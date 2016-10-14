即时观点：中国9月CPI同比上涨1.9% PPI同比四年半后首次转正（更新版）

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路透北京10月14日 - 中国国家统计局周五公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，高于路透调查预估中值1.6%。

数据并显示，9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.1%，高于路透调查预估中值的下降0.3%，结束四年半以来的负增长。

9月CPI环比上涨0.7%，PPI环比涨0.5%。9月CPI中的食品价格同比上涨3.2%，非食品价格同比上涨1.6%。

9月详细数据：

--CPI同比上涨1.9%（路透调查中值为上涨1.6%）

--PPI同比上涨0.1%（路透调查中值为下跌0.3%）

--CPI环比上涨0.7%，PPI环比上涨0.5%

--CPI中食品价格同比上涨3.2%，非食品价格同比上涨1.6%

中国月度CPI和PPI图表 tmsnrt.rs/2ema4nA

以下为分析师评论摘要：

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

9月通胀数据与我们的预期一致，显着高于市场预期，尤其是PPI，为44个月以来首次同比转正。

PPI环比转正，进一步奠定L型底。从历史数据看，PPI指数与工业企业利润明显正相关。从PPI结构来看，采掘工业价格环比上涨2.9%，为带动价格回升的最主要动力。PPI回升的主要原因有几个方面：第一、限制产能的政策起到了一定的效果，带动黑色金属系价格回升；第二、房地产价格回升带动也带动工业品价格整体回升。目前来看，经济低位企稳，而PPI本月相比上月环比增速加快0.3%，企业利润总体有望继续加速改善，奠定经济L型底。

CPI超市场预期大幅回升，今年通胀中枢显着高于去年。总体而言相对去年的1.4%的累计同比增速，今年的通胀水平显着较高。

央行仍将维持中性，货币宽松镜花水月。从本次的CPI数据、前期的PMI数据来看，当前中国经济L型底稳固，通胀上行、盈利改善，货币政策仍然将维持中性偏紧格局。

9月通胀数据证明8月通胀数据的意外低迷是一个孤点，并非中国经济再度低迷的证据，鲜菜数据的上蹿下跳是通胀振幅增大的关键。由于工业企业利润改善与工业品价格改善同比而行，因此投资者也不用担心滞涨，两者都是杞人忧天。

从大类资产来看，目前经济L型底稳固，房地产高库存逐步去化，相比去年的通胀与工业增长中枢均有所回升。在这样的情况下，货币宽松为镜花水月，继续博弈债牛的风险很大；我们认为上证综指上涨到3,200点上方的可能性很大。

--中国国家经济交流中心研究员 张永军：

9月份PPI的转正也在意料之中，因此前一直呈收窄趋势，同时也受汇率变动影响，由于国际大宗商品的价格也从去年的低位回升，加之人民币汇率贬值，使得许多进口的生产资料价格回升，从而带动PPI回正，终结了四年多PPI处于负值的时代。但能不能持续还有待观察，毕竟PPI受汇率因素和国际大宗商品价格影响较大。后续美国是否加息等均会对国内生产资料价格产生影响。

至于CPI的回升，季节性因素影响更大一些。总体走势仍平稳。估计四季度会保持这一态势。同时PPI的回正和CPI的回升也暂时打消了市场对中国出现通缩的担心。

--天风证券研究所固收首席分析师 孙彬彬：

9月CPI同比增长1.9%，较上月大幅上涨0.6个百分点，环比上涨0.7%，食品价格和非食品价格环比增幅均超预期。

CPI食品价格同比增长3.2%，环比增长1.7%，受天气影响，鲜菜、鲜果和蛋类价格环比均大幅上涨，同时猪肉价格降幅明显收窄；

CPI非食品价格同比增长1.6%，环比增长0.4%，其中衣着和教育娱乐类价格环比涨幅较为明显，医疗、交通通讯和居住类价格也有所上涨；

PPI同比上涨0.1%，55个月以来首次正增长，环比上涨0.5%，主要工业品价格涨幅扩大对PPI推动较大，未来建议关注PPI涨幅扩大所带来的边际变化；

CPI增速大幅回升，PPI增速转正，虽然尚不构成对货币政策的影响，仍建议关注未来的边际变化，继续维持利率区间震荡格局的判断。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

物价走势和判断方向基本一致，通胀逐步回升，有几个因素：货币因素，前期各种宽松政策较长时间内没有通胀，并不是说不会出现，货币和物价的联系现在发挥效果；其他资产价格间接带动了物价上涨，房价、服务型价格上涨都会推动CPI回升。之所以CPI还没超过2%，是因为粮食价格上涨速度低于预期，下半年涨幅缩窄。不过随着消费季节的开始，年内CPI回升到2%也是很大概率。

目前还处于物价恢复阶段，温和上涨，3%之内都属于正常波动，这种情况会延续到明年二季度。

PPI涨幅回升速度比CPI更快，但波动因素也存在，原油价格摆脱了30-40美元低迷状态，短期预计在40-60之间，这样的话，PPI至少还有0.5-0.6%的涨幅。

未来三个季度，通胀数据还不足以促使央行紧缩，也不存在继续宽松的理由，货币政策基本稳定。明年二季度以后CPI可能接近3%，还是存在降息可能。

--德商银行驻新加坡经济学家 周浩:

中国通胀数据超预期，尤其是CPI环比增长，且PPI涨幅自2012年初以来首次转正，这大部分是因为煤炭和钢铁价格的大幅上涨。

我们相信,潜在的通胀势头正在加速,这将限制货币政策宽松的空间。最近收紧房地产市场的政策也暗示,中国政府已经开始关注资产泡沫向食品和服务价格方面的溢出效应，如同在2010年初一样。

按照目前的速度，中国的CPI通胀率全年有可能超过2.0%，PPI在12月可能达到1.5%。现在担忧通胀问题依然为时尚早，随着经济增长企稳，中国政府注意力已经转向控制风险。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

本月CPI、PPI均有明显上涨，幅度明显。物价水平看整体上涨，但仍低于2%，可以说处在温和上涨的水平。本月食品价格出现上涨，蔬菜受到天气影响。非食品价格方面，国内油价上调，也推动其上涨。

从PPI看，本月上涨幅度较大。年初以来大宗商品价格整体上升。工业领域，国内稳增长政策带动基建投资保持较快增长；房地产投资增速尽管较低，但仍处回升态势。部分PPI产品受到去产能提振，如去产能抬升煤炭价格，也对PPI存在提升作用。

本月物价上升，不存在通缩可能性，意味着不需要过于宽松的货币政策对其支撑。货币政策主要应考虑到经济运行状况，物价回升，再加上8月来很多经济指标企稳，所以货币政策将延续稳健态势，在保障市场流动性基本稳定的基础上，不会再采取过于宽松的调控方向。

--海通证券宏观 姜超、顾潇啸等：

9月CPI大幅回升。9月CPI同比1.9%，继8月跳水后大幅反弹，环比上涨0.7%。虽然9月猪价继续回落，但鲜菜、鲜果、蛋类价格大幅上涨，食品价格环比回升；汽柴油、教育服务和衣着推升非食品走高。

10月通胀或再升。10月以来猪价续降、菜价回落，食品价格整体走弱，但由于去年同期基数走低，预测10月CPI仍将继续反弹至2%。

9月PPI首次转正。9月PPI同比回升至0.1%，终结近5年负增首度转正，环比0.5%。9月价格上涨行业增加至25个，煤炭采选、化学原料制品等涨幅扩大，油气开采、石油加工由降转升。

10月PPI继续回升。10月以来煤价继续大涨、钢价回升，国内油价有望再度上调，预测10月PPI环涨0.2%，叠加低基数因素后，同比涨幅有望回升至0.7%；

通胀低位反弹，货币短紧长松。9月CPI明显回升，PPI转正对未来通胀亦有推动，叠加去年基数走低，四季度通胀有望短期反弹。再考虑到控制地产泡沫、应对联储加息等因素，降准或继续延后。但地产调控加码加剧经济下行风险，也意味着资金需求长期趋降，流动性长期趋松。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇

虽然9月数据超预期，但还是想强调一点，现在主要矛盾是通缩，今年财政和货币宽松目的是尽早实现物价正常化，从今年的情况看，CPI总体稳定，PPI逐渐达到正增长，表明政策比较正常，未来还是要保持目前的政策来巩固成果。

中国经济增长6.7%，海外基本是1-2%，他们的货币政策目标就是实现通胀2%左右的增长，我们的物价目前还比较低，正常应该在3%左右。

明年二季度之前由于基数原因，预计都会保持涨幅扩大的态势，之后会面临变数。

货币政策年内不会有什么动作，经济和物价都不错，明年因为经济下行压力大可能进一步宽松。

--方正证券宏观分析师 杨为敩：

9月CPI超出预期上涨是大概率事件，因为8月CPI超预期低了，原因是洪涝灾害的影响生猪提前出栏，压制了短期价格，但会抬升远期价格，是造成数据的异常点。

PPI在历史上看和经济增长不是一一对应，会受两个因素影响，现在看来PPI的回升明显受到了国家密集去产能影响，CPI回升也有推动作用，但和经济增长的关系可能不是特别大，预期未来两个季度，PPI的回升和经济的减速会同时并存，但PPI回升的斜率会下来。

国家已经看到去产能对利润回升有贡献，但下游成本上升也有很强的影响，可以看到国家已暂停了一些煤炭去产能，未来包括煤炭行业在内的去产能步骤应该也会放缓，经济仍会明显的减速。

**相关背景**

--国务院总理李克强表示，三季度经济不仅延续了上半年发展势头，还出现不少积极变化，好于预期。中国消费和服务业对经济增长的贡献率稳步提升，一些前期出现疲弱或下滑的重要指标稳定向好，工业增速、企业效益、投资企稳回升，尤其是民间投资止跌回稳，社会预期得到新的改善。

--中国央行行长周小川表示，中国经济长期向好的基本面不会改变。去年中国资本市场出现一定波动，为维护金融稳定，当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况，但市场恢复稳定后已不再有大的增加；随着全球经济复苏逐步正常化，中国也会对信贷增长有所控制。

--中国人民银行副行长易纲表示，中国将会持续运用货币、财政及结构性改革政策以提升基础建设投资，并将经济转型为消费导向。

--中国9月官方和非制造业PMI较上月一个持平，一个微升，显示生产和需求增长平稳，经济有阶段性趋稳的迹象。

--受全球需求疲弱及去年基数偏高影响，中国9月美元计价出口同比降幅创七个月最大，当月进口同比亦再度转为负值。尽管分季度来看外贸底部企稳迹象初步显现，四季度随着海外消费季到来，出口有可能略微转好；但支持外贸反弹的基础尚不牢固，面临的困难也并非短期，稳经济还是要靠投资、要想办法扩大刺激内需。（完）