民币汇率指数）从100.94大幅下行至93.22，跌幅近9%，人民币汇率的贬值对中国出口带来了一定的正向作用，进一步加大了出口的大幅走好。

人民币计价进口同比大幅走好至26.3%，并非是由于基数原因，关键在于工业企业动力充足、实体经济回暖明显，以及大宗商品价格处于历史高位导致，“新周期归来”仍在继续。

对于股市，我们维持股市“健康牛”的观点。2016年的逻辑有两个，一是价格回升的逻辑（产能过剩行业），另一个是需求回暖的逻辑（高端供给），2017年前者可能减弱，而后者仍将继续。仍然长期看好中国股市健康牛，但结构分化可能会加大，推荐受益于中国经济结构转型的各版块。

对于债券市场，短期维持震荡市判断，长期关注二季度债券配置时间窗口。

贸易顺差如期转正，验证2月贸易逆差是春节因素所致的观点，继续强调2017年人民币汇率大概率逆袭，2014年以来的人民币贬值趋势大概率在2017年结束。基本面因素主要包括：1、经济增长，中国经济企稳回升、中美经济方向不再背离，过去两年中国经济向下，美国经济向上；2、货币政策，中国央行由“略偏宽松”到“中性”、中美货币政策方向不再背离，过去两年中国宽松，美国紧缩；3、汇率政策，特朗普并不希望美元过度强势，而过去两年美元持续大幅升值；4、资产价格泡沫，中国房地产调控、资产价格泡沫有可能得到控制。

--华泰证券宏观团队 李超：

考虑到去年3月出口同比脉冲式反弹（+7.5%）形成的高基数，本月数据实属强劲。我们判断出口修复趋势将在二三季度持续，但存在地缘政治层面的不确定性。

出口反弹主要由新兴市场和大宗商品国贡献，一季度向巴西（+35.8%）、俄罗斯（+22.4%）、马来西亚（+25.3%）等国出口增速较高，而向美国（+7.8%）、英国（+2.8%）、欧盟（+4.8%）、日本（+4.3%）出口依然相对平淡。未来发达国家外需增长能否后来居上，决定了全年出口增速能否超预期。

进口印证内需较好，二季度或迎边际拐点。3月进口同比+20.3%，弱于1-2月累计的+26.4%，一季度进口同比+24.0%。3月油价震荡，同比增速较2月明显收窄，国内PPI同样见顶回落。从历史数据判断，我们认为价格因素对进口增长的支撑也同期回落。那么除去价的因素，3月进口意味着经济内需仍在较高水平。预计未来进口增速将随着大宗价格回落而回落。

贸易战和汇率制裁的可能性已经降低。近期习特会面和贸易百日计划降低了贸易战和汇率制裁的可能性，但叙利亚问题和朝鲜问题又使中美关系复杂化。中国可以配合农业供给侧改革，扩大对美部分农产品的进口，也可以承袭中美双边投资条约（BIT），进一步开放本土金融市场。但除此之外，我们认为百日计划的谈判仍将是艰难的。对于中美关系我们保持谨慎乐观态度，未来的摩擦仍是不可避免的。

--国信证券宏观固收团队：

国内原材料库存偏高+国内需求走弱，3月进口明显回落。中国3月进口同比（按人民币计，下同）27%，较2月下滑17%。大宗商品中，多数产品进口量同比下滑，3月铁矿石、原油、铜同比分别为11%、20%，-25%，分别较2月变动-2%、20%、-6%，原材料进口动能下降。

低基数+需求尚可，3月出口小幅好转。中国3月出口同比18%，较2月上行14%，略超预期。其中，机电产品增长13%，较2月上升7%；纺织服装等传统劳动密集型产品26%，较2月上升48%。分国别来看，对前三大贸易伙伴出口增速均明显上行，对美国46%，对欧盟40%，对东盟55%。

3月贸易顺差恢复。中国3月贸易顺差1,608亿，较2月增加2,211亿，重现贸易顺差。今年2月发生贸易逆差与春节因素有关，我们预计2017年贸易差额将逐季回升。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

进口今年一直超预期，一季度螺纹钢水泥价格上涨，国内投资需求上升，国内经济层面还是在补库存，说明国内需求还是在。

出口超预期和上月低于预期有关，可能存在上月出口挪到这个月结算的情况。全球来看，欧洲复苏较好，美国也在恢复，预计出口还是会增长，但在国际经济整体温和增长的情况下，出口持续保持10%以上有难度，预计在5-10%之间。进口方面，4月经济扩张动能减弱，新增信贷明显收紧，意味着需求在减弱，对进口有负面影响。

--华融证券市场研究部总经理 马兹晖：

一季度外贸数据显示当前基本面下外贸总体形势较好。不确定因素在于美国是否会采取贸易保护措施以及是否会有进一步的地缘冲突；从习主席访美公布的信息来看也较为乐观，缩窄中美两国贸易顺差的举措可能更多在于增加从美国的进口。预计二季度进出口仍会维持较高速度的增长，出口增速可能会高于一季度，因为从历史经验来看，中国很大一部分商品是转口的，先进口、再生产、再出口，因此出口增速后期会有进一步向上走的趋势。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

人民币贬值效应对外贸的效应开始逐步体现，经过一年多时间的贬值，人民币已从高点贬值10%，对出口竞争力的影响逐步呈现。另外，海外经济企稳回升态势也明显，需求出现缓步回升趋势。大宗商品价格的上涨，也使得中国进出口的贸易条件变差，预计400-500亿美元高顺差将很难持续重现。贸易顺差的减少，使得国内为维持货币投放平稳，降准的压力增大。

--交通银行金融研究中心 刘学智：

根据海关总署公布的一季度外贸数据，总体来看，3月出口状况有个明显的回升，出口向好反映外需环境总体在逐渐改善，国际市场需求有明显改善，最近几个月，与中国出口情况比较接近的东亚地区韩国、台湾等出口增长都比较高。出口状况改善对中国国内经济特别是相关制造业有一定带动作用，今年年初制造业投资增速企稳并加快。

从进口看，一方面价格因素是拉动进口大幅增长的主要原因，主要大宗商品和初级产品的进口价格增长幅度都比较大，原油、铁矿石、部分农产品价格涨幅很高；另一方面中国国内经济短期回暖，跟国内的投资、基建、制造业相关行业的需求增长比较明显，带动进口需求改善，3月制造业PMI新订单、特别是新出口订单都在上升，反映国内生产需求复苏在加快，相关进口需求加大，带动整个进口数据回暖。近期国内需求回暖明显，也会鼓励相关消费品的进口的增长，但占比不会很大，占比大的还是传统的与投资、基建、制造业相关的中间工业产品的进口。

中美贸易走势，对中国、美国和全球贸易都有非常大的影响，近段时间中美双边贸易增长比较平稳，虽然贸易战对双边贸易存在不确定性因素，贸易摩擦有加大趋势，但由于中美贸易关系非常紧密，加大对中国贸易制裁力度也会对美国有非常大的负面影响，美国内部对中国加大贸易制裁有不同声音，比如一些以农业为主的州、制造业对中国出口较多的州都反对对中国实施贸易制裁，美国内部也有些博弈。所以，全面爆发贸易战可能性非常小，对双边贸易负面影响比较有限，但不排除局部贸易战，特别是中国传统的纺织、钢铁、橡胶、铝制品有制裁加温的情况。

总体来看，贸易状况向好回暖，全年出口明显好于过去两年，有望实现正增长，进口会保持比较高的水平，实现两位数增长的可能性比较大，全年贸易状况比过去两年要乐观许多。

--招商证券宏观团队：

3月出口大幅好于市场预期与前值，PMI新出口订单分项进一步上升至51，是近五年来的最高水平。2月美国制造业PMI进口分项创近两年新高，3月欧元区制造业PMI是2011年以来的最高水平，从制造业、服务业PMI、工业生产等方面看，发达国家的制造业复苏和需求改善势头目前还未终止，大宗价格回升和中国进口需求回升带动的新兴市场基本面好转仍然具有持续性。

3月进口基本符合预期，显示市场对需求回升已有较为充分的认识，PMI进口项本月略有回落。从海关总署公布的量价指数看，2月较高的进口增速是数量和价格因素的共同作用，但2月进口价格指数由前月的112.8微升至113.9，而数量指数由111大幅上升至127.1，数量增长的贡献大于价格。3月CRB现货指数整体下跌了0.4%，但金属和工业原料仍有4%和2%的温和上涨，因此预计价格因素对进口仍有带动，但2、3月的进口仍然是需求强劲之下进口量的上升主导的，总体来看国内工业生产向好、企业春季开工后需求旺盛。

贸易顺差为239.3亿美元，印证了2月贸易逆差更多是季节性因素所致，无需过于担心。但在大宗商品价格上升、内需强劲的背景下，一季度贸易顺差低于去年水平，凸显了衰退式顺差的消退。

商务部发言人表示：“中国愿基于市场实际需求积极扩大自美国进口，中国从来不追求国际贸易顺差。中美贸易逆差由经济结构、产业竞争力和分工所决定。呼吁美国调整贸易管制和对华出口障碍。”海关发言人也提出，美国对中国实行高技术产品出口限制也是造成中美贸易顺差的原因。这种表态主要是针对中美领导人会谈中提到的中美贸易“百日计划”的回应。过去市场普遍担心特朗普的贸易保护主义会伤害中国对美出口，现在看来美国的目标是“增加对华出口，减少对华贸易逆差”，即更倾向于通过增加自身出口来提振国内优势产业，而非打压进口从而造成两败俱伤的局面。

--民生银行研究院宏观分析师 刘德伟：

一季度，（人民币计价）出口同比增长14.8%，总体呈现稳中向好的态势。一方面，今年以来，全球贸易有所回暖，包括中国在内的主要国家对外出口均出现增长；另一方面，在世界经济延续复苏的背景下，全球价值链和东亚区域生产网络活跃程度提高，带动中国从日本、韩国以及东盟进口零部件等中间产品增长，并推动中国对外出口的较快增长。与此同时，去年以来中国出台了一系列支持外贸稳定增长的政策措施，政策效果正在显现，加之人民币对美元汇率较上年同期有所贬值，在一定程度上提高了出口产品的竞争力。

一季度，中国（人民币计价）进口同比增长31.1%，显着好于预期。一方面，内需强劲复苏，尤其是基建投资旺盛，官方制造业PMI连续六个月保持在51%以上，3月份回升至51.8%，带动进口需求改善；另一方面，对外贸易更加注重平衡和可持续发展，正在努力通过扩大进口校正贸易失衡。与此同时，正在探索实施更加积极的进口政策，并加快推动全国通关一体化进程，提高了进口的便利化水平，对扩大进口起到了积极的促进作用。

一季度，对外贸易顺差4,549.4亿元（人民币），收窄35.7%，正在向贸易平衡的方向调整。未来一段时期，将会综合运用进口信贷、税收等政策杠杆，扩大先进设备和关键零部件及能源原材料进口，并加强与“一带一路”沿线国家之间的产能合作，贸易将会朝着更加平衡的方向发展。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

一季度外贸数据表现一是得益于需求企稳，特别是美日欧都是不同程度延续了经济稳步回升，新兴市场国家恶化情形得到遏制，外部环境逐步改观；二和价格回升有很大关系，进出口因为价格恢复性上涨形成整体回升，特别是能源铁矿石和去年相比有显着上涨，对提升外贸金额有显著作用；三是出口数据还受到反常的跨境资金流动影响，不排除一些资金借道出口实现向外转移，由于前期在对外投资限制较严，使得出口成为对外投资之外能转移资金的隐蔽方法，2月以来这种方法在有些地方有冒头迹象，对出口数据的扭曲作用显现，也是监管部门应该关注的。

**相关背景**

--美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国，偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。美国财政部发言人证实，财政部将在本周稍晚公布的有关主要贸易伙伴国汇率情况半年度报告，将不会把中国列为汇率操控国。

--世界贸易组织(WTO)称，全球贸易今年有望扩张2.4%，但经济和政策走向存在“高度不确定性”，特别是在美国。

--白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。

--新华社报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。

--中国商务部部长钟山近期称，今年中国外贸发展不确定不稳定因素确实很多，但是有信心有决心实现今年政府工作报告中进出口回稳向好的目标；他并强调，中国对外投资步伐不会受到外储下降因素的影响，且中国不鼓励对外投资的舆论也是不准确的。（完）